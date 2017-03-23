В США признали Т-90 лучше «Абрамса»
Согласно информации ТААСС , заместитель начальника штаба сухопутных войск ВС США генерал-лейтенант Джон Мюррей в ходе своего выступления на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил заявил о том, что американские танки "Абрамс" больше не представляют собой самые лучшие машины в своей категории, так как многие другие страны уже имеют аналогичную технику.
При этом он указал, что очень многие страны уменьшают технологический разрыв с США в военной сфере. Аналогичная бронетехника уже имеется, с его слов, у Израиля, Великобритании и России.
Думаю, Т-90 , возможно, близок к "Абрамсам", люди говорят о танке "Армата", но он, насколько я понимаю, пока еще не введен в строй.
Как предупредил Д. Мюррей, дальнейший потенциал роста «Абрамса» отсутствует, технологическое развитие танка уже "достигло своего предела".
Так что для нас настало время начать думать о танке нового поколения. Меня беспокоит то, что сейчас в ближайшей обозримой перспективе я не вижу никаких прорывных технологий, которые позволили бы нам получить более легкий танк. Строить новый 75-тонный танк, полагаю, был бы ошибкой, пока требования по его защите остаются прежними.
Заметим, что программа модернизации парка "Абрамсов" до уровня M1A2 SEP v4 станет последней, так как достигнут предел в обновлении его систем.
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Это не более, чем требования ассигнований…