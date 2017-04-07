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Русофобская гадина наркоман Познер предложил легализовать наркотические ОВ

14:54. 7 апреля 2017 Просмотров - 528 12 коммент. Опубликовал:
Résultat de recherche d&apos;images pour &quot;Владимир Познер+демотиватор&quot;То, что видный представитель американского истеблишмента телеведущий В. Познер является мерзавцем – вряд ли кого сегодня удивит.

Но тем не менее поражает размах той мерзости, что выливает этот иудей с экранов ТВ.

Суть его последнего предложения, заключающегося в легализации всех наркотиков, чётко укладывается в следующую логику.

„Чтобы выбить почву из-под ног криминала, давайте легализуем наркотики, проституцию, порнографию, педофилию, похищения людей на органы, воровство,..” и т.д.

Наркотики, дающие самую большую прибыль во всех этих неблаговидных делах, призваны сыграть роль тарана, которым проделают брешь в стене общественной нравственности.

Напомним, что несколькими годами ранее легализовать „лёгкие” наркотики (эвфемизм наподобие „безвредного” яда) предлагал тогдашний кандидат в президенты олигарх М. Прохоров, а также новоявленный православный священник А. Вассерман.

В Воронеже Познер признался, что тайком выращивал марихуану, и выступил за легализацию наркотиков



Вопрос к властям: что эта русофобская гадина делает в России???

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, иудей, логика, мразь, наркотики, Россия
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12 коммент.»

  • 114 98
    Борис 7 апреля 2017 в 15:27 Ссылка Пометить
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    За распространение и изготовление наркотиков необходимо восстановить смертную казнь. За все остальное варежки и ватники шить пожизненно, чтобы руки и мозги не скучали.

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  • 26 0
    Ирбис-66 7 апреля 2017 в 15:47 Ссылка Пометить
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    Согласен.Наркотики- это такое же оружие как атомная бомба.

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    • 12441 -147
      Русофил Ирбис-66 7 апреля 2017 в 17:05 Ссылка Пометить
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      Т.е голландцы взорвали у себя атомную бомбу?
      )))
      И живут себе в эпицентре и не грустят )))
      Я ПРОТИВ наркотиков потому что не употребляю.
      А голландцы НЕ употребляют но ЗА НАРКОТИКИ.
      Это много денешкоф
      Не все так однозначно в МИРЕ.
      Но для России они безусловно ЗЛО

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      • 827 684
        Юрий Чалый Русофил 7 апреля 2017 в 18:18 Ссылка Пометить
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        Как раз всё однозначно. Хочешь развалить потенциального врага, заставь его легализовать наркотики и лет через 20-30 он сам сдастся, за дозу.

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    • 2273 1839
      Ирбис Ирбис-66 7 апреля 2017 в 17:12 Ссылка Пометить
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      Это более страшное оружие! Все революции на земле бывшей Российской Империи совершали с помощью только наркотиков. 1905 провал только по тому. что наркомами были очень ограниченная часть при чём уголовного населения! 1914г запрет на алкоголь и по России понеслась наркотическая дурь что привело в конце 1917г победе революции! 1985г вод в СССР сухого закона и понеслась наркомания по стране итог 1991г. Кто ещё не понял, внимательно изучите первый и второй майданы на Украине и узнайте как при Ющенко молодёжь опять посадили на наркоту. Попытки украинцев устроить наркотическую атаку в России, поднимите инет и посмотрите сколько задержано граждан Украины за распространение спайсов, счёт на тысячи человек. Это разработка англичан, которые именно с помощью наркотиков захватывали целые страны.

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        Русофил Ирбис 7 апреля 2017 в 17:27 Ссылка Пометить
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        Революции случаются когда ЭТОГО хотят ЭЛИТЫ.
        И в России и на Украине и в любой другой стране.
        Франции,Германии.
        В Америке разрешена наркота в Голландии и никаких революций.
        На Украине и не только наркоту ИСПОЛЬЗУЮТ.
        Это ИНСТРУМЕНТ но НЕ ПРИЧИНА революций.

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  • 847 699
    Ми ха 7 апреля 2017 в 15:52 Ссылка Пометить
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    Называя вещи своими именами…
    Не проще ли…, и намного полезнее для Народа…, запретить легализацию по Всея Руси таких жыдов как Познер…?
    От них вреда больше…., чем от любого наркотика…

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  • 2086 806
    Владимир 7 апреля 2017 в 16:19 Ссылка Пометить
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    Это старый заслуженный иуда, он стоял у истоков хрен знает какой по счету колонны ,еще во времена СССР, кто ж его из нынешней “власти” тронет, он даже не рыжий, он круче, и заслуг поболе будет.

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  • 26 0
    Ирбис-66 7 апреля 2017 в 16:20 Ссылка Пометить
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    На сайте “Новороссия” неплохая статья на эту тему(по разложению русского этноса). Ну перекликаются сильно. Пересказывать смысла нет. Есть желание- посмотрите.http://novorus.info/news/analytics/50017-razdelennyy-narod-intervyu-s-konstantinom-schemelininym.html

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  • 0 0
    Матфей Рамзай 7 апреля 2017 в 17:11 Ссылка Пометить
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    Я не понимаю почему он после этого чистосердечного признания ещё не в СИЗО. Или ст.228 УК РФ уже отменили, а то что он является медийной личностью должно трактоваться как отягчающее обстоятельство.
    Вообще представителей Прокуратуры необходимо приглашать на всякие ток-шоу типа “Пусть говорят” и прочие, чтобы они по итогам шоу могли дать правовую оценку происходящего путём возбуждения уголовного дела и ареста участников шоу.

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    Матфей Рамзай 7 апреля 2017 в 17:17 Ссылка Пометить
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    Борьба с наркотиками безрезультатна до тех пор пока есть возможность выводить бабло за границу. Как только эта лазейка будет прикрыта – наркоторговля вымрет как класс в связи со своей экономической не целесообразностью.

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  • 74 55
    Алексей Добровольский 7 апреля 2017 в 18:09 Ссылка Пометить
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    а никотин и этанол разве не наркотики? никотин – вообще лидер среди наркоты, как убивший самое большое количество людей на земле, и ничего – вы, курцы и пивцы, даже признаться не можете, что наркоманы, не то, что бросить. запрещать наркоту – значит запрещать ВСЮ, начните с себя.

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