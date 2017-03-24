„Битлз” — западный проект закабаления молодёжи
Современная молодёжь, как одна из самых слабо защищённых и уязвимых категорий населения, в силу отсутствия у неё соответствующих знаний, опыта и экономической зависимости, часто выступает объектом для различного рода манипуляций, а также апробаций на ней политических, социально-психологических технологий и экспериментов.
Пример тому «Битлз» — как результат социального эксперимента по изменению сознания, не имеющего аналогов в истории, популярность которого была искусственно создана английскими и американскими учеными-социологами.
Фанаты «ливерпульской четвёрки» наверняка поднимут сказавшего такие слова на смех или почтут за сумасшедшего. Особенно, если они в своё время участвовали в молодёжном движении 60-х годов под девизом: «sex, drugs and rock-n-roll» ( что означает — секс, наркотики, рок-н-ролл — наше прим.).
А таких на Западе — большинство. И хотя СССР в большей степени остался в стороне от тех потрясений, которым подверглись жители западных стран, веяния шестидесятых дошли и до нас.
Что же собой представляет субкультура группы «Битлз», кем она была создана и с какой целью? И почему объектом манипуляции общественным сознанием была выбрана молодёжь?
Молодёжь как объект манипуляций
Яркими примерами практического воплощения различного рода социальных опытов и инженерии являются «молодёжные бунты», «молодёжная», «сексуальная» и «цветные» революции, возникновение и жизнедеятельность различного рода молодёжных субкультур и контркультур.
Обращаясь к данной проблематике, невозможно обойти стороной тематику молодёжных бунтов и революций, происходивших на Западе в 60-е годы XX века.
Ведь данные события произошли в западноевропейских странах в эпоху «холодной войны», т.е. полномасштабного противостояния капиталистической и социалистической систем, а также поэтапного утверждения на Западе олигархической модели капитализма.
Происходившая в эти годы трансформация западных обществ из индустриального типа обществ в общества постиндустриальные, было сопряжено с торжеством и утверждением стандартов общества потребления.
Естественно, что западноевропейская молодёжь, в это время как самая активная часть общества, в массе своей была обречена на бесперспективное, жалкое существование и могла стать своеобразной угрозой для власть предержащих, обратившись к коммунистическим идеям, как своеобразной альтернативе капиталистическому олигархату.
Поэтому элитам этих стран необходимо было взять под контроль молодёжь, направив её энергию совсем в другое русло, чтобы она реально не смогла стать не подконтрольным олигархам участником политических процессов.
Для этого надо было отбить у подавляющей массы молодёжи стремление участвовать в политической жизни общества, уводя её в сторону — в некий иллюзорный, подконтрольный и прибыльный этим олигархам мир.
Как управляют коллективным бессознательным молодёжи
Решением этой задачи и занялась целая сеть западноевропейских научных институтов и центров (среди которых наиболее известными и значимыми, как явствует из книги бывшего высокопоставленного офицера британских спецслужб Д. Колемана (Колеман Д. Комитет 300. Москва: Витязь, 2011.) были Тавистокский институт человеческих отношений и Стэнфордский исследовательский центр), активно финансируемых олигархатом и правительствами данных стран.
Целью деятельности подобного рода структур являлись, конечно же, не столько теоретические и научные исследования различных аспектов поведения человека, малых и больших социальных групп, сколько разработка социальных и политических технологий по управлению обществом и манипулированию индивидуальной и коллективной психикой, а значит — и психодинамикой общества.
«Тавистокский институт, финансируемый Рокфеллером (Англия, Tabernacle Street, London EC 2A 4DD), действует через ряд фондов США, ежегодный оборот которых составляет 6 млрд долл. Изучает логику, объясняющую причины того, почему люди различных культур, интересов, верований, с разным уровнем информированности придерживаются схожих мнений. Кратко эта тема определяется как «инженерия терпимости», или, используя столь модный ныне термин «толерантность», «инженерия толерантности».
Трудно даже вообразить, насколько изощрённой является тематика исследований этого института, в 10 центрах которого действует 400 филиалов в разных странах и 3000 групп изучения и «мозговых центров». Однако эти знания необходимы для воспитания целых народов и наций в интересах нового мирового порядка (Эстулин, 2008: 130-131).»
