Курилы — земля нашенская

Источник: Безформата.RU

21 декабря на сайте Движения за возрождение Отечественной науки была размещена статья , в которой речь шла о вопросах, связанных со статусом Курильских островов. Публикуем её полностью.

Немного истории

История Сахалина и Курильских островов приходится на XVIII век, когда русские мореплаватели и служилые казаки осваивали этот край, а в целом материковую часть Дальнего Востока начали осваивать ещё с XVII века. В 1711 г. камчатские казаки присоединили остров Шумшу и Парамушир Курильских островов к России. В 1721 г. русские исследователи описали 14 Курильских островов, а в 1738–1739 гг. впервые побывали у берегов Урупа, Итурупа, Кунашира, Шикотана и других южных Курильских островов. В 1779 г. императрица Екатерина II повелевает отменить ясычные сборы с жителей Курильских островов – айнов. В 1785 г. японское правительство организует первую в своей истории экспедицию по исследованию о. Хоккайдо, Курильских островов и Сахалина. В 10-х гг. XVIII века на о. Уруп создано Российско-торговое промысловое поселение, а в 1799 г. указом Павла I сформирована уже Российско-Американская Компания на Аляске.

В 40–50 гг. XIX века на Дальнем Востоке начали развивать свою экспансионистскую деятельность Соединенные Штаты Америки – прежде всего с Японии. В 1852 г. американское правительство направило большую военную эскадру к берегам Японии и заставило правительство Японии заключить с ней торговые отношения.

Во время Крымской войны в 1853–56 гг. эскадра англо-французов разоряет Дальний Восток. В 1853 г. объединенная эскадра высадила на остров Уруп свой десант, а уходя подожгла русские строения.

В 1856 г. был подписан первый русско-японский договор в японском порту Симода, по которому граница проходила между островами Уруп и Итуруп.

В 1867 г. Россия продала Аляску за 7,2 млн долл. золотом. В 1875 г. уступила Японии северную часть Курильских островов. Колониальная экспансия Японии набирает силу: в 1904–1905 гг. последовал разгром Российского военно-морского флота при Цусиме и поражение русской армии в Маньчжурии. Южный Сахалин отошел к Японии.

Оккупация Дальнего Востока Японией и другими агрессорами

В апреле 1918 г. Япония высадила свою армию во Владивостоке, Императорской (Советской) гавани и Николаевск-на-Амуре и захватила почти весь Дальний Восток до забайкальского края. Камчатка отбилась от японцев.

А следом за ними пришли американцы со своими друзьями – канадцами и австралийцами – и заняли южную часть Приморья. Японцы установили на Дальнем Востоке, особенно в Приамурье, жесточайший террор, убивая жителей, сжигая целые деревни. Недаром поется в народной песне того времени: «Пепел Ивановки жег нам сердца!»

Мой дед по материнской линии Кузнецов А.И., который приехал на Дальний Восток в 1906 г. из Могилевской губернии, поселился на реке Зее, притоке Амура, близ г. Свободный, где сейчас построен космодром Восточный. Однажды рано утром в деревню ворвались японцы и стали всех жителей допрашивать: где «больсевик»? В избе деда самураи, согнав детей с печи, угрожали им винтовками и все искали, где находятся «больсевики». Поиздевавшись над детьми, вечером они ушли из деревни. И ещё несколько раз японские солдаты навещали деревню.

Мой дед по отцу Афонин А.П. с родственниками в Амурскую область в 1880 г. пришли из Донбасса – шли пешком, на телегах 2,5 года. Транссиб ещё не был построен. Мой дед-крестьянин из деревни Борисоглебовка, находясь в районе Благовещенска, в апреле 1919 г. был замучен японцами и белоказаками «за связь с партизанами». Бабушка Ольга Михайловна, мать 18 детей, не выдержала этой трагедии и умерла.

