Закат «Абрамса»
21:21. 29 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
США признали отставание в танкостроении
Командование сухопутных войск США заявило, что основной американский танк «Абрамс» начинает устаревать и нуждается в замене. На протяжении многих лет Пентагон уделял мало внимания танкостроению, сконцентрировавшись на модернизации ВМФ и ВВС. Однако даже самые совершенные авианосцы не могут брать города — во всех конфликтах нового времени именно танки играют одну из ключевых ролей. Почему американцы отстали в сфере танкостроения и готовится ли замена «Абрамсу»?
Заместитель начальника штаба сухопутных войск ВС США генерал-лейтенант Джон Мюррей заявил, что М1 «Абрамс» уже нельзя назвать лучшей машиной в своём классе (основной боевой танк). Дело в том, что многие страны уже располагают танковой техникой аналогичного уровня, признался генерал во время выступления перед членами оборонного комитета сената.
На протяжении многих лет США пользовались лучшим танком в мире, однако сейчас ситуация изменилась.
«Я буду оптимистом и скажу, что мы сохраняем паритет со многими странами», — заявил Мюррей. По его мнению, несмотря на то что ряд государств догоняют США по технологической оснащённости своих армий, танки «Абрамс» всё ещё являются одними из лучших в своём классе в плане боевых систем. Однако подобные машины есть у Израиля, Великобритании и России.
«Думаю, Т-90, возможно, весьма близок (к «Абрамсу»). Ещё говорят о танке «Армата», но он, насколько я понимаю, пока еще не введён в строй», — добавил Мюррей.
Джон Мюррей
США должны приступить к разработке танка нового поколения. Главное требование к новой машине — меньший вес, чем у «Абрамса» (от 54 тонн, в зависимости от модификации). Но, по признанию Джона Мюррея, пока американские конструкторы не могут предложить прорывных решений в этом направлении.
Признание собственного технологического отставания в области танкостроения — это нечто новое для американских военных. На протяжении десятилетий лет танк М1 преподносился американцами как самая совершенная машина в своём классе, не имеющая соперников. Но сейчас проблема технологического отставания настолько очевидна, что невозможно о ней молчать.
О том, что зарубежное танкостроение заметно отстаёт от российского, говорил ранее и вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Комментируя планы Германии и Франции по созданию танков нового поколения, подобных Т-14 («Армата»), Рогозин отметил, что другие страны отстали от России в этой области примерно на 15—20 лет. Несмотря на высокий уровень технологического развития этих государств, догнать Россию окажется непросто, ведь отечественное танкостроение тоже не будет стоять на месте.
Старый герой
В своё время танк М1 «Абрамс» действительно был венцом технологического развития — серийный выпуск машины начался в 1980 году, за десять лет до появления его российского конкурента — танка Т-90 «Владимир».
Изначально работы по созданию танка нового поколения, призванного превзойти советский Т-72 (был принят на вооружение в 1973 году), велись совместными усилиями США и ФРГ. Пентагон нуждался в новой машине, которая заменила бы устаревший танк М60 «Паттон» разработки 1950-х годов.
Но американо-германский проект провалился: его цена росла, а характеристики пробных машин не соответствовали запросам американских военных. В итоге было принято решение отказаться от кооперации с ФРГ. Немцы сконцентрировались на разработке собственного танка «Леопард-2», а американские конструкторы из компании «Крайслер» создали к 1979 году танк М1 «Абрамс». Машину назвали в честь генерала Крейтона Абрамса, внёсшего большой вклад в развитие бронетанковых войск США и занимавшего должность командующего группировкой американских сил в Республике Вьетнам.
Боевое крещение «Абрамс» прошёл во время войны в Персидском заливе в 1990—1991 годах. Иракская армия, оснащённая советскими Т-72, потерпела поражение под напором американских танков — как отмечают специалисты, в немалой степени из-за низкого уровня подготовки иракских экипажей.
Однако в России в это время уже завершалась разработка новейшего танка Т-90. Начало работ над этой машиной пришлось на конец 80-х, а с конвейера «Владимир» (танк назвали в честь его главного конструктора Владимира Поткина) сошёл в 1992 году.
Выпуск нового танка устранил технологическое отставание от США в области танкостроения. Кроме того, вес российского Т-90 составлял не более 50 тонн — меньше массы «раздетого» «Абрамса».
Тяжеловесность «Абрамса» затрудняет его транспортировку на дальние расстояния, а это весьма важный фактор для ВС США, вынужденных нередко перебрасывать технику и личный состав на другие континенты для участия в локальных конфликтах.
