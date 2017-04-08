Кто он, носитель русского языка? «Закон Затулина – Поклонской» вызвал бурную дискуссию

В Государственную Думу внесен разработанный депутатом-единороссом К. Затулиным законопроект, существенно упрощающий получение российского гражданства для «носителей русского языка». СМИ уже успели «окрестить» основной принцип этого законопроекта, ориентированного, прежде всего, на русскоязычных жителей государств ближнего зарубежья, «правом почвы».

В пояснительной записке к законопроекту, который по фамилиям самых известных его инициаторов можно назвать «законом Затулина -Поклонской», отмечается, что разработан он в соответствии с поручением президента В. Путина, данным еще 12 декабря 2012 г. в послании Федеральному Собранию. «Поручаю разработать ускоренный порядок предоставления российского гражданства нашим соотечественникам, носителям русского языка и русской культуры, прямым потомкам тех, кто родился в Российской империи и Советском Союзе. Тем, кто хочет переехать на постоянное жительство в нашу страну и, соответственно, отказаться от своего сегодняшнего гражданства», – заявил тогда президент. Тот факт, что прошло уже почти пять лет, говорит, что проблема предоставления гражданства является непростой.

Законопроект предполагает внесение изменений в федеральные законы «О гражданстве Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», которые должны распространить понятие «носитель русского языка» на тех, кто родился или проживал на территории Российской империи или Советского Союза. Для этого следует скорректировать часть 1 статьи 33.1 закона о гражданстве, гласящую, что: «Иностранный гражданин или лицо без гражданства по результатам собеседования, проведенного с ними комиссией… могут быть признаны носителями русского языка… в случае, если данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации». Из этой формулировки предлагается убрать последнюю фразу, уточняющую, что география действия закона ограничивается современными границами РФ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документально факт постоянного проживания подтвердить гораздо сложнее, чем рождения, поскольку в отличие от данных по прописке документы о рождении относятся к документам длительного хранения и, как правило, хранятся дома или в архивах ЗАГСа. Кроме того, новая редакция закона позволит претендовать на получение российского гражданства «лицам, происходящим с исторических российских земель», которые сейчас лишены самой возможности попасть на собеседование в комиссию по признанию носителем русского языка. На сегодняшний день «носители русского языка» в соответствии с частью 2.1. статьи 14 закона о гражданстве могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке (без необходимости постоянно проживать на территории страны в течение 5 лет) при условии отказа от имеющегося у них иностранного гражданства. Но для этого необходимо документально подтвердить этот факт, тогда как другим иностранцам достаточно письменно заявить об отказе от иностранного гражданства.

Последняя норма порождает многочисленные коллизии, из-за которых воспользоваться этой статьей закона почти невозможно.

Во-первых, от иностранного гражданства необходимо отказаться еще до того, как «носитель русского языка» получит вид на жительство, поскольку для этого также необходимо подтвердить начало процедуры отказа от иностранного гражданства. Причем для других категорий иностранцев, получающих российское гражданство, этого требования опять-таки нет.

Во-вторых, проблематичным может стать сам отказ от иностранного гражданства или даже «запуск» этой бюрократической процедуры. Так, Узбекистан, как отмечается в записке, Крым российским не признает, и потому стать «носителями русского языка» его гражданам на территории этого субъекта невозможно. Для того, чтобы подать в украинское посольство или консульство заявление об отказе от гражданства, вначале необходимо поставить в заграничном паспорте штамп о выезде в другую страну на постоянное место жительства, а также предоставить документ, подтверждающий факт наличия или получения в скором будущем иностранного гражданства. То есть, гражданам Украины для отказа от ее гражданства надо вначале вернуться туда, что для многих «опальных» жителей охваченной гражданской войной страны попросту опасно.