А мой отец в возрасте 13 лет пошел в партизанский отряд бить японцев. В октябре 1922 г. Красная Армия и амурские партизанские отряды изгнали японцев и других оккупантов с Дальнего Востока, а в 1925 г. был освобожден Северный Сахалин.

Дальний Восток в предвоенные годы

Но гоминьдановский Китай и милитаристская Япония не успокоились, и молодая Республика Советов была вынуждена укреплять свои Вооруженные силы.

В 1929 г. мой отец, Афонин Григорий Андреевич, был призван в Красную Армию, сражался с белокитайцами в 1-м артиллерийском полку Владивостокской стрелковой дивизии Особой Дальневосточной армии под командованием легендарного полководца В.К. Блюхера, награжденного орденом Красного Знамени №1, в последующем ещё двумя орденами Красного Знамени за победу в Гражданской войне.

За полгода боев конфликт на КВЖД по всей дальневосточной границе был ликвидирован.

В 1931 г. отец был принят в ВКП(б) и добровольцем пошел строить артиллерийские батареи в Приморье. Построили батареи в б/х Находке и б/х Врангеля (где я родился), тяжелые орудия привозили из Ленинграда. Гул этих орудий был слышен в районе Находки, японские корабли перестали приближаться к нашим берегам. В 1939 г. отца демобилизовали в должности главстаршины батареи, и Приморский крайком ВКП(б) направил его на строительство нового города в Находке.

Великая Отечественная война

После нападения фашистской Германии на Советский Союз все мы ждали нападения Японии на Дальний Восток. В Находке по ночам дежурили подростки, чтобы сбрасывать зажигательные бомбы, когда они сыпались с японских бомбардировщиков на крыши наших бараков. Во Владивостоке в 1941 г. дважды частично эвакуировали население города. Но поражение японских войск – Квантунской армии на озере Хасан и в Монголии на Халхин-Голе остановило японцев от нападения на Дальний Восток: ждали, когда немцы возьмут Москву. Красная Армия разгромила немцев под Москвой и погнала их на запад.

Поэтому Япония сориентировалась: тайно подготовила свой флот – три авианосца, крейсера и другие корабли, размещенные в бухтах Итурупа, которые внезапно подошли к Гавайским островам, нанесли удар по американскому военно-морскому флоту в Перл-Харборе и уничтожила его. Мы узнали об этом в декабре 1941 г. Обстановка на Дальнем Востоке несколько разрядилась.

Мой отец после четырех заявлений в 1942 г. был призван в армию, направлен во Владивостокское артучилище, а в 1943 г. – в действующую армию: участвовал в боях за освобождение Киева, Украины, Польши, в том числе Кракова, Освенцима, Германии, Чехословакии. Воевал с немцами, бандеровцами, власовцами, был контужен и тяжело ранен, награжден орденами и медалями, домой приехал к нам в Находку в ноябре 1945 г.

9 августа 1945 г. СССР объявил войну милитаристской Японии. Помню этот день как сегодняшний: тяжелые бомбардировщики колоннами через небо Находки шли бомбить Корею, боевые корабли с десантниками взяли курс на южносахалинские и корейские порты. Чувство гордости мы испытывали потому, что наша Красная Армия и Военный флот, разгромив Германию и их союзников, пришли освобождать от японцев Южный Сахалин и Курилы. Война по разгрому Японии закончилась в конце августа, 2 сентября союзники и советский представитель подписали в Токийском заливе на линкоре «Миссури» акт о капитуляции: «Пришел мир!»

Заселение и развитие Южного Сахалина и Курильских островов

В 1946 г. Приморский крайком ВКП(б) направил моего отца на работу в освобожденный Южный Сахалин. Пароходом из Владивостока прибыли в порт Маока (Холмск) и поездом доехали до самой южной части острова – в город Найхоро-Танзан (впоследствии переименован в г. Горнозаводск). В пути я увидел безлесную местность, позже узнал, что имеется несколько бумкомбинатов и они производят бумагу для отправки в Японию. Здесь также изготавливались доски и вместе с бумагой отправлялись на строительство жилых домов. Как выяснилось позже, только несколько зданий в областном центре Южно-Сахалинска были построены из кирпича, остальные – из досок и бумаги. На южной части острова проложена узкоколейная железная дорога, связывающая областной центр с городами и поселками. В Найхоро-Танзане было два промышленных объекта: угольная шахта и завод ИЖТ (искусственного жидкого топлива), который производил бензин для военных целей. Завод уже не работал.

