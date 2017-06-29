Новости Украины и Новороссии 29 июня 2017
- 03:00 Как вирус Petya. A поглумился над украинской «IT-нацией».
- 02:30 Население Украины катастрофически уменьшается — статистика.
- Вчера 23:19 Захарченко рассказал, когда в ДНР отменят комендантский час.
- Вчера 22:59 «Мосты сожжены» — Захарченко о возможности возврата ДНР под контроль Украины.
Как вирус Petya. A поглумился над украинской «IT-нацией»
Для тех, кто живёт в сладком сне и волшебных грёзах, пробуждение (тем более — увесистым пинком) становится шокирующим, пишет «Журналистская Правда».
Последние несколько лет Украина преуспела в самогипнозе, да вот беда — жестокая реальность не считает нужным подстраиваться под фантазии. А сколько их было!
Как залихватски, с размахом, мечтали о том, что после исчезновения программ от 1С наступит бешеный рост украинского ПО! С какой сладострастной дрожью рассказывали о строительстве «IT-нации»!..
И вот, пожалуйста, кармический бумеранг, похихикивая, возвратился — и Украина получила и «витчызнянне ПэО», и «айти-нацыю». И то, и другое с огромным успехом использовал новый супервирус Petya. A — я так понимаю, «А» — это отчество, «Алексеевич»?..
Не тратя место и время на предысторию вчерашнего украинского кибер-армагеддона, сосредоточусь на главном.
Итак, главное! «Ключевым каналом распространения вируса Petya. А, атаковавшего компьютеры украинских предприятия 27 июня, стала бухгалтерская программа „M.E.doc“ украинского производства. Об этом сообщила пресс-служба департамента киберполиции Украины».
Вы поняли, да? Всё, что вчера легло вповалку — банки, аэропорты, почты, энергетика, даже сервера в Раде и Кабмине — это всё стандартные пользователи софта по документообороту и бухгалтерии от 1С. Но 1С, как вам известно, «заборонено», а заместо его — некое «M.E.doc» украинского производства. Оно, конечно, сверхнадёжно — не то, что какое-то там «ФСБ-шное» 1С, тут комар носу не подточит.
И вдруг: «По данным ведомства, вредоносное программное обеспечение распространялось через встроенную функцию обновления данной системы. Начиная с 10:30 27 июня пользователи „M.E.doc“ получали обновление системы, содержащее вредоносный код вируса Petya. A, который затем распространялся с заражённой машины на другие компьютеры через локальную сеть предприятия».
Да как же так? Да оно же нашенское, свидомое, салом перекрещенное, первачком спрыснутое! Да что же это, добродии? Как в ём вирусь оказалась?
Я подчёркиваю: это не был вирус типа недавнего WannaCry, который хитро влазил, сам запускался и так далее. Нет, тут — просто как тризуб в попу: пользователи САМИ кликали на исполняемый файл, а дальше — предсказуемо.
«Всё гениальное — просто»: хакеры просто ломанули некузявую свидомую «недо1С», разослали от её имени вирусняк, а дальше — дело техники.
«Первый звоночек прозвучал ещё в мае, когда в систему обновлений M. E. Doc пролез противный, но относительно безобидный вирус-вымогатель XData. Опыт этот никого ничему не научил. В частности, категорически отказались учиться чему-либо разработчики M. E. Doc — тем паче, что благодаря усилиям Петра нашего Алексеевича лавэха и так заходила вполне нормально» — да-да. Главное, «сало уронили» почаще кричать, так вся нечисть зловредно-электронная отпугивается. Заплатки — излишни, пусть их москали в 1С делают, дурачки.
Не упало в «стране 404» только то, что было всё ещё на 1С. Остальное — ухнуло в пропасть. Включая… сам сайт киберполиции! Эпично же, эпично! Венеролог с триппером!
Эмм… как вам такая «айти-нацыя», которая по уровню знакомства с компьютером осталась примерно в середине нулевых? И ведь это были не бабушки-домохозяйки, а продвинутые юзеры серьёзных контор, которым вроде как положено знать чуть больше, чем движения мышки в пасьянсе…
«Экзешник»? Ура, жмём скорее!
Есть такое выражение — «цыганское счастье»: это когда ты на ровном месте сломал ногу, но зато в больнице у тебя не стали требовать денег. Как это ни парадоксально, Украину спасло как раз то, что она, к собственному «счастью», пока ещё далеко не полностью компьютеризированная страна: если бы дело было в США, где в «интернет вещей» включено куда больше важнейших инфраструктурных объектов, всё могло бы закончится пожарами на АЭС — а так «Петя» заразил Чернобыльскую АЭС, а там смеются: ничего, поведём пока документооборот на бумаге.
У Кличко, в Киевсовете вообще поступили по-боксёрски просто: отключили компы от интернета, да и всё. Где-нибудь в Японии, полагаю, там бы делать не стали…
Но всё это, конечно, слабые утешения. В декабре 2016 года хакеры уже атаковали Украину — и результаты были не менее впечатляющими: обесточена половина Киева, «зависли» транзакции по оплате налогов в Минфин — «На ликвидацию последствий взлома ушло два дня, и все это время в системе „висели“ около 150 тысяч транзакций на сумму в несколько миллиардов гривен.
Взявшиеся за расследование инцидента сотрудники СБУ и киберполиции предсказуемо обвинили во всем российских хакеров, но проговорились, что некоторые компьютеры, серверы и маршрутизаторы в ведомствах не обновлялись с конца 1990-х годов. В итоге Минфин и Госказначейство получили 80 миллионов гривен на обновление IT-инфраструктуры». «IT-нация как она есть!»
Как мы видим, миллионы те впрок не пошли. 404 же. Украина же. Гопак на граблях. После «Пети», вероятно, будет «Вася», «Миша», а то и самое страшное — «Вова»… Впрочем, пока и без «Вовы» весело.
Григорий Игнатов
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Население Украины катастрофически уменьшается — статистика
С января по апрель 2017 года естественная убыль населения Украины — разница между количеством родившихся и умерших граждан- приблизилась к 85 тыс. 387 человек.
Как сообщает Госслужба статистики Украины, за четыре месяца 2017 года родилось 116 907 младенцев, умерло 202 294 человека. Кроме того, за этот период умерло 878 детей в возрасте до года.
Положительный показатель прироста населения сохраняется только в Киеве. За четыре месяца количество новорожденных на 580 человек превысило количество умерших. По смертности детей до года Киев занимает четвертое место — 66 младенцев, после Одесской (73), Днепропетровской (70) и Львовской (69) областей.
Остальные области Украины демонстрируют отрицательную динамику. Среди лидеров по убыли населения — густонаселенные области Восточной Украины. В Днепропетровской области за четыре месяца 2017 года самая высокая отрицательная разница между умершими и родившимися — 9018 человек. На 7281 человека больше умерших чем родившихся в Харьковской области.
За ними по убыли населения следуют Запорожская, Полтавская, Киевская, Черниговская и Черкасская области, где разница количество умерших по сравнению с новорожденными превысило от 5 до 4 тысяч человек.
По оценке Госстата, постоянное население Украины в этот период составило 42,37 млн человек. Общая численность населения оценивается в 42,54 млн человек.
Читайте также: Нападение украинской ДРГ на военных ЛНР — подробности (ФОТО, ВИДЕО 18+)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Захарченко рассказал, когда в ДНР отменят комендантский час
Комендантский час будет действовать на территории Донецкой Народной Республики до полного окончания боевых действий. Об этом сегодня в ходе прямой линии с жителями Донбасса заявил Глава ДНР Александр Захарченко.
«Пока идет война, комендантский час необходим, и я это неоднократно говорил. Уважаемые жители Донецкой Народной Республики, боевые действия пока еще не закончились, враг у нас и опасен, и хитер. И комендантский час — это безопасность ваших детей, вас, вашего имущества, всей нашей страны. Поэтому отнеситесь к этому с пониманием», — отметил Захарченко.
«Когда будет победа, через три дня комендантский час будет отменен», — добавил он.
Отметим, что на территории Донецкой Народной Республики комендантский час действует с 23:00 часов до 05:00.
Читайте также: Нападение украинской ДРГ на военных ЛНР — подробности (ФОТО, ВИДЕО 18+)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Мосты сожжены» — Захарченко о возможности возврата ДНР под контроль Украины
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что не видит возможности для возвращения Донбасса под контроль Киева, поскольку «мосты сожжены».
«В обозримом будущем не вижу возможности туда войти. А на кого (президента Украины Петра, — ред.) Порошенко менять? На Турчинова, Парубия, Авакова (секретарь СНБО Александр Турчинов, спикер Рады Андрей Парубий, глава МВД Арсен Аваков — ред.)? Хоть одну кандидатуру назовите, с кем там говорить?» — сказал Захарченко в ходе прямой линии с жителями Донбасса, отвечая на вопрос, возможно ли возвращение Донбасса под контроль украинского правительства при смене власти в Киеве.
Как заявил глава ДНР, «разговаривать с Украиной мы будем только на единственной позиции — будем подписывать с ней межгосударственные договора, у нас независимость от нее».
По его словам, ДНР уже прошла «точку невозврата».
«И не то, что мосты сожжены, их на самом деле взорвали, утопили в реках крови… Мы свою точку невозврата прошли. Те зверства, которые Украина сделала и делает до сих пор, ни в какой здравый смысл не укладываются», — добавил Захарченко.
Читайте также: Нападение украинской ДРГ на военных ЛНР — подробности (ФОТО, ВИДЕО 18+)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su