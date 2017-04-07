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Провокатора беспорядков в Москве нашли несмотря на Tor и VPN

10:01. 7 апреля 2017 Просмотров - 177 4 коммент. Опубликовал:

Провокатора беспорядков в Москве нашли несмотря на Tor и VPN

Как сообщил СК РФ, ими совместно с ГУ МВД России был найден и задержан подозреваемый в призывах к массовым беспорядкам 2 апреля — им оказался гражданин 1992 года рождения, считавший себя неуязвимым анонимом из-за использования Tor, VPN и купленных заграничных прокси-серверов.

"Подозреваемый размещал материалы, призывающие к массовым беспорядкам в центре Москвы, с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в сети Интернет, а именно с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств",- звучит на сайте СК РФ.

Как отмечают следователи, найти и задержать "разжигателя" удалось "несмотря на особую сложность расследования, связанную с тем, что преступление совершено с использованием высокотехнологичных средств в сфере компьютерных технологий".

Провокатора беспорядков в Москве нашли несмотря на Tor и VPN

Напомним, что перед 2 апреля в соцсетях, ЖЖ и телеграм-каналах появились записи, чаты и комментарии, призывающие выйти на Красную площадь столицы с шинами, "коктейлями Молотова" и прочими аттрибутами вооруженного сопротивления власти, также высказывались угрозы убийством в отношении сотрудников Росгвардии, органов и представителей власти.

Однако, в результате на "акцию" к оцепленной из-за репетиции парада 9 мая Красной площади пришло около сотни подростков, а на Триумфальную площадь вышли пресловутые "националисты Мальцева". Представители радикальных националистических двжиений были задержаны, а школьники и студенты на Манежной около часа бегали, ища "кучки" в которые можно сбиться, вели трансляции и сообщали родителям "мама,я на восстании!".

"31 марта Генпрокуратура потребовала у Роскомнадзора заблокировать несколько страниц в соцсетях, владельцы которых призывали своих подписчиков выйти на несогласованных акциях протеста. На следующий день Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса УК РФ",- пишет Tjournal.ru

Провокатора беспорядков в Москве нашли несмотря на Tor и VPN

"На самом деле у чувака был настроен VPN и он использовал (!!!) Tor. Говорят, доказательная база "железная" и парень сядет "в назидание и для осознания другими",- сообщают эксперты в телеграм-каналах. При этом IT-специалисты добавляют, что "TOR и VPN уже давно для БСТМ не являются серьезными препятствиями. Если продавцов с рампа ловят, то уж призывающих к митингам и подавно".

"Человек сидел с настроенным VPN и с TOR, у него на мобильных даже был настроен VPN, диски зашифрованные, куча аккаунтов в разных соцсетях, а еще он надеялся не неуязвимость Телеграма. Но на самом деле он прокололся — определенными способами можно определить, кто пользуется Tor, куда и откуда он это делает. И тот же VPN — не проблема при определенной затрате усилий и "машинного ресурса",- заявил Politonline.ru известный специалист в h/sec.

"Можно обложиться средствами обеспечения анонимности, но малейший прокол или тщательная охота — и все, приезжает группа захвата со следователями, которые берут твои мобильные и компьютер, ноутбук, планшет, после чего приехали. Некоторые мои "коллеги" это проходили", добавил он.

Также, в свою очередь, близкий следствию источник Politonline.ru сообщил, что задержанный "не ожидал такого поворота" и сейчас дает показания "как весенняя птица".

Источник: nnm.me

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4 коммент.»

  • 2080 802
    Владимир 7 апреля 2017 в 10:09 Ссылка Пометить
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    Соратники сдали ,зуб даю.

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  • 4534 3502
    Павел 7 апреля 2017 в 10:27 Ссылка Пометить
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    Хорошее назидание всем, кто тявкает из-под прокси:)

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  • 6292 5096
    СВАРОЖИЧ 7 апреля 2017 в 10:45 Ссылка Пометить
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    Давно уже нет никакой анонимности в сети. Давно уже существуют и работают программы поиска и слежения. И давно уже ведётся учёт не лояльных.
    Призывать к свержению или к сопротивлению не умно и не продуктивно. Во первых это даёт повод вместо сопротивления оказаться на нарах, во вторых на такой радикализм наш наРОД не готов. Наше оружие против геноцида это пропаганда и поиски всех точек сближения. Нужно пробудить самосознание наРОДа для начала. Нужно политизировать наРОД и заставить наконец принять участие в своей судьбе. Будите спящих в этом залог нашего выживания. И мобилизовывайтесь сами и всех кто вокруг.

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