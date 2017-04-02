Главная » Аналитика, Невероятное в мире, Экономика

В графиках: Как США накопили $20 трлн госдолга

10:11. 2 апреля 2017 Просмотров - 215 2 коммент. Опубликовал:
0

Войны, масштабные сокращения налогов и программы экономического стимулирования привели к невероятному росту национального долга США.

Госдолг США приближается к 20 трлн долларов — в четверг он составлял 19,8 трлн. История показывает, что в росте национальных расходов виноваты обе американские партии. На протяжении многих лет ситуация усугублялась войнами, значительными сокращениями налогов и программами стимулирования.



Вот основные моменты американской истории, оказавшие серьёзное влияние на госдолг США, и его возможная динамика в будущем.



В ав­гу­сте 1981-го, в самом на­ча­ле эко­но­ми­че­ско­го спада в стране, пре­зи­дент Рей­ган под­пи­сал закон о круп­ном со­кра­ще­нии на­ло­гов. Сто­рон­ни­ки Рей­га­на счи­та­ют, что закон под­дер­жал эко­но­ми­ку и фон­до­вый рынок, од­на­ко и ми­ну­сы были оче­вид­ны: в бюд­жет по­сту­па­ло мень­ше денег. Ис­сле­до­ва­ние Ми­ни­стер­ства фи­нан­сов США по­ка­зы­ва­ет, что в пер­вые че­ты­ре года после при­ня­тия этого за­ко­на по­ступ­ле­ния в фе­де­раль­ный бюд­жет в сред­нем со­кра­ти­лись на 118 млрд в год (по со­вре­мен­но­му курсу).



В 2001 и 2003 годах пре­зи­дент Джордж Буш-млад­ший также под­пи­сал указы о на­ло­го­вой ре­фор­ме. Были сни­же­ны став­ки на­ло­гов на при­быль фи­зи­че­ских лиц, на при­рост ка­пи­та­ла и ди­ви­ден­ды. Таб­ли­ца по­ка­зы­ва­ет вклад каж­до­го за­ко­на в со­кра­ще­ние по­ступ­ле­ний в бюд­жет. В 2010-м Барак Обама на два года про­длил дей­ствие за­ко­на о на­ло­го­вых вы­че­тах, и в 2012-м сде­лал боль­шин­ство из них по­сто­ян­ны­ми. Кэти Раф­финг, кон­суль­тант Цен­тра бюд­жет­ных и по­ли­ти­че­ских при­о­ри­те­тов, счи­та­ет, что из-за за­ко­нов Буша на 2017 фи­нан­со­вый год казна не до­счи­та­лась более 5 трлн дол­ла­ров с уче­том про­цен­тов.



США по­тра­ти­ли зна­чи­тель­ные сред­ства на войны в Аф­га­ни­стане (куда вторг­лись после тер­ак­тов 11 сен­тяб­ря) и в Ираке. По сло­вам Кэти Раф­финг, войны обо­шлись бюд­же­ту при­мер­но в 2 трлн дол­ла­ров с уче­том про­цен­тов.



Ве­ли­кая ре­цес­сия на­ча­лась в де­каб­ре 2007-го и за­тя­ну­лась на пол­то­ра года. По­во­дом по­слу­жил крах рынка недви­жи­мо­сти в США. Спад охва­тил пре­зи­дент­ства Буша и Обамы и при­вел к се­рьез­но­му воз­рас­та­нию де­фи­ци­та бюд­же­та — на про­бле­мы в эко­но­ми­ке пра­ви­тель­ство от­ре­а­ги­ро­ва­ло пла­ном спа­се­ния бан­ков и про­грам­мой сти­му­ли­ро­ва­ния. В пе­ри­од с 2009 по 2012 год де­фи­цит бюд­же­та пре­вы­шал 1 трлн дол­ла­ров.



