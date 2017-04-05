Юрий Болдырев: К единству в действии

Шаг сделан

31 марта на Московском экономическом форуме прошел круглый стол «МЭФ как объединитель — непримиримые противники ищут согласие». По сути — публичные переговоры о единой социально-экономической программе национально ориентированных сил.

Видеозапись, за что искреннее спасибо И.В.Бощенко и его «НейромирТВ», уже есть в Сети.

КПРФ была представлена заместителем председателя ЦК Д.Г.Новиковым и советником председателя ЦК В.Н.Тетекиным.

Правые силы (националисты — не путать с подзападными либералами) представляли председатель партии «Великая Россия» А.Н.Савельев, координатор Постоянно действующего совещания национально-патриотических сил России (ПДС НПСР) В.И.Филин и руководители организаций и партий, участвующих в работе ПДС НПСР.

Выступили и поддержали тезисы один из основателей ПДС НПСР генерал Л.Г.Ивашов, от «Партии дела» — Ю.В.Крупнов, представители группы по защите Южных Курил от «совместного освоения» с претендующей на наши земли Японией и другие.

Выступали также, в том числе, с замечаниями, бывший зампред правительства России В.П.Полеванов (изгонявший в 1994-м году из Госкомимущества американских «советников» — агентов ЦРУ), бывший руководитель группы «Союз» Съезда народных депутатов СССР Ю.В.Блохин, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга О.Д.Дмитриева и руководитель «Общерусского национального движения» И.И.Стрелков, обративший внимание на недостаточное отражение в документе насущно необходимой мобилизации в фактически воюющей стране.

Разумеется, не все и не во всем были согласны. Один участник (не являвшийся непосредственно стороной в переговорах), полагавший, что мы не то и не так обсуждаем, даже демонстративно покинул совещание, что, впрочем, работе никак не помешало.

Важно, что и сам переговорный процесс, и тезисы поддержали присутствовавшие пятеро (из всего семерых) депутатов Верховного Совета РСФСР, четверть века назад голосовавшие против ратификации беловежского сговора и разрушения СССР. Воспользуюсь случаем и перечислю здесь их всех: Бабурин С.Н., Балала В.А., Исаков В.Б., Константинов И.В., Лысов П.А., Павлов Н.А., Полозков С.А. (от них у нас выступил С.Н.Бабурин). А также Н.М.Квачкова — жена заключенного полковника В.В.Квачкова и Е.Л.Рохлина — дочь генерала Льва Рохлина. Если не ошибаюсь, именно Елена Рохлина первая призвала к «единству в действии» (применительно к защите политзаключенных), поддержанному затем многими выступавшими. Поддержал переговоры и прислал приветствие и В.И.Алкснис.

О чем договорились и что еще впереди

По результатам переговоров теперь уже можно сказать однозначно: основные национально и социально ориентированные силы в стране в основном договорились о единой позиции по ключевым вопросам социально-экономической повестки — основе будущей программы правительства народного доверия. И это не абстрактный набор общих благих пожеланий, но последовательная система мер, прямо противоположных тому, что делает нынешняя власть.

Обсуждавшаяся и принятая основа будет дорабатываться, дополняться. В частности, в рабочем порядке мы уже обсуждали актуальный пункт о том, что если где-то необходимо принудительно выселять людей из их жилья (как это делалось, например, в Имеретинской долине перед Олимпиадой и, есть опасность, будет теперь в Москве, а далее — везде) ради «общественных нужд», то это не должны быть частные нужды «друзей» власти, лишь прикрываемые «общественными». А, значит, норма закона должна быть однозначна: соответствующие земли, в случае не добровольного, с согласия граждан, но принудительного изъятия ради общественных нужд, переходят в государственную собственность и далее уже никогда не могут быть приватизированы.

И другие подобные дополнения и корректировки далее, конечно, будут. Но главное: подготавливаемая социально-экономическая программа будущего правительства народного доверия по своей сути радикально, то есть, противоположно тому, что принято 31 марта на МЭФ, меняться уже не будет.

