Scofield: Война систем. Косово и Бразилия

В июле 1995 г. произошло «массовое убийство мусульманского населения в Сребренице». Общественное мнение было подготовлено.

21.11.1995 г. на военной базе США в Дейтоне было согласовано, а 14.12.1995 г. в Париже было подписано соглашение о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий. На территорию Республики Босния и Герцеговина вводился контингент войск НАТО (IFOR) — 60 тысяч солдат, половина из которых — американцы.

Одним из авторов Дейтонских соглашений был заместитель госсекретаря США Ричард Холбрук (Richard Charles Albert Holbrooke).

В этом же году происходил ряд других событий, не связанных, на первый взгляд, с Балканами:

http://pravosudija.net/article/scofield-rossiya-protiv-usasoc(10.09.2015) Было необходимо перестроить инфраструктуру — снизить роль монополиста (картеля Кали), усилить мексиканские картели, чтобы в Колумбии можно было демонстрировать успешные спецоперации против наркоторговцев, не нарушая при этом наполнение внебюджетных фондов ССО СВ (USASOC).

Поэтому поближе к Мексике была переведена 10th SFG(A), а в Колумбии в это время были арестованы лидеры картеля Кали:

09.06.1995 г. — Гильберто Родригес Орехуэла «Шахматист» (Gilberto Rodríguez Orejuela);

04.07.1995 г. — Хосе Сантакрус-Лондоньо (José Santacruz-Londoño);

06.08.1995 г. — Мигель Родригес Орехуэла (Miguel Rodriguez Orejuela).

… Необходимо отметить, что арестованные братья Орехуэла продолжали руководить деятельностью картеля, точнее помогали в диверсификации бизнеса и передаче полномочий мексиканским «коллегам».

В самой Колумбии боевая организация Los Pepes, обученная оперативниками «Дельты», была преобразована в Объединённые силы самообороны Колумбии (Autodefensas Unidas de Colombia — AUC) и разжигание гражданской войны продолжилось. Так появлялось всё больше поводов оказать финансовую и военную помощь ВС Колумбии, которым приходилось воевать и с наркокартелями, и с FARC, разбираясь при этом ещё и с «эскадронами смерти» AUC.

Но затягивание конфликта в это время происходило и в Чечне. За день до ареста Гильберто Родригеса Орехуэла в США был арестован Вячеслав Иваньков (08.06.1995 г.), что снимало ряд препятствий для криминальной активности чеченских структур, обеспечивающих финансирование войны. Менее чем через неделю произошёл захват роддома в Будённовске (14-19.06.1995 г.), после чего начался переговорный процесс между делегациями РФ и Чечни, возглавляемыми Аркадием Вольским и Усманом Имаевым.

Затишье, которое появилось в Чечне, было использовано для усиления влияния в регионе Командования специальных операций Сухопутных войск (USASOC), в состав которого входят 1-й отряд СпН «Дельта» и 10-я группа СпН(конец цитаты).

В 1996 году продолжились зачистки «теневых полей», которые постепенно освобождали место албанцам.

31.08.1996 г. подписаны Хасавюртовские соглашения.

Секретарю Совбеза РФ Александру Лебедю в этом вопросе помогал не только его заместитель Сергей Харламов, но и Надиршах Хачилаев.

Особенность в том, что именно Н. Хачилаев боролся за освобождение Аймана аз-Завахири из дагестанской тюрьмы.

http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1026452100 (12.07.2002) В начале 90-х годов прошлого века Аз-Завахири посетил такие города США, как Сакраменто, Санта-Клара и Стоктон, где получил от американских мусульман порядка полумиллиона долларов якобы на «помощь афганцам, пострадавшим от войны с СССР». Побывал он и в Боснии, где инструктировал местных мусульман, как им бороться против сербов, а его брат Мухаммед был долгое время резидентом «Аль-Джихада» в этой стране и Албании.

… Как сообщала газета «Уолл-стрит джорнэл», 1 декабря 1996 года Айман и два его помощника — Ахмед Салама Мабрук, представитель «Аль-Джихада» в Азербайджане под «крышей» торговой фирмы «Бавари-1», и Махмуд Хишам аль-Хинауи — с помощью проводника из среды «чеченских братьев» пересекли границу с Россией из Азербайджана.

