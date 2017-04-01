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Лекция в Политехе

10:33. 1 апреля 2017 Просмотров - 146 Нет комментариев Опубликовал:

Продолжаю публикацию лекций перед студентами и молодежью, которые были прочитаны мной в последние недели, и чья публикация из-за обилия других материалов была несколько отложена. 20 марта 2017 года на тему Информационной войны мы пообщались со студентами питерского Политеха.

Хронометраж:

1. 33:13 — Почему «Эхо Москвы» занимается антигосударственной деятельностью, существуя на деньги Газпрома?
2. 36:35 – Был ли Ленин немецким шпионом? Участвовали ли западные страны в развале Российской Империи?
3. 42:15 — О первом солдате Революции Тимофее Кирпичникове.
4. 46:30 – О технологии государственного переворота.
5. 54:02 – Каким образом Россия противодействует информационным атакам Запада?
6. 57:24 – Какую цель преследовали CNN выпустив фильм о Путине?
7. 1:00:07 — Представляет ли Навальный угрозу Владимиру Путину?
8. 1:08:10 — Насколько правдив фильм Навального о Медведеве?

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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