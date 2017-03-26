Прививка от Майдана. Юлия Витязева
А вот здесь шутки с #онижедетьми и их идейными вдохновителями должны закончиться
Доподлинно неизвестно, жив ли полицейский, но от того, что я вижу на видео — кровь бьет в голову, ладонь сжимается в кулак и всплывают кадры из Киева 2014-го.
Всех, повторяю, всех задержанных сегодня просто так выпускать нельзя. Школоту — на учёт + огромный штраф родителям. Остальных во главе с Навальным — к ответственности. За призыв к свержению власти.
И, извинтие, по@уй, что скажет запад. Кстати, иноСМИ уже всё всем рассказали. Со своей точки зрения, разумеется.
Сейчас как раз та ситуация, когда методы тов. Сталина — самые правильные.
Ещё не хватало просрать Россию из-за любителей халявных кроссовок.
Кстати, вкус первой крови и безнаказанность в ответ и порождает перманентный хаос.
Щенкам, живущим по принципу вседозволенности, пора провести урок и показать, что есть закон. Один для всех.
Кому не нравится — пусть катятся в сторону запада. Там демократии — хоть ложкой ешь.
И, да! Пусть скажут спасибо, что паковали активистов кроссовочных без обязательных атрибутов западного разгона демонстрантов в виде слезоточивого газа, водомётов и коллективного массажа дубинками по особо чувствительным местам!
Зы. По последней информации полицейский жив. Госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Но это отнюдь не умаляет ответственности тех, кто сегодня устроил эту провокацию.
P.S.
Я, кажется, придумала.
Всем задержанным — принудительные работы. На Донбассе. Рядом с теми, кого обстреливают такие же любители халявы и гиднюки.
Думаю, пару раз обделанные штаны во время артобстрела будут лучшей прививкой от желания свергнуть власть и побыть марионеткой в чужих руках.
P.P.S.
Сотрудник полиции находится в больнице в тяжелом состоянии
P.P.P.S. Вишенка на торте
Источник: news-front.info