… Хотя непрошеные визитеры трижды меняли автомашины при проезде по Дагестану, спустя несколько часов они уже были арестованы.

… В то время член Госдумы РФ Надиршах Хачилаев в петиции на имя членов Верховного суда Дагестана также встал на защиту «гостей»(конец цитаты).

По некоторым версиям, за время нахождения Аз-Завахири в Дагестане с ним успели поработать представители российских спецслужб. Всё может быть. Особенно, если работали люди из окружения А. Лебедя. Для будущих совместных проектов.

http://zavtra.ru/content/view/1996-12-244aslan/ (24.12.1996) Фрагмент беседы с участием известного чеченского террориста Салмана Радуева, состоявшейся в Германии в конце июня 1996 года:

… Я слышал, Аслан уже думает, что делать, когда кончится война. Думает о наркотиках. Уже послал людей в Пакистан, Шинданд, в Литву, в Киев. Сюда, в Пуллах, приезжали, с людьми из БНД говорили, с албанцами тоже здесь говорили, только во Франкфурте. Еще в Вене были. У Лучанского Гриши. Мне сказали: они договорились(конец цитаты).

Г. Лучанский в определённом смысле стал «наследником» Роберта Максвелла, а британский медиамагнат и разведчик очень много работал в Болгарии с Андреем Лукановым.

Аслан Масхадов, по словам С. Радуева, искал различные варианты наркотранзита. Состоялось подписание Хасавюртовских соглашений. Но американцам, создававшим транзитный узел в Косово, было необходимо замкнуть чеченцев только на албанцев.

02.10.1996 г. возле своего дома в Софии был застрелен Андрей Луканов, бывший премьер-министр Болгарии.

http://profilib.com/chtenie/155376/misha-glenni-tenevye-vladyki-kto-upravlyaet-mirom-4.php Этот полиглот с безупречной политической карьерой родился в Москве — там Луканов поддерживал густую сеть связей. После свержения диктатора Тодора Живкова в ноябре 1989 года он принял пост премьер-министра и вместе с Ильей Павловым и общими друзьями в болгарской службе государственной безопасности ДС («Державной Сигурности») рассчитывал «угнать» болгарскую экономику.

… Уже в 1960 году ДС основывает компанию «Кинтекс», которая получила монополию на экспорт оружия из Болгарии и принялась искать рынки сбыта в таких неспокойных местах, как Ближний Восток и Африка. К концу 70-х ДС расширила «Кинтекс», организовав «управление по секретному транзиту». Его основной задачей была контрабанда оружия африканским повстанческим группировкам, однако вскоре те же каналы ДС начала использовать для незаконной переправки людей, наркотиков и даже для контрабанды произведений искусства и антиквариата.

Другие компании специализировались на продаже фирменного болгарского амфетамина — каптагона — на Ближнем Востоке.

В обратном направлении шел героин: 80% этого наркотика поступало на западноевропейский рынок через Болгарию из Турции, — на пограничном пункте Капитан-Андреево он попадал непосредственно в руки ДС. Болгария не только выручала за это огромные деньги, но и помогала разрушать Западную Европу, которую наводняла дешевым героином.

… Москва поставила перед ДС задачу нарушить режим, введенный Комитетом по контролю над экспортом стратегических товаров (КОКОМ) — так назывался регулирующий орган, основанный Соединенными Штатами (туда входили Западная Европа и Япония) для предотвращения экспорта за «железный занавес» и в СССР сложного высокотехнологичного оборудования, которое можно было бы использовать в военных целях.

… Считалось, что три отрасли — наркотики, оружие и высокие технологии — имеют для Болгарии огромное стратегическое значение. Сердцем контрабандистских операций было Второе управление (военной контрразведки) «Державной Сигурности», которое ведало болгарскими границами. Руководил Управлением военной контрразведки генерал Петр Чергеланов — тесть Ильи Павлова(Миша Гленни «Теневые владыки. Кто управляет миром»).

