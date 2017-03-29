Главная » Творчество

Идеи дизайна для экономии места

21:37. 29 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:



Учитывая, сколько времени большинство из нас проводит в домашних условиях, вполне логичным будет сделать из своего гнездышка что-то необычное, уютное и потрясающее.

Но как быть тем, кто живет в небольших квартирах? Как сэкономить место и наполнить дом стильными вещами? Вот подборка креативных идей, как сэкономить место у себя в доме.

Идеи дизайна для экономии места

Это не шкаф с цветными вставками.

Идеи дизайна для экономии места

Это стол и стулья, которые прячутся в этом шкафу.

Идеи дизайна для экономии места

Легким движением руки диван превращается.

Идеи дизайна для экономии места

В двухъярусную кровать.

Идеи дизайна для экономии места

Вы видите обеденный стол и стулья.

Идеи дизайна для экономии места

А вот так будет выглядеть стол с задвинутыми стульями.

Идеи дизайна для экономии места

Как правило очень много места занимают столы. Но если стол откидной, то проблема экономии пространства решится сама собой.

Идеи дизайна для экономии места

Не только мебель способна экономить место. Даже такие мелочи, как кухонная утварь, способны занять много свободного пространства.

Идеи дизайна для экономии места

Диван с полками превращается.

Идеи дизайна для экономии места

В уютную двуспальную кровать.

Идеи дизайна для экономии места

Куда деть десятки книг, без использования книжного шкафа? Создать кресло-шкаф. Согласитесь, удобно расположившись в кресле сразу взять интересную книгу.

Идеи дизайна для экономии места

Мангал не обязательно везде таскать с собой. Можно просто закрепить его к стене.

Идеи дизайна для экономии места

Оригинальный милый диван.

Идеи дизайна для экономии места

Который легко превращается в столик, а подушки пойдут в качестве сидений.

Идеи дизайна для экономии места

Если вы давно мечтали о биллиардном столе, но не знали куда его поместить, то данный стол прекрасно решает вашу задачу.

Идеи дизайна для экономии места

Как правило гладильная доска является бельмом в глазу в современной комнате. Но она прекрасно впишется в интерьер в качестве зеркала.

Идеи дизайна для экономии места

Кто-то мечтает о бильярдном столе, а кто-то о столе для пинг-понга. Оба этих стола занимают очень много места, если не подойти к делу творчески. Дверь-стол для пинг-понга отличное решение.

Идеи дизайна для экономии места

Как найти место для четырех стульев? Уместить их в одном.

Идеи дизайна для экономии места

Кошачий лоток спрятанный в тумбочке.

Идеи дизайна для экономии места

Кошачий домик – еще одна громоздкая и часто не вписывающаяся в современный интерьер вещь. Но только не в этом случае.




Источник: nashaplaneta.su

Метки: Это интересно
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Почему нам всегда не хватает денег
...офиса. Однако говорить «идите в задницу, это для меня слишком дорого»...пусть безо всяких претензий на дизайн, но всё же умеющих... постоянно вляпывается на ровном месте то в скандалы, то...считает нужным. Дорогая экономия Дима Густицын вынужден экономить на еде. ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 11 февраля 2015
..., где находится место боевого развертывания подразделений...огня (противник начинает экономить боезапас). Части нацигвардии... Элементы ландшафтного дизайна желто-голубой раскраски...который окончательно добил идею единой Украины. ... и для Иры, и для собаки депутаты...
Новости Украины и Новороссии 31 октября 2016
...в нормальном государстве, по идее, должна быть обеспечена ... долларов просто нет». Экономить деньги отрасли Киев решил...десятилетия после аварии — место непригодное для жизни. С белорусской стороны...», а теперь «российский» дизайн, все равно заключает контракт ...
С чего начинается Родина… Почему Путин взялся за школьников?
... предисловия «К критике политической экономии». Так что, господин Явлинский... Виталий разработал новый дизайн обложки для дневников в виде ...флаге страны, путая их местами. Еще хуже обстоят дела..., на мой взгляд, идею патриотического воспитания молодежи с ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>