Занимаясь социальной инженерией и закрытыми экспериментами, в стенах подобных заведений поэтапно взращивались различные проекты по созданию молодёжных субкультур, контркультур; совершенствованию манипулятивных технологий, методов управления личностью, группой, обществом; осуществлению операций спецслужб по смене режимов (например, режима Шарля де Голля во Франции) или организации революций, бунтов и иных катаклизмов, контролю над рождаемостью, духовным здоровьем народа.
Расчёт делался и на извлечение прибыли из подобного рода проектов. Как говорится, «ничего личного — только бизнес!».
Ситуация кардинальным образом изменилась к середине 50-х годов XX века. К социально-экономическим и конкретно-историческим предпосылкам появления молодёжных субкультур и контркультур, а также выделения самой молодёжи в особую социокультурную и политическую общность со своими специфическими интересами и потребностями, относят, прежде всего:
- рост доходов среднего класса и особенно его молодёжной прослойки в 1950-е годы;
- появление новых средств записи и распространения музыкальной культуры (радиоприёмников, магнитофонов и т. п.), индустрии шоу-бизнеса, молодёжной культуры и моды;
- а также всё возрастающее влияние института СМИ и коммуникаций, как эффективного инструмента формирования и манипулирования общественным мнением.
Крайней разновидностью молодёжной субкультуры является молодёжная контркультура,
«ценности которой не совпадают, а иногда и прямо противоположны ценностям культуры, господствующей в конкретном обществе».
Разновидностями молодёжных контркультур являются битники, хиппи, йиппи, «новые левые», борцы за права сексуальных и иных меньшинств, представители деструктивных культов и сект и другие группы молодёжи, не признающие, бунтующие и протестующие против устоев жизнедеятельности того или иного общества.
Питательной средой для формирования этой и других контркультур явилась музыка в стиле рок-н-ролла, а также активно формирующейся под воздействием института СМИ и коммуникаций индустрия рок-культуры.
Вслед за битниками в 60-е годы возникли и оформились и иные контркультуры: хиппи, борцы за равноправие различных меньшинств, группировки «новых левых».
Контркультура хиппи активно, в скрытой форме, рекламировалась и раскручивалась СМИ.
Она, как и остальные контркультуры, быстро коммерциализировалась и стала неотделимой от продвигаемой СМИ индустрии рок-культуры, «сексуальной революции» и мира наркотиков, как
«мощного орудия, позволяющего повернуть сознание людей к возможностям альтернативного общества».
Многочисленные колонии хиппи, возникающие по городам и весям США и западноевропейских обществ, стали своеобразными центрами и основными рынками сбыта и распространения наркотических веществ (мариуханны, гашиша и ЛСД). Стили, мода, элементы контркультуры (джинсы, часто потёртые и дырявые, ставшие повседневной одеждой для представителей различных слоёв общества и высшего света, мини-юбки, оккультная литература и литература «новых левых», а также другие элементы) были интегрированы в систему потребления этих обществ, принося баснословные барыши их производителям.
СМИ целенаправленно осуществляли раскрутку различных рок-групп («Битлз», «Ролинг Стоунз» и др.), пропаганду ценностей (фактически же, антиценностей) контркультур, сексуальной вседозволенности и раскрепощённости. Все эти действия СМИ, шоу-бизнеса и индустрии потребления целенаправленно вели и ввергали институты социализации и сам процесс социализации молодёжи в перманентно кризисное состояние, в ущерб чаяниям и интересам самой молодёжи и всего общества в целом.
Таким образом, в стенах данных институтов при участии спецслужб был создан некий психогенный «наркотик», действие которого основано на новых принципах и явление которого носило глобальный характер, при этом для большинства ныне живущих являлось неотъемлемой частью привычного мира.
Суть «созданной музыки»
Следует отметить, что эта «музыка» не современна. Её ритмическая основа — «бит» — взята из храмовой практики Ближнего Востока и языческой Эллады — из культов Ваал-Хаммона и Диониса, а гармонический строй — из мистики Розенкрейцеров.
И именно деструктивная атональная система была положена Адорно и группой работавших с ним учёных в основу «современной гитарной музыки». Как это странным не покажется на первый взгляд, «рок-культуру», «культуру молодёжного протеста» родили не лохматые хиппаны с грязных окраин Ливерпуля, а чопорные буржуазные профессора — из притаившегося среди вязов сонного Сассексского захолустья «Тавистокского института человеческих отношений».
