О разных способах воспитания

Эту не очень-то приятную (мягко говоря) тему для статьи меня побудила затронуть маленькая книжка, размером со студенческую зачётку, предназначенная для чтения детям младшего возраста (издательство «Мелик Пашаев», 2012 год). Название книжки заинтригует даже взрослых: «Маленький крот, который хотел знать, кто наделал ему на голову». Не только заинтригует, но и введёт в полный ступор.

Вот какой захватывающий сюжет разворачивается с первых строк. Маленький крот, высунувшись утром из своей норы, обнаружил, что на голову ему упала «какая-то штука»: липкая вонючая субстанция в виде «коричневой колбаски». Возмущённый кротик, поняв, что ему «наделали на голову», начинает расследование, предъявляя сие вещественное доказательство (которое так и продолжает носить на голове, не пытаясь её очистить, до самого конца сказки!) зверям и птицам. В результате расследования кротик делает для себя открытие: нагадить ему на голову мог, практически, каждый. Разнообразие дерьма поражает его воображение. Каждый подозреваемый, в доказательство своей непричастности к содеянному, предъявляет ему свои экскременты, от которых кротик едва успевает уворачиваться, однако не всегда удачно.

В конце концов компетентные мухи указывают маленькому кроту на виновника, которым оказался пёс. В финале этого лихо закрученного детектива справедливость, как водится, восторжествовала: забравшись на собачью будку, кротик… гадит на голову обидчику. Всё…

Вот так. Раньше дети читали книжку «Чем пахнут ремёсла» Д. Родари, теперь – чем пахнут… В чём познавательный смысл «детской» сказки? Предполагается, что её авторы Вернер Хольцварт и Вольф Элбрух намеревались чему-то в ней научить маленьких читателей. Различать звериное дерьмо? Об этом должны были побеседовать родители со своими малышами после прочтения сказки? Надеюсь нет, но тогда напрашивается единственный вывод: смысл сказки в сведении счётов с обидчиком, провинившимся, скорее всего, по неосторожности. То есть в МЕСТИ. Вот в чём мораль сказки, урок так сказать. А этот урок, между прочим, азы экстремизма… Ну, закамуфлированные в упаковку детской сказки.

Не менее удивила и жизнеспособность этой сказки, которая, оказывается, написана была ещё в 70-х годах ХХ столетия, издана в Германии, переиздавалась в Праге и вот теперь пришла к нашим детям.

А разве у нас нет своих, менее агрессивных детских книжек? Есть, например, сказка Владимира Сутеева «Кто сказал «Мяу», в которой маленький щенок также знакомится со всеми обитателями двора, ища автора таинственного «мяу». В процессе расследования щенок познаёт окружающий мир, открывает для себя, что животные, насекомые и прочие твари отличаются не только внешним видом и не только голосом. Есть такие, кто могут испугать, больно ужалить, обидеть. В процессе своего поиска щенок, обогатив жизненный опыт своими открытиями, увидев кошку, вместо щенячьего «Гав-гав», переходит на взрослое собачье «Р-р-р», вспомнив, что так рычал на него пёс. Иными словами: мужает…

КТО СКАЗАЛ МЯУ

Щенок спал на коврике около дивана. Вдруг сквозь сон он услышал, как кто-то сказал:

— Мяу!

Щенок поднял голову, посмотрел — никого нет. «Это, наверно, мне приснилось», — подумал он и улёгся поудобнее. И тут кто-то опять сказал:

— Мяу!

— Кто там?

Вскочил Щенок, обежал всю комнату, заглянул под кровать, под стол — никого нет! Влез на подоконник, увидел — за окном во дворе гуляет Петух.

«Вот кто не дал мне спать!» — подумал Щенок и побежал во двор к Петуху.

— Это ты сказал «мяу»? — спросил Щенок Петуха.

— Нет, я говорю… Петух захлопал крыльями и закричал: — Ку-ка-ре-ку-у-у!

— А больше ты ничего не умеешь говорить? — спросил Щенок,

— Нет, только «кукареку», — сказал Петух.

Щенок почесал задней лапой за ухом и пошёл домой… Вдруг у самого крыльца кто-то сказал:

— Мяу!

«Это тут!» — сказал себе Щенок и быстро начал рыть под крыльцом всеми четырьмя лапами. Когда он вырыл большую яму, оттуда выскочил маленький серый Мышонок.

— Ты сказал «мяу»? — строго спросил его Щенок.

— Пи-пи-пи, — запищал Мышонок. — А кто так сказал?

— Кто-то сказал «мяу»…

— Близко? — заволновался Мышонок.

— Вот здесь, совсем рядом, — сказал Щенок.

— Мне страшно! Пи-пи-пи! — запищал Мышонок и юркнул под крыльцо.

Щенок задумался. Вдруг около собачьей конуры кто-то громко сказал:

— Мяу!

Щенок обежал вокруг конуры три раза, но никого не нашёл. В конуре кто-то зашевелился… «Вот он! — сказал себе Щенок. — Сейчас я его поймаю…» Он подкрался поближе… Навстречу ему выскочил огромный лохматый Пёс.

