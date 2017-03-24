„Битлз” — западный проект закабаления молодёжи

Что же собой представляет субкультура группы «Битлз», кем она была создана и с какой целью? И почему объектом манипуляции общественным сознанием была выбрана молодёжь?

А таких на Западе — большинство. И хотя СССР в большей степени остался в стороне от тех потрясений, которым подверглись жители западных стран, веяния шестидесятых дошли и до нас.

Пример тому «Битлз» — как результат социального эксперимента по изменению сознания, не имеющего аналогов в истории, популярность которого была искусственно создана английскими и американскими учеными-социологами. Фанаты «ливерпульской четвёрки» наверняка поднимут сказавшего такие слова на смех или почтут за сумасшедшего. Особенно, если они в своё время участвовали в молодёжном движении 60-х годов под девизом: «sex, drugs and rock-n-roll» ( что означает — секс, наркотики, рок-н-ролл — наше прим.).

Современная молодёжь, как одна из самых слабо защищённых и уязвимых категорий населения, в силу отсутствия у неё соответствующих знаний, опыта и экономической зависимости, часто выступает объектом для различного рода манипуляций, а также апробаций на ней политических, социально-психологических технологий и экспериментов.

Молодёжь как объект манипуляций

Яркими примерами практического воплощения различного рода социальных опытов и инженерии являются «молодёжные бунты», «молодёжная», «сексуальная» и «цветные» революции, возникновение и жизнедеятельность различного рода молодёжных субкультур и контркультур.

Обращаясь к данной проблематике, невозможно обойти стороной тематику молодёжных бунтов и революций, происходивших на Западе в 60-е годы XX века.

Ведь данные события произошли в западноевропейских странах в эпоху «холодной войны», т.е. полномасштабного противостояния капиталистической и социалистической систем, а также поэтапного утверждения на Западе олигархической модели капитализма.

Происходившая в эти годы трансформация западных обществ из индустриального типа обществ в общества постиндустриальные, было сопряжено с торжеством и утверждением стандартов общества потребления.

Естественно, что западноевропейская молодёжь, в это время как самая активная часть общества, в массе своей была обречена на бесперспективное, жалкое существование и могла стать своеобразной угрозой для власть предержащих, обратившись к коммунистическим идеям, как своеобразной альтернативе капиталистическому олигархату.



Поэтому элитам этих стран необходимо было взять под контроль молодёжь, направив её энергию совсем в другое русло, чтобы она реально не смогла стать не подконтрольным олигархам участником политических процессов.

Для этого надо было отбить у подавляющей массы молодёжи стремление участвовать в политической жизни общества, уводя её в сторону — в некий иллюзорный, подконтрольный и прибыльный этим олигархам мир.

Как управляют коллективным бессознательным молодёжи



Решением этой задачи и занялась целая сеть западноевропейских научных институтов и центров (среди которых наиболее известными и значимыми, как явствует из книги бывшего высокопоставленного офицера британских спецслужб Д. Колемана (Колеман Д. Комитет 300. Москва: Витязь, 2011.) были Тавистокский институт человеческих отношений и Стэнфордский исследовательский центр), активно финансируемых олигархатом и правительствами данных стран.

Целью деятельности подобного рода структур являлись, конечно же, не столько теоретические и научные исследования различных аспектов поведения человека, малых и больших социальных групп, сколько разработка социальных и политических технологий по управлению обществом и манипулированию индивидуальной и коллективной психикой, а значит — и психодинамикой общества.





«Тавистокский институт, финансируемый Рокфеллером (Англия, Tabernacle Street, London EC 2A 4DD), действует через ряд фондов США, ежегодный оборот которых составляет 6 млрд долл. Изучает логику, объясняющую причины того, почему люди различных культур, интересов, верований, с разным уровнем информированности придерживаются схожих мнений. Кратко эта тема определяется как «инженерия терпимости», или, используя столь модный ныне термин «толерантность», «инженерия толерантности».

Трудно даже вообразить, насколько изощрённой является тематика исследований этого института, в 10 центрах которого действует 400 филиалов в разных странах и 3000 групп изучения и «мозговых центров». Однако эти знания необходимы для воспитания целых народов и наций в интересах нового мирового порядка (Эстулин, 2008: 130-131).»

Занимаясь социальной инженерией и закрытыми экспериментами, в стенах подобных заведений поэтапно взращивались различные проекты по созданию молодёжных субкультур, контркультур; совершенствованию манипулятивных технологий, методов управления личностью, группой, обществом; осуществлению операций спецслужб по смене режимов (например, режима Шарля де Голля во Франции) или организации революций, бунтов и иных катаклизмов, контролю над рождаемостью, духовным здоровьем народа.



Расчёт делался и на извлечение прибыли из подобного рода проектов. Как говорится, «ничего личного — только бизнес!».

