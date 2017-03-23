Возвращение Крыма

Вся эта цепочка указов была незаконна, так как: а) Президиум ЦК КПСС не имел права передавать территории одной республики другой, б) Конституция РСФСР 1937 года не называет в числе полномочий Президиума Верховного Совета РСФСР право решать вопросы территориальной целостности РСФСР, в) вообще никакие органы государственной власти РСФСР не были наделены правом изменять территорию РСФСР или давать согласие на ее изменение.

Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР 19 февраля 1954 года по личной инициативе главы КПСС Н.С. Хрущева к 300-летию Переяславской Рады в знак вечной дружбы русского и украинского народов. Это было решено 25 января 1954 года на заседании Президиума ЦК КПСС и затем оформлено сначала указом Президиума ВС РСФСР от 5 февраля 1954 года, затем указом Президиума ВС УССР от 13 февраля и, наконец, указом президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля того же года.

Единственным способом получения согласия РСФСР на изменение ее территории был бы референдум. И пункт «г» статьи 33 Конституции Российской Федерации наделял Президиум Верховного Совета правом проводить всенародный опрос (референдум).



В 1954 году этого сделано не было: референдум, учитывающий мнение жителей Крыма, при передаче не проводился. Таким образом, акты 1954 года о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР не имеют юридической силы с момента их принятия.

В то время это ничего не изменило в жизни населения Крыма, поскольку государство было одно, с одной властью, одними законами.

После революционного расчленения единого государства в 1991 г. русское население Крыма стало подвергаться насильственной украинизации и потребовало на основе референдума возвращения Крыма в состав России в связи с распадом СССР.

В 1992 г. Верховный Совет России признал постановление президиума Верховного Совета РСФСР 1954 г. "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР" как принятое с нарушением Конституции, не имевшее юридической силы с момента принятия. Россия подтвердила свой суверенитет над Крымом и Севастополем (важно также постановление ВС РФ от 9 июля 1993 г.).



Осенью 1993 г. высший законодательный органа РФ был расстрелян захватившей власть олигархией, но постановления его в последующем не отменялись, они действительны поныне. Народ Крыма продолжает борьбу за воссоединение с Россией на основе закона и своего волеизъявления.

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Российского народного вече г. Севастополя

к Президенту Российской Федерации Владимiру Путину, к Госдуме, Совету Федераций, Правительству Российской Федерации

Кроме исторических, демографических, геополитических, экономических и всех остальных факторов решающую роль в дальнейшем становлении Крыма, Севастополя, а значит и Черноморского флота, безусловно, должно сыграть и сыграет Право.

В соответствии с Всеобщей Декларацией прав человека воля компактно проживающего в Крыму, в Севастополе русского, российского большинства многократно подтверждена результатами всех проводившихся здесь референдумов и опросов, а также стихийными выступлениями многотысячных масс. И она – воля эта – однозначна: решительное прекращение насильственной депортации 1954 года и по примеру других, уже репатриированных народов, скорейшее возвращение в пределы своей Родины – России вместе с отторгнутым от нее полуостровом Крым.

Для этого, помимо права депортированного народа на репатриацию вместе с исконно принадлежащей ему землей, а также права разобщенного народа на воссоединение, есть и иные внутригосударственные и международные правовые основания, в том числе и Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 21 мая I992 года "О правовой оценке решений высших органов государственной власти РСФСР по изменению статуса Крыма, принятых в 1954 г." Оно гласит:

«Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 1. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1954 г. "О передачи Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР", как принятое с нарушением Конституции (Основного Закона) РСФСР и законодательной процедуры, признать не имеющим юридической силы с момента принятия. 2. Ввиду конституирования последующим законодательством РСФСР данного факта и заключения между Украиной и Россией двустороннего договора от 19 ноября 1990 г., в котором стороны отказываются от территориальных притязаний, и закрепления данного принципа в договорах и соглашениях между государствами СНГ, считать необходимым урегулирование вопроса о Крыме путем межгосударственных переговоров России и Украины с участием Крыма и на основе волеизъявления его населения. Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р.И.Хасбулатов.

Москва, Дом Советов России, 21 мая 1992 г., № 2809-1»

Однако упомянутый в данном Постановлении двусторонний российско-украинский Договор (от 19 ноября 1990 г.) своей 6-й статьей совершенно четко устанавливает: «Высокие договаривающиеся стороны признают и уважают территориальную целостность Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и Украинской Советской Социалистической Республики в ныне существующих, в рамках СССР, границах». Яснее ясного: «В РАМКАХ СССР». Не стало СССР – не стало и никаких юридических последствий этого зловредного Договора.



