„Битлз” — западный проект закабаления молодёжи-2

Многие скажут, что это бред, потому что противоречит здравому смыслу. А задумывался ли кто-нибудь, откуда у него этот здравый смысл появился?

Впрочем, вернёмся к «Битлз». Большинство возражающих непременно будет ссылаться на историю группы «Битлз» (как будто всё там — истина от первой до последней строчки). В ней об Адорно — ни слова. А на нет, и суда нет. Но в том то и дело, что многочисленную толпу обмануть гораздо легче, чем одного человека. Толпе скажи, что все так думают, или — известнейшие и уважаемые обществом люди, говорят, что дело было так и так…. «Все так думают» — очень серьёзный аргумент для обывателей.

Бывший сотрудник АНБ США, известный конспиролог Дж. Колеман свидетельствует в своей сенсационной книге «Комитет 300»:

«Для «Битлз» Тео Адорно писал всю культовую «лирику» и сочинял всю «музыку»…».

Это, безусловно, не порадует фанатов «величайшей группы в истории», но зато объяснит, почему ничего после смерти Адорно «четвёркой» создано не было. Да и то, что сами «Битл», «по странному стечению обстоятельств», распались через год после смерти своего оккультного «кукловода», тоже, как бы, совпадение.

Заметки на полях Адорно, Визенгрунд-Адорно Теодор (Wiesengrund-Adorno) (1903 — 1969) — немецкий философ, представитель франкфуртской школы, культуролог, социолог искусства. Учился в Венском университете; изучал музыкальную композицию у композитора А. Берга, ученика А. Шёнберга. С 1931 года Адорно преподавал во Франкфуртском университете (куда вернулся в 1949 году), в 1934 году был вынужден эмигрировать в Великобританию, с 1938 года работал в США. Центральным содержанием деятельности Адорно стало философское проникновение в сущность музыкальных произведений. Он один из ведущих представителей франкфуртской школы неомарксизма. Сотрудник, а затем и соруководитель Франкфуртского института социальных исследований. Изучал процессы «овеществления» и «фетишизации» в современной музыке и её восприятия слушателями. Постепенно перешёл к анализу под этим углом зрения и других областей искусства, литературы и философии. Автор нескольких серьёзных работ в области социологии и искусства. Тут можно вспомнить другой академический труд — «Культура Критики» Кевина Макдоналда, в котором он описывает, как Теодор Адорно задумавшись над судьбой евреев во второй мировой, исследовал, из каких семей происходит наибольшее противодействие, и обнаружил, что такими оказываются традиционные крепкие белые семьи. Его книга «Авторитарная Личность», в которой он называет подобные семьи отклонениями от нормы, а нормой провозглашает те, в которых дети бегут из дома, в конфликте с родителями, отчуждены и т.д — стала классикой послевоенной социологии и основой университетских курсов до сего дня. Так на что же употребил свой талант и оккультные познания Адорно? В истории человечества его имя, как кажется многим исследователям, по праву займет своё место рядом с мадам Тофаной (общее название для представителей династии средневековых итальянских отравительниц — нашек прим.) и гитлеровскими «экспериментаторами» — ибо он, если верить Колеману (а не верить нет никаких оснований), является одним из изобретателей «музыкального наркотика», каковой, без сомнения, представляет из себя «современная» рок- и электро- музыка.

Они принесли с собой в мир «надежду, мир и любовь»?

Каким образом «Битлз» завоевали такую бешеную популярность?

Обычно отвечают примерно так: ребята из «Битлз» были не только талантливыми музыкантами, но и смогли найти ключ к сердцам миллионов молодых людей. Джон Леннон и сотоварищи протестовали против устаревшей социальной системы, против богатства, людского эгоизма, жестокости и насилия. Одним словом, они что-то вроде рок-коммунистов (вспомните революционный лозунг «свобода, равенства и братство).

А теперь обо всём этом, но уже с другой стороны. Ральф Эпперсон, автор книги «Невидимая рука, или Введение во взгляд на историю как на Заговор» приводит слова американского писателя Gary Allen:

«Молодёжь верит, что бунтует против Истеблишмента. А Истеблишмент владеет и управляет радио- и телевизионными станциями, массовыми журналами и компании звукозаписи, которые превратили рок-музыку и её исполнителей в могущественную силу американской жизни».

Добавим, не только американской.

Спрашивается, для чего «капиталистам» помогать своим идейным «врагам»? Только в том случае, если «враги» неопасны и контролируются самими «Истеблишментом».

Если это так, то понятно, почему в июне 1965 года «за выдающийся вклад в дело процветания Великобритании» королева наградила музыкантов орденом Британской империи (из-за протеста некоторых кавалеров ордена церемония прошло только в конце октября). Для чего монархия Великобритании — хранительница морали и протестантской религии — удостоила такой чести Джона Леннона, известного бунтаря и предводителя молодёжной революции 60-х годов?

Или всё-таки т.н. молодёжная революция была полностью спланирована и разыграна как по нотам властьпридержащими?

