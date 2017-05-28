Новости Украины и Новороссии 28 мая 2017
- 12:49 Поздравление руководителя Службы погранохраны МГБ ЛНР коллегам с профессиональным праздником.
- 11:16 В странах ЕС назвали минимальную сумму, которую нужно иметь украинцам при пересечении границы.
- 11:11 Охват аудитории у заблокированных на Украине сайтов. Инфографика.
- 10:07 Нужно было сразу проводить второй референдум о вхождении ДНР в состав РФ, — генерал Ивашов.
- 09:03 Прививки от «майдана» у России нет. Сергей Веселовский.
- 07:00 Украину накроет волна бунтов, — мнение.
- 06:30 В Киеве готовы объявить «АТО» для зачистки Украины от неонацистских банд.
- 03:30 «Вступим в НАТО москалям назло» — в Киеве исполнили песню про «независимость» (ВИДЕО).
- Вчера 23:39 Иосиф Кобзон снова выступил в Донецке.
- Вчера 22:28 Девчушка и розыгрыш Расторгуева.
Поздравление руководителя Службы погранохраны МГБ ЛНР коллегам с профессиональным праздником
С днем пограничника поздравил руководитель Службы погранохраны МГБ ЛНР полковник Виктор Скорняков
«Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем пограничника!
Вы несете службу фактически в условиях войны, надежно охраняете покой наших граждан, делаете всё необходимое, чтобы соблюдались права граждан и закон.
Изо дня в день вы совершенствуете свою работу, создавая всё более комфортные условия при пересечении людьми границы. Нельзя не отметить, что увеличилась пропускная способность на пунктах пограничного контроля, улучшилась их обустроенность.
Уверен, что этот процесс не остановится, и в дальнейшем вы будете самоотверженно охранять рубежи нашей Родины и с честью нести службу.
Искренне горжусь сплочённостью сотрудников Службы пограничной охраны, атмосферой братства и порядочности, сложившейся в ней! Благодарю вас за службу!
Желаю вам мирного неба над головой, счастья и достатка вашим семьям!», — поздравил Скорняков.
К оглавлению | Источник: news-front.info
В странах ЕС назвали минимальную сумму, которую нужно иметь украинцам при пересечении границы
Карта стран Европы с безвизовым для украинцев режимом, фото: travel.europewb.org.ua/karta-yevropy
Обнародовали карту Европы с информацией о требованиях отдельных стран к минимальной сумме средств, которые нужно иметь с собой при пересечении границы, а также документов, которые могут служить подтверждением наличия средств к существованию.
На специальном сайте под названием "Путешествуй ответственно" размещена карта Европы, где можно узнать базовую сумму необходимых средств для пребывания в стране.
- Норвегия – 500 норвежских крон, то есть 1580 грн;
- Финляндия – 30 евро в день (880 грн);
- Швеция – 47 евро в день (1370 грн)
- Эстония – 86 евро в день (2,5 тыс. грн);
- Латвия – 14 евро в день (400 грн);
- Литва – 40 евро в день (1100 грн)
- Нидерланды – 34 евро (1000 грн);
- Польша – 300 злотых (2 тыс. грн) пребывания до трех дней, 100 польских злотых (800 грн) в день, если пребывание более 3 дней;
- Германия – 45 евро в день (1300 грн);
- Бельгия – 45 евро (1300 грн) – иностранцы, которые остановились у частных лиц. 95 евро (2,8 тыс. грн) – иностранцы, которые остановились в гостинице;
- Люксембург – минимальная сумма средств определяется индивидуально;
- Чехия – 40 евро (1100 грн) в день до 30 дней;
- Словакия – 56 евро в день (1600 грн);
- Франция – 32,50 евро (1000 грн) – лица, имеющие подтверждения наличия жилья. 120 евро (3500 грн) – лица, которые не могут подтвердить наличие жилья;
- Швейцария – 91 евро (2600 грн), 27 евро (780 грн) – для студентов;
- Лихтенштейн – 91 евро (2600 грн), 27 евро (780 грн) – для студентов;
- Австрия – на индивидуальной основе;
- Словения – 70 евро (2 тыс. грн), 35 евро (1 тыс. грн) для несовершеннолетних в сопровождении родителей;
- Венгрия – 3 евро (90 грн);
- Италия – 269,60 евро (7,8 тыс. грн) на одного человека на срок до 5 дней, для групп туристов меньше;
- Испания – 71 евро (2 тыс. грн) в день;
- Португалия – нужно иметь при себе сумму в 75 евро (2,2 тыс. грн), а также сумму из расчета 40 евро (1100 грн) в день пребывания;
- Мальта – 48 евро в день (1400 грн);
- Греция – 50 евро (1400 грн) в день, минимум 300 евро (8,7 тыс. грн) на 5 дней.
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Охват аудитории у заблокированных на Украине сайтов. Инфографика
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Нужно было сразу проводить второй референдум о вхождении ДНР в состав РФ, — генерал Ивашов
Генерал-полковник Ивашов Леонид Григорьевич, доктор исторических наук, профессор, постоянный член Изборского клуба, комментирует один из самых болезненных вопросов Русской весны.