И оглядываться на него уже тогда, а тем более ныне, не было и нет ни малейшей необходимости. И годится он – Договор этот только на то, чтобы его денонсировать. К тому же у Севастополя есть и свои – покруче – основания для безоговорочного и немедленного воссоединения с Родиной нашей – Россией.

29 октября 1948 года Президиум Верховного Совета РСФСР выделил Севастополь из состава Крымской области в самостоятельную административно-хозяйственную единицу, придал ему статус республиканского города и напрямую подчинил Правительству РСФСР, а как главную базу Черноморского флота – наркомату обороны СССР. Сделано это было в строгом соответствии с Конституцией РСФСР 1937 г., Конституцией СССР 1936 г. и законодательной процедурой.

Значительно позже – в феврале 1954 года – было объявлено, что из политико-экономических соображений, а главное из кровного братства русского и украинского народов, из советской, социалистической солидарности, Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР". Однако на этот раз и Конституция РСФСР, и законодательная процедура были безцеремонно попраны.

Став таким произвольным и противоправным образом хозяином Крымской области, украинское руководство решило, что теперь оно вправе распоряжаться всем полуостровом. И в 1966 году в одностороннем порядке включило в свою новую Конституцию 77 статью о том, что Севастополь является городом республиканского подчинения в составе УССР.



Хотя никакого решения о передаче Украине сверх Крымской области еще и самостоятельной российской административно-хозяйственной единицы – Севастополя конституционные органы власти РСФСР не принимали.



Не заключали они по этому поводу с Украиной и никакого международного договора, т.е. не выполнили основное требование Международного Права, Международного Суда и Венской Конвенции: передачу государственного суверенитета любой, даже самой незначительной территории (а тем более такого города как Севастополь) оформлять только Международным Договором, через соответствующие международные инстанции.



И потому Севастополь как был де-юре, так и поныне остался де-юре неотъемлемой частью Российской Федерации.

И потому в противоправных попытках удержать за собой вместе с Крымом и Севастополь, украинские "прихватизаторы" и тут цепляются за двусторонний российско-украинский Договор от 19 ноября 1990 г. Но мы уже разъяснили суть его 6-й статьи: не стало СССР – не стало и юридических последствий данного Договора, в сущности, и самого Договора. Точно так же, как если нет международно-правового оформления территориальных изменений, то нет и права на соответствующие территории.

На основании вышеизложенного, результатов двухлетней скрупулезной работы специальной депутатской комиссии Верховного Совета Российской Федерации по проблеме Крыма, Севастополя, Черноморского Флота (председатель комиссии Е.К. Пудовкин), других постоянных комиссий, парламентских слушаний и сессий – Верховный Совет Российской Федерации 9 июля 1993 г. (почти через год после своего Постановления о Крыме) принял следующее Постановление "О статусе города Севастополя":

«Верховный Совет Российской Федерации, рассмотрев по поручению седьмого съезда народных депутатов Российской Федерации вопрос о статусе города Севастополя, постановляет: 1. Подтвердить российский федеральный статус города Севастополя в административно-территориальных границах городского округа по состоянию на декабрь 1991 г. 2. Совету Министров – Правительству Российской Федерации в кратчайший срок разработать государственную программу обезпечения статуса города Севастополя, дав соответствующие поручения Министерствам и Ведомствам; провести переговоры с Правительством Украины о городе Севастополе, как главной базе единого Черноморского флота. 3. Центральному банку России предусмотреть финансирование соответствующих статей бюджета города Севастополя через свои отделения. 4. Комитету Верховного Совета Российской Федерации по конституционному законодательству подготовить проект Закона Российской Федерации о федеральном статусе города Севастополя. 5. В целях недопущения политической напряженности просить правительство Украины отозвать передислоцированные в район города Севастополя подразделения спецчастей. Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р.И.Хасбулатов.

Москва, Дом Советов России. 09 июля 1993 г. № 5359-1».

23 августа 1994 г. Российский федеральный статус города Севастополя своим Постановлением подтвердил и Севастопольский городской Совет ХХII созыва.

