В Питере мусульманин подорвал в метро христиан! Как можно после такого говорить, что “мусульмане и христиане — союзники”?!

На мою статью "МУСУЛЬМАНЕ — "МОИСЕЕВЫ ЛЮДИ", А МОШЕННИКИ — "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ МОШЕ"!" пришёл анонимный комментарий: "Если вы не заметили, то в Питере мусульманин подорвал в метро христиан?! А вы говорите: "мусульмане и христиане — союзники!". Ладно, всё равно не ответите. Вы отвечаете лишь на то, что вам выгодно!"

Произошедшее в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года трагическое событие и этот комментарий побудили меня ответить на вопрос, "откуда берутся так называемые "исламские террористы"?"

Отчасти на этот вопрос отвечает вот эта политическая карикатура:







Как правило, обычных людей превращают в убийц и террористов их личные убеждения а также специальные центры, где заинтересованные в создании политического террора злоумышленники готовят террористов из внушаемых людей путём их психической обработки.

Данная политическая карикатура указывает на главных заказчиков международного терроризма — на политическое руководство двух стран: США и Израиля.

О том, что заказчиками терроризма в России и во всех других странах мира могут быть политики США, говорит "Полный список всех военных преступлений Соединённых Штатов Америки".

"Для того, чтобы утвердить и удержать своё «право» на эксплуатацию других народов, Америка регулярно прибегает к использованию крайних форм насилия и, прежде всего, военного. Вот список известных вооружённых интервенций и других преступлений. Конечно, на абсолютную полноту он претендовать не может, но более полного списка преступлений США и не существует..."

Обнародованные факты красноречиво говорят, что бандитами и террористами могут быть не только отдельные люди, но и целые страны! Причём на протяжении многих сотен лет! США с самого момента своего образования вели в отношении иных государств и народов политику военной экспансии, терроризма и геноцида.

О том, что заказчиком терроризма в России и во всех других странах мира может быть и религиозно-политическое руководство Израиля, говорит содержание "иудейской Торы", так называемого "священного писания", которое активно пропагандируется среди евреев всего мира. В нём, в этом "святом" иудейском писании открыто поощряется, во-первых, циничный обман всех "иноверцев" (неевреев), и во-вторых, написанные от имени Бога Иеговы заповеди прямо обязывают верующих евреев истреблять все иные народы "мало-помалу"!

Не верите? Вот доказательство. Цитирую уже в который раз "Второзаконие Моисеево":

7 глава: "Благословен будешь ты больше всех народов; не будет у тебя ни бесплодного, ни бесплодной, ни у скота твоего. И отдалит Йегова от тебя всякую болезнь, и никаких зловредных недугов Египетских, которые ты знаешь, не наведёт на тебя, а наведёт их на всех ненавидящих тебя. И истребишь ты все народы, которые Йегова, Элохим твой, предаёт тебе; да не пощадит их глаз твой; и не служи элохим их (богам их), ибо это западня для тебя. Если скажешь в сердце своём: “многочисленнее меня народы эти: как же могу я изгнать их?”, не бойся их, твёрдо помни, что сделал Йегова, Элохим твой, с Паро и всем Египтом, те великие испытания, которые видели глаза твои, и знамения, и чудеса, и руку крепкую и мышцу простертую, которыми вывел тебя Йегова, Элохим твой. Так же сделает Йегова, Элохим твой, со всеми народами, которых ты боишься".

"И низвергнет Йегова, Элохим твой, народы эти пред тобою мало-помалу; не сможешь ты истребить их быстро, чтобы не умножились против тебя звери полевые. И предаст их Йегова, Элохим твой, тебе, и приведёт их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст царей их в руку твою, и истребишь имя их из поднебесной: не устоит никто пред тобою, доколе не истребишь их..." Источник.

Вы знали, что согласно иудейскому учению, у евреев свой бог — элохим Иегова, а у других народов — свои элохимы (боги)?! То есть, согласно иудейской Торе, иудейское учение проповедует многобожие!

Вы знали, что своему "избранному" народу элохим Иегова отдал указание истребить все иные народы, не щадя никого?! Причём иудейские заповеди и законы гарантируют евреям, что сам "элохим Иегова" поможет им истребить преобладающие по численности народы "мало-помалу".

А определение Христа-Спасителя, которое он сказал в адрес иудейских религиозных проповедников вы слышали? Вот это: "ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего..." (Ин. 8: 44). И то, что Иисус Христос называл их "волками в овечьих шкурах", тоже не слышали?!

