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Эксперты предсказали сокращение числа больниц до уровня 1913 года

18:45. 7 апреля 2017 Просмотров - 121 5 коммент. Опубликовал:

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Оптимизация здравоохранения привела к массовому закрытию больниц и падению качества медицинской помощи в России, утверждают эксперты. К 2021–2022 годам страна по количеству больниц может достигнуть уровня Российской империи
​Больницы Российской империи

 

В 2000–2015 годах количество больниц в России сократилось в два раза, с 10,7 тыс. до 5,4 тыс., подсчитали эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата (копия исследования ЦЭПРа есть в распоряжении РБК.) В своем докладе «Здравоохранение. Оптимизация российской системы здравоохранения в действии» специалисты отмечают, что, если власти продолжат закрывать больницы такими темпами (353 в год), к 2021–2022 годам количество медучреждений в стране достигнет 3 тыс., то есть уровня Российской империи в 1913 году.

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Реформа здравоохранения началась в 2010 году, когда был принят закон об обязательном медицинском страховании, напомнил РБК директор НИИ организации здравоохранения при департаменте здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов. Она заключалась в оптимизации расходов за счет закрытия неэффективных больниц и расширения использования высокотехнологичных медучреждений. Авторы доклада объяснили, что взяли 15 лет как период, когда у власти был Владимир Путин, включая его премьерский срок. Кроме того, активное реформирование и оптимизация здравоохранения начались еще в 2003–2005 годах, что видно из статистики по количеству больниц и поликлиник.

 

Вслед за б​ольницами за 15 лет сократилось и количество больничных коек — в среднем на 27,5%, до 1,2 млн, подсчитали в ЦЭПРе. В сельской местности сокращение мест заметнее — почти на 40%. Эти данные подтверждает директор фонда независимого мониторинга «Здоровье» Эдуард Гаврилов. Поего словам, только с 2013 года мест в больницах стало меньше на 100 тыс.

Количество больниц и коек уменьшается, соглашается Мелик-Гусейнов, но эти цифры нельзя увязывать с доступностью медицинской помощи и качеством лечения пациентов. Главный показатель — количество госпитализаций и оно растет, указывает он. Например, в Москве в 2016 году выписалось на 96 тыс. людей больше, чем в 2015 году. Это значит, что хотя мест становится меньше, используются они эффективнее. Каждая койка должна быть загружена на ​85–90%, подчеркивает эксперт: если она простаивает, от нее необходимо избавиться. 

Маневр не в пользу поликлиник

Тенденцию к уменьшению количества больниц и коек можно было бы оправдать перераспределением ресурсов на уровень поликлиник, указывают в ЦЭПРе, но в России закрываются и они. Их число за период 2000–2015 годов сократилось на 12,7%, до 18,6 тыс. учреждений, а нагрузка возросла с 166 человек в день в 2000 году до 208. «Декларируемого маневра по переносу нагрузки и ресурсов с больниц на поликлиники так и не произошло — ситуация осложнилась как в области стационарного, так и амбулаторного лечения», — делают вывод авторы доклада.

754914930357401.pngВ своем докладе ЦЭПР ссылается и на результаты проверки оптимизации здравоохранения Счетной палатой, по итогам которой эксперты пришли к выводу, что реформа привела к снижению доступности услуг. Как замечают в ЦЭПРе, за 2000–2015 годы увеличилась заболеваемость населения: осложнения при беременности и родах увеличились на 39,1%, выявленные новообразования — на 35,7%, заболевания системы кровообращения — на 82,5%. Доступность медицинской помощи в регионах эксперты проверили лично. Авторы доклада попробовали записаться к терапевту в небольшом российском городе, например в Рыбинске Ярославской области. Если бы они были настоящими пациентами, приема врача им пришлось бы ждать 21 день. Кроме того, указывают эксперты, в больницах нет ряда лекарств — анальгина, феназепама, аскорбиновой кислоты и т.д.

Нельзя ориентироваться на данные по заболеваемости населения ак на показатели ухудшения состояния здравоохранения в России, уверен Мелик-Гусейнов. Он обращает внимание, что речь идет не о заболеваемости вообще, а о диагностировании. И тот факт, что выявляемость растет, — это хорошо.

