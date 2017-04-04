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Жизнь в условиях “вечной блокировки”

19:02. 4 апреля 2017 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:


Как борьба с пиратством помогает его развитию.

Создатели торрент-трекера Rutracker искренне благодарят «Роскомнадзор» за вечную блокировку. Теперь у них нет необходимости удалять раздачи по требованию правообладателей. Об этом представители компании рассказали в интервью изданию Apparat. В Rutracker рассказали, как изменился популярный торрент-трекер спустя год после «вечного бана» на территории России. На вопрос о том, сотрудничает ли сейчас компания с правообладателями и как изменилась политика в их отношении с тех пор, был дан такой ответ: «С правообладателями из России мы не сотрудничаем. Раз сайт заблокирован целиком, то и оснований для жалоб нет. На территории России сайт неработоспособен и нарушать чьи-то права не может по определению».

«Если честно, то блокировка значительно облегчила нам жизнь, так как до нее на работу с правообладателями уходило много сил, времени и ресурсов. За это Роскомнадзору спасибо», – заявили в Rutracker.

Что касается снижения посещаемости сайта, то в компании отметили: «Да, посещаемость упала. Но наша аудитория уменьшилась незначительно. А вообще сколько-нибудь заметных изменений в файлообмене и вовсе не произошло. Кроме того, по нашей статистике, количество скачанных торрентов не изменилось. Ежедневно с «Рутрекера» скачивают более миллиона торрентов. Такая же цифра была и до блокировки. По нашей статистике, загрузка трекеров упала не более чем на 10%».

По словам представителя Rutracker, от зарубежных правообладателей «претензий очень мало, практически нет». Своей главной задачей компания видит сохранение обширной библиотеки торрентов до тех времен, когда изменится законодательство в отношении цифрового контента.

«Мы видим своей задачей сохранить базу торрентов до тех времен, когда законодательство в области авторского права изменится и можно будет скачивать контент, который финансово неинтересен авторам. Рано или поздно это произойдет. Может, через 10 лет, может, через 20–30. Уже сейчас очевидно, что законы об авторском праве устарели и требуют переосмысления», – отметили в компании.

http://www.macdigger.ru/macall/rutracker-blagodaren-roskomnadzoru-za-vechnuyu-blokirovku.html – цинк

PS. Могу лишь подтвердить. Качество сервиса за время блокировки улучшилось. Сейчас там можно скачать то, что до блокировки там вряд ли бы появилось.
Если раньше новые проекты или фильмы появлялись там с запозданием или же удалялись по требований правообладателей. то ныне процент новизны в раздачах актуального контента на трекере вырос, вернувшись к тем значениям, которые существовали на Рутрекере до того, как он начал активно сотрудничать с правообладателями и удалять по их требованию контент, за что хозяева Рутрекера обвинялись общественностью в том, что они идут на поводу у копирастов. Как показывает практика, "вечный бан" скорее поспособствовал качественному развитию сервиса, который легко доступен любому пользователю использующему vpn или соответствующий плагин в браузере. Данная история лишний раз показывает, что запретительные меры, которые копирасты вводят в погоне за деньгами, на которые они потом строят себе замки в Шотландии, к борьбе за нормальную реализацию авторского права не имеют существенного отношения.

PS2. Кстати, будьте внимательны, администрация сервиса предупреждает, что под видом "помощи Рутрекеру", действуют группы мошенников собирающие с доверчивых граждан деньги на борьбу с происками Роскомнадзора.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: авторское право, Интернет, копирастия, пиратство, торренты
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