Письмо из Волгограда: ВШЭ массово воспитывает из школьников оппозицию в лучших школах России

Источник: zergulio.livejournal.com

Пришло в личку:

Сергей, добрый день!

Меня зовут Владимир, живу в Волгограде, периодически читаю твой

(надеюсь не против, если на ты?) блог.

Хочу поделиться некоторыми мыслями, может оно и ерунда, а может и

нет. Все же из мелочей складывается.

Предыстория.

У меня ребенку 16 лет. Учится в одной из лучших школ города.

Это на самом деле так, хорошие учителя, умные дети. Директор сумела

создать своего рода «клуб», то есть поступают больше по рекомендациям,

чем по блату. Уклон технический, много детей преподавателей вузов,

интеллигенции. Есть и блатные, но мало. Для них есть другой вариант —

гуманитарный. Там языки и все такое. А у нас математика и физика.

Поэтому даже из всяких там администраций детей ведут

«производственники», кто работает на земле, а не всю жизнь при

должности.

Ну это так, для понимания картины.

В прошлом году закончили 9 классов, при переходе в 10-й

классы всегда перетасовывают, т.к. они профильные: физика, химия.



Где-то весной узнаем, что будет ещё один класс. Упоминается слово

«экономический», но толком никто ничего не говорит. Потом выясняется,

что отбор будет по рейтингу успеваемости, мы проходим. Я не очень

хочу ещё одного экономиста в семье, хватит и меня с опытом бизнеса в

90-е и дальше, хотел бы, чтоб ребенок занимался каким-то реальным делом. Но

переговорил с директором. Сказала — идти. От экономики одно название,

а там будут просто хорошо учить. Ну и записались.

Все прояснилось уже осенью.

Школа стала партнерской от ВШЭ. Деталей я, конечно, не знаю, но по

факту, сделали ещё один класс. В нем 15 человек (а не 25-30, как в

остальных). Все с отличной успеваемостью. Лучшие учителя, часть из

вузов (физику ведет бывший зав. кафедрой Политеха). Думаю, что есть

какое-то финансирование, может оплата лишних часов, но точно не знаю.

Программа как у физического профиля (6 уроков физики в неделю) плюс

углубленный русский. ребенок реально пашет, 6-7 уроков в неделю плюс

куча заданий. Никакой экономики нет.

На этом этапе пока все круто. Очень.

Теперь, собственно, о чем письмо.

На собрании детям сказали, что класс под патронажем ВШЭ. несколько раз

в году к ним приедут кто-то из преподавателей ВУЗа, почитают лекции.

Кроме того, для партнерских школ есть куча всяких программ в Москве,

гранты и прочие прелести. Только захоти. Большая часть бесплатно.

Тоже, вроде бы, все здорово. Но это же ВШЭ, гнездо либералов,

так сказать. Поэтому я слегка напрягся.

Ну и собственно с месяц назад приходит приглашение на какую-то школу

для выпускников в Москву на неделю или около того. Надо пройти тест и

отправить по почте.

В тесте 4 задания: политология, социология.

Два вполне нейтральных, а два примерно таких:

1. Вы занимаетесь в правительстве экономическими вопросами. В стране

все плохо, надо проводить реформы. За окном митинг, но разгонять его

нельзя. Ну то есть, что делать, если в стране майдан?

2. В стране застой, президента выбирают на 6 лет. На выборы никто не

ходит. Вы молодой оппозиционный политик, как вам избраться в Госдуму.

«помоги Навальному» :)

Ребенок тесты не прошел и письмо с тестом удалил, пока я собирался.

Поспрашиваем у одноклассников, думаю, найдем.

Вот программа этой школы. https://www.hse.ru/data/2016/12/08/1113 186420/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8 0%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D 0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9 7%D0%A8-2017%2030.01-02.02.2017.pdf

Мельком погуглил по фамилиям лекторов, мне

они на первый взгляд ничего не говорят, а если приглядеться:

Санджай Кумар Раджханс (индус) упоминается как преподаватель

Киевского университета.

Григорьев Л.М — куча упоминаний, в том числе в 1991 занимался

приватизацией, а в 2015 — председатель WWF в России (экологи эти те

еще гады).

Дмитрий Зайцев https://www.facebook.com/zaytcev.di

в фейсбуке перепосты про разгон каких-то либералов, интервью Ильи

Пономарева ну и все такое.

Макаренко Борис Игоревич

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9 C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B A%D0%BE,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D 0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D 1%87

Высказывался по поводу выборов в Думу:

… Первый — если какая-то партия нравится своей программой или лицами, голосуй за неё.

Второй — если ни одна не нравится, голосуй за ту, которая наименее неприятна (это как выбор в советском гастрономе — из того, что есть, покупали наименее несъедобное).

Третий — если не веришь, что твой голос на что-то повлияет, значит, не веришь власти. Тогда выбирай ту партию, которая тебе кажется самой серьёзной оппозицией такой ситуации, в которой твой голос ничего не значит.[1]

Ну я думаю, картина понятна. В ВШЭ куда ни ткни — либерал и

оппозиционер.

Совершенно очевидно, в каком ключе эти люди будут читать лекции по

политологии и социологии.

Что получается в сухом остатке.

1. ВШЭ каким-то образом подключает к своей программе лучшие школы по

России.

https://community.hse.ru/partners — вот список. По Волгограду все с

репутацией. Можешь проверить по Екатеринбургу, думаю, то же самое

будет.

2. Наиболее умных детей приглашают в специальные классы с повышенным

качеством образования

3. Для этих детей проводят бесплатные или почти бесплатные программы

образования на базе ВШЭ.

4. Для участия в них надо пройти своего рода тест на убеждения.

5. Тем, кто прошел, читают лекции люди, чьи взгляды гораздо ближе к

оппозиционным, чем к государственным.

6. Предположение: за детьми приглядывают, оценивают. И те, кто

разделяют идеологию, получат какие-то дополнительные приглашения, в

том числе и на учебу.

Когда я учился в ВУЗе у нас в группах училась куча иностранцев: негры,

арабы. Даже без специальной обработки, за 5 лет получалась

русскоязычная элита с хорошим образованием, ориентированная на СССР /

Россию. Тут примерно такая же картина.

Подготовка либеральной элиты, но для собственной страны. С хорошим

образованием и нужной идеологией в головах.

Тревожно. Почему, черт подери, ВШЭ «заботится» о подрастающем

поколении, а остальным дела нет. Ну да, у нас же нет государственной идеологии…

Собственно, поэтому и решил написать, может есть смысл хотя бы

подсобрать информацию. Думаю, в школе не последний «призыв», еще

полтора года, будет материал.

Камраду респект за неравнодушие, отрадно видеть, когда отец следит за тем, кто, а главное — чему обучают ребенка.

Вопрос в другом — что с этим делать нам, простым людям?

Источник: nstarikov.ru