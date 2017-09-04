Новости Украины и Новороссии 04 сентября 2017

Бессильная злоба: почему Киев решил отделить Крым каналом именно сейчас (ФОТО)

Не случайно сейчас Украина заявляет о планах прокопать канал вокруг Крыма через Сиваш и таким образом отделить его от своей территории некоей водной преградой. Но это полная утопия, в прямом смысле слова. Керченский мост уникален по многим показателям — техническим и временным. Кто-то не верил, кто-то злорадствовал. Порой казалось, что этот грандиозный проект может стать нереализованным из-за сложности его исполнения, передает телеканал «Звезда». Но всё, как говорят сами строители, идет путем! И последняя грандиозная операция по установке арочного пролета весом в 6 тысяч тонн стала тем последним штрихом, который подтвердил — мосту быть! Как не крути, но Крым это все-таки полуостров, который соединяется с материковой частью узкими перешейками с украинской стороны. Раньше поезд Москва-Симферополь следовал по своему маршруту за 22 часа — сел утром на столичном Курском вокзале в купе скорого — на рассвете следующего дня оказываешься на курортном побережье. Сейчас прямого железнодорожного сообщения с Крымом не существует — Украина наотрез отказалась пускать российские поезда через свою территорию. Отдыхающим осталось два варианта добраться до ЮБК (южный берег Крыма) — самолетом, либо через паромную переправу в Керченском проливе. Это и долго, и затратно. Решить проблему может Крымский мост, который обеспечит полноценное транспортное сообщение с этим российским регионом. И этот грандиозный проект уже выходит на свою финальную стадию строительства. «Возведение моста, в том числе железнодорожного, дело трудоемкое, но вполне выполнимое в короткие сроки, — говорит военный эксперт Александр Комаров. — Современная история знает примеры возведения или восстановления таких конструкций, например, в той же Чечне, когда военные железнодорожники обеспечивали движение поездов через реки Аргун и Терек. Это отработанные технологии, которые применялись еще во время Великой Отечественной войны, которые помогли обеспечению наших войск для успешного наступления в Европе. Нынешнее строительство моста через Керченский пролив представляется более масштабным проектом, в котором задействованы огромные силы и средства. Шутка ли — 17 километров пути над морской территорией! Суммарно это около сотни, если не больше, железнодорожных речных мостов, которыми можно перекрыть все реки России. Подобного в нашей истории еще не проводилось, тем более в такие рекордные сроки». Вспомним, как все начиналось. Полтора года назад, в феврале 2016 года, проект Крымского моста прошел государственную экспертизу, после которой и началось строительство. Работы были развернуты на всех 8-ми морских и сухопутных участках. За эти 18 месяцев виртуальный мост, представлявшийся лишь картинкой в компьютерном формате, обрел реальные очертания, которые теперь можно видеть уже визуально. И запланированное движение автомобилей по мосту к декабрю 2018 года и поездов на декабрь 2019 года, уже представляется абсолютно реальными факторами. Работы по основным конструкциям моста, как автомобильного, так и железнодорожного, выполнены более чем на 50%. Сухая статистика цифр: в дно Керченского пролива вбито (профессионалы говорят «погружено») более 5800 свай трех типов, из запланированных 6700. В том числе 4500 трубосвай основного проекта, а это, минуточку, 300 километров стальных труб! Уже готовы 420 из 600 предусмотренных проектом ростверков — монолитных железобетонных конструкций, объединяющих свайное основание опоры. Сооружены 370 опор из 595 спроектируемых. Собраны 180 пролетных строений автодорожного и железнодорожного мостов — более трети, предусмотренных проектом. Это почти 80 тысяч тонн металлоконструкций. Сейчас протяженность собранных пролетов составляет до 10 километров. На мосту в Крым, который выходит на финальную стадию строительства, уже стали