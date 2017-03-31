В Косово нашли артефакт, похожий на древний трансформатор

Фотограф-исследователь Ismet Smaili в горах Шарри, Косово, нашел таинственный артефакт, который очень похож на электромагнитную катушку. Предмет как-бы «впаян» в камень.



Артефакт имеет возраст не менее 20000 лет, что считается убедительным доказательством древних передовых технологий. Никто не знает настоящего предназначения этого таинственного артефакта !



Металлические провода кажется сделаны из меди, артефакт напоминает деталь трансформатора или двигателя.







Размер 25-30cm







Есть три белых кружка в середине, напоминают фарфоровый изолятор.



Более детальных объяснений пока нет. Артефактом занялись ученые.



