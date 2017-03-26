Современная работорговля: в Литве украинцев лечат от сказки о «благоденствующей Европе»

Нарушения прав украинских гастарбайтеров в Литве обретают такие масштабы, что можно говорить о настоящей работорговле.

Таков вывод журналистского расследования литовского портала 15min.lt. Только в последнее время от современных работорговцев в государстве «цивилизованного Евросоюза» пострадали сотни граждан Украины.

«Украинцы, приезжающие в Литву на заработки, получают здесь гроши, потому что их обманывают и посредники, и работодатели, — говорится в публикации. — Благотворительная организация Caritas вынуждена их кормить, потому что у них нет денег ни на еду, ни на билет на родину».

«Остарбайтерам в нацистской Германии было лучше: тех хотя бы кормили», — считает автор одного из комментариев.

Схема обмана современных «остарбайтеров» проста до примитивности. В Литву украинцев приглашает не само предприятие по официальному договору, а посредники с очень мутным статусом. Они и забирают себе большую часть зарплат. Работодатели, естественно, находятся «в доле».

Схема действует уже более года. Инспекция труда завалена жалобами, волонтеры Красного Креста и Caritas кормят украинцев, те, не дождавшись справедливости, возвращаются домой, а к посредникам и вскоре к благотворительным столовым выстраиваются новые очереди.

На одно из объявлений о работе в Литве «повелся» Олег Цома из Кривого Рога и в марте прошлого года с 10 земляками приехал в Вильнюс. Понадобилось четыре месяца, чтобы понять, что их «кинули». За работу на металлообрабатывающем заводе в Клайпеде они иногда получали по 20 евро в неделю — в 10 раз меньше, чем было обещано. Всего за четыре месяца Олег получил 420 евро.

«Нам все время говорили — завтра-послезавтра получим деньги. Когда я один раз потребовал заплатить, мне пригрозили, что вывезут в лес и там я буду работать даром. Мы здесь как рабы», — рассказал украинец.

Директор предприятия в свою очередь утверждает, что не он обманул украинцев, а они его, т. к. приехали без полного комплекта необходимых документов. Кроме того, у предприятия кончились заказы, и он предложил иностранным рабочим отправляться домой, но они продолжали жить в квартире, «за которую вынужден был платить» работодатель.

Впрочем, работодатель признал, что устраивал украинцев на работу нелегально «по рекомендации» посредника, который «раньше тут работал» и фамилию которого он назвать отказался, ограничившись именем, возможно вымышленным.

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Замглавы правового отдела Трудовой инспекции Гедиминас Норейка отмечает: «Первые сигналы мы получили в прошлом году. Ну, а сейчас заметна настоящая тенденция — в Литве происходит торговля украинцами».

По его словам, большая часть жульнических договоров с украинцами на работу в Литве заключается через польские фирмы. В договорах написано, что работник нанимается на работу в Польше, но затем их везут в Литву. Инспекция труда Литвы указывает, что работники в этом случае должны предоставить справку из польского Фонда социального страхования, но никогда не делают этого: им ее просто не дают.

«Это классика: привычная политическая трескотня, в нашем случае о „помощи братской Украине“, контрастирует с такой вот реальной „помощью“, когда власти не в состоянии или не желают контролировать схемы торговли рабской рабочей силой из той же Украины», — говорит литовский политолог Альгирдас Палецкис.

«Жалко людей, попавших в такие путы. Эти факты, возможно, помогут украинцам постепенно избавиться от веры в красивую сказку под названием «европейская демократия»», — надеется Палецкис.

Между тем бедствия украинцев продолжаются. О своих злоключениях они говорят неохотно, но подобную историю порталу рассказал и Александр Харченко, строитель с Западной Украины. Он вместе с земляками был «перенаправлен» из Польши в Литву, занимался капитальным ремонтом дома в Вильнюсе, но его тоже обманули.

«Вчера к нам снова обратились украинцы с просьбой поддержать продуктами, потому что им не хватает еды. По словам мужчин, им очень стыдно просить, но пока они не получат денег, у них нет другого выхода», — рассказала порталу 15min глава программы Caritas «Помощь жертвам проституции и торговли людьми» Кристина Мишинене.

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