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Мифы и домыслы. Как Россия продала Аляску

16:07. 6 апреля 2017 Просмотров - 143 Один комментарий Опубликовал:

Ровно 150 лет назад Россия продала США Аляску. Однако эта история до сих пор окутана различными мифами и домыслами. Например, что Аляску продала, а точнее передала в аренду на 90 лет, еще императрица Екатерина II. Так ли это на самом деле, и какое отношение к этой сделке имеет загадка Бермудского треугольника?

Метки: Аляска, Бермудский треугольник
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