Мы ждем, Владимiр Владимiрович – уважаемый наш Президент, уважаемые депутаты и сенаторы Федерального Собрания, министры Правительства, что принятые 21 мая 1992 г. и 9 июля 1993 г. Верховным Советом российской Федерации постановления о статусах Крыма и Севастополя и расстрелянные Ельциным (но от этого не утратившие своей силы), другие воссоединительные инициативы России в ближайшее же время будут всеми необходимыми способами, а главное принципиально, решительно доведены до правого, победного конца. И севастопольцы, моряки-черноморцы, крымчане станут первыми русскими россиянами, вернувшимися вместе с временно отторгнутой исконно российской землей в безкрайние пределы родимой России!".

+ + +

Обращение было принято на митинге российских патриотических сил города Севастополя 20 апреля 2002 г, – в юбилейные дни присоединения Крыма к России.



По поручению митинга и пикета: Круглов Александр Георгиевич – председатель (старейшина) Российского народного вече Севастополя, экс-депутат Севастопольского горсовета и Верховного Совета Автономной Республики Крым – двух созывов, консультант от общественности Севастополя при депутатской комиссии Верховного Совета Российской Федерации по проблемам Крыма, Севастополя, Черноморского флота. (1991-1993).



Никакой реакции со стороны упомянутых властей РФ, которым Обращение было направлено, – не последовало.

ДЕКЛАРАЦИЯ

о провозглашении народного фронта

"СЕВАСТОПОЛЬ — КРЫМ — РОССИЯ"

Мы, жители Крыма и Севастополя, по воле безумцев, предателей и явных врагов оказавшиеся вне Родины, в чужих странах и государствах,

помня, что героическая история Севастополя, Крыма является наиболее славной во всей многовековой истории Великой России,

исходя из ст.19, 20 (ч.1) Всеобщей декларации прав человека, а также Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 21 мая 1992 года "О правовой оценке решений высших органов государственной власти РСФСР по изменению статуса Крыма, принятых в 1954 г." и постановления Верховного Совета Российской Федерации от 9 июля 1993 г. "О статусе города Севастополя",

учитывая, что после развала СССР Украина в одностороннем порядке распространила свой суверенитет на Крым и Севастополь и в настоящий момент государственная граница между Россией и Украиной не установлена,

Требуем прекратить аннексию Севастополя, Крыма Украиной и заявляем о создании НАРОДНОГО ФРОНТА "СЕВАСТОПОЛЬ — КРЫМ — РОССИЯ", который ставит перед собой единственную цель: на основе внутригосударственных и международных прав, общепринятых гуманитарных норм, фактов истории в самые короткие сроки восстановить историческую справедливость — воссоединить Севастополь, Крым с Родиной нашей — Россией!

Подписи лидеров НАРОДНОГО ФРОНТА "СЕВАСТОПОЛЬ — КРЫМ — РОССИЯ"

95000, Республика Крым, г.Симферополь, ул.51 Армии, 107, кв.26

тел. (095)332-06-68, (0652)57-23-26

Пишите нам на sevkrimrusya.ru

Объявляем безсрочную акцию "Украина без Крыма"

Народный фронт "Севастополь-Крым-Россия" объявляет о начале безсрочной акции "Украина без Крыма", целью которой является прекращение аннексии полуострова Украиной и возвращение Крыма и Севастополя под юрисдикцию Российской Федерации правовым путём. Нет никаких правовых оснований нахождения Крыма и Севастополя в составе Украины.



Юрисдикция, которую осуществляет Украина над Крымом, носит временный характер. Юридически значимых документов, включивших Крым или Севастополь в состав государственной территории Украины, не существует. Российский суверенитет над полуостровом никому не передавался.

В начале 90-х годов прошлого столетия Россия подтвердила свой суверенитет над Крымом и Севастополем Постановлениями Верховного Совета Российской Федерации от 21 мая 1992 года "О правовой оценке решений высших органов государственной власти РСФСР по изменению статуса Крыма, принятых в 1954 г." и от 9 июля 1993 г. "О статусе города Севастополя". Эти акты в последующем не отменялись, они действуют и поныне.

Смысл акции – в массовой подаче жителями полуострова административных исков в суды, с требованием обязать Верховную Раду Украины изменить Конституцию Украины, исключив из нее раздел X "Автономная Республика Крым" и упоминания в тексте об Автономной Республике Крым и городе-герое Севастополе как территориях, на которые не распространяется суверенитет Украины.



Планируется подключить к акции и прогрессивную общественность Украины, которая осознаёт захватническую сущность украинского государства и желает сделать всё для формирования позитивного имиджа страны, провозгласившей курс на евроатлантическую интеграцию.

