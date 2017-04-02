В графиках: Как США накопили $20 трлн госдолга
10:11. 2 апреля 2017 Просмотров - 215 2 коммент. Опубликовал: brahman
Войны, масштабные сокращения налогов и программы экономического стимулирования привели к невероятному росту национального долга США.
Госдолг США приближается к 20 трлн долларов — в четверг он составлял 19,8 трлн. История показывает, что в росте национальных расходов виноваты обе американские партии. На протяжении многих лет ситуация усугублялась войнами, значительными сокращениями налогов и программами стимулирования.
Вот основные моменты американской истории, оказавшие серьёзное влияние на госдолг США, и его возможная динамика в будущем.
В августе 1981-го, в самом начале экономического спада в стране, президент Рейган подписал закон о крупном сокращении налогов. Сторонники Рейгана считают, что закон поддержал экономику и фондовый рынок, однако и минусы были очевидны: в бюджет поступало меньше денег. Исследование Министерства финансов США показывает, что в первые четыре года после принятия этого закона поступления в федеральный бюджет в среднем сократились на 118 млрд в год (по современному курсу).
В 2001 и 2003 годах президент Джордж Буш-младший также подписал указы о налоговой реформе. Были снижены ставки налогов на прибыль физических лиц, на прирост капитала и дивиденды. Таблица показывает вклад каждого закона в сокращение поступлений в бюджет. В 2010-м Барак Обама на два года продлил действие закона о налоговых вычетах, и в 2012-м сделал большинство из них постоянными. Кэти Раффинг, консультант Центра бюджетных и политических приоритетов, считает, что из-за законов Буша на 2017 финансовый год казна не досчиталась более 5 трлн долларов с учетом процентов.
США потратили значительные средства на войны в Афганистане (куда вторглись после терактов 11 сентября) и в Ираке. По словам Кэти Раффинг, войны обошлись бюджету примерно в 2 трлн долларов с учетом процентов.
Великая рецессия началась в декабре 2007-го и затянулась на полтора года. Поводом послужил крах рынка недвижимости в США. Спад охватил президентства Буша и Обамы и привел к серьезному возрастанию дефицита бюджета — на проблемы в экономике правительство отреагировало планом спасения банков и программой стимулирования. В период с 2009 по 2012 год дефицит бюджета превышал 1 трлн долларов.
В феврале 2009-го, когда страна еще не оправилась от Великой рецессии, Барак Обама подписал Закон о восстановлении экономики и реинвестициях. В дополнение к сокращению налогов предполагалось направить сотни миллиардов долларов на поддержку безработных и инфраструктурные проекты. Обама заявил, что закон станет «важной вехой на пути к выздоровлению экономики», однако республиканцы посчитали его пустой тратой государственных средств. Первоначально планировалось потратить 787 млрд долларов, однако в 2015 году Бюджетное управление Конгресса оценило расходы в 836 млрд. По подсчетам Комитета за ответственное формирование федерального бюджета, с учетом процентов американская казна в совокупности не досчиталась 1 трлн долларов.
По прогнозам, дефицит будет расти, ведь США расходуют все больше средств на программы для стареющего населения. Бюджетное управление Конгресса считает, что в случае сохранения действующих законов — если Дональд Трамп и республиканский Конгресс ничего не сделают, — к 2047 году госдолг возрастет до 150% ВВП с 77% в настоящее время. Трамп обещает ряд программ, которые могут значительно поднять дефицит, в том числе крупные налоговые вычеты и наращивание оборонных расходов. Кроме того, он пообещал оставить без изменений программы здравоохранения и социальной защиты. По подсчетам Центра налоговой политики, предложенная Трампом налоговая реформа может привести к росту госдолга США на 7,2 трлн долларов в следующие 10 лет.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Пустое.
Если я САМ СЕБЕ рисую деньги то какая разница сколько я задолжал.
Сегодня 20 трл а завтра 40 и ничего не изменится.
Все это разводка для ЛОХОВ
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Отличные графики, понятные даже для меня. Как я понимаю, долг США потратил для улучшения жизни народа, если не считать расходов на войны.