Подобных инфраструктур, созданных для преодоления санкций КОКОМ, было несколько. В июне 2015 года ушёл из жизни один из основателей подобной организации в ГДР.

http://www.dw.com/ru/ (22.06.2015) В Баварии после тяжелой болезни на 83-м году жизни скончался бывший функционер Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) Александр Шальк-Голодковский (Alexander Schalck-Golodkowski). Этот чиновник возглавлял в министерстве торговли ГДР секретный отдел коммерческой координации, который занимался нелегальной торговлей с капиталистическими странами. О его кончине накануне сообщили в понедельник, 22 июня, агентство dpa и газета Bild (конец цитаты).

С подобными структурами пересекались аналогичные сети, созданные другими спецслужбами. Так, например, с «Кинтексом» работал Монзир аль-Кассар (Monzer al-Kassar), который и в сделках «Иран-контрас» участвовал (т.е. был «своим» для Д. Буша-старшего), и с Медельинским картелем взаимодействовал.

Т.е. с одной стороны сирийская военная разведка времён генерала Али Дуба (Ali Douba), ближайшего помощника президента Хафеза Асада, с другой стороны — люди Д. Буша-старшего, с третьей стороны — советские, а потом российские специалисты.

Контакты с «Кинтексом» Али Дуба налаживал, когда был военным атташе Сирии в Болгарии с 1967 г. по 1968 г.

Башар Асад в 1999 году был вынужден отодвинуть его из-за опасений военного переворота.

Итак, в Болгарии 02.10.1996 г. был убит А. Луканов.

http://www.vedomosti.ru/library/articles/2010/11/08/nichego_lishnego_tolko_biznes (08.11.2010) 16 октября 1996 г. в женевском аэропорту Куантрэн был задержан Сергей Михайлов, после чего доставлен в следственную тюрьму Шан-Долон.

… Незадолго до ареста, в августе, вышел отчет ФБР США, посвященный Семену Могилевичу, в котором Михайлов вместе с Виктором Авериным упоминались в числе членов «солнцевской организации».

Через два года обвинения были сняты и швейцарцы выплатили предпринимателю $0,5 млн. компенсации. До ареста, вспоминает Михайлов, он занимался проектом, связанным с газопроводом Украина — Туркмения: «Бельгийцы придумали ноу-хау — восстановление труб без вскрытия грунта <…> этот многомиллионный проект был похоронен вместе с моим арестом»(конец цитаты).

http://www.kommersant.ru/doc/123257 (07.12.1995) «У Сергея Михайлова были большие планы развития экономических взаимоотношений между Москвой и Коста-Рикой, — рассказал Ъ адвокат Пограмков. — Можно было пароходами поставлять бананы и тропические фрукты из Коста-Рики в Москву. Почетным консулом он решил стать для того, чтобы получить эксклюзивное право координировать эту деятельность. Это был бы бизнес на порядок выше».

МИД Коста-Рики назначил Михайлова почетным консулом в феврале 1994 года, направив документы об этом в российский МИД. Но тот дипломатично промолчал. Это означало, что внешнеполитическое ведомство России не приняло назначения. Поэтому Михайлов так и не приступил к выполнению обязанностей почетного консула. А срок действия его дипломатического паспорта, выданного МИД Коста-Рики, истек еще в мае 1994 года(конец цитаты).

Коста-Рика расположена между Колумбией и Мексикой.

К вопросу о том, что российские службы устанавливали контроль над операциями ССО СВ на этой линии.

«Выключив» С. Михайлова из процесса на 2 года, у создателей линии наркотранзита через Косово появилась возможность на более свободную деятельность в России. Дагестанский бизнес, ориентированный на Н. Хачилаева, чеченские деловые и криминальные круги, стали активно набирать силу. Генерал А. Лебедь рассчитывал на то, что это будет его «опора» для продвижения на более высокие посты во властной вертикали.

http://pravosudija.net/article/scofield-b-obama-i-h-klinton-protiv-vanguard (10.10.2015) 03.11.1996 г. (менее чем за неделю до выборов президента США, состоявшихся 09.11.1996 г.) рядом с турецким городом Сусурлук произошла автокатастрофа, в результате которой погибли находящиеся в одной машине: Абдулла Чатлы — оперативник турецкого подразделения сети «Гладио», разыскиваемый за оборот наркотиков и заказные убийства; Хусейн Коджада — заместитель начальника полиции Стамбула.