Ситуация кардинальным образом изменилась к середине 50-х годов XX века. К социально-экономическим и конкретно-историческим предпосылкам появления молодёжных субкультур и контркультур, а также выделения самой молодёжи в особую социокультурную и политическую общность со своими специфическими интересами и потребностями, относят, прежде всего:



рост доходов среднего класса и особенно его молодёжной прослойки в 1950-е годы;



появление новых средств записи и распространения музыкальной культуры (радиоприёмников, магнитофонов и т. п.), индустрии шоу-бизнеса, молодёжной культуры и моды;



а также всё возрастающее влияние института СМИ и коммуникаций, как эффективного инструмента формирования и манипулирования общественным мнением.



Крайней разновидностью молодёжной субкультуры является молодёжная контркультура,

«ценности которой не совпадают, а иногда и прямо противоположны ценностям культуры, господствующей в конкретном обществе».

Разновидностями молодёжных контркультур являются битники, хиппи, йиппи, «новые левые», борцы за права сексуальных и иных меньшинств, представители деструктивных культов и сект и другие группы молодёжи, не признающие, бунтующие и протестующие против устоев жизнедеятельности того или иного общества.

Питательной средой для формирования этой и других контркультур явилась музыка в стиле рок-н-ролла, а также активно формирующейся под воздействием института СМИ и коммуникаций индустрия рок-культуры.

Вслед за битниками в 60-е годы возникли и оформились и иные контркультуры: хиппи, борцы за равноправие различных меньшинств, группировки «новых левых».

Контркультура хиппи активно, в скрытой форме, рекламировалась и раскручивалась СМИ.

Она, как и остальные контркультуры, быстро коммерциализировалась и стала неотделимой от продвигаемой СМИ индустрии рок-культуры, «сексуальной революции» и мира наркотиков, как

«мощного орудия, позволяющего повернуть сознание людей к возможностям альтернативного общества».

Многочисленные колонии хиппи, возникающие по городам и весям США и западноевропейских обществ, стали своеобразными центрами и основными рынками сбыта и распространения наркотических веществ (мариуханны, гашиша и ЛСД). Стили, мода, элементы контркультуры (джинсы, часто потёртые и дырявые, ставшие повседневной одеждой для представителей различных слоёв общества и высшего света, мини-юбки, оккультная литература и литература «новых левых», а также другие элементы) были интегрированы в систему потребления этих обществ, принося баснословные барыши их производителям.

СМИ целенаправленно осуществляли раскрутку различных рок-групп («Битлз», «Ролинг Стоунз» и др.), пропаганду ценностей (фактически же, антиценностей) контркультур, сексуальной вседозволенности и раскрепощённости. Все эти действия СМИ, шоу-бизнеса и индустрии потребления целенаправленно вели и ввергали институты социализации и сам процесс социализации молодёжи в перманентно кризисное состояние, в ущерб чаяниям и интересам самой молодёжи и всего общества в целом.

Таким образом, в стенах данных институтов при участии спецслужб был создан некий психогенный «наркотик», действие которого основано на новых принципах и явление которого носило глобальный характер, при этом для большинства ныне живущих являлось неотъемлемой частью привычного мира.

Суть «созданной музыки»

Следует отметить, что эта «музыка» не современна. Её ритмическая основа — «бит» — взята из храмовой практики Ближнего Востока и языческой Эллады — из культов Ваал-Хаммона и Диониса, а гармонический строй — из мистики Розенкрейцеров.

И именно деструктивная атональная система была положена Адорно и группой работавших с ним учёных в основу «современной гитарной музыки». Как это странным не покажется на первый взгляд, «рок-культуру», «культуру молодёжного протеста» родили не лохматые хиппаны с грязных окраин Ливерпуля, а чопорные буржуазные профессора — из притаившегося среди вязов сонного Сассексского захолустья «Тавистокского института человеческих отношений».



Огромное значение в «новой музыке» придаётся сложному барабанному ритму — «биту», оказывающему сильное действие на центры мозга, отвечающие за концентрацию внимания. Эффект «бита» сопоставим с тем, что оказывают «легкие» наркотики — слабое головокружение, подавление сознания, «растворение» его в эмоциях и ощущениях.

Вторым поражающим фактором является «бас» — инструменты и электронные синтезаторы, производящие низкие и сверхнизкие (до 60 Гц) акустические колебания. «Бас» оказывает влияние на ликвор спинного мозга и на адреналино-инсулиновый баланс, провоцируя неадекватную агрессивность и повышенное сладострастие. Погромы, устраиваемые рок-фанатами, — прямое следствие влияния «баса». С ним также связывают провоцирование суицида. Статистика свидетельствует:



«В первой половине XX в. в США кончали самоубийством преимущественно престарелые люди. Но с 1960-х годов самоубийцы начали резко молодеть. С 1972 по 1987 гг. число самоубийств среди подростков увеличилось на 53%» (Лаврин А. «Хроники Харона», М., 1993).

Случайно ли то, что это по времени совпадает с расцветом «современной музыки»?!