- Огромное значение в «новой музыке» придаётся сложному барабанному ритму — «биту», оказывающему сильное действие на центры мозга, отвечающие за концентрацию внимания. Эффект «бита» сопоставим с тем, что оказывают «легкие» наркотики — слабое головокружение, подавление сознания, «растворение» его в эмоциях и ощущениях.
- Вторым поражающим фактором является «бас» — инструменты и электронные синтезаторы, производящие низкие и сверхнизкие (до 60 Гц) акустические колебания. «Бас» оказывает влияние на ликвор спинного мозга и на адреналино-инсулиновый баланс, провоцируя неадекватную агрессивность и повышенное сладострастие. Погромы, устраиваемые рок-фанатами, — прямое следствие влияния «баса». С ним также связывают провоцирование суицида. Статистика свидетельствует:
«В первой половине XX в. в США кончали самоубийством преимущественно престарелые люди. Но с 1960-х годов самоубийцы начали резко молодеть. С 1972 по 1987 гг. число самоубийств среди подростков увеличилось на 53%» (Лаврин А. «Хроники Харона», М., 1993).
Случайно ли то, что это по времени совпадает с расцветом «современной музыки»?!
- Третьим по силе одурманивающим фактором является — свет. Именно поэтому любая уважающая себя «группа» таскает за собой по гастролям десятки тонн светового оборудования. Крашеный свет, лазерные имиджи и «выстрелы» — всё предназначено для усиления действия звука, а стробоскоп, например, вообще попал в «музыку» прямехонько из кабинета врача-гипнолога.
Всё вышесказанное позволяет утверждать: «новая музыка» является сильным психогенным «препаратом», действие которого основано на акустическом и аудиальном воздействии на человеческий мозг и железы внутренней секреции; результатом этого воздействия является подавление сознания, аналогичное тому, которое достигается «лёгкими» наркотиками.
При этом сходность состояний, вызываемых роком и «лёгкими» наркотиками (каннабиты, etc.), перманентно ведущаяся рок-музыкантами (текстами песен, имиджами клипов, личным примером) пропаганда наркомании не в малой степени способствуют снятию у аудитории психологического барьера и перед собственно «классическими» наркотиками.
Зачем ИМ всё это нужно?
На это есть, по крайней мере, три ответа.
Во-первых, рок-индустрия является одним из наиприбыльнейших «бизнесов». Торговлей практически в прямом смысле «воздухом» (точнее — его колебаниями) в момент создаются астрономические состояния. Гонорары рок- и поп-«звез» ни для кого не являются секретом: это сотни тысяч и миллионы $. Сколько же оставляют себе те, кто эти «звезды» «зажигает»?!
Во-вторых, «новая музыка», как уже было сказано, является мощнейшим промоутером классических наркотиков. А это опять же миллионы и миллиарды $. (Причём, если кто-то думает, что эти миллионы распылены между огромным количеством наркоторговцев, — он ошибается. Основную часть наркоденег цепко держит группа воротил).
В-третьих, не следует забывать социальную функцию «музыкальной» наркотизации. Явление «новой музыки» не случайно совпало с «бурными 60-ми», когда трещали по швам буржуазные демократии. В тотальном одурманивании молодёжи «великие посвящённые», состоящие на службе у мировой плутократии, увидели единственную возможность усидеть на шее порабощённых народов.
Перенос молодёжного бунта из социально-политической сферы в сферу лохматых причёсок, грязных штанов и курения «травки» — их немаловажная победа над человечеством.
Ведь после середины XX века общество вошло в новую логику социального поведения, о каком явлении читайте статью «Смена логики социального поведения» (http://inance.ru/2015/03/smena-logiki/), и общественное устройство меняется кардинально.
Эти изменения логики социального поведения активнее идут в низах общества, поскольку верхи более зависимы от исторически-сложившейся структуры общественного устройства, которая неизбежно уходит в прошлое. И эта зависимость от старой логики социального поведения порождает естественное желание этих верхов сдержать процесс преображения общества.
А поскольку процесс управления в старой логике социального поведения строится на эксплуатировании разницы между попущением, в котором находятся верхи и низы, то можно понять, что для того, чтобы удержаться наверху, «верхи» будут стремиться усилить попущение в отношении низов общества.
Заметки на полях о попущении
Попущение Божие — пределы, в которых Бог допускает уклоняться от осуществления Промысла всем, кому в Божьем Предопределении бытия Он предоставил свободу выбора и дал волю для того, чтобы реализовать выбор.