Вице-премьер и министр иностранных дел Турции Тансу Чиллер заявила по поводу А. Чатлы: «Тех, кто стреляют или получают раны во имя этой страны, этой нации, и этого государства, мы будем всегда вспоминать с почтением».

В Турции разгорелся политический скандал, а 30.06.1997 года в результате военного переворота Т. Чиллер была отстранена от власти. Одновременно ушёл в отставку премьер-министр Неджметтин Эрбакан, который проводил курс на сближение с мусульманскими странами в противовес стратегическому партнёрству с США(конец цитаты).

В Турции также ликвидировали звено наркотранзита. Албанцам создавали все условия для быстрого внедрения в наркотранзитные линии. Так США планировали снижать эффективность европейской экономики.

В 1996 году в Косово набирала силу Армия освобождения Косово (Ushtria Çlirimtare e Kosovës — УЧК), которую тренировали сотрудники USASOCи британского SAS. Кроме того, контракт отрабатывала ЧВК MPRI.

Вот в такой период Б. Клинтон был переизбран на второй срок.

Одним из тех, кто получил повышение в новой администрации, стала Мадлен Олбрайт, назначенная на должность госсекретаря.

http://kommersant.ru/doc/2300188 (27.01.2008) В. Овчинский: «В октябре 1997-го я возглавил Национальное центральное бюро Интерпола в России. А уже в ноябре того же года Генеральный секретариат всемирного Интерпола направил во все страны — участницы этой международной организации специальный доклад, в котором перед полицейскими ведомствами ставилась задача уделить особое внимание быстро развивающимся мафиозным кланам косовских албанцев. В докладе подчеркивалось, что преступные сообщества косовских албанцев взяли под контроль от 60 до 80 процентов поставок героина в Швейцарию, Австрию, Германию, Венгрию, Чехию, Швецию, Норвегию.

… В течение лета 1998 года малочисленные банды, входящие в Освободительную армию Косово (ОАК), при финансовой поддержке местных и эмигрантских мафиозных структур набирают в свои ряды сразу свыше 10 тысяч новых бойцов. Оружие к ним в основном поступает из соседней Албании, где во время массовых волнений были разграблены все армейские склады. Тачи, будучи одним из самых молодых лидеров ОАК, входит в верхушку этой организации. Пик его славы приходится на период, когда бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт объявила Тачи по кличке Змей “наиболее перспективным лидером среди косовских албанцев, борющихся за демократию”. Эта поддержка перешла по наследству и к другим кураторам Тачи от Госдепа США. То обстоятельство, что родная сестра Тачи состоит в браке с крестным отцом албанской мафии Сейди Бейрусом, контролирующим все наркопотоки, их не смущало.

… По данным спецслужб европейских государств, Усама бен Ладен еще в 1995 году посетил Албанию в качестве гостя президента страны Сали Бериша. Именно тогда были сформированы базы тыловой и финансовой поддержки “Аль-Кайды” и организовано создание ее ячеек в Косово. На встрече Сали Бериша с бен Ладеном помимо шефа албанской тайной полиции Башкима Газидеде и других официальных лиц присутствовал и лидер ОАК Хашим Тачи.

… По данным Wall Street Journal, командующим операциями на Балканах бен Ладен назначил второго человека в “Аль-Кайде” — Аймана Аль-Завахири(конец цитаты).

Мадлен Олбрайт и Хашим Тачи, который сейчас согласился на создание армии Косово, но при этом был обвинен Р. Харадинаем в излишней мягкости по отношению к сербам.

21.07.2010 год – связи сохранились

При этом, компания М. Олбрайт организовывала и процессы в Бразилии:

http://ktovkurse.com/politika/brazilskie-hroniki-kak-mashina-vashingtona-po-smene-rezhimov-razrushaet-briks(07.10.2016) Импичмент Руссефф и отстранение Рабочей партии после 13 лет руководства страной – это еще одна форма цветной революции, которую удалось реализовать благодаря коррумпированным судьями и конгрессменам. Из 593 членов конгресса обвиняются или находятся под следствия 318 человек, в то время как Дилме Руссефф не было предъявлено ни одного обвинения.