Важно отметить, что прошедшие переговоры — это лишь первый шаг. Впереди — аналогичные переговоры по вопросам, по которым разногласий больше, и они глубже: по государственно-политическому устройству, внешней и оборонной политике, а также по тому, что называется «цивилизационным проектом». Ясно, что у столь разных сил, как коммунисты и националисты, долгосрочное фундаментальное видение здесь разное. Но, тем не менее, о некоторой единой взаимоприемлемой основе хотя бы на какой-то переходный период мы постараемся договориться. Подготовительная работа к публичным переговорам по этой теме уже идет.

С другой стороны, основа логики предстоящего дальнейшего переговорного процесса уже заложена решениями, принятыми сейчас. Это, прежде всего, анти-паразитическая направленность всех предлагаемых мер, стимулирование созидательного производительного труда и соответствующего духа и морального климата в обществе. С этих позиций, безусловно разделяемых всеми сторонами нашего переговорного процесса, о нюансах государственно-политического устройства и основных чертах цивилизационного проекта на обозримую перспективу договориться будет уже легче.

Далее ниже приводится та основа будущей программы правительства народного доверия, которая обсуждалась на переговорах и была принята по их результатам. Надеюсь, читающие найдут в этой основе программы ответы на свои вопросы, субъективно для каждого самые актуальные.

1.Рынок сбыта, финансы и налоги

1.1. Вместо нынешней политики продолжения сдачи внутреннего рынка сбыта транснациональным корпорациям, не заинтересованным в нашем промышленно-технологическом развитии, и временных «анти-санкционных» защитных мер — полноценная защита внутреннего рынка и своего производителя:

— разрыв с ВТО,

— стратегическое планирование,

— введение долгосрочных 15−20-летних программ защиты внутреннего рынка по основным приоритетным отраслям экономики (станкостроение, авиа- и судостроение, микроэлектроника, биотехнологии, сельское хозяйство и т. п.), с поэтапным затем снижением уровня протекции по мере развития своего производителя,

— госконтроль рентабельности в защищаемых отраслях — недопущение паразитирования на протекции.

1.2. Вместо нынешней бездумной распродажи не возобновляемых природных ресурсов — использование добычи, транспортировки и переработки природных ресурсов как гарантированного источника заказов и инвестиций отечественному машиностроению (в том числе, двойного назначения).

1.3. Центральный банк — НЕ «учреждение с особым статусом», потакающее финансовым спекуляциям и выводу наших ресурсов за рубеж, с произвольным использованием полномочий и госресурсов, никак не отвечающее ни за развитие экономики, ни за устойчивость национальной денежной единицы. Центральный Банк — орган государственной власти в интересах национального экономического развития:

— подконтрольный и подотчетный обществу и парламенту,

— с ясным целеполаганием на обеспечение развития реального производства,

— с наказуемым и мотивируемым на развитие реального сектора экономики и пресечение финансовых спекуляций руководством, формируемым из представителей реального сектора экономики.

1.4. Денежная эмиссия — НЕ щедрый подарок (госпомощь) ростовщикам — финансовым спекулянтам, а обеспечение расширенного производства и пополнения оборотных средств предприятий реального сектора экономики.

1.5. Курс рубля к иностранным валютам: в целях пресечения не восполняемого ввозом товаров вывоза из страны ресурсов и несправедливого товарообмена с зарубежными государствами — НЕ нынешний псевдо рыночный, искусственно занижаемый в интересах сверхприбылей сырьевых экспортеров, но устанавливаемый исключительно по паритету покупательной способности. Прямой законодательный запрет для Центрального банка покупки валюты по цене выше, чем паритет покупательной способности.

1.6. Валютные и иные государственные резервы — НЕ масштабное финансирование нашими ресурсами американского военно-промышленного комплекса, но обоснованный минимум, необходимый для устойчивости рубля (с диверсификацией вложений), а остальное — в ускоренное промышленное развитие. Отказ от «бюджетного правила» как инструмента изъятия ресурсов из национальной экономики.

1.7. Банковская система — НЕ нынешний инструмент выкачивания ресурсов из реального сектора экономики и их увода за рубеж, но инфраструктура реального сектора экономики с нормируемой рентабельностью и гарантированием проведения платежей и сохранности оборотных средств предприятий; при всякой попытке саботажа — национализация.

