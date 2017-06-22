Юрий Болдырев: Быть ли «третьей силе»?

Как олигархическая власть формирует информационное, а значит, и политическое поле? Вбивает официоз через все прямо подконтрольные СМИ. Плюс через СМИ якобы «свободные», подконтрольные не прямо, но косвенно, точно также вдалбливает якобы «анти-официоз». Это, как будто, что-то альтернативное, вроде, оппозиционное, но строго ориентированное на желательное властям направление. А именно: на представление о том, что против нынешнего режима выступают исключительно подзападно ориентированные вульгарно-либеральные марионетки внешних, противостоящих России сил. Они без устали перекрестно цитируют друг друга, создавая представление некоего общественного поля. А кого на этом поле (повторю, совершенно искусственно таким образом структурированном) нет — те, значит, вообще ничего не делают, «сидят тихо», а если что-то и делают, то все равно маргиналы…

Что ж, ресурса, сколько-нибудь сопоставимого с газпромовским радио (якобы, оппозиционным, но имеющим несущую частоту даже в самых малых городках России, вроде моего любимого Углича), у нас, разумеется, нет. Но, тем не менее, рассказать хотя бы в сетевом издании «Свободная пресса» о том, что думают, о чем пишут и, главное, что делают на подлинно альтернативном нынешним властям поле, наверное, стоит попытаться.

«Необходимое»

Так озаглавил Игорь Стрелков свой материал, опубликованный им 19 июня в «Живом журнале». Это — о «третьей силе» и жизненной необходимости для страны ее скорейшего формирования и становления.

Пересказывать материал — дело неблагодарное. Обращу лишь внимание на оценку автором ситуации как полного провала всех прежних планов нынешнего режима, во всяком случае, на внешнеполитическом фронте. Причем, провала не временного, но категорически необратимого.

Отсюда — разрушение (как это видит автор указанного материала) основной базы поддержки нынешнего президента (уния олигархии и высшей бюрократии) и даже уже видимая работа по его «десакрализации» в глазах населения.

Отсюда же — и аналогия с последними годами существования СССР и прогнозирование опасности повторения сценария разрушения и расчленения — но уже не СССР, а нынешней России.

Что этому уже стремительно развивающемуся (по оценке автора материала) сценарию может быть противопоставлено?

Консолидация здоровых и национально ориентированных сил, к чему И. Стрелков и призывает.

«Уж очень медленно и совсем тихо»

Со своей стороны, благодарю Игоря Стрелкова за оценку моего вклада в эту работу — попытки формирования единой программы широкого фронта национально ориентированных сил. Обращу лишь внимание на то, что делаю это не в одиночку (кустарей-одиночек, прекрасно и талантливо пишущих, что называется «в стол», у нас всегда с избытком…), но именно совместно с теми, кто и может составить основу искомой «третьей силы». То есть, если есть какая-то ценность в этой работе, то, прежде всего, именно в этом.

А что «очень уж медленно и совсем тихо», на это ответ из трех пунктов.

1) С одной стороны, процесс действительно сейчас, по независящим от нашей стороны (ПДС НПСР) причинам как-то притормозился. На этапе подготовки переговоров по системе госуправления и конституционному устройству встречная активность партнеров по переговорам, по моей оценке, несколько понизилась. Свои два затравочных материала — подробный «Ответственное государственное управление, а не «госуслуги» (Свободная пресса, 28 апреля 2017 г.) и совсем краткий с близким названием «Ответственность, а не «госуслуги» в «Литературной газете» (№ 20 (6598), 24 мая 2017 г.), как видно из приведенных дат, я опубликовал давно. Один совместный круглый стол (19 мая — то есть, уже месяц назад) с обсуждением проблемы мы провели, создали общую (участники ПДС НПСР и КПРФ) рабочую группу, но дальше пока, действительно, к сожалению, пауза.

2) Насчет «совсем тихо», так вот: Игорь Стрелков в своей статье упомянул о нашей работе, я в своей теперь — о его озабоченности. Вот уже — шумим (шутка).

Но понятно, что зрители как центральных телеканалов, так и якобы «свободных» крупных СМИ об этом нашем «шуме» ничего не узнают.

3) С другой стороны, даже и того, что уже есть, что содержательно уже согласовали, в принципе, вполне достаточно. В основном согласованная сторонами 31 марта текущего года на круглом столе МЭФ единая позиция по основным социально-экономическим проблемам, опубликованная затем в «Свободной прессе» под названием «К единству в действии» — исчерпывающе ясно описывает ценностную шкалу и направленность действий формируемой широкой национально ориентированной «третьей силы» (третьей — по отношению к нынешней олигархической власти и пестуемой ею подзападно-либеральной «оппозиции»). Плюс, несмотря на торможение переговоров по госустройству и конституционной системе, тем не менее, по ограниченному кругу ключевых вопросов, собственно, неразрешимых противоречий-то нет. Можно отталкиваться от самого минимума — от продекларированного нами на пресс-конференции в «Росбалте» еще 16 февраля 2012 года, затем в основном продублированного мною в упомянутой выше статье в «Литературной газете». Может быть, дополнив, как важное требование русских националистов (против которого представители КПРФ, насколько я понял, не возражают), положением о системообразующей в нашем государстве роли русского народа.

