В Косово нашли артефакт, похожий на древний трансформатор
Фотограф-исследователь Ismet Smaili в горах Шарри, Косово, нашел таинственный артефакт, который очень похож на электромагнитную катушку. Предмет как-бы «впаян» в камень.
Артефакт имеет возраст не менее 20000 лет, что считается убедительным доказательством древних передовых технологий. Никто не знает настоящего предназначения этого таинственного артефакта !
Металлические провода кажется сделаны из меди, артефакт напоминает деталь трансформатора или двигателя.
Размер 25-30cm
Есть три белых кружка в середине, напоминают фарфоровый изолятор.
Более детальных объяснений пока нет. Артефактом занялись ученые.
Источник: www.kramola.info