В случае отрицательного результата в судах разных инстанций участники акции намерены обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека с требованием внести соответствующее представление в органы государственной власти Украины. Далее, в соответствии со ст. 55 Конституции Украины, "после использования всех национальных средств правовой зашиты обращаться за защитой своих прав и свобод в соответствующие международные судебные учреждения или в соответствующие органы международных организаций, членом или участником которых является Украина".



Такими учреждениями являются Комитет ООН по правам человека, Европейская комиссия по правам человека, Европейский суд по правам человека и др.

Участники акции намерены также бороться за возобновление действия Конституции Республики Крым от 6 мая 1992 года. До тех пор пока это не произойдёт на всех выборах в Верховный Совет Крыма Народный фронт "Севастополь-Крым-Россия" будет призывать крымчан голосовать "против всех", так как на аннексированной территории свободные и честные выборы невозможны.

Координационный совет Народного фронта "СЕВАСТОПОЛЬ-КРЫМ-РОССИЯ"

http://sevrus.narod.ru/

ВЫПИСКА ИЗ СТЕНОГРАММЫ

заседания 2-й сессии Верховного Совета РСФСР и 42-го совместного заседания Совета Республики и Совета Национальностей 22 ноября 1990 года (о ратификации Договора между РСФСР и УССР, подписанного 19 ноября 1990 года в Киеве Б.Н. Ельциным и Л.М. Кравчуком).

Председательствующий – Р.И. Хасбулатов.

Председательствующий.

[...] Я должен вам сообщить, что Украина уже ратифицировала Договор, причем с интересным результатом: 352 депутата голосовало за, ноль – против, ноль – воздержавшихся. Все-таки такое событие… Нам неудобно затягивать, тем более, что это первый такой серьезный договор, об этом уже шла речь. [...]

Сейчас выступит министр иностранных дел Российской Федерации Андрей Владимiрович Козырев. Он ответит на вопросы наших депутатов. [...]

Козырев А.В., министр иностранных дел РСФСР.

[...] Я, может быть, отвечу на вопросы, чтобы не повторять политическую оценку, которая уже была дана. Единственно я хотел бы добавить еще одну мысль как министр именно иностранных дел. [...] Мне кажется, что этот Договор является вкладом и в обезпечение общей стабильности, в том числе международной. [...] Так вот мне кажется, что этот Договор являлся бы вкладом в обезпечение стабильности в нашей стране, то есть в Советском Союзе. [...] Договор дает возможность решать те проблемы, которые, к сожалению, сейчас возникают у нас в республиках в рамках Союза.

Председательствующий.

Все. Спасибо. Есть вопросы к Андрею Владимiровичу Козыреву?

Белоглазов Ю.М.,

Стерлитамакский территориальный избирательный округ, Башкирская АССР, член Верховного Совета РСФСР.

Не считаете ли вы, что статьей 6-й мы закрепляем передачу Крыма и других исконно русских земель (если мы обратимся к энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона) Украинской Республике? И второе. Не считаете ли вы, что это будет последующим развалом русской государственности? Следующий вопрос. Что мы будем делать с Севастополем, с морскими портами и базами? Что, будем новые строить?

Козырев А.В., министр иностранных дел РСФСР.

Если кратко ответить, то «нет» на все Ваши вопросы. Я так не считаю. И строить, я думаю, мы не будем. Если есть необходимость, я могу объяснить.

Белоглазов Ю.М.

Я не удовлетворен ответом. Объясните почему.

Козырев А.В., министр иностранных дел РСФСР.

Товарищи, я хочу обратить ваше внимание на формулировки этой статьи, в особенности на последние слова: «[...] в ныне существующих в рамках СССР границах». То есть речь идет о том, что сегодня мы являемся республиками в рамках СССР, и, как я уже упоминал, [...] имеется в виду укрепление содружества суверенных государств.



Эту терминологию [...] используют сейчас практически все, в том числе Президент Горбачев и руководство обеих республик. [...] В настоящий момент существует Российская Федерация в ее границах, в рамках СССР, и в настоящий момент существует Украинская ССР, в ее ныне существующих границах, как они нанесены на карту. [...]



Другое дело, если возникнет вопрос о том, что граница будет не в рамках СССР. Но, во-первых, тогда это будет все равно, можно надеяться, в рамках Союза суверенных государств, то есть обновленного по существу Союза. Но тогда, как говорится, будет другое дело.