1.8. Налоговая и таможенная системы (применительно к производству) — НЕ нынешний душитель высокотехнологичного производства (прежде всего, через НДС), но инструмент стимулирования развития собственного реального сектора экономики и ограничения финансово-спекулятивных операций; снижение налогов на производство, прежде всего, с высокой добавленной стоимостью, за счет более полного изъятия природной ренты и налогообложения финансовых операций.

1.9. Подоходное налогообложение (с учетом отчислений в социальные фонды) — НЕ регрессивное, позволяющее в совокупности высокодоходным группам платить меньший процент, чем средне- и малодоходным группам, но прогрессивное, изымающее сверхдоходы на общую пользу.

1.10. Приоритет трудовых доходов над доходами от капитала: налогообложение на доходы от труда ниже (в процентах), чем на личные доходы от приращения капитала.

2.Строим не паразитическую, но созидательную экономику

2.1. Зарабатывать, а не присваивать общее

2.1.1. Вместо нынешнего продолжения необоснованной приватизации, то есть, разбазаривания доставшегося от предков — полное изъятие природной ренты в доход государства и национальный контроль за стратегическими активами, включая взятие под полный госконтроль природо-ресурсного комплекса; взятие под полный государственный контроль нефте- и газосервисных компаний (аналогично полному контролю КНР за сферой геофизических исследований — основы стратегической безопасности недропользования); расторжение притворных сделок, включая кредитно-залоговые аукционы.

2.1.2. Естественные монополии: газ, электричество, ЖКХ — НЕ нынешний сверхприбыльный бизнес, но регулируемая государством (с жестко нормируемыми рентабельностью и уровнем оплаты труда руководителей) инфраструктура жизнеобеспечения и развития, ре-индустриализации страны.

2.1.3. Отказ от «налогового маневра» как переноса тяжести налогообложения природно-ресурсного комплекса с экспортной таможенной пошлины на налог на добычу полезных ископаемых (и тем приближения внутренних цен на топливо к «мировым»). Планомерное повышение экспортной пошлины — в целях изъятия природной ренты и ограничения экспорта не переработанного сырья; стимулирование максимальной переработки сырья на территории России.

2.1.4. Управление госсобственностью — НЕ нынешняя система паразитических «управляющих» прокладок («Роснефтегаз» и т. п.), позволяющих не доводить в бюджет прибыль от госсобственности, но прямое управление госсобственностью правительством, как и положено по Конституции.

2.1.5. Управляющие госсобственностью и предприятиями с контрольным пакетом акций у государства — НЕ нынешние «топ-менеджеры», присваивающие в сотни и тысячи раз больше средней по стране зарплаты, но приравненные к государственным должностным лицам, со всеми ограничениями и государственной зарплатой в пределах зарплаты министра. Запрет «золотых парашютов» и иных необоснованных выплат по прекращении полномочий.

2.2. Здоровое питание и качественные продукты — основа здоровья нации

2.2.1 НЕ нынешнее потворствование только приближенным к власти хозяевам агрохолдиногов, но стимулирование всего производства качественных сельхозпродуктов и продуктов питания. Гарантирование сбыта (в т.ч. закупки продукции сельхозпроизводства государством по фиксированным ценам с регулируемой рентабельностью производства) всей сельхозпродукции по долгосрочным программам развития сельского хозяйства.

2.2.2. НЕ нынешнее потворствование фальсификации продуктов питания, но возврат к системе ГОСТов на продукты питания (аналогично действующим в Белоруссии).

2.2.3. Жесткая уголовная ответственность за фальсификацию продуктов питания (включая добавление в продукцию животноводства пальмового масла и т. п.), а также за фальсификацию лекарственных средств.

2.3. Очистим государство от паразитов

2.3.1. Исключение любых паразитических «прокладок» в социальной и экономической системах, в том числе, частных страховых компаний в системе здравоохранения (называемой ныне ОМС — обязательного медицинского страхования). Прямое государственное финансирование здравоохранения, без излишних и сугубо искусственно внедряемых коммерческих посредников.

