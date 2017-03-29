Идеи дизайна для экономии места

Учитывая, сколько времени большинство из нас проводит в домашних условиях, вполне логичным будет сделать из своего гнездышка что-то необычное, уютное и потрясающее.

Но как быть тем, кто живет в небольших квартирах? Как сэкономить место и наполнить дом стильными вещами? Вот подборка креативных идей, как сэкономить место у себя в доме.

Это не шкаф с цветными вставками.

Это стол и стулья, которые прячутся в этом шкафу.

Легким движением руки диван превращается.

В двухъярусную кровать.

Вы видите обеденный стол и стулья.

А вот так будет выглядеть стол с задвинутыми стульями.

Как правило очень много места занимают столы. Но если стол откидной, то проблема экономии пространства решится сама собой.

Не только мебель способна экономить место. Даже такие мелочи, как кухонная утварь, способны занять много свободного пространства.

Диван с полками превращается.

В уютную двуспальную кровать.

Куда деть десятки книг, без использования книжного шкафа? Создать кресло-шкаф. Согласитесь, удобно расположившись в кресле сразу взять интересную книгу.

Мангал не обязательно везде таскать с собой. Можно просто закрепить его к стене.

Оригинальный милый диван.

Который легко превращается в столик, а подушки пойдут в качестве сидений.

Если вы давно мечтали о биллиардном столе, но не знали куда его поместить, то данный стол прекрасно решает вашу задачу.

Как правило гладильная доска является бельмом в глазу в современной комнате. Но она прекрасно впишется в интерьер в качестве зеркала.

Кто-то мечтает о бильярдном столе, а кто-то о столе для пинг-понга. Оба этих стола занимают очень много места, если не подойти к делу творчески. Дверь-стол для пинг-понга отличное решение.

Как найти место для четырех стульев? Уместить их в одном.

Кошачий лоток спрятанный в тумбочке.

Кошачий домик – еще одна громоздкая и часто не вписывающаяся в современный интерьер вещь. Но только не в этом случае.





Источник: nashaplaneta.su