При этом открыта возможность одним субъектам оказывать непосредственное или опосредованное воздействие, не укладывающееся в нормы праведных взаимоотношений, на других субъектов, которые сами уклонились от объективной праведности.
В зависимости от того, насколько и как кто-то уклоняется от предложенных ему Свыше норм праведности, — настолько Бог не воспрепятствует неправедным действиям и в отношении него самого и не поддержит его неправедное противодействие тем, кто действует против него в пределах Попущения. При этом Попущение в отношении каждого обусловлено достигнутым им личностным развитием: чем больше было дано Свыше человеку, чем ближе его нравственность к праведности, чем большего он достиг в освоении потенциала развития своих способностей — тем строже отношение к нему Свыше и тем строже ему самому следует быть в самодисциплине.
Попущение Божие во всех случаях промыслительно целесообразно, поскольку в нём Бог предоставляет возможность неправедным одуматься самим под воздействием обстоятельств, не нарушая Своею волей их свободы выбора и не подавляя их воли.
Чтобы верхи не могли экcплуатировать низы, ещё товарищ Иисус заповедовал быть более праведными:
«Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Божие. Мф 5:20».
Но, не все в низах вразумели эту правду. А на верхах этим воспользовались, чтобы как можно сильнее затормозить процесс преображения общества, скажем даже так — «профилактировать» этот процесс, созданием культуры разложения и разврата, захлестнувшей менее защищённый от её воздействия западный мир.
И, вслед за «Битлз», по миру двинулись другие «Made in England» рок-группы, для которых, по словам Колемана, сотрудники и последователи Адорно создавали новые направления рок- и электро- музыки, построенных на «бите» и «басе».
Одурманенным человеком легче манипулировать… Исследователь С. Роуз отметил очень важную особенность рок-эпидемии:
«Попытку навязать нам постоянное присутствие «в воздухе» рок-музыки — в виде «фоновой музыки, которая слышится сейчас везде — в универмагах, учреждениях…», в виде обязательной «нагрузки» к рекламным, информационным и иным сообщениям, получаемым нами из электронных СМИ».
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Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Феномен “Битлз” не был спонтанным молодежным бунтом против старой социальной системы. Наоборот, это был тщательно разработанный неуловимыми заговорщиками план ввода чрезвычайно разрушительного элемента в большую целевую группу населения, сознание которой планировалось изменить против ее воли. Вместе с “Битлз” в Америке были введены в оборот новые слова и выражения, изобретенные Тавистоком. Такие слова, как “рок” в отношении к музыкальным звукам, “тинэйджер” (“подросток”), “кул” (cool— “клевый”), discovered(“открытый”, “обнаруженный”) и “поп-музыка” были частью лексикона из кодовых слов, означающих принятие и употребление наркотиков. Эти слова пришли вместе с “Битлз” и появлялись везде, куда приезжали “Битлз”, причем “тинэйджеры” сразу их “обнаруживали”. Кстати, слово “тинэйджер” нигде не употреблялось до тех пор, пока на сцене не появились “Битлз” благодаря “Тавистокскому институту человеческих отношений”.
Как и в случае уличных войн, эту задачу невозможно было решить без сотрудничества со средствами массовой информации, прежде всего с электронными СМИ. Особая роль отводилась пошлому типу Эду Салливану, который был специально подготовлен заговорщиками для той роли, которую он должен был сыграть. Никто не обратил бы внимания на шутовскую группу из Ливерпуля и на их двенадцати-атональную систему “музыки”, если бы пресса не подняла бы вокруг них настоящий ажиотаж.Двенадцати-атональная система состояла из тяжелых повторяющихся звуков, взятых из музыки жрецов культов Диониса и Ваала и подвергнутых “современной” обработке Адорно (Adorno), близким другом королевы Англии и, следовательно, Комитета 300.
Тависток и его Стэнфордский Исследовательский Центр создали специальные слова, которые затем вошли в общее употребление в среде “рок-музыки” и ее любителей. Эти модные ключевые слова создали новую отколовшуюся от социума большую группу молодежи, которую посредством социальной инженерии и обработки заставили поверить, что “Битлз” — это действительно их любимая группа. Все созданные в контексте “рок-музыки” ключевые слова были предназначены для массового управления новой целевой группой, т. е. американской молодежью.