» На Украине неофашистский беспредел будет, похоже, твориться еще долго. Недавно на заседании Интеграционного комитета «Россия — Донбасс» глава ДНР Александр Захарченко сказал, что наша цель — воссоединение с Родиной, а наша Родина — это Россия. Но до сих пор совершенно непонятно, почему Россия не защитила Донбасс.
Я тоже не могу этого понять. Ведь есть поговорка: семь бед — один ответ. Надо было, присоединяя Крым, присоединять и Донбасс. У них ведь было такое желание. Надо было провести референдум и включить Донецк и Луганск в состав России», — рассказал генерал-полковник.
Ивашов Леонид Григорьевич добавил, что затяжная война, как на Донбассе, без каких-то видимых целей и этапов их достижения, всегда сильно бьет. Поэтому надо действовать решительно — как с Крымом. Давно следовало признать результаты этого референдума, и следующий проводить уже о вступлении в состав России.
Также Ивашов отметил, что Украина сегодня — это несостоявшееся разваленное государство. Там нет государственности, непонятно, какие силы ей управляют, кто задает политические и социальные процессы, в том числе и в области здравоохранения. Нам нужно предлагать содействие, несмотря на политическое противостояние. Ведь есть еще и гуманитарная, человеческая сфера. Нужно действовать. Необязательно работать через Киев, можно и через пограничные с нами области. Это общая проблема, поэтому надо выводить ее за скобки политики и военного конфликта; гуманитарные действия следует совершать совместно.
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Прививки от «майдана» у России нет. Сергей Веселовский
Сегодня несколько часов потратил на чтение комментариев наших прекраснолицых рукопожатных соотечественников.
Скажу сразу — это родные братья украинских майданёров.
Они и ведут себя точь-в-точь как летом 2013 года вели себя евромайдановцы в Крыму, или Одессе, когда их было в процентном соотношении меньшинство и у них ещё не появился вооруженный кулак в виде сотен майдана. Презрение и ненависть ко всем нам, отстало-рабскому большинству, апломб и снобизм, трепетно-придыхательно-восторженное отношение к Западу и неприкрытое желание уехать из «этой свинораши».
Я вам больше скажу. Если эту слизь не спустить в канализацию мощной струёй живой воды, очень скоро она распространится повсюду, а получив финансово-организационную подпитку и мускулы в виде отморозков и прочих ультрас, пойдёт на штурм основ российской государственности. Вспомните мирный, живущий своей жизнью Киев в декабре 13-го — январе 14-го. В двухстах метрах от шабаша на площади Незалёжности всё шло как обычно и обывателей ничто не настораживало. А потом жалкая кучка полоумных вдруг стала новой властью Украины.
Все вы, высмеивающие и осуждающие украинских хатаскрайников, ответьте не мне, а самим себе: ВЫ ГОТОВЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ, СВОИХ РОДНЫХ И СТРАНУ ОТ РАЗРУШЕНИЯ И БЕД?
Или будете, как и миллионы украинцев, безучастными свидетелями катастрофы?
Сергей Веселовский
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Украину накроет волна бунтов, — мнение
На Украине произойдет множество региональных бунтов, если осенью вся вертикаль власти не будет перезагружена.
Об этом заявил философ Сергей Дацюк.
«Если на осень мы не выходим на перевыборы, то на осень мы выходим на жесточайший политический кризис. И в каком виде он будет — ну, скорее всего, это будет не майдан в центре Киева.
Возможно, это будет множество майданов, то есть бунты региональные, это может быть в разном виде», — сказал он.
«Возможно, как неплатежи, возможно, как забастовки, возможно, как скидывание региональных элит, возможно, как протесты против олигархических производств, которые на их территории. Разные могут быть формы этих бунтов, но региональные бунты неизбежны», — подчеркнул Дацюк.
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В Киеве готовы объявить «АТО» для зачистки Украины от неонацистских банд
В Верховную Раду поступил проект Закона «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з тероризмом».
И внесённые изменения крайне любопытны. С одной стороны, возникают вопросы, а почему именно сейчас озаботились. С другой стороны, наблюдая всё больший и больший разгул националистических радикальных элементов, предыдущие вопросы сразу отпадают.
Или власть в Киеве, получив поддержку в Европе, которую и обеспечат данные изменения в законодательных актах Украины, разберётся с националистами. Или маргиналы в период очередного внутреннего обострения разберутся с властью в Киеве. Слишком много оружия, слишком много противоречий и разочарования «низов», особенно националистических «низов», которые вернулись из зоны «АТО».
Показательны инициаторы законопроекта. Владимир Гройсман, премьер-министр и представитель Петра Порошенко, а заодно скандальный депутат из «Народного Фронта» Сергей Пашинский. Отметился среди комитетов (Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности) и Андрей Кожемякин как представитель всеукраинского объединения «Батькивщина».