Деньги на уровне фастфуда

​Отсутствие лекарств в больницах отражает другую проблему в российском здравоохранении — его недофинансированность, пишут эксперты. Правительство постоянно заявляет о росте расходов на здравоохранение, но с учетом инфляции они, наоборот, падают. ЦЭПР ссылается на анализ бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Эксперты подсчитали, что реальные расходы в 2017 году снизятся на 6% в сопоставимых с 2015 годом ценах.

Обратили внимание авторы доклада и на оплату труда медперсонала. За час работы врач с учетом всех переработок получает 140 руб., а медработники среднего и младшего звена — 82 и 72 руб. ​соответственно. «Оплата труда врача в час сравнима, например, с часовой ставкой рядового сотрудника сети фастфуда «Макдоналдс» (около 138 руб.). Администратор кафе данной сети получает уже порядка 160 руб. в час, то есть больше квалифицированного врача с высшим образованием», — замечают в ЦЭПРе. По результатам опроса фонда «Здоровье», проведенного среди 7,5 тыс. врачей из 84 регионов России в феврале 2017 года, около половины медиков зарабатывают на одну ставку менее 20 тыс. руб. в месяц, рассказал РБК Гаврилов.

Тарифы ОМС не покрывают реальных затрат на оказание медицинской помощи, указывают в ЦЭПРе. Например, базовый анализ крови стоит около 300 руб., тогда как по ОМС поликлиники получают за него в среднем 70–100 руб. Из-за этого растет объем платных услуг: так, с 2005 по 2014 год он увеличился с 109,8 млрд до 474,4 млрд руб.

Сама система страховой медицины неэффективна в России, резюмируют автора доклада. С учетом протяженной и мало​населенной территории нельзя привязывать деньги к числу пациентов — это приводит к недофинансированию и «неизбежной деградации медицины в небольших городах и на селе». «Необходимо ставить вопрос о реформе страховой медицины с частичным возвращением к действовавшим ранее в СССР принципам формирования и финансирования медицинской сети», — делают вывод эксперты.

​РБК ожидает ответа от Министерства здравоохранения. 

 

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/07/04/2017/58e4feb59a794722462a85aa?from=main 

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5 коммент.»

  • 1020 501
    Всеволод 7 апреля 2017 в 18:57 Ссылка Пометить
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    Вместо помощи услуги. А услуги дороги – дешевле помереть.

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  • 14104 4926
    Люся 7 апреля 2017 в 19:02 Ссылка Пометить
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    Повод для перехода на здоровый образ жизни с рождения,на лечение народными способами у народных целителей.Наконец-то врачи,лечащие по программам и по частям тела, не будут выписывать больным лекарства пачками,хотя в аптеках полно фальсификатов даже среди химпрепаратов.Ах,у аптечного бизнеса-то какой убыток!

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    • 2100 820
      Владимир Люся 7 апреля 2017 в 20:27 Ссылка Пометить
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      Люся, а что скажете о роли президента в сокращении лечебных учреждений .
      Федеральный закон от 28.03.2017 № 39-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” в соответствии с этим законом наименование “лечебные учреждения” заменено на “медицинские организации”.”Медицинская организация — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую деятельность и имеющий на это соответствующую лицензию.”
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  • 131 115
    Борис 7 апреля 2017 в 19:21 Ссылка Пометить
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    Надо еще сказать о том, что качество медицинской помощи ухудшились. Диагноз правильно поставить не могут. Приходится пользоваться советами знакомых по поиску хороших знающих специалистов. Платная медицина смотрит только в твой карман. Ей не выгодно тебя вылечить, а вот перевести в стадию хронического заболевания пожалуйста.

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  • 1331 960
    любопытный 7 апреля 2017 в 19:33 Ссылка Пометить
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    Да по тв иак и сказали, что современная классическая медицина не может многие болезни вылечить, но может поддерживать болезень на одном уровне, вотесли бы ещё и отпрививок отказались, мы были бы здоровее

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