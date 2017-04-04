Жизнь в условиях “вечной блокировки”
19:02. 4 апреля 2017 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Как борьба с пиратством помогает его развитию.
Создатели торрент-трекера Rutracker искренне благодарят «Роскомнадзор» за вечную блокировку. Теперь у них нет необходимости удалять раздачи по требованию правообладателей. Об этом представители компании рассказали в интервью изданию Apparat. В Rutracker рассказали, как изменился популярный торрент-трекер спустя год после «вечного бана» на территории России. На вопрос о том, сотрудничает ли сейчас компания с правообладателями и как изменилась политика в их отношении с тех пор, был дан такой ответ: «С правообладателями из России мы не сотрудничаем. Раз сайт заблокирован целиком, то и оснований для жалоб нет. На территории России сайт неработоспособен и нарушать чьи-то права не может по определению».
«Если честно, то блокировка значительно облегчила нам жизнь, так как до нее на работу с правообладателями уходило много сил, времени и ресурсов. За это Роскомнадзору спасибо», – заявили в Rutracker.
Что касается снижения посещаемости сайта, то в компании отметили: «Да, посещаемость упала. Но наша аудитория уменьшилась незначительно. А вообще сколько-нибудь заметных изменений в файлообмене и вовсе не произошло. Кроме того, по нашей статистике, количество скачанных торрентов не изменилось. Ежедневно с «Рутрекера» скачивают более миллиона торрентов. Такая же цифра была и до блокировки. По нашей статистике, загрузка трекеров упала не более чем на 10%».
По словам представителя Rutracker, от зарубежных правообладателей «претензий очень мало, практически нет». Своей главной задачей компания видит сохранение обширной библиотеки торрентов до тех времен, когда изменится законодательство в отношении цифрового контента.
«Мы видим своей задачей сохранить базу торрентов до тех времен, когда законодательство в области авторского права изменится и можно будет скачивать контент, который финансово неинтересен авторам. Рано или поздно это произойдет. Может, через 10 лет, может, через 20–30. Уже сейчас очевидно, что законы об авторском праве устарели и требуют переосмысления», – отметили в компании.
http://www.macdigger.ru/macall/rutracker-b
PS. Могу лишь подтвердить. Качество сервиса за время блокировки улучшилось. Сейчас там можно скачать то, что до блокировки там вряд ли бы появилось.
Если раньше новые проекты или фильмы появлялись там с запозданием или же удалялись по требований правообладателей. то ныне процент новизны в раздачах актуального контента на трекере вырос, вернувшись к тем значениям, которые существовали на Рутрекере до того, как он начал активно сотрудничать с правообладателями и удалять по их требованию контент, за что хозяева Рутрекера обвинялись общественностью в том, что они идут на поводу у копирастов. Как показывает практика, "вечный бан" скорее поспособствовал качественному развитию сервиса, который легко доступен любому пользователю использующему vpn или соответствующий плагин в браузере. Данная история лишний раз показывает, что запретительные меры, которые копирасты вводят в погоне за деньгами, на которые они потом строят себе замки в Шотландии, к борьбе за нормальную реализацию авторского права не имеют существенного отношения.
PS2. Кстати, будьте внимательны, администрация сервиса предупреждает, что под видом "помощи Рутрекеру", действуют группы мошенников собирающие с доверчивых граждан деньги на борьбу с происками Роскомнадзора.
Источник: colonelcassad.livejournal.com