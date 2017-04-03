Планы НАТО в Польше: провокация или плацдарм на будущее?

В Кремле пристально наблюдают за событиями в Польше. Неспокойно и в Прибалтике, паникующей по поводу и без. Ну, а уж откровения подполковника Стивена Гвентера, командующего боевой группой НАТО, о необходимости провести в Польше разведку на местности для защиты восточных рубежей альянса якобы от вторжения России, наводят на вполне определенные мысли: НАТО готовит провокацию.

С одной стороны, все как обычно. Россию представляют прямо или косвенно врагом западного мира, выдвигают необоснованные обвинения, подозревают в агрессии, но на деле просто проецируют на Москву собственные тайные желания относительно мирового главенства. Натовские подразделения размещаются близ границ России, перебрасывается техника, проводятся демонстративные военные учения и слишком уж громкие заявления звучат о сплоченности стран НАТО, а также их готовности к борьбе и защите.

Итак, Польша. Одна из боевых групп численностью 1300 человек, состоящая из румынских, британских и американских военных, нацелена на выполнение следующей задачи: формирование «стальной стены» от Эстонии до Польши, чтобы защитить территорию альянса, если Путин пригрозит вторжением. Подполковник Гвентер в интервью корреспонденту Daily Express Марко Джаннанджели поделился своими ожиданиями на этот счет.

Боевая группа «Польша» возьмет под контроль стратегически важные точки в 50 милях от Калининграда, а военная техника уже сменила маскировочный окрас с пустынного на лесной. Натовцы проведут разведку на местности: изучат ландшафт, учтут водные преграды, выберут участки, подходящие для оборонительных позиций. Оборона? Сомнительно, но дальше интересней.

Гвентер честно признается, что речь идет не о военных учениях. Добавьте к этому заявление заместителя командующего американских сил, майора Пола Ротинзбергера: «Мы — большая боевая группа, способная быть смертоносной, если это понадобится». Смертоносной для кого и, главное, зачем?

Боевая группа отлично укомплектована: 79 БМП Stryker, самоходные миномёты и орудия, 6 британских гаубиц, 25 боевых разведывательных машин класса Jackal и Coyote, 2 румынских зенитных орудия со спаренными пушками Oerlikon, что засекут самолёт на расстоянии до 10 миль и сделают 1100 выстрелов в минуту. Сбить российский истребитель? Возможно…

И что мы имеем? Боевая группа НАТО около российских границ изучает местность и готова вести боевые действия, благо опыт и наличие вооружения с военной техникой это позволяют. Да уж, безопасности России ничего не угрожает. Невинные люди с мирными намерениями собрались якобы для обороны. Правда, в группе хватает и необстрелянных юнцов, впервые прокатившихся в Европу и не осознающих, во что они могут вляпаться.

К слову, среди поляков относительно нахождения боевой группы НАТО на территории Польши мнения разделились. Люди старшего поколения с радостью встречали приезд американцев, размахивая цветами. Молодежь задавалась вопросом: А чем это грозит Польше?

JudyJ: Как сказал бы президент Путин: «Читайте по губам… Нет никакой агрессии».

P0rkCh0ps: Обожающие войны США собирают большую армию вдоль российских границ и говорят, что Россия ведёт себя агрессивно. Серьёзно?

chrisBangkok: Кто на чьей границе? НАТО действительно рвётся в этот бой? Похоже, нами правят идиоты….

Incendiary: Пустые угрозы и вздор, НАТО выставляет себя кучкой полных кретинов.

Приятно убеждать себя, что в НАТО собрались идиоты, но не стоит недооценивать угрозу. Потихоньку, наплевав на мнение Москвы и продолжая вещать о российской агрессии, Альянс консолидирует силы около наших границ. Мы дошли до той точки, когда военные США даже не скрывают вероятность начала боевых действий, прикрываясь проведением совместных военных учений с союзниками. Открыто заявляют о своей смертоносности…

Вариантов развития событий множество. Операция по усмирению России многоплановая. Боевые группы НАТО в Польше и, правда, могут занять оборону, но не от нападения России. Может, вспомним памятную записку Госдепа, когда он признает, что с 1998 года США участвуют в организации биолабораторий в Казахстане, Узбекистане, Грузии, Азербайджане, Украине и Армении. Бактериологическая война? Почему бы и нет?

Кто знает, что задумали евроатлантисты? Организовать пару-тройку эпидемий, перекрыть границы и дождаться вымирания целой страны? Подготовить плацдарм для наступления на Россию? Или подергать медведя за усы и ничего в итоге не предпринять, только нервы потрепать? Пока можно только догадываться, чем и интересна, собственно, «Большая игра» на международной арене. Плохо одно – как всегда, пострадают невинные люди.

Источник