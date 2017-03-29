Сармат
20:02. 29 марта 2017 Просмотров - 176 Один комментарий Опубликовал: Кирилл
Россия создала мощнейшую МБР против США и НАТО, способную изменить расклад сил.
Американцы о новой русской ракете "Сармат"
Россия создала мощнейшую МБР против США и НАТО, способную изменить расклад сил.
Американцы о новой русской ракете "Сармат"
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Фев
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
loading...
СОЗДАЛА?????
ЭТО У КОТОРОЙ ОТСТАВАНИЕ ОТ ГРАФИКА УЖЕ ГОД???
ШО ЗА МАНЕРА У РУССКИХ ПОЯВИЛАСЬ ЧЕРТЕЖАМИ РАЗМАХИВАТЬ ПРОТИВ ПРИНЯТОГО НА ВООРУЖЕНИЕ ОРУЖИЯ???
не к добру!
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201703101940-nmce.htm
ВВС Китая приняли на вооружение истребитель пятого поколения J-20. Тактико-технические характеристики самолета не обнародованы, однако известно, что он во многом похож на российский прототип пятого поколения МиГ 1.44.
«ВВС Китая приняли в эксплуатацию новейший истребитель пятого поколения J-20, созданный по технологии “стелс”. Самолет призван сократить технологическое отставание авиационной техники КНР от истребителей, стоящих на вооружении в США», – говорится в сообщении.