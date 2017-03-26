Прививка от Майдана. Юлия Витязева

А вот здесь шутки с #онижедетьми и их идейными вдохновителями должны закончиться

Доподлинно неизвестно, жив ли полицейский, но от того, что я вижу на видео — кровь бьет в голову, ладонь сжимается в кулак и всплывают кадры из Киева 2014-го.

Всех, повторяю, всех задержанных сегодня просто так выпускать нельзя. Школоту — на учёт + огромный штраф родителям. Остальных во главе с Навальным — к ответственности. За призыв к свержению власти.

И, извинтие, по@уй, что скажет запад. Кстати, иноСМИ уже всё всем рассказали. Со своей точки зрения, разумеется.

Сейчас как раз та ситуация, когда методы тов. Сталина — самые правильные.

Ещё не хватало просрать Россию из-за любителей халявных кроссовок.

Кстати, вкус первой крови и безнаказанность в ответ и порождает перманентный хаос.

Щенкам, живущим по принципу вседозволенности, пора провести урок и показать, что есть закон. Один для всех.

Кому не нравится — пусть катятся в сторону запада. Там демократии — хоть ложкой ешь.

И, да! Пусть скажут спасибо, что паковали активистов кроссовочных без обязательных атрибутов западного разгона демонстрантов в виде слезоточивого газа, водомётов и коллективного массажа дубинками по особо чувствительным местам!

Зы. По последней информации полицейский жив. Госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Но это отнюдь не умаляет ответственности тех, кто сегодня устроил эту провокацию.

P.S.

Я, кажется, придумала.

Всем задержанным — принудительные работы. На Донбассе. Рядом с теми, кого обстреливают такие же любители халявы и гиднюки.

Думаю, пару раз обделанные штаны во время артобстрела будут лучшей прививкой от желания свергнуть власть и побыть марионеткой в чужих руках.

P.P.S.

Юлия Витязева

P.P.P.S. Вишенка на торте

Источник: news-front.info