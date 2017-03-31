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В Косово нашли артефакт, похожий на древний трансформатор

12:23. 31 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Фотограф-исследователь Ismet Smaili в горах Шарри, Косово, нашел таинственный артефакт, который очень похож на электромагнитную катушку. Предмет как-бы «впаян» в камень.

Артефакт имеет возраст не менее 20000 лет, что считается убедительным доказательством древних передовых технологий. Никто не знает настоящего предназначения этого таинственного артефакта !

Металлические провода кажется сделаны из меди, артефакт напоминает деталь трансформатора или двигателя.



Размер 25-30cm




Есть три белых кружка в середине, напоминают фарфоровый изолятор.

Более детальных объяснений пока нет. Артефактом занялись ученые.

Источник: www.kramola.info

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