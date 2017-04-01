Лекция в Политехе

Продолжаю публикацию лекций перед студентами и молодежью, которые были прочитаны мной в последние недели, и чья публикация из-за обилия других материалов была несколько отложена. 20 марта 2017 года на тему Информационной войны мы пообщались со студентами питерского Политеха.



Хронометраж:

1. 33:13 — Почему «Эхо Москвы» занимается антигосударственной деятельностью, существуя на деньги Газпрома?

2. 36:35 – Был ли Ленин немецким шпионом? Участвовали ли западные страны в развале Российской Империи?

3. 42:15 — О первом солдате Революции Тимофее Кирпичникове.

4. 46:30 – О технологии государственного переворота.

5. 54:02 – Каким образом Россия противодействует информационным атакам Запада?

6. 57:24 – Какую цель преследовали CNN выпустив фильм о Путине?

7. 1:00:07 — Представляет ли Навальный угрозу Владимиру Путину?

8. 1:08:10 — Насколько правдив фильм Навального о Медведеве?

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Источник: nstarikov.ru