Это уже будет другая политическая ситуация. Но Договор сегодня фиксирует реально существующий факт. Товарищи, что касается второго вопроса – о базах в Севастополе. По всем нашим документам обезпечение безопасности передано Союзу, и никто сейчас об этом не говорит.

Депутат (не представился).

Уважаемый товарищ министр!

У меня вопросы касаются 2-й статьи и 16-й. 2-я статья. В России и на Украине живет много членов одной и той же семьи, ну, скажем, мать с отцом живут в России, а на Украине живут их дети. По нашему Договору, который нам предложено ратифицировать, у них будет разное гражданство.



И вопросы об их гражданстве будут решаться каким-то особым дополнительным образом. [...] Фактически многие семьи России и Украины окажутся в ситуации Южной Кореи и Северной Кореи, Южного Вьетнама и Северного Вьетнама. То есть мы фактически начинаем резать по живым семьям. То есть вся 2-я статья предполагает именно такой разворот событий.



Второй вопрос. 16-я статья. Здесь написано, что Высокие Договаривающиеся Стороны не вправе непосредственно препятствовать заключению договоров с третьими сторонами об их участии в системе коллективной безопасности. Поясните, пожалуйста, если Украина перейдет в структуру НАТО, а мы останемся вне структуры НАТО, то каким образом мы себя будем вести в данном случае и как будет решаться вопрос о наших ядерных проблемах, о Севастополе и так далее и т. д.

Козырев А. В., министр иностранных дел РСФСР.

Товарищи, мне кажется, что ни дух, ни буква этого документа [...] не дают оснований нам все-таки предполагать такие сценарии худшего вида времен «холодной войны». [...] Что касается вопросов гражданства, то они действительно будут регулироваться теми законами, которые примет Верховный Совет.

Соколов В.С., Лесосибирский территориальный избирательный округ, Красноярский край.

У меня два вопроса. Как расценивать содержание преамбулы, где упоминаются Устав ООН, Хельсинкские соглашения и целый ряд других международных актов и ни разу не упоминается Союз Советских Социалистических Республик? Что бы это могло значить?



И второй вопрос в связи с этим. В статье 8-й, где определяются сферы взаимных интересов, не упоминается оборона. Отмечу и статью 16-ю: я не удовлетворен Вашим ответом о возможном сценарии поведения республик, договаривающихся в этой ситуации. Как же быть с вопросами обороны и коллективной безопасности, если мы не вмешиваемся в деятельность республики, заключающей договор с третьей стороной?

Козырев А.В., министр иностранных дел РСФСР.

О преамбуле, где не упоминается Союз Советских Социалистических Республик. В ней упоминаются Декларации о суверенитете, поскольку речь идет о двустороннем договоре между двумя республиками. [...] Я так себе это представляю.



Что касается статей 8-й и 16-й, то мне кажется, что речь идет о системе коллективной безопасности. Конечно, не о НАТО, а о сохранении той системы коллективной безопасности, которую мы имеем в сегодняшнем Союзе ССР.



Теперь, что касается статьи 16-й. Она оставляет простор в том смысле, что республики, возможно, будут выходить на разный уровень и разные формы отношений в будущем Союзе. [...] Это находится в процессе формирования. Поэтому сочли необходимым дать вот такой простор, чтобы каждая из республик могла определить именно свою степень участия в коллективной безопасности в зависимости от собственных решений.

Депутат (не представился).

Уважаемый товарищ министр, у меня к вам как к специалисту следующий вопрос. Я прошу дать оценку.



Вот депутат Белоглазов высказал известный тезис, поддерживаемый рядом депутатов, тезис об исконно русских землях, которые ныне надо собрать под руку России. Я хотел бы выяснить: если этот тезис (а он должен быть равноправным, то есть применим к другим республикам) мы отнесем к украинской стороне, то не имеют ли они право как наследники Киевской Руси претендовать на Москву и Новгород?

Козырев А.В., министр иностранных дел РСФСР.

Товарищи, мне кажется, что одно из достоинств этого Договора, который сейчас мы рассматриваем и который было бы целесообразно ратифицировать, как это сделали наши украинские товарищи, состоит в том, что он выводит из сферы конфликта.



Он своим духом, всем содержанием, тем, что он основан на самых высоких на сегодняшний день международных стандартах, выводит нас именно в ситуацию XX века, а не XIX или начало нынешнего, когда шли войны и безконечный спор о границах. Тем более, что речь идет о двух республиках, на сегодняшний день находящихся в составе Советского Союза.