На следующий день после объявления импичмента в Вашингтон отправился близкий соратник Мишела Темера сенатор Алойзью Нуньес. Это поездка была организована лоббистской компанией Мадлен Олбрайт Albright Stonebridge Group. Нуньес, как глава Комитета по международным отношениям Сената Бразилии, неоднократно выступал за то, чтобы Бразилия начала сближение с США и Великобританией. Не лишним будет напомнить, что Олбрайт, руководящая американских мозговым центром под названием «Совет по международным отношениям», также является главой «Национального демократического института» (NDI), который считают центром «цветных революций».

Ключевым игроком в бразильской истории со стороны Вашингтон в очередной раз был вице-президент Джо Байден, де-факто ставший политическим палачом Руссефф.

В мае 2013 г. вице-президент США Джо Байден приехал в Бразилию для встречи с президентом Руссефф.

… До визита Байдена рейтинг популярности Руссефф составлял 70%, но менее чем через две недели после того, как вице-президент США покинул Бразилию, там начались общенациональные протесты, начатые хорошо организованной группой Movimento Passe Livre. Поводом для акции стало номинальное увеличение платы за проезд на общественном транспорте на 10 центов, но они сильно ударили по функционированию инфраструктуры.

… В документах, обнародованных Wikileaks, говорится, что в 2006 г. Темер был осведомителем американской разведки, отправляя в посольство США документы для служебного пользования.

… Процесс приватизации будет завершен к концу 2018 г., как раз к тому времени, когда Темер должен покинуть пост президента. В первом раунде планируется продать 4 аэропорта, 2 портовых терминала, 5 шоссе, одну железнодорожную линию и несколько нефтяных блоков. Более крупные приватизационные сделки будут проведены немного позже(конец цитаты).

Т.е. приватизация начинается с транзитной инфраструктуры.

Мишел Темер

Интересно уточнить, куда именно отправлял донесения М. Темер:

https://www.rt.com/news/342933-temer-us-brazil-spying/(13.05.2016) Two cables were released, dated January 11, 2006 and June 21, 2006.

One shows a document sent from Sao Paolo, Brazil, to – among other recipients – the US Southern Command in Miami. In it, Temer discusses the political situation in Brazil during the presidency of Luiz Inácio Lula da Silva.

Regarding the 2006 elections, when Lula was re-elected, Temer shared scenarios in which his party (PMDB) would win the elections(конеццитаты).

Январь и июнь 2006 года. Адресат – Южное командование США (SOUTHCOM).

http://pravosudija.net/article/scofield-eucom-turciya-i-destabilizaciya-na-kavkaze(07.08.2015) Б. Крэддок (Bantz John Craddock) возглавлял SOUTHCOM с ноября 2004 г. по декабрь 2006 г.

… 07.07.1999 г. во главе американских сил, участвующих в операции в Косово, он провел на базе Бондстил (Camp Bondsteel) встречу с командующим Российским воинским контингентом (Миротворческих сил ВДВ) в Косово генералом Валерием Евтуховичем.

Уже в августе 1999 г. Б. Крэддок пошёл на повышение, а в Дагестан вторглись отряды чеченских боевиков.

Во время войны 08.08.08 В. Евтухович был командующим ВДВ. В должности он находился с 19.11.2007 г. по 06.05.2009 г. Был уволен с военной службы за месяц до ухода Б. Крэддока с должности командующего Европейским командованием (EUCOM) и командующего Объединёнными силами НАТО в Европе (SACEUR). Эту должность Б. Крэддок занимал с декабря 2006 г.

Другими словами, давнее знакомство двух генералов вполне возможно нашло своё отражение и в некоторых договорённостях в ходе подготовки «пятидневной войны», т.к. Грузия входит в зону ответственности EUCOM.

