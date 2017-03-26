“День воли” с квадрокоптера
06:17. 26 марта 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Нарезка видео с квадрокоптера демонстрирующая процесс разгона "Дня воли" в Минске http://colonelcassad.livejournal.com/331
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Под громким названием День воли врагами был задуман день провокаций. Органами были обезврежены тайники с оружием, вскрыты планы провокаций. На разрешенной властями площадке на площади Бангалор НИКТО не пришел. Белорусам майданы не нужны. В других местах собираться было запрещено. И это правильно. Боевики, скрываясь за спинами тунеядцев не платильщиков (95%)налогов хотят устроить в РБ войну, как в Украине, придвинув тем самым НАТО к границам РФ. Халявщикам (пользуются всеми благами бесплатно)предложено отработать на общественно-полезных работах, что бы было чем платить учителям, врачам…-это компенсация за отсутствие Совести. И это правильно. Ну, и потом, подкупленные СМИ раздувают, перекрашивают белое в черное (в присутствии, как всегда, зеленой шелестящей массы). Все это известно давно. Белорусы, русские, украинцы -люди одной культуры жили всегда дружно и будут жить так всегда и никакая мразь этому не помешает. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет
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Тайники с оружием – это спортивная пневматика для занятия биатлоном (дети с такими на “веселых стартах” бегают), копии оружия для страйкбола. Вчера милиция совместно с белорусским телевидением снимала постановочный “художественный” фильм со сценарием “в машине нашли коктейль Молотова”. Выдумали прорыв через погранпереход на границе с Украиной. Никто в это не верит, т.к. границу местные легко переходят лесными тропами, собирая грибы и ягоды. Зачем же кто то тупо будет “таранить” погранпереход? Смешно… На 2 тысячи протестующих было намного больше омоновцев, перекрывали все вьезды-выезды из Минска. Арестовали огромное количество случайных прохожих. Уже понятна: меры были непропорциональны той ситуации, паранойя нагнетается искусственно. Вопрос – кому и зачем это нужно?
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Сегодня в Минске ОМОН снова хватает людей. Живущие в центре не знают, как сходить в магазин за молоком. Родная милиция, за которую мы платим налоги, может просто забрать в следственный изолятор. А уж у них-то техника и оружие будь здоров. Таких вундервафлей нет в армии, которая должна защищать от внешних врагов.