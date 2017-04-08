Никогда мы не будем белыми братьями

Источник: https://um.plus/

Сейчас, после ударов по сирийской авиабазе Шайрат, для всех политических экспертов, кто в течение президентской кампании в США отчаянно, как говорят, топил за Трампа, настало время провести работу над ошибками – в чем мы были правы, а в чем заблуждались



При всех моих постоянных оговорках относительно трампизма – была слишком видна зависимость этого политика от целого ряда не слишком ответственных и надежных элит и его системная слабость как новичка в Республиканской партии и политике вообще – я все же не отделяю себя от тех, кто с самого начала сказал: Трамп представляет собой шанс на перезагрузку мировой политической системы в целом и российско-американских отношений в частности.

Более того, я считаю, что шанс этот ещё не упущен, или, точнее, наша задача состоит в том, чтобы его не упустить. Но для этого нужно расстаться с целым рядом пагубных иллюзий, которые и с самого начала были вредны для общего дела, а теперь вредны втройне.

Надо признать, что иллюзии эти, вероятно, в определенной степени были свойственны и другой стороне, той, что была готова пойти с Россией на какие-то договоренности и во всяком случае делала ставку на потепление отношений между двумя ядерными гигантами

Не далее как неделю назад от одного хорошего эксперта по Америке и просто информированного человека я слышал такие рассуждения.В среде американских военных распространено мнение, что главный враг США – это Китай, а русские – это такие наши белые братья, люди той же расы и цивилизации, и с ними мы преспокойно договоримся о всех делах. Вначале по ИГИЛ (организации, чья деятельность запрещена на территории России) и Ближнему Востоку, а потом по Юго-Восточной Азии. Это только цветной Обама разрушил нашу дружбу, а вот безупречно белый Трамп её мигом восстановит. Нет никаких проблем, «белые братья» вновь станут партнерами по оружию.

Любопытно, что белые братья преподали нам урок беззаветной дружбы почти ровно в годовщину вступления США в Первую мировую войну, когда ровно на полгода мы и в самом деле впервые стали военными союзниками. Еще более символичным мне представляется то обстоятельство, что удар по Сирии нашими «братьями по коже» совпал по времени с визитом в США нашего общего желтого противника Си Цзиньпина, которому довелось стать первым политиком, узнавшим о решении Трампа.

Всю эту «белобратскую» ерунду, вероятно, лично курировал вашингтонский Гудвин – советник Трампа Стивен Бэннон, фигура, как мне представляется сегодня, мягко говоря, неоднозначная

Бэннону искусным образом удалось представить капитуляцию Трампа перед русофобским большинством Конгресса, как перехват инициативы, и, надо прямо признать, автор этих строк на какой-то момент поверил в то, что Трамп реально меняет повестку и своей партии, и консервативного движения. Возникли какие-то новые издания трампистского толка — журнал American Affairs и сетевой портал American Greatness, где было заявлено о начале нового движения в правой среде, республиканцы в Конгрессе приветствовали овациями рассуждения Трампа о необходимости реидустриализировать Америку, а вся троица – Трамп, Бэннон и Прибус – были с сердечной радостью приняты на Консервативном комитете политического действия – своего рода партийном съезде американских консерваторов.

Увы, все это оказалось не более чем пиар-прикрытием отступления по всем фронтам. Трамп с легкостью отправил в отставку Майкла Флинна, человека, кажется, реально поверившего в свое право вести переговоры с «белыми братьями», допустил шельмование и уход в тень министра юстиции Джеффа Сэшнса и, наконец, проглотил компрометацию и фактическую смещение со своего поста единственного конгрессмена, который попытался развернуть какую-то контригру в защиту президента – Дэвида Нуньеса. Похоже, он схватился как за палочку-выручалочку за своего зятя Джареда Кушнера, надеясь, что его израильские контакты помогут Белому Дому в выстраивании отношений с консервативными кругами собственной партии. Которые уже показали ему мощную фигу в истории с пересмотром Obamacare.

В итоге, реальная власть оказалась в руках у тройки Пенс-Мэттис-Макмастер с примкнувшим к ним Рексом Тиллерсоном, который, надо отдать ему должное, очень быстро сориентировался в ситуации и понял, на кого во всей этой неразберихе следует делать ставку

Дело в том, что в истории с «белыми братьями» как-то быстро забывается, что некоторые из этих братьев обязательно бывают «белее» остальных, а, следовательно, ещё и «румяней и милее». И из всех «белых» братьев мы, если так можно сказать, наименее всех «белые». Было бы ещё хорошо, если бы нас воспринимали наравне с «желтыми братьями» — как достойных всяческого респекта чужаков, которых надо уметь вежливо принять и при этом ни в коем случае не задеть и не обидеть. Вообще, вся эта ставка на этно-культурную близость, явно проскальзывающая в наших трампистских восторгах прошлого года, вот она должна быть один раз и навсегда безжалостно выброшена в корзину истории.

Запад для нас раз и навсегда чужой, такой же чужой, как Иран или Китай. Не более и не менее. Не должно быть более никаких игр в дружбу поверх цивилизационных различий, никаких общих планов по сдерживанию Китая, никаких надежд на «братство по оружию». Только одно – холодная договоренность с иной цивилизацией по разделу сфер влияния. Только то, что мы назвали «цивилизационным реализмом» — без иллюзий, мечтательных вздохов, нравственных метаний. С жестким пресечений любых элитных игр в цивилизационные альянсы.

Возможно ли такая договоренность по Сирии? Шанс на это безусловно есть

Надеюсь, Тиллерсон все-таки посетит Москву и сможет переговорить о сложившейся ситуации с главой российской дипломатии. Не исключено, что эскалацию конфликта удастся остановить, если, разумеется, госсекретарь, да и сам президент, ещё имеют какой-то остаток влияния в Вашингтоне, чтобы воздействовать на развитие событий на Ближнем Востоке, где теперь всеми делами заправляют военные. Допускаю, что слова о начале операции по свержению Асада останутся словами, а ракетные удары окажутся лишь хорошим прологом для начала переговоров, которые американцы, разумеется, собираются вести с позиции силы.

Все это ещё вполне реально. Что, надеюсь, стало нереально – это вера в какую-либо цивилизационную, не говоря уже о расовой, близости американского реднека и российского ватника. Может быть, именно 7 апреля 2017 года мы наконец окончательно поняли, что на этой Земле мы одни, и нас окружают на ней многочисленные и разнообразные «чужие», с которыми, конечно, надо искать общий язык, но ровно так же, как мы искали бы его с дикарями или инопланетянами.

Потому что, перифразируя слова известной песни: никогда мы будем «белыми братьями». Надеюсь, Трамп и вся его рать теперь это ясно понимают.

БОРИС МЕЖУЕВ

Источник: nstarikov.ru