Задача этого Договора в том, чтобы стабилизировать ситуацию, дать дополнительные гарантии единого правового пространства, избежать совершенно ненужного выяснения отношений. Иначе мы сами себя зачем-то ввергнем в сложную ситуацию: у нас есть такие примеры, как Нагорный Карабах и др. Мне кажется, мы бы могли помочь им выйти из этого положения, а мы сами пытаемся сейчас попасть во что-то похожее.



Лукин В.П., председатель Комитета по международным делам и внешнеэкономическим связям.

Больше всего волнует всех нас проблема Крыма. На мой взгляд, проблема Крыма была решена 30 лет тому назад не оптимально. Это такое решение, которое не делает чести тоталитарному режиму. Кто-то с кем-то, с двумя-тремя человеками посоветовался и все решил. Это не способ решения пограничных проблем.



Вы знаете, что в Крыму идут определенные процессы. Население само должно высказаться по поводу того, какую жизнь оно предпочитает, причем высказаться в марте. [...] Мы выступаем за те границы, которые существуют пока и поскольку в той мере, в которой они существуют в рамкам Союза Советских Социалистических Республик. [...]



Мы обязаны как российский парламент защищать россиян везде, где бы они ни находились. Между прочим, международное право не исключает, а даже предполагает принцип двойного гражданства. Но все эти вопросы мы будем обсуждать в отдельном соглашении, исходя из принципов защиты наших соотечественников, где бы они ни находились.



Существует идея раздела Вооруженных Сил между республиками. Я считаю эту идею абсурдной, чудовищной, ведущей к катастрофе не только общесоюзного, но и мiрового значения. Я решительно против этой идеи. Я глубоко убежден, что нам надо избежать раздела армии.

Давайте не будем ссориться, и тогда Севастополь будет наш и украинский. Севастополь будет защищать наше содружество.

Астафьев М.Г., Дзержинский территориальный избирательный округ, г. Москва.

Владимiр Петрович, вы только что сказали, что вы за совместную с Украиной армию. Я тоже за совместную армию. Но в Договоре об этом нет ни одного слова. Не означает ли это, что одна из Высоких Договаривающихся Сторон придерживается иного мнения и не хочет иметь совместную армию? Это первый вопрос.



Второе. Когда вы комментируете статью 6-ю по поводу нынешних существующих в рамках СССР границ, то ваш комментарий несколько отличается от того текста, который здесь читается. Не попадем ли мы в историю, аналогичную договору ПРО с США, когда раньше у нас была узкая интерпретация Договора, а сейчас процветает широкая интерпретация и документ приобретает совершенно иной смысл. Дело в том, что нас-то с вами скоро не будет, через какое-то время, а Договоры останутся.

Лукин В.П.

Что касается вопроса о том, кто и за какую армию, здесь существует проблема. Вы хорошо знаете, что на Украине есть на этот счет различные точки зрения. Точка зрения относительно создания своих каких-то вооруженных формирований выражена в ряде официальных документов Украины.

Теперь что касается вопроса о статье 6-й Договора. Я признаю, что в этой статье существует поле возможных интерпретаций.



Открывает ли перед нами эта статья, в случае радикального изменения ситуации, возможность каких-то интерпретаций. изменений по необходимости? Я считаю, что открывает, и, думаю, так считают все, кто подписал этот Договор.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О ратификации Договора между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и Украинской Советской Социалистической Республикой

Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики постановляет:

Ратифицировать Договор между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и Украинской Советской

Социалистической Республикой, подписанный 19 ноября 1990 года в гор. Киеве.

Председатель Верховного Совета РСФСР – Б.Н. Ельцин

Москва, Дом Советов РСФСР.23 ноября 1990 года № 373-1

http://www.moscow-crimea.ru/russia/polti cs/geopolitiks.html

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Крым вернулся в состав России путем всенародного референдума 16.3.2014 в виде реакции народа на антирусский государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Референдум проводился по двум вопросам: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за восстановление действия конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?».



Явка составила 83,1 % и 96,77% избирателей, принявших участие в голосовании, высказались за вхождение Крыма в состав РФ. США и ЕС не признают "референдум под дулами автоматов", считают возвращение Крыма "оккупацией", "аннексией", и объявляют санкции против ряда политиков и банков РФ. Власти РФ настаивают на соответствии референдума международным нормам.

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