КАК ТВОРИЛАСЬ МОЛОДЁЖНАЯ «РЕВОЛЮЦИЯ»

После книги Джона Колемана, который привёл немало фактов, подобное уже не кажется бредом. Он считает, что

«феномен «Битлз» не был спонтанным молодёжным бунтом против старой социальной системы. Наоборот, это был тщательно разработанный неуловимыми заговорщиками план ввода чрезвычайно разрушительного элемента в большую целевую группу населения, сознание которой планировалось изменить против её воли».

По его мнению, кроме небольшой кучки подростков

«никто бы не обратил внимание на шутовскую группу из Ливерпуля, если бы пресса не подняла вокруг них настоящий ажиотаж» («неверующим» советую вспомнить каким образом «становятся» популярными современные поп-звезды).

А двенадцати-атональную систему «музыки» для «Битлз» сочинил известный теоретик музыки. Тавистокский институт человеческих отношений и его Стэнфордский исследовательский центр сотворили специальные молодёжный слэнг («тинэйджер», «cool» и другие слова были изобретены учёными социологами), новый стиль одежды, причёски.



Одним словом, был создан новый стиль жизни (битники, хиппи, «разбитное поколение»). Таким образом, была очерчена граница целевой группы воздействия (процесс «фрагментации — неадекватной адаптации»), которая затянула миллионы молодых людей в свой культ.

Западная молодёжь подверглась радикальной революции (хотя многие о сих пор считают, что молодёжь эту революцию организовала сама), начавшаяся 7 февраля 1964 года, когда «ливерпульская четверка» прибыла в нью-йоркский аэропорт Кеннеди. Буквально за несколько дней при помощи СМИ «Битлз» стали сверхпопулярны.



Вслед за «Битлз» в США стали прибывать и другие рок-группы. Рок-концерты стали обязательным элементом повседневной жизни американской молодёжи. В тандеме с этими «концертами» пропорционально росло и потребление молодежью наркотиков. Дьявольский бедлам тяжёлых ударных звуков глушил сознание слушателей до такой степени, что любого можно было легко убедить попробовать новый наркотик лишь потому, что «всё делают это».

В это время один из химиков швейцарской фармацевтической компанией «Sandoz» открыл синтез эрготамина -— одного из мощнейших изменяющих сознание наркотиков. Это была лизергиновая кислота, более известная как ЛСД. Новый «чудо-наркотик» стал быстро распространяться в «пробных» упаковках, бесплатно раздаваемых в колледжах и на рок-концертах по всей территории США. ЛСД приобщил американскую молодёжь и к другим наркотикам.

Несмотря на очевидный рост распространения наркотиков, Управление по борьбе с наркотиками США (УБН) не вмешивалось в ситуацию. Старшее поколение, разумеется, возмутилось. Но весь свой гнев обратило не на источник распространения наркотического зла, а на последствия наркомании. Обвиняли молодёжь, родителей, правоохранительные органы, но только не тех, кто это всё устроил.

А верить в то, что разнообразные Вудстоки — это самоорганизация молодёжи — достаточно наивно, поскольку, если хотя бы поверхностно погрузиться в процесс организации любого крупного концерта, то окажется, что для этого нужны немалые вложения.

НЕКОТОРЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ СТРАННОСТИ



«БИТЛЗ»

«Жёлтая подводная лодка» — «Подводная лодка» — затормаживающий наркотик.

«Lucy in the Sky with Diamonds» — Заглавные буквы значимых слов названия складываются в наркотик LSD.

«Hey Jude» — в широком смысле толкуется как песня о наркотике, известном как метадрин.

«Земляничные поляны» — для сокрытия посевов опиумного мака его часто высаживают в зарослях земляники.

«Норвежский лес» — британское название марихуаны.

Надежда умирает последней. Потом умирают люди

«Beatles»: песня «Революция № 9» (Revolution No 9); сообщение:

«Начинай курить марихуану и обрати меня против Покойника» (сатанисты, страшась имени Христова, часто называют Его «покойником»).

Джон Леннон на гастролях в ФРГ в 1962 году сказал тогдашнему менеджеру группы Тони Шеридану:

«Я знаю, успех «Beatles» будет огромным, как ни у одной группы до нас. Я знаю это точно, потому что ради этого я продал душу дьяволу».

Известно и другое высказывание Дж. Леннона:

«Христианство сойдёт со сцены. Оно пойдет на убыль и исчезнет. <…> В нас верят больше, чем во Христа, и я не знаю, что исчезнет первым: рок-н-ролл или христианство».

Можно сказать, чем красивее музыкальная обертка дьявольского соблазна (мелодию песни «Вчера» [Yesterday] исполняли даже симфонические оркестры), тем больше наносится вреда.

Нельзя рекламировать, зато можно обсуждать

Каким образом рекламировался новый образ жизни: сексуальная революция, наркотики? Очень просто. Так как рекламировать наркотики нельзя, можно просто начать о них говорить. Организуются всевозможные ток-шоу, где в прямом эфире группы «экспертов» рекламируют наркотические вещества под видом «обсуждения», а участники шоу демонстрируют различные точки зрения, сторонники и противники высказываются за или против. В газетах и журналах пишутся подробные статьи о проблеме. В результате обсуждавшийся вопрос прочно застревает в сознании публики.