Одновременно приехал начальник шахты, а его заместителем стал мой отец, технический персонал составляли японцы, шахтеры – корейцы с южной части полуострова.

Моя мать, по специальности зубной врач, стала оказывать медицинскую помощь переселенцам. В феврале 1946 г. была создана Южно-Сахалинская область, объединяющая Южный Сахалин и Курильские острова, которые вместе с Сахалинской областью входили в состав Хабаровского края. В январе 1947 г. её преобразовали в самостоятельную Сахалинскую область.

Перед областной партийной организацией ВКП(б) и госорганами СССР была поставлена задача: переселить японское население в Японию, трудоустроить переселенцев, построить им жилой фонд из дерева и кирпича и другую инфраструктуру. За 1946–1948 гг. было переселено на Хоккайдо 355 тыс. человек, 20 тыс. японских военнопленных на Сахалине и свыше 50 тыс. на Курилах. В 1949 г. число переселенцев в Сахалинской области составило 450 тыс. человек.

Изменились названия городов, поселков, местности, которые получили исторические названия, имена героев войны, павших при освобождении Южного Сахалина и Курильских островов.

В Томаринском и Паронайским районах Сахалина получили название горы и хребет Черняховский в честь выдающегося полководца, погибшего в 1945 г. Его любили солдаты, и отец вместе с ним воевал в 60-й армии. И.В. Сталин через первого секретаря Сахалинского обкома ВКП(б) Д.И. Мельника заверил всех нас: «Передайте сахалинцам, что Париж на Сахалине мы не создадим, но условия жизни обязательно создадим».

В 1947 г. началась прокладка подземного тоннеля между портом Ванино и Холмском. Строили вольнонаемные и заключенные, прорыли большую часть – 15 км, но в 1953 г. И.В. Сталин умер, и стройку законсервировали.

Помню режим отца: рабочий день составлял 9–10 часов, один выходной, да и тот неполный, после ужина короткий отдых, потом 2–2,5 часа заседания парторганизации ВКП(б): рассмотрение всех вопросов – текущих и перспективных. При такой нагрузке стали болеть фронтовые раны, да еще в средней школе, где я учился, не была налажена учеба в старших классах.

Вскоре мы уехали на материк, в Амурскую область, г. Райчихинск. Там силами японских военнопленных велись разработка угольного месторождения открытым способом и строительство фабрики для производства угольных брикетов.

П/х «Трансбалт» и «Хэлл кэтс» («Адские кошки»)

О трагической истории с пароходом «Трансбалт» я впервые узнал в 1952 г. от моего товарища Вадима Орлова, с которым учился в Одесском институте инженеров морского флота. Впоследствии В.А. Орлов стал д.т.н., Героем Социалистического Труда.

В мае 1945 г. п/х «Трансбалт», где Орлов плавал сначала юнгой, затем токарем, взяв на борт в американских портах Такома и Сиэтл 10 тыс. тонн ленд-лизингового груза, вышел во Владивосток. Капитаном судна был Гаврилов И.Г., экипаж составлял 99 человек. Согласно инструкции Дальневосточного морского пароходства судно должно идти с включенными огнями и красным флагом. Пройдя пролив Лаперуза, между Сахалином и Хоккайдо, «Трансбалт» вышел в Японское море и, пройдя 50 миль, ночью был торпедирован подводной лодкой.