На «Абрамсе» установлен газотурбинный двигатель — более мощный, но менее экономичный, чем традиционный дизельный мотор Т-90.
И у Т-90, и у «Абрамса» основная защита сконцентрирована в передней части танка, в то время как задняя и боковые части защищены слабее.
На первых моделях М1 применялась многослойная композитная броня «Чобхэм», разработанная в Великобритании. На более поздние модели в качестве брони устанавливаются пластины из обеднённого урана. Идея использовать этот прочный и дешёвый материал в оборонной сфере возникла в 70-е годы, когда СССР впервые применил композитные материалы для защиты своих танков: старые американские снаряды не могли её пробить. Задача была решена при помощи обеднённого урана, из которого стали изготавливаться сердечники бронебойных снарядов: плотность урана в три раза превышает плотность стали. Впоследствии пластины из обеднённого урана были использованы для укрепления брони американских танков.
В российском Т-90 по умолчанию реализована динамическая защита. На танке закрепляются металлические контейнеры с пластинами взрывчатки. Когда кумулятивная волна от разрыва вражеского снаряда достигает контейнеров, взрывчатка детонирует, рассеивая удар.
Американские танки могут оснащаться динамической защитой, однако из-за большой массы М1 металлические контейнеры приходится устанавливать на машину непосредственно перед боем.
Кроме того, российские машины снабжаются активной защитой — это системы «Штора» и «Арена», перехватывающие снаряды противника ещё на подлёте к танку. У «Абрамса» активная защита осуществляется при помощи системы AN/VLQ-6 MCD, но, как и динамическая защита, она используется опционально.
Преимуществом «Абрамса» считается размещение боекомплекта в отдельном отсеке, оснащённом вышибной панелью. В случае детонации снарядов это может спасти экипаж. Однако, как показал опыт, в боевых условиях эти панели срабатывают не всегда.
Основным орудием «Абрамса» является 120-миллиметровая гладкоствольная пушка М256, производная от немецкой Rh-120. Вспомогательные орудия — пулемёт «Браунинг» калибра 12,7 мм, способный поражать воздушные цели, а также два пулемёта M240 калибра 7,62 мм, один из которых оснащён системой ночного видения.
В распоряжении Т-90 — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А46М-2 или 2А46М-5, два пулемёта калибра 12,7 мм и 7,62 мм, а также комплекс управляемого танкового ракетного вооружения для борьбы с танками, вертолётами, дотами и другими высокозащищёнными наземными, надводными или низколетящими целями на больших дистанциях «Рефлекс-М».
И в американских, и в российских специализированных изданиях неоднократно появлялись публикации, где сравнивались «Абрамс» и «Владимир». Но вряд ли можно говорить о чьём-то неоспоримом превосходстве: Т-90 и М1 являются машинами примерно одного поколения, в них были реализованы лучшие технологии своего времени.
Однако технологический прогресс не стоит на месте, и танки 80-х годов нельзя назвать передовыми. Скорее, настоящей причиной беспокойства американских военных является новейший российский танк Т-14 — знаменитая «Армата».
Единственный танк нового поколения
К разработке платформы «Армата» конструкторы корпорации «Уралвагонзавод» приступили в 2009 году. Уже в сентябре 2013 года модель прототипа танка была представлена на выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле, в 2014 году было создано десять единиц Т-14, начались испытания машины. В 2015 году стартовало серийное производство «Арматы».
Т-14 можно смело назвать венцом современного танкостроения. Стелс-технологии позволяют танку снижать видимость в инфракрасном, радио- и магнитном диапазоне для противотанковых управляемых ракет (ПТУР).
В том случае если «Армата» всё же попадёт под прицел, ПТУР будет перехвачена на подлёте новейшим комплексом активной защиты «Афганит». Защита предусмотрена и на случай прямого попадания снаряда противника по танку — в такой ситуации сработает система динамического бронирования четвёртого поколения «Малахит». В ходе испытаний было установлено, что «Малахит» способен отражать с вероятностью более 90% противотанковые и подкалиберные снаряды (снаряды меньшего калибра, чем ствол орудия, что придаёт им большую ударную силу). Кроме того, «Армата» — первый в мире танк, экипаж которого укрыт в специальной капсуле в корпусе машины, а уязвимая точка любого танка — башня — необитаема.
Разработкой новой танковой техники сегодня занимается не только Россия. Как рассказал в интервью RT военный эксперт Владимир Язиков, принципиально новые технологии реализованы и в последних модификациях французского танка Leclerc. Кроме того, очень хорошие танки есть у Израиля и Южной Кореи.
