В графиках: Как США накопили $20 трлн госдолга

Войны, масштабные сокращения налогов и программы экономического стимулирования привели к невероятному росту национального долга США.Госдолг США приближается к 20 трлн долларов — в четверг он составлял 19,8 трлн. История показывает, что в росте национальных расходов виноваты обе американские партии. На протяжении многих лет ситуация усугублялась войнами, значительными сокращениями налогов и программами стимулирования.Вот основные моменты американской истории, оказавшие серьёзное влияние на госдолг США, и его возможная динамика в будущем.В ав­гу­сте 1981-го, в самом на­ча­ле эко­но­ми­че­ско­го спада в стране, пре­зи­дент Рей­ган под­пи­сал закон о круп­ном со­кра­ще­нии на­ло­гов. Сто­рон­ни­ки Рей­га­на счи­та­ют, что закон под­дер­жал эко­но­ми­ку и фон­до­вый рынок, од­на­ко и ми­ну­сы были оче­вид­ны: в бюд­жет по­сту­па­ло мень­ше денег. Ис­сле­до­ва­ние Ми­ни­стер­ства фи­нан­сов США по­ка­зы­ва­ет, что в пер­вые че­ты­ре года после при­ня­тия этого за­ко­на по­ступ­ле­ния в фе­де­раль­ный бюд­жет в сред­нем со­кра­ти­лись на 118 млрд в год (по со­вре­мен­но­му курсу).В 2001 и 2003 годах пре­зи­дент Джордж Буш-млад­ший также под­пи­сал указы о на­ло­го­вой ре­фор­ме. Были сни­же­ны став­ки на­ло­гов на при­быль фи­зи­че­ских лиц, на при­рост ка­пи­та­ла и ди­ви­ден­ды. Таб­ли­ца по­ка­зы­ва­ет вклад каж­до­го за­ко­на в со­кра­ще­ние по­ступ­ле­ний в бюд­жет. В 2010-м Барак Обама на два года про­длил дей­ствие за­ко­на о на­ло­го­вых вы­че­тах, и в 2012-м сде­лал боль­шин­ство из них по­сто­ян­ны­ми. Кэти Раф­финг, кон­суль­тант Цен­тра бюд­жет­ных и по­ли­ти­че­ских при­о­ри­те­тов, счи­та­ет, что из-за за­ко­нов Буша на 2017 фи­нан­со­вый год казна не до­счи­та­лась более 5 трлн дол­ла­ров с уче­том про­цен­тов.США по­тра­ти­ли зна­чи­тель­ные сред­ства на войны в Аф­га­ни­стане (куда вторг­лись после тер­ак­тов 11 сен­тяб­ря) и в Ираке. По сло­вам Кэти Раф­финг, войны обо­шлись бюд­же­ту при­мер­но в 2 трлн дол­ла­ров с уче­том про­цен­тов.Ве­ли­кая ре­цес­сия на­ча­лась в де­каб­ре 2007-го и за­тя­ну­лась на пол­то­ра года. По­во­дом по­слу­жил крах рынка недви­жи­мо­сти в США. Спад охва­тил пре­зи­дент­ства Буша и Обамы и при­вел к се­рьез­но­му воз­рас­та­нию де­фи­ци­та бюд­же­та — на про­бле­мы в эко­но­ми­ке пра­ви­тель­ство от­ре­а­ги­ро­ва­ло пла­ном спа­се­ния бан­ков и про­грам­мой сти­му­ли­ро­ва­ния. В пе­ри­од с 2009 по 2012 год де­фи­цит бюд­же­та пре­вы­шал 1 трлн дол­ла­ров.В фев­ра­ле 2009-го, когда стра­на еще не опра­ви­лась от Ве­ли­кой ре­цес­сии, Барак Обама под­пи­сал Закон о вос­ста­нов­ле­нии эко­но­ми­ки и ре­ин­ве­сти­ци­ях. В до­пол­не­ние к со­кра­ще­нию на­ло­гов пред­по­ла­га­лось на­пра­вить сотни мил­ли­ар­дов дол­ла­ров на под­держ­ку без­ра­бот­ных и ин­фра­струк­тур­ные про­ек­ты. Обама за­явил, что закон ста­нет «важ­ной вехой на пути к вы­здо­ров­ле­нию эко­но­ми­ки», од­на­ко рес­пуб­ли­кан­цы по­счи­та­ли его пу­стой тра­той го­су­дар­ствен­ных средств. Пер­во­на­чаль­но пла­ни­ро­ва­лось по­тра­тить 787 млрд дол­ла­ров, од­на­ко в 2015 году Бюд­жет­ное управ­ле­ние Кон­грес­са оце­ни­ло рас­хо­ды в 836 млрд. По под­сче­там Ко­ми­те­та за от­вет­ствен­ное фор­ми­ро­ва­ние фе­де­раль­но­го бюд­же­та, с уче­том про­цен­тов аме­ри­кан­ская казна в со­во­куп­но­сти не до­счи­та­лась 1 трлн дол­ла­ров.По про­гно­зам, де­фи­цит будет расти, ведь США рас­хо­ду­ют все боль­ше средств на про­грам­мы для ста­ре­ю­ще­го на­се­ле­ния. Бюд­жет­ное управ­ле­ние Кон­грес­са счи­та­ет, что в слу­чае со­хра­не­ния дей­ству­ю­щих за­ко­нов — если До­нальд Трамп и рес­пуб­ли­кан­ский Кон­гресс ни­че­го не сде­ла­ют, — к 2047 году госдолг воз­рас­тет до 150% ВВП с 77% в на­сто­я­щее время. Трамп обе­ща­ет ряд про­грамм, ко­то­рые могут зна­чи­тель­но под­нять де­фи­цит, в том числе круп­ные на­ло­го­вые вы­че­ты и на­ра­щи­ва­ние обо­рон­ных рас­хо­дов. Кроме того, он по­обе­щал оста­вить без из­ме­не­ний про­грам­мы здра­во­охра­не­ния и со­ци­аль­ной за­щи­ты. По под­сче­там Цен­тра на­ло­го­вой по­ли­ти­ки, пред­ло­жен­ная Трам­пом на­ло­го­вая ре­фор­ма может при­ве­сти к росту госдол­га США на 7,2 трлн дол­ла­ров в сле­ду­ю­щие 10 лет.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com