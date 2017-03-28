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“День воли” и украинский след

12:31. 28 марта 2017 Просмотров - 109 Один комментарий Опубликовал:


В Минске в ходе недавнего разгона "змагаров" http://colonelcassad.livejournal.com/3317888.html был задержан человек тесно связанный с 72-м центром Информационно-Психологических операций Министерства Обороны Украины.

Задержание Дениса Ивашина говорит о возможной причастности украинских сил специальных операций к организации несанкционированных акций в Беларуси.
В субботу, 25 марта, во время попытки проведения так называемого Дня воли, был задержан гродненский оппозиционный активист Денис Ивашин.
Этот человек получил известность среди радикально настроенных оппозиционных кругов Беларуси после участия в массовых беспорядках в Киеве в начале 2014 года. Тогда же он попал в поле зрения украинских спецслужб.







Дальнейшая деятельность Дениса Ивашина тесно связана с силами информационно-психологических операций, входящими в состав ССО вооруженных сил Украины. Он является редактором белорусской страницы пропагандистского сайта «InformNapalm», принадлежащего 72 главному центру ИПсО.  О задержании Ивашина в Минске первым сообщил https://www.facebook.com/burkonews/posts/818335851647623 главный редактор этого сайта, кадровый офицер 72 ГЦИПсО http://www.belvpo.com/ru/75163.html, скрывающийся под псевдонимом Роман Бурко. Чуть позже сообщение об этом появилось и в группе InformNapalm Україна https://www.facebook.com/ua.informnapalm.org/?ref=page_internal.



В сети есть и видео http://www.belvpo.com/ru/81176.html, в котором виден момент задержания Ивашина минским ОМОНом (3.40-3.55).
Интересно, что 25 марта в Гродно прошла разрешенная властями акция, посвященная «Дню воли». В ней приняли участие около 150 человек. Однако Ивашин, судя по всему, получил задание участвовать именно в минских событиях.

На своей странице в Facebook он сообщает https://www.facebook.com/denys.ivashyn/posts/10212432479637547, что 23 марта его пригласили в милицейский участок по вопросу его участия в «Дне воли» в Гродно. Но Ивашин отказался явиться туда без официальной повестки. Кроме того, он активно раздает советы https://www.facebook.com/denys.ivashyn/posts/10212443567434735, как избежать арестов и штрафов во время беспорядков, а также осуществлять связь без боязни контроля со стороны белорусских спецслужб при помощи программы FireChat.

Накануне акций протеста КГБ Беларуси сообщил о массовых задержаниях активистов организаций «Белый легион» и «Молодой фронт». При задержании у них были изъяты оружие и боеприпасы, а также символика украинских праворадикальных группировок. По предположениям белорусских силовиков, это оружие планировалось использовать для организации провокаций во время акций протеста 25 марта. Кроме того, по данным Комитета госбезопасности, стало известно о планируемом прибытии в Беларусь боевиков с территории Украины. А как известно, одной из задач украинских ССО является организация «движения сопротивления» на территории других стран. Вероятно, наша страна должна была стать полигоном для апробации своих возможностей силами спецопераций ВСУ.

В этой связи вполне возможно, что Ивашин появился в Минске не случайно. Вероятно, в его задачу входило под видом журналиста находиться в гуще событий и фиксировать «работу» своих коллег с Украины. Однако благодаря слаженным действиям белорусских силовиков провокации были предотвращены, а сам Ивашин изолирован.

Ранее «Военно-политическое обозрение» не раз обращало внимание http://www.belvpo.com/ru/65899.html своих читателей на деструктивную деятельность украинских спецслужб, в том числе и подчиненных министерству обороны Украины, на территории Беларуси. Сайты informnapalm.org, seabreeze.org.ua, podvodka.info, petrimazepa.com и другие, принадлежащие подразделениям ИПсО ССО Украины, постоянно ведут негативную пропаганду против белорусского государства. И в этом им помогает Денис Ивашин, действия которого подпадают http://www.belvpo.com/ru/76594.html под целый ряд статей УК РБ.
Отрадно, что КГБ Беларуси на примере Ивашина наконец-то разобрался, «ху из ху».

Автор: Григорий Юрченко

http://www.belvpo.com/ru/81176.html – цинк

Изъятые накануне "Дня воли" оружие и пропагандистские материалы:













Материалы на тему 72-го центра ИПСО выходившие в блоге:

1. Горелый запах "Информнапалма". О сотрудниках 72-го центра ИПсО МОУ – http://colonelcassad.livejournal.com/2948457.html
2. Информационно-психологические операции. О вопросах подрывной деятельности против РФ, ДНР и ЛНР – http://colonelcassad.livejournal.com/3095813.html
3. Формирование имиджа антигосударственного деятеля. О работе 72-го центра ИПсО МОУ по дискредитации Савченко – http://colonelcassad.livejournal.com/3195730.html

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: белоруссия, информационно-психологическая война, ипсо, кгб, подрывная деятельность, Провокации, Украина, шпионаж
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