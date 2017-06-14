72% компаний США не получают прибыль

ФРС в США только что выпустила новый отчет, из которого становится понятно, что "общее благосостояние домохозяйств" в США достигло рекордной отметки $94,8 трлн. С минимумов Великой рецессии в 2009 г. оно выросло на $40 трлн.

Но если присмотреться к фактам повнимательнее, общее благосостояние домохозяйств – это совокупная стоимость активов всех граждан США от Билла Гейтса до любого новорожденного. Так что если сложить активы всех 330 млн людей в этой свободной стране и подсчитать их совокупную чистую стоимость, общая сумма составляет $94 трлн.

Дело в том, что подавляющий объем этого благосостояния, особенно невероятный рост за последние 8 лет, был обусловлен ростом двух классов активов: недвижимости и фондового рынка. На них приходится около 2/3 прироста благосостояния с 2009 г.

Бюро переписи населения США и ФРС отмечают, что более 80% предприятий в США – это предприятия без работодателей, то есть предприятия, на которых работает только один человек (владелец), часто такие компании обеспечивают только его доход.

Тем не менее, согласно ФРС, только 35% из этих малых предприятий являются прибыльными. Большинство из них работают в убыток. То есть только 35% компаний, которые составляют 80% американских предприятий, приносят прибыль. Колоссальные 72% американских компаний – нет.

При этом 40% молодых американцев живут с родителями — самый высокий процент за последние 75 лет.

И обвинить их трудно, учитывая, что студенческий долг в свободной стране достиг рекордных $1,4 трлн три месяца назад, увеличившись вдвое с показателей Великой рецессии.

Говоря о рекордной задолженности, следует сказать, что долг по кредитным картам в США преодолел рекордные $1 трлн, а общее потребительское кредитование достигло рекордных $3,8 трлн.

Остается еще вопрос заработной платы, которая оставалась неизменной с 2009 г. с учетом инфляции.

По данным Министерства труда США, с учетом инфляции заработная плата, иначе "реальная почасовая компенсация", в США упала в годовом выражении на 0,9% в прошлом квартале и на мрачные 5,6% в предыдущем квартале.

С поправкой на инфляцию средний американец не стал зарабатывать больше денег.

В том же докладе министерство труда показывает, что производительность труда оставалась неизменной в I квартале этого года. А в 2016 г. она фактически снизилась — то, чего не наблюдалось последние 50 лет.

Не говоря уже о том, что общий экономический рост в свободной стране был довольно жалким, составив всего 1,6% в прошлом году. А рост ВВП в I квартале 2017 г. был всего 1,2% в годовом исчислении.

Экономика США за 10 лет выросла не более чем на 3%.

И это можно назвать благосостоянием? Да, хорошо, дома стоят больше, чем раньше, и фондовый рынок гораздо выше.

Но все это сильно зависит от триллионов долларов, которые создала из воздуха ФРС.

Наиболее показательный пример — ExxonMobil. В начале сентября 2008 г., незадолго до финансового кризиса, Exxon, сообщила о доходах в $72 млрд при $11,1 млрд чистых операционных денежных потоков.

В I квартале 2017 г. компания сообщила о доходах в $61 млрд и чистом операционном денежном потоке в $8 млрд.

Кроме того, ExxonMobil удалось создать долг в $20 млрд за тот же период.

Так что за 8 лет Exxon заработала меньше денег и накопила довольно внушительный долг. Тем не менее цена акций компании выше.

В более широком смысле у 66% крупнейших компаний США ожидается снижение доходов, при этом их акции находятся вблизи исторических максимумов.

Есть ли в этом смысл? Это тоже богатство?

Это не что иное, как результат бумажных денег, которые были созданы центробанками.

То же самое с недвижимостью. Конечно, цены выше. Но это не из-за фундаментальных факторов. С точки зрения роста населения число домохозяйств выросло только на 7% в США с 2009 г.

Соразмерно выросло и число домов.

Таким образом, с точки зрения фундаментальных факторов спроса/предложения средняя цена по всей стране не должна быть намного выше.

Но взгляните на этот график, представленный ФРС.

Красная линия показывает процентные ставки, которые падали с 1990 г., синяя линия показывает цены на жилье, которые растут как сумасшедшие с 2012 г. Рекордно низкие процентные ставки означают более высокие цены на жилье.

Источник: nnm.me