Абсурдность ситуации, связанной с обязательным подтверждением отказа от иностранного гражданства, демонстрирует недавно попавший в СМИ случай с семьей Поминовых, 12 лет назад переехавших из Туркмении в поселок Гонжа Магдагачинского района Амурской области России. Гражданство РФ они сумели оформить лишь через три года после переезда. Но впоследствии оказалось, что специалист местного управления Федеральной миграционной службы оформила им паспорта незаконно, в связи с чем они оказались недействительными, и всю процедуру оформления гражданства теперь необходимо начинать заново. «…К сожалению, иного пути получения гражданства Российской Федерации, как через получение разрешения на временное проживание, для иностранных граждан в РФ не предусмотрено», – заявили местным СМИ в управлении по вопросам миграции УМВД по Амурской области, пояснив, что Поминовым необходимо сначала заочно, а потом по вызову обратится в посольство Туркменистана и восстановить паспорта этой страны, да еще и подтвердить гражданство младшего сына Дмитрия, который вообще родился в России. Более того, им «пошли навстречу», заявив, что границу Туркмении пересекать не надо… Причем речь идет о самом малонаселенном в России Дальневосточном федеральном округе, демографическая ситуация в котором давно уже вызывает тревогу со стороны властей.

О неэффективности законодательства говорит и статистика Главного управления по миграции МВД РФ, согласно которой за все время его действия статус «носителей русского языка» получили только 20 тыс. человек, а гражданами РФ из них стали не более 6%.

Более того, из тысячи «носителей русского языка», имеющих гражданство Украины, российское гражданство получили лишь 24 человека. Всего же за прошлый год гражданство РФ приобрели 265,3 тыс. чел., 100,7 тыс. (40%) из которых ранее являлись гражданами Украины, 37,8 тыс. (14,3%) – Казахстана, 23,2 тыс. (8,8%) – Узбекистана, 23 тыс. (8,7%) – Таджикистана, 22,3 тыс. (8,4%) – Армении и 17,4 тыс. (6,6%) – Молдавии. То есть, абсолютное большинство русскоговорящих граждан республик бывшего СССР, к числу которых относится почти все население Украины и Казахстана, приобрело российское гражданство не благодаря тому, что является носителем русского языка, а вопреки этому. Правда, положительную роль в стимулировании притока русскоязычного населения из стран СНГ сыграла программа переселения соотечественников, по которой в Россию за прошлый год прибыло 146,6 тыс. чел. Но и ее популярность по сравнению с предыдущим 2015 г. сократилась на 20%. К тому же программа переселения соотечественников направлена на привлечение квалифицированных специалистов, а отнюдь не русскоговорящего населения.

Предлагаемые законопроектом «Затулина-Поклонской» изменения предусматривают внесение поправок в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», которые дают «носителям русского языка», как и другим категориям иностранных граждан, право получения вида на жительство без заявления от отказе от иностранного гражданства, а также возможность его продления в общем для всех иностранцев порядке. Для упрощения порядка отказа от иностранного гражданства планируется внесение изменений и в «Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства», утвержденное указом президента РФ от 6 августа 2014 г. В результате «социальная база» закона резко расширится за счет жителей стран ближнего зарубежья, а возможности признания их «носителями русского языка» возрастут, что должно способствовать притоку в РФ русскоговорящего населения. Во многом появление этого законопроекта связано с массовым переселением в РФ граждан Украины, связанным с недавними «успехами» ее евроинтеграции. Но и в других регионах бывшего СССР число русскоязычного населения достаточно велико. Только в пяти республиках Средней Азии проживает более 5 млн. восточных славян.

Шансы на то, что законопроект будет принят, достаточно высоки, поскольку вопрос с упрощенным предоставлением гражданства русскоязычным жителям стран ближнего зарубежья действительно перезрел. Однако, в нем присутствуют и спорные моменты.

На сайте Госдумы в разделе, посвященном «закону Затулина-Поклонской», размещено три заключения. Два из них, подготовленные Комитетом по делам национальностей, а также делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, положительные. Но в заключении Комитета по госстроительству и законодательству присутствует замечание, о том, что «Проектируемое положение не отвечает требованию формальной определенности правовой нормы, поскольку вызывает затруднение в части определения правовых актов, которыми следует руководствоваться при установлении хронологических изменений границ Российской империи». Понять опасения авторов заключения можно. Границы Российской империи со временем менялись. На 1914 г. в ее состав, в частности, входили Царство Польское и Великое княжество Финлядское, граждане которых, если следовать букве закона, в случае владения русским языком также могут быть признаны его носителями.