2.3.2. Проблема системы «Платон» и тому подобных: полный и безусловный запрет на частные «услуги» в сборе налогов и налогоподобных обязательных сборов с граждан и юридических лиц (в т.ч. система «Платон») — сбор и любое обеспечение сбора налогов исключительно органами государственной власти и местного самоуправления.

2.3.3. Полный и безусловный запрет (в том числе, на конституционном уровне) на принуждение граждан и юридических лиц к вступлению для реализации своих прав в какие-либо отношения с субъектами иными, нежели органы государственной власти и местного самоуправления. В том числе, с частными банковскими и страховыми компаниями, частными управляющими компаниями в сфере ЖКХ, частными нотариусами, частными землеустроительными организациями и т. п. Везде, где устанавливается государственное принуждение — обязательная доступная альтернатива в лице органа власти или государственного, не подлежащего приватизации некоммерческого предприятия.

2.3.4. Жесткое пресечение ростовщичества как закабаления. Законодательный запрет на фактически мошеннические и кабальные схемы кредитования с грабительским процентом (в т.ч., «микрофинансовыми организациями» — установление в законе критериев подобных кабальных сделок). Финансовая амнистия для жертв кабальных договоров и уголовное преследование лиц, склонивших граждан к кабальным кредитным соглашениям.

2.4. Помогать всем миром тем, у кого щи жидкие, но не тем, у кого жемчуг мелковат

2.4.1. Льготы как защита пострадавших, но не право на паразитирование и роскошествование. Любые налоговые и иные льготы физическим лицам, пострадавшим от зарубежных санкций и т. п., а также в связи с награждением госнаградами — исключительно на объекты (жилье, личный транспорт и т. п.) в пределах двойного разумного социального минимума, а также на доходы в пределах двойного среднего по соответствующему региону.

2.4.2. Применительно к юридическим лицам «анти-санкционные» льготы — только при полном запрете на коммерческую тайну, публичном раскрытии всей отчетности и работе в льготный период как некоммерческое (бесприбыльное) предприятие, с оплатой труда руководителей в пределах зарплат должностных лиц органов государственной власти.

3. Хозяева и наследники страны, а не гастарбайтеры

3.1. Вместо нынешнего замещения населения на бесправную иностранную рабочую силу в интересах сверхприбылей частного бизнеса — регулирование (ограничение) трудовой миграции в интересах общества, обеспечение, прежде всего, полной занятости своего населения.

3.2. Вместо нынешних нищенских зарплат — запрет на оплату труда ниже прожиточного минимума.

3.3. Обеспечение свободы трудовой миграции по территории страны: включение в региональный прожиточный минимум стоимости съема минимального жилья. Плюс исключение расходов на съем жилья из налогооблагаемой базы.

3.4. Вместо нынешнего «совместного освоения» наших территорий с претендующими на них соседями (Южные Курилы, ТОРы и т. п.) — полноценное самостоятельное развитие всей территории страны, с привлечением, при необходимости, граждан и компаний исключительно тех государств, с которыми нет по соответствующей территории споров.

3.5. НЕ провозглашенная Э. Набиуллиной (в бытность министром) и фактически реализуемая ныне «мегаполизация» страны, но максимальное содействие равномерному распределению производства и расселению граждан по всей территории страны (с учетом, в т. ч., позитивного опыта Белоруссии).

3.6. Вместо нынешней сверхцентрализации в «вертикаль» и бюджетной дискриминации регионов по сравнению с центром — относительное перераспределение бюджетных доходов в пользу субъектов Федерации и местного самоуправления, радикальное снижение диспропорции в уровне бюджетного обеспечения между центром и регионами.

3.7. Пресечение нынешней корыстно мотивированной «оптимизации» и вытеснения государственного здравоохранения, его подмены «услугами» частных коммерческих клиник, принуждающих заболевших к заключению, по сути, кабальных сделок. Гарантируемое государством общедоступное для граждан России здравоохранение.