“Битлз” сработали прекрасно, вернее Тависток и Стэнфорд сработали великолепно, а “Битлз” просто реагировали как запрограммированные роботы “с небольшой помощью их друзей” (“with a little help from their friends”) — кодовых слов для употребления наркотиков и доведения до “клевого” состояния. “Битлз” стали бросающимся в глаза “новым типом” — еще один перл Тавистокского жаргона — он появился незадолго до того, как “Битлз” создали новый стиль (экстравагантная одежда, прически и речь), который возмутил старшее поколение, что и планировалось. Это было частью процесса “фрагментации — неадекватной адаптации” разработанного и пущенного в ход Уиллисом Хармоном и его командой ученых-социологов и специалистов в области генной инженерии.
Истоки Битлз или о причинах дибилизации общества на примере США
В деле эффективной промывки мозгов больших групп населения в нашем обществе решающая роль принадлежит печатным и электронным средствам массовой информации. Войны уличных банд закончились в Лос-Анжелесе в 1966 году, как только средства массовой информации прекратили их комментировать. Уличные банды начинают разбредаться по мере ослабления к ним внимания СМИ, а затем они бесследно исчезают. Как и в 1966 году проблема просто “выдохлась”. Уличные банды исполнили свою задачу создания атмосферы нестабильности и опасности. Точно такой же сценарий ожидает и “рок” музыку. Будучи лишенной внимания средств массовой информации, она тихо займет свое место в истории.
Вслед за “Битлз”, которых, между прочим, собрал вместе Тавистокский Институт, приехали и другие “Made in England” рок группы, для которых, как и для “Битлз”, Тео Адорно писал всю культовую “лирику” и сочинял всю “музыку”. Мне неприятно употреблять эти прекрасные слова в контексте “битломании”; это напоминает мне, как неправильно используется слово “возлюбленный”, когда оно относится к грязному контакту между двумя гомосексуалистами, извивающимися в свинской похоти. Называть “рок” музыкой — такое же оскорбление музыки, как и “рок-лирика” — оскорбление языка.
Затем Тависток и Стэнфорд принялись за осуществление второй фазы работы, заказанной им Комитетом 300. Новая фаза поддала жару социальным изменениям в Америке. Так же быстро, как появились на американской сцене “Битлз”, возникло и “разбитое поколение” (beat generation) — кодовые слова, предназначенные разделить и обособить общественные группы. Теперь СМИ сфокусировали свое внимание на “разбитом поколении”. Новые слова тавистокского происхождения взялись, казалось бы, ниоткуда: “битники”, “хиппи”, “дети цветов” — эти слова прочно вошли в язык Америки. Стало популярным “выпадать из общества” (drop out), носить грязные джинсы и длинные немытые волосы. Представители “разбитого поколения” отрезали себя от остальной Америки. Они получили такую же дурную репутацию, как и более чистоплотные “Битлз”.
Вновь созданная социальная группа и ее “стиль жизни” затянула миллионы молодых американцев в свой культ. Американская молодежь подверглась радикальной революции, даже не осознавая этого, в то время как старшее поколение беспомощно пребывало рядом, будучи не в состоянии установить источник кризиса и, следовательно, неадекватно реагируя на его проявления, которыми были всевозможные наркотики, марихуана, а позднее лизергиновая кислота. “ЛСД” была “как нельзя кстати” предоставлена для них швейцарской фармацевтической компанией SANDOZ, после того как один из ее химиков Альберт Хоффман открыл синтез эрготамина — одного из мощнейших изменяющих сознание наркотиков. Комитет 300 финансировал этот проект через один из своих банков S. C. Warburg, а в Америку наркотик завез философ Олдос Хаксли.
Новый “чудо-наркотик” начали быстро распространять в “пробных” упаковках, бесплатно раздаваемых в колледжах и на “рок” концертах по всей территории Соединенных Штатов, в результате чего именно ЛСД стал катализатором широкого распространения наркотиков. Здесь сразу встает настоятельный вопрос: а что делало в это время “Управление по борьбе с наркотиками” (УБН) (Drug Enforcement Agency (DEA))? Имеются неоспоримые косвенные доказательства, показывающие, что УБН знало, что происходит, но ему было приказано не вмешиваться.
