Все равны перед законом?

Введение санкций против России имеет своей целью нанести экономике нашей страны максимальный ущерб, создать сложности в различных её сферах. Для этого Западом были введены, так называемые, секторальные санкции. Речь идет о запретах на работу, кредиты, сотрудничество в определенных секторах экономики (банковской, энергетической, транспортной, эмбарго на поставку товаров и т.д.) «По научному» секторальные санкции SSI (Sectoral Sanctions Identifications) – это меры, ограничивающие совершение ряда сделок и операций в отношении компаний определенных секторов экономики.



Но на этом санкции, введенные по инициативе США, не закончились. Секторальные санкции были дополнены санкциями персональными, чего, кстати говоря, не было даже в период самой активной «холодной войны». Штатами и их союзниками составлен список лиц, которым запрещен въезд на территорию этих государств, а их финансовые активы и имущество, если таковые имеются, будут заморожены.

Очевидно, что и персональные санкции преследуют те же самые цели, что и санкции секторальные – создание максимальных сложностей и нанесение максимального ущерба.

Вот на этом фоне Государственной Думой и Советом Федерации был принят закон, обсуждение которого прошло быстро и достаточно незаметно.

Часть фигурантов списка персональных санкций имеют бизнес там, куда они теперь приехать не могут. Это влечет за собой не только неудобство, но и … обязанность платить налоги в России!

Вот, как пояснил суть законопроекта его автор, депутат Макаров:

«Депутат пояснил, что поправка в Налоговый кодекс должна помочь избежать двойного налогообложения тем гражданам, которые имеют компании или другое имущество в Европе, но из-за санкций вынуждены постоянно проживать в России. По действующему законодательству, прожив в России больше 182 дней в году, человек становится её налоговым резидентом и должен платить налоги.

«В европейском законодательстве резидентство определяется по принципу домициля. В случае домициля, то есть если у них есть компании, их может признавать резидентом та страна, где находится предприятие, фирма или компания», — пояснил Макаров».

Невозможно уехать из России, приходится тут находиться фигурантам персональных санкций более 182 дней – возникает обязанность платить дополнительные налоги, нести дополнительные издержки.

Все в логике введения санкций – нанести ущерб, заставить нести дополнительные расходы, сделать больно, лишить комфорта.

Что делает в такой ситуации российское государство? Оно старается помочь попавшим в эту ситуацию, тем против кого ввели санкции. Принимается закон, который позволит попавшим под санкции россиянам платить налоги только в той стране, где они ведут бизнес. В России они платить налоги не будут.

В чем логика подобного законопроекта?

Ее официально декларируемая логика в том, чтобы упомянутые выше персоналии могли избежать двойного налогообложения. При этом изменения в налоговом законодательстве имеют обратную силу и будут действовать начиная с 1 января 2014 года.

Логика недекларируемая в том, чтобы немного «прикупить» лояльности крупных бизнесменов, которых Запад занес в список персональных санкций. Они в сложный момент хранят лояльность государству и власти, не колеблются «вместе с линией партии». За это им дается возможность дважды не платить налоги.

Но ведь в нашей стране равны все граждане? Кто сомневается, пусть посмотрит Конституцию. А это значит, что и подход к облегчению положения, к компенсированию, возникших в связи с санкциями трудностей, должен быть аналогичным.

«Прикупив» лояльность бизнес-элиты было бы очень верным «прикупить» и лояльность самого народа, рядовых граждан. Ведь, напомню, что помимо санкций персональных, есть санкции секторальные. В этом списке находятся самые разные предприятия. Например: ОАО Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (российский разработчик и производитель систем ПВО и ПРО), «Черноморнефтегаз», (акционерное общество, осуществляющее бесперебойное снабжение природным газом потребителей Крыма), целый список концернов госкорпорации «Ростех» (производители разных систем вооружений), ОАО НК «Роснефть» (государственная нефтегазовая компания) и многие многие другие компании.

У работников этих компаний упали доходы, возникли различные бытовые сложности, связанные с попаданием предприятий, где они трудятся, под западные санкции. Они тоже находятся под прессингом Запада и несут различные потери от этого. В том числе чисто материального характера.

Почему не принимаются законодательные акты, чтобы облегчить этим людям нахождение под санкциями?

Принятие закона, в котором государство облегчает и помогает одним своим гражданам, без того, чтобы помогать другим – это очень странная практика.

Это официальное заявление, что граждане в нашей стране бывают разных сортов.

И государство будет права одних защищать активно, принимая специальные законы, а для защиты прав других не делать ничего. Так? Из упомянутого закона выходит именно так.

В итоге подобная попытка «прикупить» лояльности отдельных представителей элиты, оставив без внимания защиту интересов куда более широких слоев населения – это очень опасное действие.

Потому, что вместо укрепления стабильности и единства, а значит прочности и устойчивости государства, подобные действия государство ослабляют.

Источник: nstarikov.ru