Таким образом, проблема, собственно, не столько в недоработанности основы единой программы (повторю, того, что уже есть — практически достаточно, а нюансы можно шлифовать до бесконечности, а реальность затем внесет свои коррективы), сколько в самой паузе в переговорном процессе с нашим на данном этапе основным партнером.

При этом, мы с пониманием относимся ко всем внутренним проблемам нашего партнера по переговорам (знаем, что в КПРФ есть как сторонники, так и противники широкого предвыборного объединения, плюс естественное давление со стороны Кремля, разумеется, не в пользу широкой национально ориентированной оппозиционной консолидации) и не спешим с какими-либо обвинениями.

Но время не ждет

К оценке же ситуации И. Стрелковым (возвращаясь к его публикации) добавлю: «сдают» ли уже друзья-олигархи своего лидера, оценить не берусь. Но вот настроение народа, насколько могу судить, действительно, все более отличается от бодрых рапортов социологических служб.

Так, на состоявшейся 2 июня на радио «Говорит Москва» дискуссии мне пришлось общаться с представительницей кудринского центра каких-то там «инициатив». Обычно все подобные «дискуссии» программируются однозначно: если «патриоты» — то непременно «пропутинские», и обязательно против полу-карикатурных подзападных либералов. А здесь случилась осечка: мне несколько раз удалось внятно сформулировать, что я представляю силы национально ориентированные (ПДС НПСР) в переговорном процессе о консолидации с КПРФ. И, внимание: силы, не апеллирующие к нынешнему президенту, но недвусмысленно ориентированные на смену власти. Желательно — уже на ближайших президентских выборах. А Кудрин и нынешняя власть во главе с президентом Путиным — для нас совершенно одно и то же.

И что же показало голосование слушателей этого, надо отметить, весьма методично и последовательно «патриотично» (на поддержку нынешней власти) воспитываемого радиоканала? Оказалось, что мою позицию (понятно, не лично меня, но позицию за широкое объединение всех национально ориентированных сил от КПРФ до националистов, противостоящую совместно нынешней власти и ее вульгарно-либеральным якобы «визави») поддержали … 94% радиослушателей.

«Жареный петух уже клюнул»

Но подлинная оппозиционная власти «третья сила», как известно, складывается не столько из идейных противников режима или даже активных радиослушателей, сколько из тех, кто объективно больше не может этот режим терпеть, на чьи права и интересы режим самонадеянно наступил.

Координатор ПДС НПСР Владимир Филин пишет о консолидации протестных движений.

О чем речь, о консолидации и возможном объединении на этапе выборов президента каких движений пишет В. Филин?

Начало объединению положено семью протестными группами: Объединением перевозчиков России (ОПР) («дальнобойщики»), Всероссийским движением Валютных ипотечных заемщиков, Инициативной группой против сфабрикованных дел, Инициативной группой против сноса гаражей, Народным движением «За жилье» (дольщики), Правозащитной группой (это правозащитники национально ориентированные, не путать с подзападно-либеральными), Правозащитной группой Южных Курил (это противники так называемого «совместного освоения» Южных Курил с государством, прямо претендующим на эту нашу территорию).

На мой взгляд, здесь явно не хватает движения фермеров и земельных дольщиков, у которых на Юге России отнимают землю, борцов против разработки никеля в Нечерноземье, а также противников насильственной «ре-новации». Подчеркиваю, не «ре-новации» вообще, проводимой по действующему законодательству, но подготавливаемой по специальному закону в интересах, прежде всего, собственников строительного комплекса (тех самых олигархов из «лихих 90-х», включая непосредственных членов ельцинской «семьи») и явно нарушающей конституционные права граждан.

На поклон батюшке-царю или своим путем?

Но главное: куда пойдут эти группы, будь то разрозненно (Объединение перевозчиков России уже заявило о самостоятельном выдвижении своего лидера на пост кандидата в президенты России) или консолидировано? С важным обращением к ним обратился один из участников ПДС НПСР Сергей Евстифеев (когда-то я уже упоминал о нем в публикациях как об авторе на встрече ПДС НПСР с руководством КПРФ лозунга «Националисты всех стран — объединяйтесь!»). Пересказывать обращение нет нужды — оно достаточно короткое. Важно, чтобы участники этих групп осознали, что ни одно их самостоятельное требование отдельно в полном объеме нынешней властью выполнено не будет. Значит, должен ставиться вопрос о смене власти и, соответственно, о более комплексной (нежели лишь одно конкретное протестное требование) идеологии и программе новой власти.

От себя добавлю: проблемы ряда из этих протестных групп нашли отражение в наших выше упомянутых программных и инициативных документах. Соответственно, рад пригласить — не под наше начало, но к совместному обсуждению единой широкой национально ориентированной платформы.

Не тянем одеяло на себя

В заключение стоит лишь напомнить, что ПДС НПСР (Постоянно действующее совещание национально-патриотических сил России) — не партия или движение, стремящееся, так или иначе, «натянуть одеяло на себя», подмять всех под какого-либо своего лидера. У нас нет начальников и подчиненных, но есть попытка формирования и притирки широкой команды. Это — инициативная площадка, созданная пять лет назад именно для организации переговоров между разными национально ориентированными силами, для облегчения процесса этой самой добровольной столь необходимой нам сейчас широкой консолидации.