Русофобская гадина наркоман Познер предложил легализовать наркотические ОВ

То, что видный представитель американского истеблишмента телеведущий В. Познер является мерзавцем – вряд ли кого сегодня удивит.Но тем не менее поражает размах той мерзости, что выливает этот иудей с экранов ТВ.Суть его последнего предложения, заключающегося в легализации всех наркотиков,„Чтобы выбить почву из-под ног криминала, давайте легализуем наркотики, проституцию, порнографию, педофилию, похищения людей на органы, воровство,..” и т.д.Наркотики, дающие самую большую прибыль во всех этих неблаговидных делах, призваны сыграть роль тарана, которым проделают брешь в стене общественной нравственности.Напомним, что несколькими годами ранее легализовать „лёгкие” наркотики (эвфемизм наподобие „безвредного” яда) предлагал тогдашний кандидат в президенты олигарх, а также новоявленный православный священник