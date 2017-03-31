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Банк России остался лидером по покупке золота 5-й год подряд

12:49. 31 марта 2017 Просмотров - 84 Один комментарий Опубликовал:
Банк России остался лидером по покупке золота 5-й год подряд | Русская весна

Банк России в очередной раз стал мировым лидером по объему купленного золота.

В 2016 г. ЦБ купил 201 тонну драгоценного металла, и это самый высокий объем среди всех мировых регуляторов, свидетельствуют данные исследования Reuters «GFMS Gold Survey 2017».

Российский ЦБ сохраняет за собой лидерство уже пятый год подряд.

Эксперты отмечают, что центральный банк покупал золото в течение 11 месяцев прошлого года, а в октябре и ноябре объемы были максимальными – около 36 тонн в месяц, поскольку цены на золото упали.

В 2017 г., как ожидается, Банк России продолжит покупки золота в крупных объемах.

Судя по всему, ЦБ купит не менее 200 тонн, при этом вне зависимости от цен на золото и нефть, а также несмотря на возможные изменения курса валют. Скорее всего, объем купленного золота составит около 250 тонн.

Изменить свои планы ЦБ может только в том случае, если будут отменены санкции против России.

По состоянию на 1 января 2017 г. объем золота в резервах ЦБ составлял $60,194 млрд. За год показатель вырос на 24%.

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Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
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Один комментарий»

  • 5084 2980
    Андрей 31 марта 2017 в 13:54 Ссылка Пометить
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    Ну так мудас питерский ещё в 2006 подал заявку на вступление в мировое правительство, вот он и гоношиться, время то поджимает.

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