Третьим по силе одурманивающим фактором является — свет. Именно поэтому любая уважающая себя «группа» таскает за собой по гастролям десятки тонн светового оборудования. Крашеный свет, лазерные имиджи и «выстрелы» — всё предназначено для усиления действия звука, а стробоскоп, например, вообще попал в «музыку» прямехонько из кабинета врача-гипнолога.



Всё вышесказанное позволяет утверждать: «новая музыка» является сильным психогенным «препаратом», действие которого основано на акустическом и аудиальном воздействии на человеческий мозг и железы внутренней секреции; результатом этого воздействия является подавление сознания, аналогичное тому, которое достигается «лёгкими» наркотиками.

При этом сходность состояний, вызываемых роком и «лёгкими» наркотиками (каннабиты, etc.), перманентно ведущаяся рок-музыкантами (текстами песен, имиджами клипов, личным примером) пропаганда наркомании не в малой степени способствуют снятию у аудитории психологического барьера и перед собственно «классическими» наркотиками.

Зачем ИМ всё это нужно?

На это есть, по крайней мере, три ответа.

Во-первых, рок-индустрия является одним из наиприбыльнейших «бизнесов». Торговлей практически в прямом смысле «воздухом» (точнее — его колебаниями) в момент создаются астрономические состояния. Гонорары рок- и поп-«звез» ни для кого не являются секретом: это сотни тысяч и миллионы $. Сколько же оставляют себе те, кто эти «звезды» «зажигает»?!

Во-вторых, «новая музыка», как уже было сказано, является мощнейшим промоутером классических наркотиков. А это опять же миллионы и миллиарды $. (Причём, если кто-то думает, что эти миллионы распылены между огромным количеством наркоторговцев, — он ошибается. Основную часть наркоденег цепко держит группа воротил).

В-третьих, не следует забывать социальную функцию «музыкальной» наркотизации. Явление «новой музыки» не случайно совпало с «бурными 60-ми», когда трещали по швам буржуазные демократии. В тотальном одурманивании молодёжи «великие посвящённые», состоящие на службе у мировой плутократии, увидели единственную возможность усидеть на шее порабощённых народов.

Перенос молодёжного бунта из социально-политической сферы в сферу лохматых причёсок, грязных штанов и курения «травки» — их немаловажная победа над человечеством.

Ведь после середины XX века общество вошло в новую логику социального поведения, о каком явлении читайте статью «Смена логики социального поведения» (http://inance.ru/2015/03/smena-logiki/), и общественное устройство меняется кардинально.

Эти изменения логики социального поведения активнее идут в низах общества, поскольку верхи более зависимы от исторически-сложившейся структуры общественного устройства, которая неизбежно уходит в прошлое. И эта зависимость от старой логики социального поведения порождает естественное желание этих верхов сдержать процесс преображения общества.

А поскольку процесс управления в старой логике социального поведения строится на эксплуатировании разницы между попущением, в котором находятся верхи и низы, то можно понять, что для того, чтобы удержаться наверху, «верхи» будут стремиться усилить попущение в отношении низов общества.

Заметки на полях о попущении Попущение Божие — пределы, в которых Бог допускает уклоняться от осуществления Промысла всем, кому в Божьем Предопределении бытия Он предоставил свободу выбора и дал волю для того, чтобы реализовать выбор. При этом открыта возможность одним субъектам оказывать непосредственное или опосредованное воздействие, не укладывающееся в нормы праведных взаимоотношений, на других субъектов, которые сами уклонились от объективной праведности. В зависимости от того, насколько и как кто-то уклоняется от предложенных ему Свыше норм праведности, — настолько Бог не воспрепятствует неправедным действиям и в отношении него самого и не поддержит его неправедное противодействие тем, кто действует против него в пределах Попущения. При этом Попущение в отношении каждого обусловлено достигнутым им личностным развитием: чем больше было дано Свыше человеку, чем ближе его нравственность к праведности, чем большего он достиг в освоении потенциала развития своих способностей — тем строже отношение к нему Свыше и тем строже ему самому следует быть в самодисциплине.



Попущение Божие во всех случаях промыслительно целесообразно, поскольку в нём Бог предоставляет возможность неправедным одуматься самим под воздействием обстоятельств, не нарушая Своею волей их свободы выбора и не подавляя их воли.

Чтобы верхи не могли экcплуатировать низы, ещё товарищ Иисус заповедовал быть более праведными:

«Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Божие. Мф 5:20».

Но, не все в низах вразумели эту правду. А на верхах этим воспользовались, чтобы как можно сильнее затормозить процесс преображения общества, скажем даже так — «профилактировать» этот процесс, созданием культуры разложения и разврата, захлестнувшей менее защищённый от её воздействия западный мир.

И, вслед за «Битлз», по миру двинулись другие «Made in England» рок-группы, для которых, по словам Колемана, сотрудники и последователи Адорно создавали новые направления рок- и электро- музыки, построенных на «бите» и «басе».

Одурманенным человеком легче манипулировать… Исследователь С. Роуз отметил очень важную особенность рок-эпидемии: