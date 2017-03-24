На Евровидении нужно петь на русском или вовсе не петь

Газета «Завтра» и «День ТВ» попросили меня прокомментировать ситуацию, которая складывается в связи с запретом въезда на Украину российской исполнительницы Юлии Самойловой, что делает невозможным участие представителя России в конкурсе«Евровидение».



Источник: Газета «Завтра»

«Во-первых, хочется поддержать Юлию Самойлову. Понятно, что она сейчас сильно переживает, потому что для неё «Евровидение» — одно из важнейших событий в жизни, которого её так грубо лишает украинская власть. Тем самым Киев демонстрирует уверенность, что человеческого поведения от украинских радикалов ожидать не приходится. Украинские националисты наверняка предприняли бы в отношении певицы, инвалида, молодой и красивой девушки какие-то отвратительные действия. И для того чтобы избежать международного скандала, Киев просто запрещает Самойловой участвовать в конкурсе, просто чтобы закрыть вопрос ещё до начала Евровидения. Юлию, безусловно, надо поддержать, отправить её на конкурс через год. Мне кажется это правильным и верным.

Второе. Что касается моего персонального отношения к конкурсу, то после победы Кончиты Вурст стало очевидно, что трансляция «Евровидения ничего хорошего для нашей молодёжи не принесёт. Наоборот, несёт определённую разрушительную тенденцию. По сути, Евровидение, где мужчины поют в женских одеждах– прямое нарушение закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Потому что быть уверенным, что ни один несовершеннолетний этого не увидит — совершено невозможно. На мой взгляд, нужно было отказываться от участия в этом конкурсе ещё три года назад. Но такое решение не было принято, а сегодня к нему нас активно подвигают украинские власти. Очевидно, что идти на поводу у Киева и выбирать нового участника – просто неприлично. Уважающее себя государство не будет менять решений под влиянием внешних, абсолютно надуманных факторов.

Ещё такой момент. Европа состоит из большого числа народов, но на конкурсе их представители поют в основном по-английски. Английский язык прививается в одном пакете вместе с бородатыми женщинами и другими весьма непонятными «европейскими ценностями». Так что лучше бы исполнители из России вообще не участвовали в Евровидении. Но уж если поедут, то петь надо на русском языке. Я не являюсь музыкальным экспертом, но всё-таки попросил бы Юлию Самойлову, а я надеюсь, что рано или поздно её мечта сбудется, петь на русском языке.»

Источник: nstarikov.ru