Французский танк Leclerc Reuters
Однако, по мнению экспертов, ни одна страна, кроме России, пока не создала танка нового поколения, в большинстве случаев речь идёт только о модификации старой танковой линейки.
Не приступили к разработке нового танка и в Соединённых Штатах. На это существуют свои причины: дело в том, что основной упор американское оборонное ведомство делает на развитие экспедиционных сил и ВВС.
«Поэтому основное финансирование в США идёт на программу развития авиации и флота, при помощи которых американцы способны сформировать оперативную группу. А сухопутные войска получают финансирование в меньшем объёме. США — это классическая морская держава», — пояснил в интервью RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
Однако практика показывает, что отказываться от танков ещё рано — авиация может наносить сокрушительные удары с воздуха (равно как и ракеты морского базирования, например, «Томагавк» или «Калибр»), но, чтобы закрепиться на территории противника, нужны танки. К примеру, сейчас танковая техника активно применяется в Мосуле, где идут бои между иракскими войсками и боевиками «Исламского государства»*.
Хотя американцы проводили модификацию М1 «Абрамс», конкурировать с «Арматой» он не может, добавил Мураховский.
Т-14 «Армата»
Командование сухопутными войсками США давно говорит о недостаточности финансирования, что и привело к технологическому отставанию.
«В США в последние годы просто не занимались всерьёз разработкой нового основного танка — на это нет госзаказа. Некоторые американские компании занимаются концепцией новых машин, но ни одна такая идея до сих пор не была воплощена в «железе», — отметил Мураховский.
В январе 2017 года американское издание Warrior сообщило о начале разработки концепции будущих высокотехнологичных танковых платформ конструкторами Автобронетанкового центра по исследованиям, созданию и модернизации боевых бронированных машин сухопутных войск США (TARDEC). Предположительно, новый танк будет готов к серийному выпуску только в 2030-х годах. Пока что американские военные лишь формулируют свои ожидания от будущей машины.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
Командование сухопутных войск США заявило, что основной американский танк «Абрамс» начинает устаревать и нуждается в замене. На протяжении многих лет Пентагон уделял мало внимания танкостроению, сконцентрировавшись на модернизации ВМФ и ВВС. Однако даже самые совершенные авианосцы не могут брать города — во всех конфликтах нового времени именно танки играют одну из ключевых ролей. Почему американцы отстали в сфере танкостроения и готовится ли замена «Абрамсу»?
Заместитель начальника штаба сухопутных войск ВС США генерал-лейтенант Джон Мюррей заявил, что М1 «Абрамс» уже нельзя назвать лучшей машиной в своём классе (основной боевой танк). Дело в том, что многие страны уже располагают танковой техникой аналогичного уровня, признался генерал во время выступления перед членами оборонного комитета сената.
На протяжении многих лет США пользовались лучшим танком в мире, однако сейчас ситуация изменилась.
«Я буду оптимистом и скажу, что мы сохраняем паритет со многими странами», — заявил Мюррей. По его мнению, несмотря на то что ряд государств догоняют США по технологической оснащённости своих армий, танки «Абрамс» всё ещё являются одними из лучших в своём классе в плане боевых систем. Однако подобные машины есть у Израиля, Великобритании и России.
«Думаю, Т-90, возможно, весьма близок (к «Абрамсу»). Ещё говорят о танке «Армата», но он, насколько я понимаю, пока еще не введён в строй», — добавил Мюррей.
Джон Мюррей
США должны приступить к разработке танка нового поколения. Главное требование к новой машине — меньший вес, чем у «Абрамса» (от 54 тонн, в зависимости от модификации). Но, по признанию Джона Мюррея, пока американские конструкторы не могут предложить прорывных решений в этом направлении.
Признание собственного технологического отставания в области танкостроения — это нечто новое для американских военных. На протяжении десятилетий лет танк М1 преподносился американцами как самая совершенная машина в своём классе, не имеющая соперников. Но сейчас проблема технологического отставания настолько очевидна, что невозможно о ней молчать.
О том, что зарубежное танкостроение заметно отстаёт от российского, говорил ранее и вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Комментируя планы Германии и Франции по созданию танков нового поколения, подобных Т-14 («Армата»), Рогозин отметил, что другие страны отстали от России в этой области примерно на 15—20 лет. Несмотря на высокий уровень технологического развития этих государств, догнать Россию окажется непросто, ведь отечественное танкостроение тоже не будет стоять на месте.
