Поединок о роли интеллигенции

6 апреля 2017 года А.А. Проханов попросил меня выступить его секундантом в программе В. Соловьева «Поединок». Соперником был Александр Архангельский. Хочу отметить, что оппонент по полной программе пытался использовать несколько любимых приемов либералов:



— все время включал иронию и насмешки, все хи-хи да ха-ха;

— на все выпады Проханова он отвечал в стиле «а причем здесь я», это не я, когда же слово переходило к нему, всегда говорил «мы», имея ввиду определенную прослойку интеллигенции, которая уже на протяжении более полутора веков постоянно воспроизводит презрение и даже ненависть к любой форме русской государственности.

Когда подошла моя очередь задать вопрос, я попросил Александра Архангельского «выключить» иронию и насмешки и хоть пять минут поговорить серьезно о серьезных вещах. Он не смог. Ни ответить, ни перестать ерничать.

Впрочем, вы все увидите сами…

Полное видео программы:

Мой вопрос либеральному журналисту Архангельскому:

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Источник: nstarikov.ru