В фев­ра­ле 2009-го, когда стра­на еще не опра­ви­лась от Ве­ли­кой ре­цес­сии, Барак Обама под­пи­сал Закон о вос­ста­нов­ле­нии эко­но­ми­ки и ре­ин­ве­сти­ци­ях. В до­пол­не­ние к со­кра­ще­нию на­ло­гов пред­по­ла­га­лось на­пра­вить сотни мил­ли­ар­дов дол­ла­ров на под­держ­ку без­ра­бот­ных и ин­фра­струк­тур­ные про­ек­ты. Обама за­явил, что закон ста­нет «важ­ной вехой на пути к вы­здо­ров­ле­нию эко­но­ми­ки», од­на­ко рес­пуб­ли­кан­цы по­счи­та­ли его пу­стой тра­той го­су­дар­ствен­ных средств. Пер­во­на­чаль­но пла­ни­ро­ва­лось по­тра­тить 787 млрд дол­ла­ров, од­на­ко в 2015 году Бюд­жет­ное управ­ле­ние Кон­грес­са оце­ни­ло рас­хо­ды в 836 млрд. По под­сче­там Ко­ми­те­та за от­вет­ствен­ное фор­ми­ро­ва­ние фе­де­раль­но­го бюд­же­та, с уче­том про­цен­тов аме­ри­кан­ская казна в со­во­куп­но­сти не до­счи­та­лась 1 трлн дол­ла­ров.



По про­гно­зам, де­фи­цит будет расти, ведь США рас­хо­ду­ют все боль­ше средств на про­грам­мы для ста­ре­ю­ще­го на­се­ле­ния. Бюд­жет­ное управ­ле­ние Кон­грес­са счи­та­ет, что в слу­чае со­хра­не­ния дей­ству­ю­щих за­ко­нов — если До­нальд Трамп и рес­пуб­ли­кан­ский Кон­гресс ни­че­го не сде­ла­ют, — к 2047 году госдолг воз­рас­тет до 150% ВВП с 77% в на­сто­я­щее время. Трамп обе­ща­ет ряд про­грамм, ко­то­рые могут зна­чи­тель­но под­нять де­фи­цит, в том числе круп­ные на­ло­го­вые вы­че­ты и на­ра­щи­ва­ние обо­рон­ных рас­хо­дов. Кроме того, он по­обе­щал оста­вить без из­ме­не­ний про­грам­мы здра­во­охра­не­ния и со­ци­аль­ной за­щи­ты. По под­сче­там Цен­тра на­ло­го­вой по­ли­ти­ки, пред­ло­жен­ная Трам­пом на­ло­го­вая ре­фор­ма может при­ве­сти к росту госдол­га США на 7,2 трлн дол­ла­ров в сле­ду­ю­щие 10 лет.


Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: война, госдолг сша, инфографика, США
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новые долги как средство маскировки банкротства
.... С таким уровнем накопившегося долга это положение дел...США – добавившие к нему $9,8 трлн долларов (7 трлн евро, как показано на графике... Великобритании, страны, которая накопила самый крупный новый долг ... С таким уровнем накопившегося долга эта положение дел...
Об алгоритмах выхода всей зоны СНГ из мирового кризиса
... будут продемонстрированы наглядные графики сравнения монетизации экономики...равен минус 25 трлн. рублей). Этот ... конкурентоспособность экономики США и Западной ...: не как кредитный, а как инвестиционный денежный...предприятия и банки накопили миллиарды долларов и...
Новости Украины и Новороссии 02 ноября 2015
...частных домов осуществляется согласно графику, на начало ноября ...млрд, или 1,52 трлн грн, пишет агентство ...представитель командования сухопутных войск США в Европе. Согласно ...как сообщил на днях министр энергетики страны Владимир Демчишин, Украина накопила...

2 коммент.»

  • 12089 -137
    Русофил 2 апреля 2017 в 12:38 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Пустое.
    Если я САМ СЕБЕ рисую деньги то какая разница сколько я задолжал.
    Сегодня 20 трл а завтра 40 и ничего не изменится.
    Все это разводка для ЛОХОВ

    Ответить
  • 41 29
    ФЕДОР ЗИМИН 2 апреля 2017 в 12:40 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Отличные графики, понятные даже для меня. Как я понимаю, долг США потратил для улучшения жизни народа, если не считать расходов на войны.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>