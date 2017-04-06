Мифы и домыслы. Как Россия продала Аляску

Ровно 150 лет назад Россия продала США Аляску. Однако эта история до сих пор окутана различными мифами и домыслами. Например, что Аляску продала, а точнее передала в аренду на 90 лет, еще императрица Екатерина II. Так ли это на самом деле, и какое отношение к этой сделке имеет загадка Бермудского треугольника?