Орлов, находясь в каюте, мгновенно оказался на палубе у скорострельного орудия-эрликона – стал ждать команды. Радист передал сигнал SOS. В котельном отделении взрывом перебило паропровод, и главный кочегар, необыкновенной силы человек по прозвищу Трансбалт (на груди была нанесена татуировка «Трансбалт»), вытащил обваренного кочегара на палубу и положил его в шлюпку. Крен судна увеличивался, последовала команда: «К шлюпкам!» Последним покинул судно капитан. Отчалив от тонущего судна, увидели всплывшую подводную лодку, она осветила судно и шлюпки (экипаж успел пригнуться), затем ушла под воду. Начали считать экипаж: погибло пять человек. Усиливающаяся непогода разбросала шлюпки: одну захватили японские тральщики и привели в п. Вакканай на о. Хоккайдо, вторую, на которой был Орлов, притащил на Сахалин в п. Хонда (Невельск) японский кавасаки. После унизительных процедур 30 июня 1945 г., на 18-й день после гибели «Трансбалта», п/х «Хабаровск» пришел на рейды Хонда и Вакканай, забрав моряков, и доставил их во Владивосток.

Какая подводная лодка утопила «Трансбалт»? Сначала думали японская, затем наступило сомнение.

После окончания Второй мировой войны появились многочисленные воспоминания участников боевых действий. В США изданы воспоминания командующего подводными силами на Тихом океане адмирала Ч. Локвуда и командира подводной лодки «Спейдфиш» Б. Гермерсхаузена, который, как оказалось, торпедировал «Трансбалт»: «Начали подходить к движущейся цели… Выстрелили двумя торпедами… 1 час 34 мин. Обе торпеды попали в цель… Огонь вели по радарным пеленгам. Продолжили прокладку атакованного судна, которое постепенно теряло ход, до полной остановки. 1 час 52 мин. Цель затонула…»

Вероятность российской принадлежности этого судна была проверена сближением на расстоянии 1100 ярдов (1 ярд – примерно 0,314 м). «Ночь была туманной, цель не была видна, но и, приблизившись на расстояние 1100 ярдов, никаких огней не видел, – пишет командир подводной лодки в отчете, – хотя «Трансбалт» был освещен, море было спокойным, был штиль. Сначала утопили, а потом стали искать российскую принадлежность!»

По заданию Ч. Локвуда, в 1943 г. был сформирован отряд из девяти подводных лодок, оснащенных гидроакустическими приборами, под кодовым названием «Хэлл кэтс» («Адские кошки»), которые получили задание блокировать Японию. Что и сделали.

В 1943–1945 гг. торпедировали п/х «Кола» и еще шесть судов в Охотском и Японском морях, последним стал «Трансбалт». До настоящего времени этот вопрос не исследован, хотя ответ напрашивается сам собой: топили советские суда «Адские кошки» адмирала Локвуда!

Военные американские «мореплаватели» передали свою работу дипломатам: как рассматривать Ялтинские соглашения и определить, кому будут принадлежать Южный Сахалин и Курильские острова. Они это и сделали в Сан-Францисском договоре в 1951 г.

Мифы о «северных территориях»

В послевоенные годы в Японии появился термин «северные территории» – Курильские острова, которые якобы присвоил СССР, что препятствует заключению мирного договора Японии с СССР. Хотя с Германией был подписан единственный документ – Акт о капитуляции.

Но трехстороннее Ялтинское соглашение 1945 г. и последующий разгром японской армии советскими войсками на огромной территории, оккупированной Японией, давал СССР юридическую основу и моральное право вернуть себе Южный Сахалин и Курильские острова, захваченные Японией в прежние годы.

В сентябре 1951 г. в США состоялась Сан-Францисская мирная конференция, подготовленная без участия СССР американскими и английскими дипломатами. В результате был подписан с Японией сепаратный мирный договор, по которому Япония отказывается от Курильских островов и Южного Сахалина, при этом не указано, кому они передаются и каковы границы этих территорий. Но дополнения к проекту договора не были учтены – и СССР не подписал этот договор.

