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Сармат

20:02. 29 марта 2017 Просмотров - 176 Один комментарий Опубликовал:

Россия создала мощнейшую МБР против США и НАТО, способную изменить расклад сил.

 

Американцы о новой русской ракете "Сармат"

 

Новая русская ракета "Сармат"

 

САРМАТ БЕСПОЩАДНЫЙ

Метки: Сармат
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Один комментарий»

  • 13443 8776
    Ликвидатор 29 марта 2017 в 21:05 Ссылка Пометить
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    СОЗДАЛА?????
    ЭТО У КОТОРОЙ ОТСТАВАНИЕ ОТ ГРАФИКА УЖЕ ГОД???
    ШО ЗА МАНЕРА У РУССКИХ ПОЯВИЛАСЬ ЧЕРТЕЖАМИ РАЗМАХИВАТЬ ПРОТИВ ПРИНЯТОГО НА ВООРУЖЕНИЕ ОРУЖИЯ???
    не к добру!
    http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201703101940-nmce.htm
    ВВС Китая приняли на вооружение истребитель пятого поколения J-20. Тактико-технические характеристики самолета не обнародованы, однако известно, что он во многом похож на российский прототип пятого поколения МиГ 1.44.

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