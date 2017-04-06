Сенатор Тюльпанов погиб в результате несчастного случая

Пусть так, поверим, что это был несчастный случай. Первые сведения об обстоятельствах смерти сенатора Тюльпанова, – поскользнулся и неудачно упал в бане. Перелом основания черепа. Ну, в бане, так в бане. Хорошо, что упал не в сортире, а то под подозрение мог бы попасть самизнаетекто.

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2873995

4 апреля Член Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался в Санкт-Петербурге в результате несчастного случая. Как передает “Интерфакс”, об этом сообщил источник в правоохранительных органах северной столице. Собеседник агентства рассказал, что Тюльпанов скончался в Кировском районе после того, как поскользнулся и упал в бане, получив перелом основания черепа. Смертью политика занялся Следком, назначена проверка. Депутат Виталий Милонов предложил увековечить память сенатора, отметив, что “его уход огромная потеря для всех нас”. По его словам, Тюльпанов “мог сочетать в себе жесткие моральные принципы”, но всегда слышал собеседника, даже если у того противоположная точка зрения.

По факту смерти сенатора проверку проводит Следственный комитет. При чем тут Следственный комитет? Роспотребнадзор должен провести проверку в злополучном «оздоровительном центре Кировского района Санкт-Петербурга» по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Арестован ли уже директор? Какие показания дают банщики и друзья покойного? Не парился же он в одиночестве…

Немного погодя пришло уточнение, сенатор умер от острой сердечной недостаточности, а уже потом упал и при падении получил перелом основания черепа.

https://ria.ru/society/20170405/1491573379.html?utm_source=smi2&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр.– РИА Новости. Причиной смерти сенатора Вадима Тюльпанова, который умер во вторник на 53-м году жизни, стала острая сердечная недостаточность, сообщила пресс-служба сенатора со ссылкой на данные судмедэкспертизы. “Причиной смерти сенатора, согласно заключению судмедэкспертизы, является острая сердечная недостаточность и другие формы острой ишемической болезни сердца, — отметили в пресс-службе. Гражданская панихида состоится 7 апреля с 10.00 до 12.00 в ротонде Мариинского дворца. Отпевание пройдет в 13.00 в церкви Воскресенского Новодевичьего монастыря. Тюльпанов будет похоронен на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что сенатор скончался от перелома основания черепа в результате несчастного случая.

Второй вариант не лучше первого, учитывая, что совсем недавно мы подозревали американцев в убийстве полномочного представителя при ООН В. Чуркина, умершего от острой сердечной недостаточности за день до своего рождения. Лучше б острую сердечную недостаточность не упоминали. Не умножайте сущности…

Коллеги наперебой выражают соболезнования, повторяя, какой это был чуткий и отзывчивый человек.

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2874018(4 апреля 2017)

Большая потеря: Медведев, Полтавченко и Матвиенко принесли соболезнования семье Тюльпанова

https://www.dni.ru/society/2017/4/5/365854.html

Коллеги 52-летнего сенатора Совета Федерации Вадима Тюльпанова, умершего в результате несчастного случая, соболезнуют его родным и близким. Для многих внезапная смерть тестя российского футболиста Александра Кержакова стала шоком. Утром 4 апреля Вадим Тюльпанов принес цветы на место теракта в Санкт-Петербурге – к станции метро “Технологический институт”. А вечером того же дня произошел несчастный случай: поскользнувшись на кафеле в бане, сенатор упал и ударился головой. Травма оказалась смертельной… …Трагедию прокомментировал и член Совфеда Алексей Пушков. “Для меня это полная неожиданность, мы с ним общались в прошлую среду. Он был абсолютно в порядке – крепко стоящий на ногах, представительный мужчина”, – цитирует политика Life.ru.

Не везет сенаторам от НАО. Один из предшественников Тюльпанова — Сабадаш был осужден и отбывает срок. Теперь вот Тюльпанов упал так неудачно…

Назначал на должность сенатора Вадима Тюльпанова некто Игорь Кошин, теперь — губернатор, который, будучи еще главой Заксобрания НАО стоял против отмены неприкосновенности Сабадашу.

http://adm-nao.ru/press/governor/3756/

После официального вступления в должность губернатора Ненецкого автономного округа Игорь Кошин подписал постановление о наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ – представителя от Администрации Ненецкого автономного округа. Сенатором от исполнительного органа власти субъекта стал Вадим Тюльпанов.

Внезапная смерть Вадима Тюльпанова — прежде всего огромная потеря для тех, кто работал с ним продолжительное время. С учетом слухов о родственных связях В. Матвиенко и губернатора НАО Игоря Кошина, тот, вроде, женат на ее племяннице:

http://arhsvoboda.ru/?p=23692

Инфа от 31 июля 2015 года Однако, не прошло и трех дней, как нам сообщили из Питера, что «Кошин женился на племяннице Валентины Матвиенко». Кроме этого было сказало, что «свадьба» имела чисто юридический характер и, что «кое- кому надо было что-то срочно на кого-то переписать». Что там происходит в действительности у странного «сабадашно-лукойловского» существа, которое сейчас занимает место ненецкого губернатора, мы не знаем.

Нет времени и желания копаться в прошлом И. Кошина, но смерть В. Тюльпанова — это большая потеря для команды Валентины Ивановны. По слухам, которыми полнится земля, после возложения цветов Вадим Тюльпанов поехал в баню не забавы для, а по приглашению серьезных людей в погонах, прибывших из Москвы.

В бане, то ли пришельцы в погонах с ним грубо поговорили, то ли поговорили вежливо, но задавали такие вопросы, что сенатор перенервничал. Возможно, предложили вместе «проехать» для продолжения разговора в более официальной обстановке… Говорят, в вещах покойного была обнаружена крупная сумма денег… С учетом широко развернувшейся борьбы с коррупцией в регионах, – сердце не выдержало? Было, чего бояться?

Видать слезное обращение Полтавченко к патриарху возымело действие на высшие силы…

Попросил в обмен на Исаакиевский собор губернатор себе место сенатора после ухода в отставку, патриарх помолясь, передал его просьбу наверх, оттуда послали архангелов собирать компромат на Валентину Ивановну, но архангелы переусердствовали…

В любом случае, проблема частично решена, – даже атеисты заметили, что одно место в Совете Федерации уже освободилось…