Или слышали таки, но не осмысливали, что стоит за этими словами?

А что значит выражение "волки в овечьих шкурах"?

К примеру, во время Второй Мировой войны солдаты Гитлера иногда переодевались в форму советских солдат, заходили в какую нибудь деревню на прифронтовой территории и уничтожали там почти всех жителей, оставляя лишь нескольких человек живыми. Зачем они это делали? А чтобы эти оставшиеся в живых могли распространить по другим прифронтовым деревням и сёлам дезинформацию о зверствах солдат Красной Армии.

Когда сегодня все мировые СМИ рассказывают нам про преступления террористической организации с громким названием "Исламское государство" (ИГИЛ), мы должны понимать, что это точно такой же приём дезинформации. И название этой террористической организации выбрано таким специально, чтобы выставить мусульман в роли террористов. Чтобы никто в этом даже не сомневался!

На самом деле СРЕДИ ТЕРРОРИСТОВ НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЕРУЮЩИХ МУСУЛЬМАН уже по определению!

Учение пророка Мухаммеда также как и учение Христа-Спасителя является миротворческим!

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ является только одно религиозное учение на планете — ИУДЕЙСКОЕ.

Если до вас ещё никак не дойдёт ЭТО, если вы ещё никак не можете поверить в ЭТО, прочтите ещё раз ИУДЕЙСКОЕ "Второзаконие Моисеево", которое отдельной главой входит даже в христианскую Библию:







Кстати, согласно последней приведенной здесь "божьей заповеди", по сей день подлежит убийству всякий человек, который попытается подобно Христу отворотить евреев от веры в "элохим Иегову", того самого иудейского "Господа Б-га", которого иудеи характеризуют как "ревнителя и мстителя"!

"Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и страшен в гневе: мстит Господь врагам Своим и не пощадит противников Своих..." (Библия, Наум 1: 2).

Этот Господь совсем другой Бог, нежели Бог Христа, которого Спаситель охарактеризовал так: "Бог есть свет" (1 Ин 1: 5), "Бог есть дух" (Ин.4: 24), "Бог есть любовь" (1 ИН. 4: 8).

Сравните теперь со строчкой из мусульманского Корана: "Аллах свет небес и земли" (Сура 24, аят 35).

Свет, понимаете! Свет есть истинный Бог, весь свет Мироздания есть истинный Бог! Он же "дух Святой", творящий жизнь и наделяющий людей божественным разумом!







Нисхождение на людей "духа Святого".

Вы ощущаете разницу между христиано-мусульманским Богом и Господом Б-гом иудеев?

А ведь кое-кто вешает лапшу народу на уши, что дескать, "иудеи, христиане и мусульмане веруют в одного Бога!"

Теперь, надеюсь, вам понятно, что это ложь!

Повторяю ещё раз свою главную мысль: СРЕДИ ТЕРРОРИСТОВ НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЕРУЮЩИХ МУСУЛЬМАН, уже по определению!

Возможно кто-то сейчас скажет, но ведь в криминальных новостях мы видим террористов не с еврейскими лицами, а с арабскими! Как с этим быть?!

И они, убивая людей, кричат "Аллах акбар!" И с этим как быть?

Отвечаю.

Как раз в то время, когда пророк Мухаммед принёс арабскому миру миротворческое учение — ислам , выходцы из Древнего Египта, известные нам как "библейские Иудеи", активно превращали какую-то часть арабов в евреев-сефардов! Иудейская полевая "фабрика" по производству религиозных террористов находилась тогда в Испании, отсюда и их название — евреи-сефарды, что значит — Испания.

Посмотрите для наглядности на эту карту:







Вникайте! Это важно:

В то время, когда пророк Мухаммед создавал из арабов своё миротворческое войско мусульман, "библейские Иудеи", используя известное с древнейших времён нейролингвистическое программирование, создавали из арабов своё террористическое войско — евреев-сефардов, которые обязаны были под страхом смерти исполнять "Моисеево Второзаконие". (Смотрите выше).

Более подробно о том, как на территории Испании Иудеи создавали из арабов евреев-сефардов, а на территории Германии они создавали из европейцев евреев-ашкеназов, я рассказал в статьях:

1. "Ашкеназы и сефарды — генномодифицированный продукт Священной Римской империи".

