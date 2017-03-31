Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» Михаил Пореченков о телешоу ТНТ: Всё враньё!

Российский актёр Михаил Пореченков 30 марта в эфире «Нашего радио» заявил, что всё происходящее в шоу «Битва экстрасенсов» является постановкой и выдумкой. Он рассказал, как на самом деле снимается популярное шоу.

«Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Всё враньё! Да, полностью. А что тут не разглашать? Правду говорю. Я всех расстроил?» — сказал Пореченков.

Пореченков был ведущим телешоу «Битва экстрасенсов» с первого по седьмой сезон. Программа вышла впервые в 2007 году на канале ТНТ и была снята в формате британской передачи Britain’s Psychic Challenge. Как заявляется, отбор участников проводится на основании проверки их паранормальных способностей.

Узнайте из видеообзора проекта Научи хорошему, с какой целью продвигается это масштабное враньё:

PS. Отрадно, что М.Пореченков решился открыто заявить о лживости телешоу. Но возникает вопрос, зачем он столько лет участвовал в этих лживых постановках и обмане телезрителей, а также, почему столько лет молчал? Так долго совесть просыпалась?

Источник: feedproxy.google.com