укладывать асфальт — до самого полуострова пока, конечно, не доехать, но это уже видится реальной дорогой. «Был бы Крым, а мост соединяющий с ним Россию будет построен, — считает заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам организации „Строймонтаж“ Леонид Рыженькин. — Морская операция в проекте Крымского моста без преувеличения уникальна для мостостроения. Это и транспортировка, подъем и монтаж крупной арочной металлоконструкции в условиях морской акватории с нестабильным гидрометеорологическим фоном. Сейчас совершенно очевидно, что мост будет построен в определенные сроки. Это, помимо прочего, и уникальный опыт для нашей страны, который позволит возводить подобные проекты и в других регионах России». На стройке, без преувеличения, века, вахтовым методом работает более 10 000 строителей и более 1 500 инженерно-технических работников. Ежесуточно здесь трудится около 6 000 человек — работы идут и днем, и ночью. Строительство ведут более 30 мостоотрядов, в кооперации стройки задействованы 220 предприятий со всей России. На строительстве действует многоуровневая система производственного контроля, которая включает в себя контроль заказчика, строительного контроля, авторского надзора, генерального подрядчика и субподрядчиков. Особый момент — обеспечение безопасности строительства моста. В нем задействованы как специализированные подразделения вневедомственной охраны, так и государственные службы, в том числе береговая охрана пограничных сил ФСБ России и подразделения ВМФ Черноморского флота из состава Новороссийской военно-морской базы. На объекте установлены инженерные заграждения и более 230 камер наблюдения. По периметру технологических площадок работают контрольно-пропускные пункты. Перед заездом на территорию проведения работ автомобили с грузами проходят специализированный досмотр. Для обеспечения безопасности строительства на обоих берегах Керченского пролива развернуты мобильные инспекционно-досмотровые комплексы. Подобные меры безопасности не случайны — Украина, для которой Крымский мост стал как кость в горле, уже неоднократно заявляла о возможности диверсий на новом строительном объекте. И недавние антитеррористические учения, в которых были задействованы представители практически всех российских силовых структур, проводились совсем не случайно. К слову, они показали высокую степень надежности охраны моста в Керченском проливе, позволяющие обеспечить безопасность как от проходящих судов, так и от подводных диверсантов. «В Киеве бесятся от злобы из-за строительства Крымского моста, — говорит политолог Борис Джерелиевский. — В первую очередь из-за того, что теряют морские транспортные потоки, в частности, через порт Мариуполя. Прямое сообщение полуострова с континентальной частью материка их тоже изрядно напрягает. По сути, Азовское море, которое частично имеет и украинский статус по своим берегам, выходит из-под контроля Украины, которая не может там размещать свой пусть и немногочисленный флот. Основной поток транспортных грузов, направляемых в этот регион, пойдет теперь в российские порты, что намного выгоднее для поставщиков. Не случайно сейчас Украина заявляет о планах прокопать канал вокруг Крыма через Сиваш и таким образом отделить его от своей территории некоей водной преградой. Но это полная утопия, в прямом смысле слова. Проще было выкопать Суэцкий канал через пустыню, чем пробиться через илистое дно заливов на перешейках Крыма. Вероятно, что эта очередная затея Киева так и останется словесным и невыполнимым бредом». А Крымский мост тем временем становится реальным воплощением тех планов, которые помогут российскому полуострову получить надежную артерию для полноценного обеспечения. Читайте также: Уникальные кадры: Российский космонавт опубликовал фото Крымского моста с орбиты МКС (ФОТО) К слову, многие россияне, которые предпочитают крымский отдых, уже составляют маршруты автопробега через Керченский пролив к любимым местам отдыха на южном побережье. Ждать осталось немного. Виктор Сокирко

