Русофобская гадина наркоман Познер предложил легализовать наркотические ОВ
14:54. 7 апреля 2017 Просмотров - 528 12 коммент. Опубликовал: brahman
То, что видный представитель американского истеблишмента телеведущий В. Познер является мерзавцем – вряд ли кого сегодня удивит.
Но тем не менее поражает размах той мерзости, что выливает этот иудей с экранов ТВ.
Суть его последнего предложения, заключающегося в легализации всех наркотиков, чётко укладывается в следующую логику.
„Чтобы выбить почву из-под ног криминала, давайте легализуем наркотики, проституцию, порнографию, педофилию, похищения людей на органы, воровство,..” и т.д.
Наркотики, дающие самую большую прибыль во всех этих неблаговидных делах, призваны сыграть роль тарана, которым проделают брешь в стене общественной нравственности.
Напомним, что несколькими годами ранее легализовать „лёгкие” наркотики (эвфемизм наподобие „безвредного” яда) предлагал тогдашний кандидат в президенты олигарх М. Прохоров, а также новоявленный православный священник А. Вассерман.
Но тем не менее поражает размах той мерзости, что выливает этот иудей с экранов ТВ.
Суть его последнего предложения, заключающегося в легализации всех наркотиков, чётко укладывается в следующую логику.
„Чтобы выбить почву из-под ног криминала, давайте легализуем наркотики, проституцию, порнографию, педофилию, похищения людей на органы, воровство,..” и т.д.
Наркотики, дающие самую большую прибыль во всех этих неблаговидных делах, призваны сыграть роль тарана, которым проделают брешь в стене общественной нравственности.
Напомним, что несколькими годами ранее легализовать „лёгкие” наркотики (эвфемизм наподобие „безвредного” яда) предлагал тогдашний кандидат в президенты олигарх М. Прохоров, а также новоявленный православный священник А. Вассерман.
В Воронеже Познер признался, что тайком выращивал марихуану, и выступил за легализацию наркотиков
Вопрос к властям: что эта русофобская гадина делает в России???
Источник: ss69100.livejournal.com
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За распространение и изготовление наркотиков необходимо восстановить смертную казнь. За все остальное варежки и ватники шить пожизненно, чтобы руки и мозги не скучали.
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Согласен.Наркотики- это такое же оружие как атомная бомба.
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Т.е голландцы взорвали у себя атомную бомбу?
)))
И живут себе в эпицентре и не грустят )))
Я ПРОТИВ наркотиков потому что не употребляю.
А голландцы НЕ употребляют но ЗА НАРКОТИКИ.
Это много денешкоф
Не все так однозначно в МИРЕ.
Но для России они безусловно ЗЛО
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Как раз всё однозначно. Хочешь развалить потенциального врага, заставь его легализовать наркотики и лет через 20-30 он сам сдастся, за дозу.
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Это более страшное оружие! Все революции на земле бывшей Российской Империи совершали с помощью только наркотиков. 1905 провал только по тому. что наркомами были очень ограниченная часть при чём уголовного населения! 1914г запрет на алкоголь и по России понеслась наркотическая дурь что привело в конце 1917г победе революции! 1985г вод в СССР сухого закона и понеслась наркомания по стране итог 1991г. Кто ещё не понял, внимательно изучите первый и второй майданы на Украине и узнайте как при Ющенко молодёжь опять посадили на наркоту. Попытки украинцев устроить наркотическую атаку в России, поднимите инет и посмотрите сколько задержано граждан Украины за распространение спайсов, счёт на тысячи человек. Это разработка англичан, которые именно с помощью наркотиков захватывали целые страны.
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Революции случаются когда ЭТОГО хотят ЭЛИТЫ.
И в России и на Украине и в любой другой стране.
Франции,Германии.
В Америке разрешена наркота в Голландии и никаких революций.
На Украине и не только наркоту ИСПОЛЬЗУЮТ.
Это ИНСТРУМЕНТ но НЕ ПРИЧИНА революций.
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Называя вещи своими именами…
Не проще ли…, и намного полезнее для Народа…, запретить легализацию по Всея Руси таких жыдов как Познер…?
От них вреда больше…., чем от любого наркотика…
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Это старый заслуженный иуда, он стоял у истоков хрен знает какой по счету колонны ,еще во времена СССР, кто ж его из нынешней “власти” тронет, он даже не рыжий, он круче, и заслуг поболе будет.
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На сайте “Новороссия” неплохая статья на эту тему(по разложению русского этноса). Ну перекликаются сильно. Пересказывать смысла нет. Есть желание- посмотрите.http://novorus.info/news/analytics/50017-razdelennyy-narod-intervyu-s-konstantinom-schemelininym.html
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Я не понимаю почему он после этого чистосердечного признания ещё не в СИЗО. Или ст.228 УК РФ уже отменили, а то что он является медийной личностью должно трактоваться как отягчающее обстоятельство.
Вообще представителей Прокуратуры необходимо приглашать на всякие ток-шоу типа “Пусть говорят” и прочие, чтобы они по итогам шоу могли дать правовую оценку происходящего путём возбуждения уголовного дела и ареста участников шоу.
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Борьба с наркотиками безрезультатна до тех пор пока есть возможность выводить бабло за границу. Как только эта лазейка будет прикрыта – наркоторговля вымрет как класс в связи со своей экономической не целесообразностью.
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а никотин и этанол разве не наркотики? никотин – вообще лидер среди наркоты, как убивший самое большое количество людей на земле, и ничего – вы, курцы и пивцы, даже признаться не можете, что наркоманы, не то, что бросить. запрещать наркоту – значит запрещать ВСЮ, начните с себя.