Когда в 1956 г. в Москве на переговорах с Японией Советский Союз, при условии заключения мирного договора, решил подписать договор о передаче Японии Малой Курильской гряды – острова Хабомаи и Шикотан, США направили ноту протеста с требованием отдать Японии не только Хабомаи и Шикотан, но и главные острова – Кунашир и Итуруп. СССР ответил отказом, и мирный договор СССР и Японии не был подписан.

В 1973 г. в Москву прибыл премьер-министр Японии Танака и провел переговоры с Брежневым о формировании экономического сотрудничества и урегулировании нерешенных вопросов, оставшихся со времен Второй мировой войны. Впоследствии эти вопросы рассматривались несколько раз. Позиция СССР была правильной: острова в таком случае не отдавать – эту позицию подтвердил министр иностранных дел СССР Громыко.

Новые встречи с Курильскими островами

С Курильскими островами вторично я познакомился в 60-е годы прошлого столетия, когда работал в Управлении тралового флота в поселке Преображение Приморского края начальником механико-судовой службы.

Рыболовный флот УТФ состоял из среднетоннажных траулеров – СРТ и СРМ – и нескольких плавбаз. У Курильских островов мы ловили рыбу, особенно сайру у острова Шикотан и других островов Малой Курильской гряды, иногда крабов, ремонтировались в бухте Малокурильск и бухтах других островов.

Много говорили с рыбаками о роли Курил, которые Россия в XIX веке отдала японцам, а в 1945 году пришлось возвращать нам – уже с большой войной и воинскими потерями.

На самом северном острове – Шумшу (его отделяет от Камчатки Первый Курильский пролив) – японцами был создан укрепрайон, а на соседнем острове Парамушир сооружен второй укрепрайон для ВМС Японии. Эти крепости, особенно на о. Шумшу, имели большое количество орудий и танков, и до сегодняшнего дня они стоят – разбитые советскими десантниками.

Имеются остатки многих аэродромов, на озере Кунашир располагался аэродром для гидросамолетов, везде на Курилах видны заросшие травой дзоты, доты, окопы. Численность японских войск, по мнению рыбаков, составляет примерно 70 тыс. солдат.

Этот воинский контингент, располагаясь на островах Курильской гряды, разделяющей Охотское море от Тихого океана, долгое время незаконно удерживала Япония. Поэтому, по мнению дальневосточных рыбаков, Курилы необходимо удерживать крепкой рукой.

Сахалинская область: КБОР

На Сахалине я стал работать в должности главного инженера Управления океанического рыболовства, впоследствии Корсаковской базы океанического рыболовства (КБОР), – в начале 1972 г., а чуть позже начальником базы стал Лысенко Н.И. Перед коллективом предприятия была поставлена задача: создать современное предприятие и обеспечить вылов рыбы на всей акватории Тихого океана.

В конце десятилетия в базе сосредоточено 55 БМТР, 15 зверобойных судов и 50 с лишним транспортных судов для обеспечения перевозки грузов. Для ремонта судов создана база техобслуживания, построена инфраструктура, численность работающих возросла до 10 тыс. человек.

Вели промысел не только в Охотском и Беринговом морях, но и в Тихом океане: в районах Гавайских островов, Калифорнии, центральной части Тихого океана, Новой Зеландии и у берегов Антарктиды.

Рыбная промышленность Сахалинской области до 1990 г. стремительно развивалась: создана Невельская база тралового флота, в Холмске – база рефрижераторного флота, работали 11 рыболовецких колхозов Сахалина и Курильских островов.

В 1977 г. СССР, как и другие государства мира, имеющие морское побережье, установлена 200-мильная исключительная экономическая зона, что позволило увеличить отечественный промысел. Так на Курильских островах эта акватория составила более 200 тыс. кв. миль.

Вылов рыбы и морепродуктов в Сахалинской области достиг 1–1,2 млн тонн, из них 40–45% давали рыболовецкие колхозы.