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Украина готовится к вторжению российских войск

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/TASS

В ответ на российско-белорусские учения «Запад-2017», ВC Украины в сентябре проведут ряд командно-штабных учений с привлечением войск и оперативных резервов, главными из которых станут стратегические учения «Несокрушимая стойкость 2017».

Об этом, как передает пресс-служба Генштаба, заявил начальник Генерального штаба ВCУ генерал Виктор Муженко.

«С 12 по 15 сентября будут проведены стратегические командно-штабные учения с органами военного управления, войсками (силами) „Несокрушимая стойкость 2017“. Их целью мы рассматриваем наращивание возможностей органами военного управления осуществлять управление войсками (силами) в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий», — сказал начальник Генштаба.

По его словам, перед этим состоятся логистические учения, цель которых — совершенствование системы планирования и всестороннего обеспечения группировок войск и управления привлеченными силами и средствами в ходе стратегического развертывания Вооруженных Сил и отпора вооруженной агрессии.

«Мы завершим полный цикл оперативного планирования применения группировок войск (сил). Кроме того, будет проведена тренировка сил и средств территориальной обороны государства с развертыванием штабов территориальной обороны», — заявил Муженко.

Муженко также повторил популярную на Украине, в Польше, а также в Прибалтике «мантру» о том, что российско-белорусские учения «Запад-2017» направлены на подготовку российских войск для наступательных действий и несут угрозу как для стран НАТО, так и для государств постсоветского пространства.

Ранее в тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» представляют угрозу для территориальной целостности страны.

— Совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» с самого начала вызвали повышенное внимание на Западе, — напоминает политолог Эдуард Попов. — В течение нескольких месяцев в дипломатических кругах ЕС и НАТО при поддержке СМИ активно навязывается мнение об угрозе, якобы исходящей со стороны российской армии в Белоруссии для соседних стран, прежде всего, Польши и Украины. Причем тема учений была вброшена белорусской оппозиции. Сначала со стороны белорусской оппозиции, основные центры которой расположены в Литве и Польше, появились требования допустить наблюдателей на учения. Утверждалось, что они представляют угрозу национальному суверенитету Белоруссии, что заявленная численность российского контингента сильно занижена, и, наконец, что российские военные останутся на территории РБ по окончании учений. В определенных слоях белорусского общества совершенно сознательно нагнетался психоз. Затем требование белорусской оппозиции допустить наблюдателей на учения были подхвачены генсеком НАТО Столтенбергом, который также потребовал допуска наблюдателей на учения.

Относительно недавно эти учения заинтересовали Украину. Это косвенное подтверждение того, что учения не представляет реальной угрозы Украине, а являются элементом информационного противостояния с Россией. Следует воздать должное западным пропагандистам: они сумели создать проблему из ничего. Многие на Западе и в Белоруссии уверены, что Россия и в самом деле вынашивает какие-то агрессивные планы, в которых Белоруссии суждено выступить в роли плацдарма военной агрессии. Для чего это делается? Ответ очевиден: НАТО, США и отдельные страны «новой Европы» (Польша и прибалтийские лимитрофы) много лет твердят о военной угрозе, исходящей из России. Учения при грамотной информационной подаче предоставили прекрасный иллюстративный материал для доказательства справедливости этих обвинений. При этом выводится за скобки, что в странах Прибалтики и в Польше проводятся учения НАТО, что развертывается военная инфраструктура НАТО и увеличивается военный контингент блока. То же самое можно сказать и об Украине, где начался процесс ползучей оккупации страны Альянсом.

Можно с уверенностью сказать, что военные пропагандисты НАТО блестяще разыграли операцию, а мы проиграли очередную битву информационной войны. К сожалению, наш союзник президент РБ Александр Лукашенко повел себя не по-союзнически. На прошлой неделе с его стороны последовало приглашение Украине и странам НАТО прислать своих наблюдателей на учения. Полагаю, это было сделано без согласования с Москвой, поскольку подобных заявлений с нашей стороны не последовало, по крайней мере, я не слышал о таковых.

Лукашенко таким образом показывает Западу свою лояльность и готовность поступаться интересами восточного союзника, члена Союзного государства России и Белоруссии. Таким образом, авторами кампании была достигнута важная вспомогательная цель: углубить противоречия между Минском и Москвой. Президент Белоруссии подавляет массовые социальные протесты против бедности и безработицы в своей стране, на Западе странным образом закрывают глаза на нарушение законности. Всё становится понятным после такого шага Лукашенко: он гораздо ценнее для Запада, чем оппозиция, вызывающая массовое отторжение в РБ. Резюмирую: учения на Украине — чистой воды пропаганда. Никто в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне не ждет вторжения российских войск на Украину. Совершить это вторжение означало бы преподнести подарок режиму и НАТО. И в Москве это прекрасно понимают.

