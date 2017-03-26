Главная » Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии

Современная работорговля: в Литве украинцев лечат от сказки о «благоденствующей Европе»

10:52. 26 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Современная работорговля: в Литве украинцев лечат от сказки о «благоденствующей Европе» | Русская весна

Нарушения прав украинских гастарбайтеров в Литве обретают такие масштабы, что можно говорить о настоящей работорговле.

Таков вывод журналистского расследования литовского портала 15min.lt. Только в последнее время от современных работорговцев в государстве «цивилизованного Евросоюза» пострадали сотни граждан Украины.

«Украинцы, приезжающие в Литву на заработки, получают здесь гроши, потому что их обманывают и посредники, и работодатели, — говорится в публикации. — Благотворительная организация Caritas вынуждена их кормить, потому что у них нет денег ни на еду, ни на билет на родину».

«Остарбайтерам в нацистской Германии было лучше: тех хотя бы кормили», — считает автор одного из комментариев.

Схема обмана современных «остарбайтеров» проста до примитивности. В Литву украинцев приглашает не само предприятие по официальному договору, а посредники с очень мутным статусом. Они и забирают себе большую часть зарплат. Работодатели, естественно, находятся «в доле».

Схема действует уже более года. Инспекция труда завалена жалобами, волонтеры Красного Креста и Caritas кормят украинцев, те, не дождавшись справедливости, возвращаются домой, а к посредникам и вскоре к благотворительным столовым выстраиваются новые очереди.

На одно из объявлений о работе в Литве «повелся» Олег Цома из Кривого Рога и в марте прошлого года с 10 земляками приехал в Вильнюс. Понадобилось четыре месяца, чтобы понять, что их «кинули». За работу на металлообрабатывающем заводе в Клайпеде они иногда получали по 20 евро в неделю — в 10 раз меньше, чем было обещано. Всего за четыре месяца Олег получил 420 евро.

«Нам все время говорили — завтра-послезавтра получим деньги. Когда я один раз потребовал заплатить, мне пригрозили, что вывезут в лес и там я буду работать даром. Мы здесь как рабы», — рассказал украинец.

Директор предприятия в свою очередь утверждает, что не он обманул украинцев, а они его, т. к. приехали без полного комплекта необходимых документов. Кроме того, у предприятия кончились заказы, и он предложил иностранным рабочим отправляться домой, но они продолжали жить в квартире, «за которую вынужден был платить» работодатель.

Впрочем, работодатель признал, что устраивал украинцев на работу нелегально «по рекомендации» посредника, который «раньше тут работал» и фамилию которого он назвать отказался, ограничившись именем, возможно вымышленным.

Читайте также: Странная «независимость» — ВСУ воюют под флагами США и Ичкерии, но без флага Украины (ФОТО)

Замглавы правового отдела Трудовой инспекции Гедиминас Норейка отмечает: «Первые сигналы мы получили в прошлом году. Ну, а сейчас заметна настоящая тенденция — в Литве происходит торговля украинцами».

По его словам, большая часть жульнических договоров с украинцами на работу в Литве заключается через польские фирмы. В договорах написано, что работник нанимается на работу в Польше, но затем их везут в Литву. Инспекция труда Литвы указывает, что работники в этом случае должны предоставить справку из польского Фонда социального страхования, но никогда не делают этого: им ее просто не дают.

«Это классика: привычная политическая трескотня, в нашем случае о „помощи братской Украине“, контрастирует с такой вот реальной „помощью“, когда власти не в состоянии или не желают контролировать схемы торговли рабской рабочей силой из той же Украины», — говорит литовский политолог Альгирдас Палецкис.

«Жалко людей, попавших в такие путы. Эти факты, возможно, помогут украинцам постепенно избавиться от веры в красивую сказку под названием «европейская демократия»», — надеется Палецкис.

Между тем бедствия украинцев продолжаются. О своих злоключениях они говорят неохотно, но подобную историю порталу рассказал и Александр Харченко, строитель с Западной Украины. Он вместе с земляками был «перенаправлен» из Польши в Литву, занимался капитальным ремонтом дома в Вильнюсе, но его тоже обманули.

«Вчера к нам снова обратились украинцы с просьбой поддержать продуктами, потому что им не хватает еды. По словам мужчин, им очень стыдно просить, но пока они не получат денег, у них нет другого выхода», — рассказала порталу 15min глава программы Caritas «Помощь жертвам проституции и торговли людьми» Кристина Мишинене.

Читайте также: Угольный суицид: Украина отказывается от российского антрацита

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бунт Теней Исполненного или краткая история «ветхозаветствующего» прозелетизма. Часть III-IV. Как «избранные» разрушили Хазарию и Польшу
... Нижнего и Среднего Поволжья, современного северо-западного Казахстана, Приазовье...валютного союза между Польшей и Литвой укреплению государственности «Жечи Посполитой...Мямлин, «…Банк Амстердама - Центробанк работорговли», Институт Высокого Коммунитаризма [45]...
Восстановим ключевые события героического прошлого Руси: Битве при Молодях – 440 лет
... видно, что территория Таврики (современного Крыма) расположена уже на просторах... бумаге". Антирусские договоры Польши, Литвы и Крымского ханства подписывались в...территорий дляраспространения идей паразитизма и работорговли в масштабах существовавшего ранее ...
Битва при Молодях — почему её скрывают?
... и половцы. Практически все занимаются работорговлей, о чем свидетельствует, например, арабский.... Россия постоянно воевала с Ливонией, Литвой, Польшей, Швецией. Крымский хан, пользуясь...: битва при Молодях и по современным меркам может считаться большой, а...
Последние 1000 лет
...паразитическое государство Хазария на территории современного Крыма, и начали постепенно ...15 века испанцы разворачивают активную работорговлю на территории захваченных земель. Опять..., а слева были захватчики - Литва. Южная часть Крыма, обозначенная желтым...
Либерализм, как политическая эвтаназия от "НЕОЯЗЫЧНИКА"!
... сто лет – рабовладение и работорговля. Без избирательного права большинство населения... его ругательным. Учитывая, что современная российская власть весьма падка на...Прибалтике. Абсолютно стерильный эксперимент. Литва лишилась ВСЕЙ промышленности, которая ...
10 самых лживых мифов о «российско-украинских отношениях». Святослав Князев
...Москве). Понятно, что под властью Литвы с Польшей, а затем — Речи...Войска Донского. Особняком стояла Слобожанщина (современная Харьковщина) всегда находившаяся под контролем... турецким патронатом были грабежи и работорговля — через полуостров прошли миллионы ...

Нет комментариев»

  • 4847 3917
    СВАРОЖИЧ 26 марта 2017 в 11:57 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Видно эту схему поляки и литовцы спёрли у москвы. Там эти схемы до сих пор работают и процветают. А вообще парадокс! Самый безправный человек это тот кто работает. Зато куча всяких дармоедов живёт припеваючи за счёт трудящихся. Чем больше человек работает, тем меньше у него прав и меньше ему платят. Офигеть. Это называется развитый капитализм. Так и работа какая? Стойка, охрана, присмотр за детьми,выгул собак,дворники,продавцы. Раньше это и работой то не считалось.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>