Получается, что в законопроекте «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з тероризмом» заинтересованы практически все политически значимые фигуры на Украине.
И Пётр Порошенко, и Арсен Аваков, и Александр Турчинов, и Арсений Яценюк, и даже Юлия Тимошенко.
Что же они подготовили тем националистическим, буйным силам, которые и вознесли их на киевский «олимпчик» власти? А ведь сейчас эти силы крайне недовольны положением в стране и не стесняются открыто высказывать своё возмущение.
Целью проекта, как отмечается в пояснительной записке, является определение понятий ядерный терроризм и акт ядерного терроризма, а также установление уголовной ответственности за совершение террористических актов с применением ядерного, химического, бактериологического (биологического) и других средств массового поражения, их компонентов или по объектам повышенной опасности.
Казалось бы, почему этот законопроект появился только сейчас? По словам Петра Порошенко, вот уже третий год идёт война с соседним государством. Правда, война до сих пор не объявлена, министр иностранных дел Павел Климкин застенчиво молчит и не торопится вспоминать о такой юридической и дипломатической процедуре, как «Акт объявления войны». Можно сказать, особо циничным образом игнорирует многократные заявления Президента Украины Петра Порошенко.
Но похоже, что пришло время решить вопрос с теми, кто уже не нужен, но при этом довольно-таки опасен для киевского политикума. И решить дело так, чтобы Европа не только не возмутилась, но даже похлопала одобрительно по плечу.
Именно для этого и существуют в проекте Закона «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з тероризмом» такие строки: «Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или если они привели к причинению значительного имущественного вреда или других тяжких последствий, либо совершены с использованием или в отношении ядерного оружия, ядерной установки, радиоактивного материала, объекта, предназначенного для обращения с радиоактивными отходами, или совершенные с использованием химического, бактериологического (биологического) оружия, другого оружия массового поражения, — наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой».
И поручается следить, хватать, сажать и не «пущать» Службе безопасности Украины.
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И ведь как в жизни порой получается. Только что ты шёл такой счастливый, уверенный и улыбчивый с нашивками добровольческого батальона на плече по Крещатику. А через пять минут тебе заламывают руки, рядом стрекочет прибор дозиметриста и ты уже ядерный террорист — и все твои друзья и сослуживцы тоже, да ещё и «по по предварительному сговору группой лиц».
Что больше всего боится Европа? Радиационных катастроф, распространения радиоактивных и биологических материалов. А Киев уже вовсю готов постоять на страже Европы.
За счёт тех, кто Киеву уже крайне неудобен в свободном состоянии и с оружием на улицах. Когда-то 30 июня 1934 примерно такими же соображениями руководствовалась партийная верхушка Третьего Рейха.
Когда польза от штурмовиков Эрнста Рёма исчерпала себя, а вот требования маргиналов росли день ото дня, тогда и была создана операция «Колибри», более известная в истории как «Ночь длинных ножей».
Тогда НСДАП, придя к власти, попросту не знала, что делать со штурмовыми отрядами СА. Их было слишком много, требовали они слишком больших изменений в государстве и жаждали большей роли для себя.
Всё, как сейчас на Украине, только со стороны «ветеранов АТО», членов добровольческих батальонов и различных националистических организаций.
Разве что верхушка Германии не стала заморачиваться с каким-то проектом Закона «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з тероризмом».
Дмитрий Дзыговбродский, для «Русской Весны»
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«Вступим в НАТО москалям назло» — в Киеве исполнили песню про «независимость» (ВИДЕО)
«Вступим в НАТО москалям назло», — песню с такими строчками исполнил музыкальный коллектив в киевском Гидропарке на День города. Очевидцем стал блогер из Киева Михаил Волгин, снявший ролик.
«В Гидропарке прозвучала песня про Моисея — Порошенко, ведущего народ Украины по пустыне в НАТО», — поясняет смысл композиции Волгин.
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Иосиф Кобзон снова выступил в Донецке
Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.
Народный артист СССР, Герой Республики Иосиф Кобзон сегодня выступил с концертом на сцене Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко.
После каждой песни зрители благодарили легенду бурными аплодисментами и вручали ему цветы. Кобзону все это время аккомпанировал на рояле пианист, Народный артист России Алексей Евсюков.
В середине концерта артист обратился к присутствующим в зале и выразил надежду, что война на Донбассе закончится в скором времени.
«Война, пришедшая на нашу землю, она рано или поздно закончится. Наши враги должны понять, что нельзя покорить Донбасс. Я мечтаю дожить до того дня, когда на нашей земле будет мир», — сказал Кобзон.
Выступление Кобзона завершилось исполнением всеми любимой «Я люблю тебя, жизнь». Всего на протяжении двух часов он исполнил порядка 35 песен. По завершению выступления зрители провели певца бурными аплодисментами.
Напомним, что Кобзон прибыл в столицу Донецкой Народной Республики 26 мая, он возглавил жюри фестиваля-конкурса молодых певцов «Я люблю тебя, жизнь».
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Девчушка и розыгрыш Расторгуева
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