«СП»: — Кстати, если бы такое «вторжение» реально состоялось, насколько помогли бы учения ВСУ? Они вообще для кого-нибудь выглядят серьезно?

— Думаю, любые учения приносят пользу. Поэтому я не стал бы столь пренебрежительно отзываться об учениях ВСУ. Там есть боеспособные подразделения. Инструктаж военных советников из США, Польши, Канады, других стран НАТО не прошел даром, плюс сказывается огромный военный опыт, полученный украинцами в Донбассе. А вот если бы Россия действительно готовила вторжение, тогда никакие учения ВСУ и даже присутствие отдельных подразделений из других стран, той же Польши, не остановили бы его.

Если гипотетически представить, что Россия введет свои войска на территорию Украины, США получат прекрасный козырь в геополитической игре по демонизации России и привязке строптивой Европы. Для этого и созданы дополнительные батальоны тысячного состава каждый в Польше и прибалтийских лимитрофах, для того и происходит постоянная ротация их состава. Американцы хотят повязать кровью Европу. В тех европейских странах, где думают о собственных жизнях, а не о мести русским, даже собираются проводить референдумы против отправки солдат в зону потенциальных конфликтов. Например, Коммунистическая партия Чехии и Моравии уже собирает подписи в поддержку референдума. Аналогичные инициативы были озвучены в Италии, где они имеют хорошие шансы. Что-то подобное я слышал и в Германии, но едва ли немцам позволят провести референдум. Полагаю, высоко вероятным военное столкновение России и части стран НАТО после провокаций со стороны Украины. Основным поставщиком пушечного мяса (помимо Украины) выступят Польша и прибалтийские страны.

«СП»: — Провокации в ходе учений возможны?

— Мне же кажется, что столкновения российских и белорусских армий и ВСУ вряд ли возможны. Параллельные учения на Украине призваны показать Западу опасения «незалежной», а не организовывать локальный военный конфликт. А провокации неизбежны, точнее, они уже начались. «Белорусский партизан» писал с неделю назад о листовках антирусского содержания, расклеенных в Бресте. Полагаю, что листовки и публикации о них готовили одни и те же люди. Думаю, главные провокации последуют со стороны белорусских оппозиционеров. Впрочем, время покажет.

«СП»: — Киев неоднократно заявлял о своей обеспокоенностью тем, что учения «Запад-2017» могут привести к вторжению на Украину. Стоит ли в таком случае беспокоиться Донецку и Луганску?

— Донецку и Луганску стоит беспокоиться. Я ещё в конце прошлого года говорил в интервью вам, что 2017 год с большой долей вероятности станет годом новой большой войны против Донбасса. Украина усиленно готовится к войне, это видно невооруженным глазом. Может быть вторжение украинской армии произойдет не в этом году, но в любом случае, в ближайшее время.

По словам заместителя главного редактора журнала «Новая земля» (г. Донецк, ДНР), постоянного эксперта Изборского клуба Новороссии Александра Дмитриевского, военный психоз, охвативший украинское руководство, с каждым часом приобретает всё большие масштабы.

—Объяснение этому простое: в стране на ладан дышит экономика, а война — лучший политический «анестетик» при любом кризисе. Ведь неурядицы, возникшие в ходе войны всегда легко объяснить, а ущерб — столь же просто списать на происки врагов…

«СП»: — Почему Киев видит угрозу в российско-белорусских учениях? Как понимать ответные учения? Типа «наш ответ Чемберлену»?

— Потому, что надо подливать масло в огонь вышеупомянутого военного психоза. Ибо если киевскую хунту перестанут посещать красочные галлюцинации на тему российской угрозы, то она не сможет генерировать сверхценные идеи, подтверждающие необходимость её существования.

«СП»: — В миф о российской угрозе реально кто-то верит или это исключительно пропаганда?

— Чтобы ответить на этот вопрос — почитайте дневники военных врачей: там очень красочно и во всех подробностях рассказывается, что случается, когда всего один душевнобольной оказывается вместе с другими ранеными в вагоне санитарного поезда. Как говорится — была бы кликуша, а уж кого завести ей своей истерикой — всегда найдётся…

«СП»: — Насколько сильным будет пропагандистский эффект от этих учений внутри Украины? Успокоит ли это «патриотов»?

