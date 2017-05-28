Новости Украины и Новороссии 28 мая 2017

В Верховную Раду поступил проект Закона «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з тероризмом».

И внесённые изменения крайне любопытны. С одной стороны, возникают вопросы, а почему именно сейчас озаботились. С другой стороны, наблюдая всё больший и больший разгул националистических радикальных элементов, предыдущие вопросы сразу отпадают.

Или власть в Киеве, получив поддержку в Европе, которую и обеспечат данные изменения в законодательных актах Украины, разберётся с националистами. Или маргиналы в период очередного внутреннего обострения разберутся с властью в Киеве. Слишком много оружия, слишком много противоречий и разочарования «низов», особенно националистических «низов», которые вернулись из зоны «АТО».

Показательны инициаторы законопроекта. Владимир Гройсман, премьер-министр и представитель Петра Порошенко, а заодно скандальный депутат из «Народного Фронта» Сергей Пашинский. Отметился среди комитетов (Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности) и Андрей Кожемякин как представитель всеукраинского объединения «Батькивщина».

Получается, что в законопроекте «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з тероризмом» заинтересованы практически все политически значимые фигуры на Украине.

И Пётр Порошенко, и Арсен Аваков, и Александр Турчинов, и Арсений Яценюк, и даже Юлия Тимошенко.

Что же они подготовили тем националистическим, буйным силам, которые и вознесли их на киевский «олимпчик» власти? А ведь сейчас эти силы крайне недовольны положением в стране и не стесняются открыто высказывать своё возмущение.

Целью проекта, как отмечается в пояснительной записке, является определение понятий ядерный терроризм и акт ядерного терроризма, а также установление уголовной ответственности за совершение террористических актов с применением ядерного, химического, бактериологического (биологического) и других средств массового поражения, их компонентов или по объектам повышенной опасности.

Казалось бы, почему этот законопроект появился только сейчас? По словам Петра Порошенко, вот уже третий год идёт война с соседним государством. Правда, война до сих пор не объявлена, министр иностранных дел Павел Климкин застенчиво молчит и не торопится вспоминать о такой юридической и дипломатической процедуре, как «Акт объявления войны». Можно сказать, особо циничным образом игнорирует многократные заявления Президента Украины Петра Порошенко.

Но похоже, что пришло время решить вопрос с теми, кто уже не нужен, но при этом довольно-таки опасен для киевского политикума. И решить дело так, чтобы Европа не только не возмутилась, но даже похлопала одобрительно по плечу.

Именно для этого и существуют в проекте Закона «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з тероризмом» такие строки: «Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или если они привели к причинению значительного имущественного вреда или других тяжких последствий, либо совершены с использованием или в отношении ядерного оружия, ядерной установки, радиоактивного материала, объекта, предназначенного для обращения с радиоактивными отходами, или совершенные с использованием химического, бактериологического (биологического) оружия, другого оружия массового поражения, — наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой».

И поручается следить, хватать, сажать и не «пущать» Службе безопасности Украины.

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И ведь как в жизни порой получается. Только что ты шёл такой счастливый, уверенный и улыбчивый с нашивками добровольческого батальона на плече по Крещатику. А через пять минут тебе заламывают руки, рядом стрекочет прибор дозиметриста и ты уже ядерный террорист — и все твои друзья и сослуживцы тоже, да ещё и «по по предварительному сговору группой лиц».

Что больше всего боится Европа? Радиационных катастроф, распространения радиоактивных и биологических материалов. А Киев уже вовсю готов постоять на страже Европы.

За счёт тех, кто Киеву уже крайне неудобен в свободном состоянии и с оружием на улицах. Когда-то 30 июня 1934 примерно такими же соображениями руководствовалась партийная верхушка Третьего Рейха.

Когда польза от штурмовиков Эрнста Рёма исчерпала себя, а вот требования маргиналов росли день ото дня, тогда и была создана операция «Колибри», более известная в истории как «Ночь длинных ножей».

Тогда НСДАП, придя к власти, попросту не знала, что делать со штурмовыми отрядами СА. Их было слишком много, требовали они слишком больших изменений в государстве и жаждали большей роли для себя.

Всё, как сейчас на Украине, только со стороны «ветеранов АТО», членов добровольческих батальонов и различных националистических организаций.

Разве что верхушка Германии не стала заморачиваться с каким-то проектом Закона «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з тероризмом».

Дмитрий Дзыговбродский, для «Русской Весны»