— Р-р-р-р! — зарычал Пёс.

— Я… я хотел узнать…

— Р-р-р-р!

— Это вы сказали… «мяу»? — прошептал Щенок, поджимая хвостик.

— Я? Ты смеёшься, Щенок!

Со всех ног бросился Щенок в сад и спрятался там под кустом. И тут, прямо над его ухом, кто-то сказал:

— Мяу!

Щенок выглянул из-под куста. Прямо перед ним, на цветке, сидела мохнатая Пчела. «Вот кто сказал «мяу»! — подумал Щенок и хотел схватить её зубами.

— З-з-з-з! — прожужжала обиженная Пчела и больно ужалила Щенка в кончик носа. Завизжал Щенок, побежал, а Пчела за ним! Летит и жужжит:

— Уж-ж-жалю! Уж-ж-жалю!

Подбежал Щенок к пруду — и в воду! Когда он вынырнул, Пчелы уже не было. И тут опять кто-то сказал:

— Мяу!

— Это ты сказала «мяу»? — спросил Щенок Рыбу, которая проплывала мимо него.

Рыба ничего не ответила, махнула хвостом и исчезла в глубине пруда.

— Ква-ква-ква! — засмеялась Лягушка, сидевшая на листе лилии. — Разве ты не знаешь, что рыбы не говорят?

— А может быть, это ты сказала «мяу»? — спросил Щенок Лягушку.

— Ква-ква-ква! — засмеялась Лягушка. — Какой ты глупый! Лягушки только квакают. И прыгнула в воду. Пошёл Щенок домой мокрый, с распухшим носом. Грустный, улёгся он на коврике около дивана.

И вдруг услышал:

— Мяу!!!

Он вскочил — на подоконнике сидела пушистая полосатая Кошка.

— Мяу! — сказала Кошка.

— Ав-ав-ав! — залаял Щенок, потом вспомнил, как рычал мохнатый Пёс, и зарычал: — Р-р-р-р! Кошка изогнулась, зашипела: «Ш-ш-ш!», зафыркала: «Фыр-фыр!» — и выпрыгнула в окно. Вернулся Щенок на свой коврик и улёгся спать. Он теперь знал, кто сказал «мяу».

Всякая тема в семье может стать предметом обсуждения с детьми, в том числе и проблема опорожнения кишечника. Но НЕ ВСЯКАЯ ДОСТОЙНА КНИГИ, потому что всё-таки книга – часть культурного наследия, призванная воспитывать.

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Однако, в наши дни «маразм крепчает». Например Уральский родительский комитет возмутился тому, что школьный учитель в список рассказов для внеклассного чтения во втором классе рекомендовал детям сборник рассказов Ксении Драгунской «Целоваться запрещено!» о юном альфонсе. Главный герой, юноша, крутит роман с 36-летней женщиной. Активисты общественной организации приводят некоторые цитаты из сборника. Вот два из них.

Егор: «Во двор пойду, зарежу, может, кого…»

Соня: «Я решила, что в день города обязательно залезу на крышу и буду стрелять из автомата по праздничной толпе и смотреть, как они все там визжат и превращаются в кровавые лохмотья». Уже этих цитат достаточно, чтобы призвать к ответу и автора, и учителя. Однако, поискав текст сборника рассказов Драгунской в интернете, прочла вот такой рассказ.

Как я стала девочкой

Когда я была маленькая, я была мальчиком. Ну, сначала мальчиком, а потом уж стала девочкой.

Это вот как было. Мальчиком я была хулиганским и всегда обижала девчонок. И вот однажды, когда я дергала за косички сразу двух девчонок, мимо проходил волшебник и покачал головой. А вечером я превратилась в девочку. Моя мама удивилась и обрадовалась, ведь она всегда хотела дочку. И я стала жить девочкой.

Ох и несладкая же была девчачья жизнь! Меня все время дергали за косички, дразнили, подставляли ножки, обливали из брызгалок противной лужной водой. А когда я плакала или жаловалась, обзывали ябедой и плаксой.

Однажды я крикнула мальчишкам-обижателям:

— Эй! Вот погодите! Превратят вас в девчонок, тогда узнаете!

Мальчишки очень удивились. И я рассказала им, что со мной случилось. Они, конечно, испугались и больше девчонок не обижали. Только угощали конфетами и приглашали в цирк.

Такая жизнь мне понравилась, и я уже не стала превращаться обратно в мальчишку.

Не стану комментировать этот рассказ. Может, я не постигла его “сакральный” смысл? Но тогда пусть его постигнут (или нет) компетентные органы. А если не сумеют – придётся сделать выводы…

Замечу, однако, что недавно из школьной программы убрали произведения Лескова…

А закончу словами Апостола Павла: «ВСЁ МНЕ ПОЗВОЛИТЕЛЬНО, НО НЕ ВСЁ ПОЛЕЗНО» (1 Кор. 6.12).

Газета "Русская речь", №1 — 2013 г.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru