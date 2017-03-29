... же касается названия, как "скифы", "сарматы", "гунны", то это плод словотворчества...вполне убедительно доказал, что имя "сарматы" происходит от слова "сыромяты" или... тех, кого впоследствии стаи называть сарматами римские историки. Прямые подтверждения фактов...