По мере того, как все больше британских “рок-групп” прибывало в США, рок концерты стали обязательным элементом повседневной жизни американской молодежи. В тандеме с этими “концертами” пропорционально росло и потребление молодежью наркотиков. Дьявольский бедлам тяжелых ударных звуков глушил сознание слушателей до такой степени, что любого из них можно было легко убедить попробовать новый наркотик лишь потому, что “все делают это”. Пример окружающих сверстников — очень сильное оружие. “Новая культура” получила максимально возможное освещение в средствах массовой информации, причем это не стоило заговорщикам ни цента.
Сильное негодование ряда гражданских лидеров и церковных деятелей по поводу нового культа было направлено против его РЕЗУЛЬТАТОВ, а не против ПРИЧИН. Критики рок-культа совершили те же самые ошибки, которые были сделаны в период “сухого закона”: они критиковали правоохранительные органы, учителей, родителей — кого угодно, только не заговорщиков.
Поскольку меня переполняет чувство гнева и негодования в отношении этой великой наркотической чумы, я не прошу у читателя извинений за использование слов, совершенно для меня не характерных. Одним из самых мерзких наркотических гадов во всей Америке является Алан Гинзберг (Alan Ginsberg). Этот Гинзберг, не затратив ни цента, разрекламировал ЛСД на всю страну, хотя в обычных обстоятельствах такая реклама на телевидении стоила бы миллионы долларов. Эта бесплатная реклама наркотиков, и прежде всего ЛСД, достигла своего пика в конце шестидесятых годов благодаря абсолютно добровольной поддержке СМИ. Эффект массовой рекламной кампании Гинзберга был ужасающим; американская общественность подверглась сразу целому ряду “культурных шоков будущего”.
Подвергнутые воздействию лавинообразного потока информации и чрезмерной стимуляции (я хочу снова напомнить, что это — тавистокский жаргон, почерпнутый из тавистокских практических пособий), мы были захвачены этим потоком, а, достигнув определенной критической стадии, наше сознание стало просто впадать в апатию, будучи уже не в силах переваривать эти информационные сверхдозы — то есть, “глубокое всестороннее проникновение” достало нас. Гинзберг претендовал на звание поэта, но никто из тех, кто пытался стать поэтом, не писал большей ерунды и вздора. Поставленная перед Гинзбергом задача почти не имела отношения к поэзии — его главной задачей было навязать целевой группе населения новую субкультуру.
В помощь Гинзбергу приставили Нормана Мейлера, писателя того сорта, что регулярно проводят время в психушках. Мейлер был любимцем левацкой голливудской тусовки и поэтому у него не было проблем с получением максимума телевизионного времени для Гинзберга. Естественно, Мейлер должен был иметь благовидный предлог — даже он не мог открыто пропагандировать истинные намерения Гинзберга. Поэтому был предпринят следующий маневр: Мейлер вел “серьезные” беседы с Гинзбергом перед камерой о поэзии и литературе…
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Такую ахинею мог только полный идиот написать с целью, что это будут читать и верить написанному такие же идиоты, как он сам. Автор, битлы НИКОГДА не сочиняли тяжёлую музыку !
Оказывается , некий Адорно– друг королевы , битловские хиты сочинял ! Людей , закончивших консерваторию, десятки тысяч ! Но великой музыки не сочинил НИКТО ! За исключением единиц . Великая музыка по формулам не вычисляется. Надо иметь искру божью. Это вам любой скажет, кто пробовал в молодости сочинять музыку и стихи.
Автор приплёл к творчеству Битлз даже педерастию ! Это начало 60-х, сынок ! Мораль тогда не выходила за рамки традиционной ! Для многих молодых людей 60-х, 70-х, 80-х годов творчество “Битлз” послужило толчком к изучению английского языка и содержание песен, поначалу незамысловатых, знали прекрасно ! Эту чушь можно только современной молодёжи с ЕГЭ-шными мозгами втюхать.
По “логике” автора всю эстрадную шелупонь на пост-советском пространстве тоже Селиван раскручивает ! Рекламная пиар-компания — основа любого бизнеса, включая шоу-бизнес. Прокладки тоже Селиван раскручивает по телевизору ?!
А рост употребления наркотиков был не потому, что “Битлз” ими торговали, а потому что наркокортели , к числу которых принадлежит и семья британской королевы, получали от этого большие прибыли , распространяя наркотики через своих агентов в молодёжной среде. А среди романтически настроенной молодёжи на музыкальных тусовках это делать проще всего !
Автор дэбил какой-то.