Российской стороне предлагалась победа — от подобных предложений сложно отказаться. Но и «американские партнёры» действовали в своих интересах, т.к. поражение грузинской армии от ВС РФ можно было очень выгодно «продать» в Конгрессе США при обсуждении военного бюджета.

Кроме того, статус «проигравшей стороны», которая теперь будет антироссийски настроена, был запланирован для Грузии по ряду дополнительных соображений финансового характера, о которых будет сказано ниже, т.к. для этого сначала необходимо дополнить характеристику Б. Крэддока словами Р. Гейтса:

«Проблема военного командования была хорошо знакома всем, кто имеет хотя бы общее представление об иерархии: слишком много высокопоставленных генералов пытались одновременно “встать к штурвалу”. 1 февраля 2007 года генерал армии США Дэн Макнейл сменил британского генерала Ричардса в качестве командующего МССБ (Международных сил содействия безопасности — ISAF) в Кабуле. Макнейл стал первым четырехзвездным американским генералом, командированным в Афганистан. Он командовал объединенными силами коалиции, в которую вошли около двух третей американского контингента, дислоцированного в стране. Поскольку ему подчинялись и подразделения НАТО, Макнейл докладывал непосредственно генералу армии США Джону Крэддоку (Bantz John Craddock), исполнявшему обязанности главнокомандующего войск НАТО в Европе. При этом Макнейл командовал лишь половиной (от 8000 до 10 000 человек) подкреплений из США и других стран коалиции, переброшенных в Афганистан; в рамках операции “Нерушимая свобода” данные подкрепления в свою очередь подчинялись другому американскому генералу, уже с тремя звездами на погонах, а тот рапортовал четырехзвездному главе Центрального командования в Тампе. Вдобавок немалая доля войск специального назначения в Афганистане подчинялась еще одному командиру, также в Тампе.

Подобная кое-как выстроенная схема управления войсками нарушала все принципы единоначалия. Плюс, в дополнение к прочим неприятностям, Крэддок и Макнейл не ладили друг с другом. Крэддок ревниво оберегал свою зону ответственности; всякий раз, когда я предлагал командующему МССБ выступить перед министрами обороны на рабочих совещаниях, Крэддок возражал, и мне приходилось настаивать. Могу вспомнить единственный случай за все мои годы в должности министра, когда я был вынужден отменить распоряжение старшего офицера. Это случилось сразу после того, как генерала Стэна Маккристала назначили командующим МССБ: по пути в Кабул я предложил ему вместе со мной принять участие во встрече министров обороны стран НАТО, чьими солдатами Маккристалу предстояло командовать, и сказать несколько слов. Я написал Крэддоку служебную записку и попросил все устроить. Позже мы сидели рядом на каком-то официальном обеде, и он передал мне ответную записку, где говорилось, что он не одобряет приглашение Маккристала на встречу с министрами – мол, это может породить нежелательный прецедент. Я черкнул в ответ: “Принято к сведению. А теперь устройте как я прошу”» (Гейтс, Роберт «Долг. Мемуары министра войны», 2014).

Р. Гейтс корректно не стал уточнять, что назначение С. Маккристала состоялось 10.06.2009 г., а уход Б. Крэддока из ВС США — 30.06.2009 г. Другими словами, не прошло и месяца после упомянутого разговора.

… В начале 2009 г. начался вывод войск коалиции из Ирака, лагеря с заключёнными (многие из которых позже войдут в состав ИГ) были переданы под контроль местных сил безопасности, которые американские инструктора тренировали под руководством Д. Петрэуса.

Временная стабилизация в Ираке заставляла «приватизаторов войны» искать место, куда можно перебросить дополнительные войска.

Самым удобным вариантом представлялся Афганистан, в котором подошло время вторых по счёту выборов президента.

Однако, аппаратное мастерство Р. Гейтса позволило ему добиться назначения сначала C Маккристала в ISAF, потом Д. Ставридиса в EUCOM. В свою очередь, С. Маккристал добился назначения главой резидентуру ЦРУ в Афганистане своего хорошего знакомого «Грега В.». Комплекс этих назначений позволил добиться переизбрания Х. Карзая на второй срок.

