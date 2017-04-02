Главная » Мировоззрение, Образование

Эпоха дегенератов

23:00. 2 апреля 2017 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:
1

Современный исторический период либеральных ценностей, если мы его переживем, будет определен в дальнейшем как эпоха деградации и дегенератов. Так как реализация либеральных идей приводит в итоге к доминированию дегенеративных социальных процессов. Каждый пункт комплекса либеральных ценностей оказался элементом единой системы алгоритмов деградации. Поэтому Европа уже одной ногой в могиле, а США в скором времени их догонят.

Свобода личности превратилась в тиранию меньшинства над большинством. Причем чем меньше меньшинство, тем больше у них возможности для защиты своей свободы, больше власти. Помимо того, что дегенераты и носители алгоритмов деградации в здоровом обществе всегда находятся в меньшинстве, либерализм дал им силы и власть бороться с большинством.

Так появилась довольно интересная идеологическая структура – миссионерство деградации. Причем над этой структурой работали довольно серьезные ученые. Они придумали окно Овертона, пиар, методы управления толпой, комплекс мер под названием "цветная революция" и… И применили весь этот "букет" у себя, потому что они делали все это счастье для себя. Ну а потом уже разнесли его по миру.

Поэтому полную дегенеративность этого пункта в системе либеральных ценностей я считаю доказанной.

Индивидуализм пропагандирующий, что интересы личности, разделяющей либеральные ценности, выше интересов общества. Это просто кульминация дегенеративной идеологии. Другими словами в обществе все равны, но если человек дегенерат, то законы ему не писаны. Любое общество, любое государство, любое соглашение и наконец совесть подразумевает, что человек признает ценность социальных отношений и ограничивает свои потребности настолько, чтобы эти отношения могли существовать. И агрессивное миссионерство для этого элемента системы либеральных ценностей приводит к "законному" разрушению всех выше перечисленных отношений, так как актором этого процесса является лицо, которое не способно к конструктивному созиданию.

Например цивилизованный человек не ходит в голым там, где ему это приспичит, потому что соотносит свои действия с мнением окружающих. Это банально не этично, противоречит нормам культуры, наконец общественное место не предназначено для подобного поведения. Но в рамках концепции индивидуализма либерал ходить голым там, где ему хочется. Такое поведение часто практикуется в современной Европе, можно найти много видеороликов на ютубе с точно таким или подобным поведением.

Тем самым либерал разрушает сложившуюся структуру социальных процессов. Но при этом не дает ничего взамен. То есть индивидуализм приводит к чистой деградации социальной структуры.

Правовое и политическое равенство подразумевает под собой формирование властных органов посредством выборов и предполагает, что у всех групп электората есть равные возможности.

Иными словами либералы не признают государственное управление наукой. И на этом основании они утверждают что у условного государственного процесса 2+2 итогом может быть не только 4, но и любое другое число, которое взбредет "просвещенному" в государственных делах электорату. Поэтому наравне с верным результатом "4" в выборах будут участвовать и другие варианты, которых будет намного больше и которые по факту будут ложными. Таким образом шансы принять правильное решение минимизируются настолько, насколько это возможно.

В итоге это вторая после индивидуализма по своей силе дегенеративная идея комплекса либеральных ценностей.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что либералы всего за 27 лет умудрились уничтожить множество, в прошлом, прогрессивных и сильнейших этносов нашего мира.

Терпимость и плюрализм. 2+2 теперь может быть равно не только 4. Да, это полная чушь, но смиритесь.

Вера в силу человеческого разума – этот пункт противоречит сам себе и всему выше перечисленному. Венец абсурда и вишенка на торте комплексной деградации. Если человек разумен, то зачем в это верить? Если человек разумен, то как он дошел то до жизни такой в Европе? И как он видя Европу и США сделал все это на Украине? И почему в США видя вообще все это ничего не меняют?

Все очень просто – мы живем в эпоху дегенератов, верить в их разум так же глупо, как следовать либеральным ценностям.

В итоге даже наше государство, которое родилось в криминальных 90-х и наследовало от тоталитарных режимов, монархизма и бандитизма множество неприглядных черт, выглядит вполне конкурентноспособным по отношению к странам запада. К счастью все эти травмы на теле нашей социальной структуры не дают развернуться либеральным процессам в полную силу. И поэтому, возможно, что мы дотянем до момента коллапса западной цивилизации и в таком случае у нас будет шанс свернуть на путь более конструктивного социального развития.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: государство, деградация, либералы, личность, общество
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Вышел фильм, который хуже "Левиафана"
...: фильм – ацтой, и это хорошо. Эпоха дегенератов не может дать миру ничего...
Самое страшное оружие Священной Римской империи!
...с Ближнего Востока, смешавшихся в эпоху Средневековья с евреями, населявшими ...4-5 поколений будет полна дегенератов... Многие дегенераты обладают необычными качествами – ... называют "ростком", а наступление мессианской эпохи — "расцветом". Мы говорим: "Эт...
АЙБОЛИТ, ПРЕЗИДЕНТ ЛИМПОПО – МАРИОНЕТКА РУССКИХ
...клептократии от меритократии? Клептократия – власть дегенератов – действует против всего человечества, против...что оно вступает в новую эпоху и старая модель социально-экономического...меритократия Человечество вступило в новую эпоху: сегодня мы имеем сетевое ...
Насаждение СЕКСУАЛЬНЫХ ИЗВРАЩЕНИЙ — оружие в борьбе за власть мирового кагала!
... в правах "инакомыслящих" фактических дегенератов с людьми нормальной сексуальной ориентации...много, ни мало — конец эпохи глобализма! Поддержка гомосексуализма, продвижение...— одна из важнейших черт эпохи глобализации. Агрессивное сообщество педерастов ...
Ганс Гюнтер: История нордической расы
... сохранял нордическую природу. Ранние эпохи всех народов под нордическим правлением...и сирийки, ярко выраженного преступного дегенерата. Немногим благородным людям оставалось ...четкое социальное расслоение, длится героическая эпоха в жизни каждого народа, ...
УПРЕЖДАЮЩИЕ СТРАТЕГИИ В РАЗРУШЕНИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО НАСИЛИЯ! Часть-1
... «революционные армии» городских дегенератов наблюдаются в США, а...русской государственностей при «революции дегенератов» сами дирижеры МР-2... что заложено не только эпохой Просвещения, но и «Осевым... регионы на одну-две эпохи развития военного дела. Метрополии ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>