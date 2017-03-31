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Сводки от ополчения Новороссии 31 марта 2017

10:12. 31 марта 2017 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ за сутки 57 раз нарушили перемирие в ДНР — командование

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины пятьдесят семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил источник в Народной милиции ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглось двадцать три населенных пункта Республики, по которым применялись тяжелая артиллерия (калибром 152-мм и 122-мм), танки, минометы (калибром 120-мм и 82-мм), а также вооружение БМП, БТР — ов, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — отметил он.

ВСУ за сутки 57 раз нарушили перемирие в ДНР — командование
В результате обстрела н.п.Ясиноватая, погиб мужчина по адресу ул.Фестивальная д.7. Поступила информация о втором погибшем, данные по нему уточняются. Также, в результате прямого попадания танкового снаряда разрушен жилой дом по адресу ул.Некрасова, 12

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ВСУ 13 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

ВСУ 13 раз нарушили "режим тишины" в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 13 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий, сел Калиново, Калиновка, Лозовое.

Огонь велся из артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия.

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Очевидцы рассказали об ужасных последствиях обстрела Ясиноватой карателями ВСУ

Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.

В результате  массированных обстрелов карателей ВСУ, в том числе из танка, сегодня в Ясиноватой погибли мирные жители, есть разрушения.

«Погибший человек из соседней квартиры был  пенсионером лет за 70. Каждый день стреляют и днем и утром, особенно обстрелы участились в последнее время. Были прилеты в Иловайском переулке, ул. Чкалова, Железнодорожный переулок, ул. Школьная 13, обстановка тяжелая. Во время обстрела находился на диване, жена была рядом», — рассказал местный житель, очевидец происходящего.

«Находилась дома, на 4 этаже по Школьной 24, здесь я живу, слышу взрыв сильный, вышли на балкон посмотреть, потом повторный взрыв, муж говорит, — это где-то взорвалось. Соседка идет по этажу и говорит, это в 7 доме попало в середину прямо в квартиру. Мы прибежали и начали помогать выносить мусор, освобождать  все от завалов», —  сообщила жена очевидца.

«Говорят мужчину здесь убило, насмерть, старичка, прямо на диване лежал», — добавила она.

Вооруженные группировки украинских террористов продолжают устраивать провокации по приказу преступного киевского режима, тем самым грубо нарушая Минские соглашения.

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Новости ДНР: Донецк под ударом

Срочное сообщение от ополчения: Донецк под ударом

Донецк под ударом с 19-45 особо интенсивно. Спартак, Яковлевка, Минеральное, 71км — под обстрелом тяжелой ствольной артиллерии и тяжелых минометов нацистов с позиций в Верхнеторецком и северо-западной окраины Авдеевки.

Украинские убийцы продолжают совершать преступления на территории Донбасса. В результате обстрела из запрещенного вооружения со стороны ВСУ н.п.Ясиноватая, погиб мужчина по адресу ул.Фестивальная д.7.

Поступила информация о втором погибшем, данные по нему уточняются. Также, в результате прямого попадания танкового снаряда разрушен жилой дом по адресу ул.Некрасова, 12.

Источник

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