“День воли” с квадрокоптера

...все изрыто. В предпоследний день мы нашли еще одну ... закалка предыдущих походов. Первый день всегда особенно тяжелый, и ... тленное, наносное будет выжжено волей Великой Шамбалы, которая и призвала...ранее. На 5000м это ходовой день. Это было хорошей новостью....