— Всё зависит от того, как сами манёвры будут освещаться прессой: если нагнать туда корреспондентов и транслировать их в прайм-тайме по всем телеканалам в прямом эфире — то, конечно, эффект будет. Хотя сомневаюсь, что это произойдёт. А насчёт успокоить — так бандеровцы успокоительного как раз и не хотят, они жаждут горячительного…

«СП»: — Украинские учения не слишком ли убого будут выглядеть на фоне «Запада»? Почему не позвали еще кого? Литву там или Польшу, которые тоже выражали обеспокоенность российскими учениями?

— Дело в том, что военные учения — это дело дорогостоящее и сложное в организационном плане, новые манёвры начинают планировать сразу по окончанию предыдущих. К тому же армия — это не клуб скучающих джентльменов, там всё расписано по минутам: ну пригласит Киев польский или литовский контингент, ну пришлют из Варшавы и Вильно дюжину генералов и сводный взвод почётного караула, чтобы промаршировать на плацу — и всё. Есть ли смысл в таких гостях, у которых толком ничему и не научишься?

«СП»: — Могут ли эти украинские учения представлять угрозу для Донбасса?

— Непосредственной угрозы от них исходить не может: всё-таки регион проведения не тот. А опосредованная — да: любые манёвры противника — это рост его боевой выучки.

Дмитрий Родионов

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ВАЖНО: Глава СБУ обвинил российские спецслужбы в организации терактов на Украине

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, обращаясь к главе ФСБ РФ Александру Бортникову, обвинил российские спецслужбы в организации терактов на территории Украины. «Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам спецслужб», — сказал он в эфире телеканала «Прямой». По его словам, к терактам в украинских Одессе, Харькове, Херсоне и других городах причастны работники спецслужб. Также глава украинского ведомства заявил, что Россия ищет повод для начала полномасштабной военной операции на Украине. В январе 2015 года Верховная рада Украины принимала заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором», так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения «публичными бездоказательными инсинуациями». Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Читайте также: Украинский шок: Армии ДНР и ЛНР получили 3100 танков, РСЗО и ББМ, став одними из самых мощных в Европе (ИНФОГРАФИКА)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Украинский шок: Армии ДНР и ЛНР получили 3100 танков, РСЗО и ББМ, став одними из самых мощных в Европе (ИНФОГРАФИКА)

«Украинский кризисный медиа-центр» опубликовал результаты очередного сенсационного исследования, проведенного этой организацией на деньги Посольства США на Украине и прочих «благотворительных» фондов Запада. По данным этого исследования, количество танков и тяжелого вооружения из России на Донбассе увеличилось в ДЕСЯТЬ раз с начала боевых действий в регионе в 2014 году. В июле 2014 года украинские наблюдатели сообщали о присутствии в Донецке и Луганске 30 российских танков. Три года спустя эта цифра увеличилась в 20 РАЗ до 680. В 10 РАЗ увеличилось количество прочей техники: ракетные установки и артиллерия — с 110 до 1170, бронированных боевых машин с 124 до 1250 и зенитных орудий с 50 до 550. Таким образом общее количество боевой техники ДНР и ЛНР достигло 3650 единиц, не считая военного транспорта и других вспомогательных машин. Если верить этому докладу, то арсенал Донецкой и Луганской Народных Республик уже превосходит количество военной техники, стоящей на вооружении Великобритании и многих других европейских стран. Заместитель премьер-министра Украины по евро-атлантической интеграции Иванна Клямпуш-Цинцадзе, которая, к слову, является одним из учредителей этого центра, заявила, что эти данные свидетельствуют о степени жестокости «агрессоров». «Эта инфографика показывает, как далеко зашла Россия в своей маниакальной одержимости властью», — написала она на Facebook, делясь выводами Кризисного медиа-центра. Подчеркнём, что независимые наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, активно работающие на востоке Украины, никак не комментируют эти больные фантазии укроэкспертов. Читайте также: ВСУ сожгли машину, водитель которой погиб при столкновении с их БМП

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Иконы на стене. Не все потеряно, держимся

Их еще можно восстановить!



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