2. "Как готовилось вторжение евреев в Россию, и что из этого вышло..."

Стоит ли в этой связи удивляться таким сообщениям в СМИ:

«Американские генетики исследовали 1371-го представителя разных народов Средиземноморья и подтвердили в общем-то известную вещь: евреи и арабы, живущие на Ближнем Востоке, имеют генетически единый корень, те и другие – семиты, или, проще говоря, потомки ветхозаветного Аарона. Сенсационной оказалась лишь одна мелкая деталь. Выяснилось, что из арабов самые ближайшие родственники евреев – их заклятые враги палестинцы, а по мужской половой Y-хромосоме – прямо близнецы-братья. Генетическое родство между ними оказалось таким же, как у ашкенази, сефардов и других евреев...» (Еженедельный журнал «Огонёк», №17 (4644), май 2000, с. 6, заметка «Ароновичи»).

Теперь представьте, что в настоящее время "библейские Иудеи" занимают в мире ещё более прочные позиции, чем это было столетия назад. Они как "волки в овечьих шкурах" всё также заманивают в свои сети арабов (и не только их) и с помощь НЛП-технологий создают из них террористов!

Причём в наше время эти манипуляторы сознанием умудряются сворачивать мозги людям не только с помощью иудейской Торы, но даже с помощью Корана и Библии! В ход может идти вообще любая религиозная литература, поскольку перепрограммирование сознания людей осуществляется с помощью составленных особым образом фраз и с помощью особых акцентов, на которых концентрируется максимальное внимание людей, подвергающихся психической обработке.

Подвергшиеся такой "религиозной обработке" люди являются лишь условно "верующими", а фактически они становятся "заряженными" (зомбированными) на выполнение определённых действий.

Это может быть не только международный терроризм, но также и другая человеконенавистническая деятельность, всегда обращённая в пользу их "духовных учителей" или тех, кто за ними стоит. А там целая иерархия!

Вы слышали про такое явление как СИОНИЗМ?







Если вы не в курсе, что это за явление, рекомендую прямо сейчас прочесть мою статью "Логово дьявола: правда о Швейцарии, сионизме и евреях", чтобы расширить свой кругозор. Узнать правду о сионизме нужно для того, чтобы понять всю глубину короткого выступления посла Ирана в Москве Реза Саджади на IX Съезде мусульман. Он проходил в 2012 году в Уфе (Россия, Башкортостан):







Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в РФ Махмуд Реза Саджади



«Настоящий Ислам – это религия покоя, мира и человечности. Коран в суре Аль-Анбийа так говорит о пророке Ислама: «Мы послали тебя только для того, чтобы ты был источником милости для всего человечества». Коран не говорит «для мусульман», он говорит «для всего человечества».

Те, кто под именем Ислама творят жестокость, те являются не друзьями, а врагами Ислама, врагами Пророка. Коль скоро Пророк является источником милосердия, то и его приверженцы также должны быть источниками милосердия.

Сегодня сионизм является символом жестокости и врагом человечества и Ислама. Не думайте, что сионизм предстаёт только в одежде иудаизма. Он также является и в одежде христианства и Ислама.

Хосни Мубарак из Египта внешне был мусульманином, однако препятствовал отправке продовольствия и лекарств в Газу. На самом деле, он был сионистом. Джордж Буш и Митт Ромни внешне являются христианами, однако, в действительности, они сионисты. По большому счёту, отставание исламского мира является результатом наличия лидеров, которые только притворяются мусульманами, а на самом деле, являются сионистами.

Самая главная цель сионизма – породить разногласия: разногласия среди мусульман, разногласия между христианами и мусульманами и разногласия между нациями. Сегодня каждый, кто ступает на путь разногласий, становится солдатом сионизма…

Наш Пророк сказал: «Ислам крепится на двух основах: вере в Бога и единстве (отказе от противоречий)». Поэтому все религии и нации должны стараться оставить в стороне противоречия, изгнать из своих рядов сторонников жестокости и, подобно Пророку Христу и Пророку Мохаммаду (да пребудет с ними благословение Господа!), стать источниками милосердия».

Надеюсь, теперь всем понятно, что такое истинный Ислам, и откуда берутся так называемые "исламские террористы"?

Поскольку мой исчерпывающий ответ на заданный мне вопрос порождает множество других вопросов, я рекомендую читателям за ответами на них обращаться уже к представителям иудейской и христианской мировых религий.