А потребление рыбы и морепродуктов в Сахалинской области в 1988 г. на одного жителя области составило 33,8 кг, в целом по стране – 18,4 кг, по другим продуктам питания: мясо и мясопродукты – соответственно 80 кг, по стране – 62,5 кг; молоко и молочные продукты – 390 кг, по стране – 332 кг; яйца – 316 шт., по стране – 265 шт. Как тут не вспомнить слова товарища Сталина сахалинцам: «Но условия жизни обязательно создадим».

В 1973 г. была введена в строй паромная переправа Ванино – Холмск, обеспечивающая железнодорожное сообщение между материком и Сахалином.

«Перестройщики»

В период так называемой «перестройки», когда в 1990 г. был насильно развален СССР, а в России рушилось народное хозяйство, в Сахалинской области пошли под нож государственные рыбопромышленные предприятия, резко уменьшилось количество рыболовецких колхозов, а на обломках рыболовецкого флота создалось большое количество закрытых и открытых акционерных обществ, добыча рыбы и морепродуктов резко упала, потом пошла вверх – ведь российская экономическая зона на Дальнем Востоке весьма привлекательна для стран азиатско-тихоокеанского региона.

«Перестройщик» Шеварднадзе, министр иностранных дел СССР, отдал США кусок акватории Берингового моря, богатой рыбой, а Горбачев поддержал эту незаконную передачу. Сколько получили эти «перестройщики», умалчивается. Медленно сдаем Курилы – быстро получаем инвестиции.

В январе 1990 г. в Токио прибыл Б. Ельцин и представил пятиэтапный план мягкого решения вопроса Курильских островов:

1. Признать, что территориальная проблема существует, и в этом направлении формировать общественное мнение.

2. Через 5–7 лет объявить острова территориями свободного предпринимательства для Японии.

3. Провести демилитаризацию островов в течение 5–7 лет.

4. Подписать мирный договор до передачи островов. По плану Ельцина эти четыре пункта займут 15–20 лет, а по пятому пункту реализацией займется другое поколение политиков и государственных деятелей. Отношение Японии было сдержанным и критичным, японцы ждали приезда Горбачева в Токио.

В апреле 1991 г. президент СССР Горбачев посетил Японию, провел четырехдневные переговоры и подписал Совместное заявление, в котором подтверждены существование территориальной проблемы, её важность и необходимость решения для подписания мирного договора с Японией. При этом президент пошел дальше Хрущева: не только признал, что острова Хабомаи и Шикотан, но предложил включить ещё Кунашир и Итуруп для рассмотрения спора о принадлежности Курильских островов. Горбачев согласился вывести дивизии с Курил и дал согласие на безвизовый режим на посещение Малой Курильской гряды японцами. При этом вопрос о четырех дивизиях сил японской самообороны, находящихся на Хоккайдо, не обсуждался. А Япония подтвердила свою приверженность курсу «неразделения экономики и политики».

В октябре 1993 г. в Токио прибыл президент РФ Б. Ельцин, который прежде всего извинился «за историческую несправедливость» сталинского режима в отношении японских военнопленных в Сибири. Спрашивается: в чем заключалась эта несправедливость? Питались военнопленные по нормам императорской армии, ходили на работу сначала под конвоем, а затем без конвоя, пели русские и советские песни. Провожали их жители Райчихинска в Японию дружески. А в 1918 г. в Амурской области японские солдаты-самураи врывались в избы крестьян, требуя сказать, где «больсевики», издевались над детьми, жгли дома, убивали жителей. Чувствуете разницу, господа «перестройщики»?

А вот японских преступников судили строго. В 1946 г. в городе Маока (Холмск) нашли двух японцев, которые в 1920 г. участвовали в убийстве и сожжении в паровозной топке Сергея Лазо, – их, этих преступников, вывезли на материк и судили в Хабаровске.

В этом и состояла несправедливость сталинского режима по отношению к японским военнопленным в Сибири.

Президент РФ Б. Ельцин подтвердил приверженность России урегулировать вопрос о «северных территориях» в соответствии с пятиэтапным планом и пообещал убрать с Курил все воинские части.