3.8. Вместо нынешнего вытеснения бюджетных мест в вузах, с сохранением «щедрого» безвозмездного экспорта высококвалифицированных специалистов за рубеж — всеобщий и равный, независимо от доходов семьи, доступ к качественному образованию; высшему — на конкурсной основе, но с фиксацией обязательств гражданина перед страной в объеме госрасходов на образование.

3.9. Вместо нынешней «реорганизации» (фактического уничтожения) Российской Академии наук по рецептам «Американских советов по международному образованию» — восстановление самоуправляемой 300-летней Российской Академии наук и надлежащее финансирование науки — как базы научно-технологического развития.

3.10. Вместо нынешних попыток зафиксировать на пенсии лишь отчисления от заведомо занижаемых зарплат работающим и на этой основе протаскивания повышения возраста выхода на пенсию — полноценные пенсии гражданам как часть от всего совокупного ВВП страны (как не только работникам, но еще и наследникам всего богатства страны) напрямую из федерального бюджета, с ликвидацией излишнего псевдо самостоятельного Пенсионного фонда.

3.11. Вместо нынешнего выдавливания граждан из собственного жилья необоснованным уровнем зарплат и пенсий налогообложением — гарантирование гражданам реального права на жилье и личную собственность, с приведением налогов на недвижимость (на объекты в пределах двух-трех социальных минимумов) в соответствие со средним уровнем зарплат и пенсий.

3.12. НЕ «государственные услуги», но полномочия и обязанности. Вместо нынешнего циничного выдавливания населения в «платные услуги» — полный и безусловный запрет для госучреждений, прежде всего образования и здравоохранения, на какую-либо параллельную коммерческую деятельность с взиманием платы с граждан России.

4. Союзников поддерживать, а не душить

4.1. Вместо нынешней дискриминации и корыстно мотивированного давления в интересах олигархата, когда именно белорусам отказали в участии в приватизации «Башнефти», — конструктивное, на равных, в т. ч., в доступе к энергоресурсам, взаимодействие с союзниками по единому экономическому пространству, прежде всего, с Белоруссией — единые цены на энергоресурсы, при совместном контроле таможенных границ.

4.2. Недопущение вымогательства передачи каких-либо государственных активов союзников российскому и транснациональному олигархату. Передача (обмен) активами — исключительно на взаимной основе. За любые попытки должностных лиц и руководителей предприятий-монополистов оказывать давление на союзников России в части принуждения их к приватизации активов их государств — уголовное наказание.

5. Свобода созидательной экономической деятельности

5.1. Пресечение феодального давления на самодеятельную экономическую активность, но НЕ ограничением контроля (санитарного, пожарного, строительно-технического и т. п.), а жестким пресечением вымогательства со стороны контролирующих органов (при приведении требований со стороны контролирующих органов к обоснованному, однозначно понимаемому формализованному минимуму). Пойманному на доказанном вымогательстве — жесткое уголовное наказание, включая пожизненный запрет на работу в государственных органах и участие в управлении госсобственностью.

5.2. Конфискация всего имущества, запрет на амнистию и помилование и пожизненно последующее занятие госдолжностей и участия в управлении госсобственностью для осужденных за коррупционные преступления должностных лиц. Особо жестко — НЕ для относительной «мелочи», но для средне- и высокопоставленных должностных лиц (например, начиная с уровня зарплаты выше двойного регионального уровня средней зарплаты.

Переговоры начинаются с уважения к партнерам

В заключение хотел бы обратить внимание на то, что переговоры, в отличие от общих вольных дискуссий — жанр специальный, требующий предварительного согласования формата. И если формат согласован, то всякие идеи радикально менять его по ходу дела, вплоть до предложения обсуждать что-то иное, «более важное», звучавшие в ряде случаев, в том числе, от вполне уважаемых людей — просто неуместны и неуважительны к участникам переговоров.

Соответственно, хотел бы поблагодарить и руководство КПРФ, и представителей национально-патриотических сил за то, что они пошли на этот непростой для них шаг (внутри каждой из этих сил достаточно и противников принятого направления действий) и, не поддаваясь ни на какие провокации, попытки обращения к прошлому и увода разговора в сторону, успешно провели первый этап переговоров о подготовке программы будущего правительства народного доверия.