Есть вопросы и по поводу того, кого именно следует признавать «носителем русского языка». Помимо этнических русских, других восточных славян и «европейских» народов, большинство представителей которых хорошо владеет русским языком, его в той или иной мере знает и значительная часть титульного населения государств ближнего зарубежья. В Казахстане, например, русским языком владеет 84,4% всего населения, тогда как доля русских составляет всего около 1/5. В Киргизии к этой категории населения относится 48,6%, в Узбекистане – 41,3%, в Таджикистане – 33%, в Туркмении – 17%. В Армении, где русских почти не осталось, их языком владеет 58,6% жителей, в Азербайджане – 54,9%, в Грузии – 53,7%. Следуя нормам закона, их граждане, говорящие по-русски, также могут быть признаны «носителями русского языка» и получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Возникает вопрос – кого именно следует признавать «носителями» – всех граждан государств, когда-то входивших в состав Российской империи, включая Финляндию и Польшу, только жителей республик бывшего СССР или все-таки представителей коренных народов нынешней России и, прежде всего, русских как государствообразующий этнос?

Опасения по поводу перспектив широкой раздачи российского гражданства определили, по-видимому, и результаты декабрьского опроса ВЦИОМа, узнавшего мнение жителей РФ по поводу возможных изменений в сфере миграционной политики. По его результатам переселение в Россию русскоязычных граждан из стран бывшего СССР поддержали 78%, не поддержали – 12% и еще 10% свою позицию определить затруднились. При этом 75% высказались за привлечение в РФ квалифицированной рабочей силы из других государств и 85% выступили против притока неквалифицированных работников. Но, что самое интересное, только 26% опрошенных высказались за упрощенное предоставление гражданства носителям русского языка, тогда как 41% считает, что этот вопрос должен решаться индивидуально, а 29% выступают за единый порядок предоставления гражданства всем мигрантам из стран СНГ. Очевидный парадокс, связанный с тем, что 78% «за» переселение в Россию русскоязычного населения из бывших союзных республик, но лишь 26% считают возможным использовать владение русским языком для упрощенного предоставления гражданства как раз и связан с тем, что состав этой категории остается непонятным.

Поскольку значительная часть трудовых мигрантов из стран СНГ в той или иной степени владеет русским языком, идея упрощенного предоставления российского гражданства русскоязычным вызывает у населения России обоснованную настороженность по поводу того, не станут ли коренные азиатские этносы ближнего зарубежья теми самыми «носителями русского языка», которым и будет раздаваться гражданство? Именно с этим, а отнюдь не с мифическим формированием «гражданской нации» или суровостью в отношении русскоязычного населения ближнего зарубежья, как поспешили заявить некоторые российские СМИ, связано очевидное противоречие в результатах опроса. Неопределенность вопросов, как это часто бывает, породила и неопределенность ответов на них. Если бы вопрос был задан по поводу поддержки переселения этнических русских, славян и представителей других коренных народов РФ, итоги опроса могли быть совсем другими.

Кроме того, результаты исследования ВЦИОМа подтвердили отнюдь не поддержку населением нынешней миграционной политики РФ, а ее неприятие в части массового привлечения неквалифицированной рабочей силы, главным источником которой служат республики Средней Азии.

В конечном итоге между целями, которые преследует закон «Затулина-Поклонской», и результатами его осуществления может возникнуть существенная разница. Чиновники на местах в случае введения нормы о предоставлении статуса «носителей русского языка» всем русскоязычным жителям ближнего зарубежья с их этнической принадлежностью разбираться не будут, и среди получателей российского гражданства могут оказаться отнюдь не только жители Украины и коренные народы РФ, проживающие в республиках бывшего СССР. Решить этот вопрос можно путем прописывания нормы о том, кого все-таки следует признавать русскоязычным, в подзаконных актах, которые в России чаще всего и определяют многие нюансы реального функционирования закона. Другой вариант – определить, какие этносы являются для РФ коренными, и давать им гражданство в приоритетном порядке. Применение этого механизма упрощается тем, что украинцы, например, относятся к числу коренных народов России, исторически проживающих на ее территории, а население республик Средней Азии (без Казахстана) и Закавказья – нет. Проблема идентификации «носителей русского языка» в ходе практической реализации закона неизбежно всплывет, и варианты ее решения лучше проработать заранее.