Одним словом, японцы требуют от России острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, а наши «реформаторы» обещают рассмотреть вопросы в ближайшем будущем, требуют от Японии инвестиций сейчас.

Курилы – проблема есть, но она архаична

Остров Сахалин и Курильские острова по историческому праву принадлежат России.

В 1977 г. СССР, согласно принятому международному праву, дополнительно к 12-мильной государственной границе введена 200-мильная исключительная экономическая зона (ИЭЗ), в т.ч. на Сахалине и Курильских островах. Поэтому все биоресурсы принадлежат России.

Курильские острова, состоящие из 359 островов и морских скал, имеют протяженность 1200 км, отделяют Охотское море, являющееся внутренним морем, от Тихого океана, а площадь Тихого океана от ИЭЗ составляет около 444,5 тыс. кв. км.

На островах, особенно на о. Итуруп – самом большом острове (площадь 6,7 тыс. км) компания «Гидрострой» ведет большое строительство. Построен современный аэропорт на Итурупе, обеспечивающий авиасообщение с любыми городами России, там же построен рыбный порт для обработки крупных траулеров, ведется жилищное и другое строительство.

Получив приглашение премьер-министра Японии Синдзо Абэ посетить Японию 17 декабря с президентом Российской Федерации, В. Путин принял это приглашение, но ответил, что мы не торгуем территориями, а позже добавил, что хотя проблема существует, но является анахронизмом для России и Японии.

В чем анахронизм проблемы?

1. В 1956 г., когда СССР решил подписать мирный договор с Японией и одновременно передать острова Хабомаи и Шикотан, США стали возмущаться: если не передаете острова Итуруп и Кунашир Японии, то мы заберем о. Окинаву, где расположена военно-морская база США, заодно и архипелаг Рюкю.

А если Россия, как в 1956 г., гипотетически дает согласие на передачу Японии Малой Курильской гряды, то какой скандал поднимут американцы! Заберут Окинаву и архипелаг Рюкю, используют договорные отношения с Японией – ведь она является «младшей сестрой» старшего брата и соответствует геостратегическому интересу США. Вдобавок «сестренка» напоминает, кто такие «адские кошки» и в результате чего утонул советский пароход «Трансбалт» у берегов Японии.

2. Малая Курильская гряда длиной 100 км включает Хабомаи (о. Плоский), Шикотан (о. Шпанберга) и другие, всего 19 островов и морских скал общей площадью 385 км.

Так что эта проблема не только архаична, но и бесперспективна: при ее осуществлении будет новый клубок противоречий уже в XXI веке. Сотрудничество между Россией и Японией в сфере экономических отношений станет новым этапом в развитии обеих стран, а Сахалинская область, как просят жители области, должна стать Сахалино-Курильским краем.

Ю.Г. АФОНИН

инженер, почетный работник рыбного хозяйства Российской Федерации

От редакции: Материал, изложенный статье, напрочь отвергает домыслы русофобов и их заокеанских покровителей о том, что Россия, дескать. «насильно отняла» Курилы у Японии и т.д. За соответствующие заявления надо привлекать к ответственности. Тем более, что принятый в 2013 году закон о пропаганде территориальных уступок предусматривает санкции. После того, как территорию нашей страны искусственно сократили до уровня границ 1613 года, о каком дальнейшем дроблении России может идти речь? Да «мировое сообщество» и так, воспользовавшись подстилочным характером внешней политики «демократов», открыто оказывает давление на нас. Дальнейшие уступки очень дорого обойдутся России.

И вообще, не стоит забывать, что после окончания Второй мировой войны Россия вернула себе острова, отобранные у неё Японией в прошлом. И победителем во Второй мировой была наша страна, а Япония вместе с Германией совершенно справедливо разделили участь разгромленного агрессора. И мы должны отказаться от итогов своей победы над мировым злом в 1945 году?! Не выйдет!!!

Источник: nstarikov.ru