Новая война в Афганистане не состоялась(конец цитаты).

http://ria.ru/cj_analytics/20140815/1020062419.html(15.08.2014) За год до переворота, который произошел в феврале 2014 года в Киеве, министерство юстиции США заключило контракт с американской частной компанией «L-3 Communications». Предметом контракта стала военная подготовка – и, надо понимать, вербовка — военнослужащих Украины. По контракту «L-3» получила за проведение «курсов подготовки полицейских инструкторов» 178571 долл. в ноябре 2012, а годом позже – еще 138571 долл.

…Непосредственным исполнением контракта занималось подразделение «L-3 Communications» под названием «L-3 MPRI» («Military Professional Resources Inc.», «Профессиональные военные ресурсы инкорпорейтед»). С 2010 года «L-3 MPRI» возглавляет генерал армии США Банц Крэддок – он пришел в «частный бизнес» прямиком с поста Верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе, который он занимал с 2006 по 2009 г.

…Непосредственно перед тем, как влиться в состав «L-3» [в 2000 г.], «MPRI» занималась подготовкой боевиков из «Армии освобождения Косова», которые проводили массовые расправы над сербами и этническими албанцами.

…С 2002 по 2004, в период подготовки и проведения в Ираке операции «Шок и трепет», Крэддок служил старшим военным советником министра обороны Рамсфелда(конец цитаты).

В период, когда была образована L-3 Communications Holdings, которая, в свою очередь, приобрела MPRI, в совете директоров компании «Lockheed Corporation» (с 1994 г. по 2001 г.) состояла Линн Чейни (Lynne Ann Cheney). Из компании она ушла, когда Ричард Чейни стал вице-президентом США.

Ричард Чейни поддержал Д. Трампа на выборах. Поэтому президент Бразилии М. Темер, с учетом работы с Южным командованием во времена Б. Крэддока, может и уцелеть. Коррупционный скандал в Бразилии его пока не задевает.

Команда М. Олбрайт и Д. Петрэус согласовали интересы и активизировались для форматирования ситуации на Балканском полуострове и приватизации транзитной инфраструктуры Бразилии, чтобы выбить КНР из процесса.

Но при этом, КНР уже несколько лет активно продвигается в балканские транзитные процессы:

http://vz.ru/news/2014/12/18/721002.html(18.12.2014) Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министры Сербии и Венгрии Александр Вучич и Виктор Орбан подписали договор о прокладке железнодорожной ветки длинной более 350 километров между Белградом и Будапештом, на которую Китай намерен выделить до 2 млрд. евро (конец цитаты).

Российская поддержка Халифе Хафтару (также как и поддержка со стороны ЦРУ) могут сорвать планы переброски боевых структур ИГ в Ливию. Поэтому самые ценные боевые ячейки будут пробовать перебросить в Косово (где решили формировать армию и оставлять войска НАТО).

3-го и 4-го мая 2016 г. К. Скапарротти занял должности командующего Европейским командованием (EUCOM) и ОВС НАТО.

http://pravosudija.net/article/scofield-yadernaya-voyna-kak-biznes-proekt-chast-i(18.03.2016) К. Скапарротти (Curtis Michael Scaparrotti), участвовал в миротворческих операциях в Руанде, Боснии и Герцеговине; был командующим 82-й воздушно-десантной дивизией США с 21.07.2008 г. по 05.08.2010 г. В это время дивизия дейтвовала в восточных провинциях Афганистана (т.е. тех самых провинциях на границе с Пакистаном, куда усиленно завозят боевиков из Сирии и Ирака).

После назначения Д. Петрэуса главой международных сил содействиях безопасности в Афганистане (ISAF) в 2010 г., К. Скапарротти пошел на повышение и, возглавив I корпус, получил еще больше полномочий в Афганистане.

Сейчас К. Скапарротти одобрен на должность главы Европейского командования (EUCOM) и ОВС НАТО в Европе, а другой командующий 82-й воздушно-десантной дивизией — Д. Николсон возглавил американские силы в Афганистане(конец цитаты).

Американские армейские генералы планируют подвинуть КНР из мирового транзитного процесса и возглавить все нелегальные перевозки.

Сопротивление подобным инициативам будет нарастать.