Кроме того, старшее поколение и молодёжь (которые предварительно были «фрагментированы» друг от друга) по-разному воспринимают эту информацию, поэтому «пропагандисты наркотиков» с экранов телевизоров и с полос печатных СМИ высказывались таким образом, чтобы быть понятным только молодым.

Как закономерный итог «обсуждения проблемы, которую надо создать» — рост распространения наркотиков. Таким же образом, в СССР (а позднее в России) «появился» секс, наркотики, гомосексуалисты и т.п. Все эти явления, разумеется, существовали и ранее, но стали серьёзной проблемой только после того, как их начали прилюдно рекламировать СМИ под видом обсуждения.

Заключение

Так что те, кто до сих пор верит в то, что «Битлз» принесли в мир «надежду, мир и любовь», глубоко ошибаются. Они принесли в мир наркотики. То есть уничтожили и надежду, и мир, и любовь.

Феномен «Битлз» не был спонтанным молодёжным бунтом против старой социальной системы. Наоборот, это был тщательно разработанный план ввода чрезвычайно разрушительного элемента в большую целевую группу населения, сознание которой планировалось изменить против её воли. Вместе с «Битлз» в мире были введены в оборот новые слова и выражения, изобретённые Тавистоком. Такие слова, как «рок» в отношении к музыкальным звукам, «тинэйджер» («подросток»), «кул» (cool— «клевый»), discovered («открытый», «обнаруженный») и «поп-музыка» были частью лексикона из кодовых слов, означающих принятие и употребление наркотиков. Эти слова пришли вместе с «Битлз» и появлялись везде, куда приезжала группа.

Сейчас, когда мы уже многое знаем, становится понятным, насколько успешной была рекламная кампания «Битлз» по распространению наркотиков. От публики тщательно скрывался тот факт, что музыку и тексты для «Битлз» писал Тео Адорно. Основная функция «Битлз» состояла в том, чтобы их «открыли» «тинэйджеры», на которых затем обрушивался непрерывный поток «битловской музыки» до тех пор, пока у них не вырабатывалось убеждение, что эти звуки им нравятся, в результате чего они принимали и эту музыку, и всё, что с ней связано. Ливерпульская группа вполне оправдала ожидания и с помощью веществ, которые мы называем наркотиками, создала целый новый класс молодого поколения по точному образцу, заказанному тавистокским институтом.

Цель «Битлз» — совершенно ясна. Весь наркобизнес был развернут под контролём и управлением «Исследовательского центра научной политики». Это было прелюдией тех методов, которые используются сегодня для управления Соединенными Штатами различными комитетами и советами, вскормленных на тавистокских концепциях, которые они искренне принимают за свои собственные мнения.

В наши дни много говорят об окружающей среде, и хотя при этом главным образом имеют в виду зелёные леса, чистые реки и свежий воздух, существует другая окружающая среда, не менее важная, а именно — наркотическая окружающая среда.

Привыкнув принимать участие в «тусовке», безобидных флэш-мобах, различных молодёжных акциях, молодой человек не осознает, не замечает и, уж, конечно же, будет отрицать, что его фактически уже давно используют их организаторы, часто только в им понятных целях.



Поэтому, получив соответствующие СМС-сообщения или сообщения в социальных сетях, многие из них пойдут, не задумываясь и не осознавая сути происходящего, принимать участие в новых акциях, которые могут принять характер мероприятий, вроде «акций» на «Чистых прудах» и «Болотной площади».



Именно такого рода технологии часто и используются для организации «цветных» и «твиттерных» революций. Как видно, ничего принципиально нового, со времён операции по свержению Шарля де Голля в результате студенческих волнений 1968 года, за исключением технических средств и методов, социо-инженерами и спецслужбами изобретено не было.

Западные учёные и политики, усиленно очернявшие фашистов и коммунистов, создали новую форму тоталитаризма для контроля над личностью. Эта «революция» на самом деле не освободила молодёжь, а, наоборот, закабалила (вспомните Дж. Оруэлла «свобода — это рабство»).



Если раньше молодёжь творчески активно меняла культуру в сторону её улучшения, то с помощью этой сложной компексной операции энергию многих и многих молодых людей смогли перенаправить из политической сферы преобразований общественной жизни в сферу «лохматых причёсок, грязных штанов и курения «травки» (то, что сейчас «рулит» поп, а не рок, совершенно неважно).



Нынешний молодёжный протест — пассивен и уже не имеет той былой силы, которая позволяла им активно изменять мир. Несмотря на то, что современная молодёжь считает, что может иметь свободу выбора и самостоятельно мыслить, она никогда ещё не была так управляема и направляема.

Осознание данного факта требует скорейшего принятия всевозможных мер со стороны самой молодёжи в первую очередь, государства, традиционных конфессий организаций, общественных структур по противодействию подобного рода антиобщественному, манипулятивному воздействию на современную молодёжь, а также совершенствования методов по осуществлению молодёжной политики, как деятельности направленной на социализацию, социальное становление и развитие молодёжи.