Старый герой
В своё время танк М1 «Абрамс» действительно был венцом технологического развития — серийный выпуск машины начался в 1980 году, за десять лет до появления его российского конкурента — танка Т-90 «Владимир».
Изначально работы по созданию танка нового поколения, призванного превзойти советский Т-72 (был принят на вооружение в 1973 году), велись совместными усилиями США и ФРГ. Пентагон нуждался в новой машине, которая заменила бы устаревший танк М60 «Паттон» разработки 1950-х годов.
Но американо-германский проект провалился: его цена росла, а характеристики пробных машин не соответствовали запросам американских военных. В итоге было принято решение отказаться от кооперации с ФРГ. Немцы сконцентрировались на разработке собственного танка «Леопард-2», а американские конструкторы из компании «Крайслер» создали к 1979 году танк М1 «Абрамс». Машину назвали в честь генерала Крейтона Абрамса, внёсшего большой вклад в развитие бронетанковых войск США и занимавшего должность командующего группировкой американских сил в Республике Вьетнам.
Боевое крещение «Абрамс» прошёл во время войны в Персидском заливе в 1990—1991 годах. Иракская армия, оснащённая советскими Т-72, потерпела поражение под напором американских танков — как отмечают специалисты, в немалой степени из-за низкого уровня подготовки иракских экипажей.
Однако в России в это время уже завершалась разработка новейшего танка Т-90. Начало работ над этой машиной пришлось на конец 80-х, а с конвейера «Владимир» (танк назвали в честь его главного конструктора Владимира Поткина) сошёл в 1992 году.
Выпуск нового танка устранил технологическое отставание от США в области танкостроения. Кроме того, вес российского Т-90 составлял не более 50 тонн — меньше массы «раздетого» «Абрамса».
Тяжеловесность «Абрамса» затрудняет его транспортировку на дальние расстояния, а это весьма важный фактор для ВС США, вынужденных нередко перебрасывать технику и личный состав на другие континенты для участия в локальных конфликтах.
На «Абрамсе» установлен газотурбинный двигатель — более мощный, но менее экономичный, чем традиционный дизельный мотор Т-90.
И у Т-90, и у «Абрамса» основная защита сконцентрирована в передней части танка, в то время как задняя и боковые части защищены слабее.
На первых моделях М1 применялась многослойная композитная броня «Чобхэм», разработанная в Великобритании. На более поздние модели в качестве брони устанавливаются пластины из обеднённого урана. Идея использовать этот прочный и дешёвый материал в оборонной сфере возникла в 70-е годы, когда СССР впервые применил композитные материалы для защиты своих танков: старые американские снаряды не могли её пробить. Задача была решена при помощи обеднённого урана, из которого стали изготавливаться сердечники бронебойных снарядов: плотность урана в три раза превышает плотность стали. Впоследствии пластины из обеднённого урана были использованы для укрепления брони американских танков.
В российском Т-90 по умолчанию реализована динамическая защита. На танке закрепляются металлические контейнеры с пластинами взрывчатки. Когда кумулятивная волна от разрыва вражеского снаряда достигает контейнеров, взрывчатка детонирует, рассеивая удар.
Американские танки могут оснащаться динамической защитой, однако из-за большой массы М1 металлические контейнеры приходится устанавливать на машину непосредственно перед боем.
Кроме того, российские машины снабжаются активной защитой — это системы «Штора» и «Арена», перехватывающие снаряды противника ещё на подлёте к танку. У «Абрамса» активная защита осуществляется при помощи системы AN/VLQ-6 MCD, но, как и динамическая защита, она используется опционально.
Преимуществом «Абрамса» считается размещение боекомплекта в отдельном отсеке, оснащённом вышибной панелью. В случае детонации снарядов это может спасти экипаж. Однако, как показал опыт, в боевых условиях эти панели срабатывают не всегда.
Основным орудием «Абрамса» является 120-миллиметровая гладкоствольная пушка М256, производная от немецкой Rh-120. Вспомогательные орудия — пулемёт «Браунинг» калибра 12,7 мм, способный поражать воздушные цели, а также два пулемёта M240 калибра 7,62 мм, один из которых оснащён системой ночного видения.
В распоряжении Т-90 — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А46М-2 или 2А46М-5, два пулемёта калибра 12,7 мм и 7,62 мм, а также комплекс управляемого танкового ракетного вооружения для борьбы с танками, вертолётами, дотами и другими высокозащищёнными наземными, надводными или низколетящими целями на больших дистанциях «Рефлекс-М».
И в американских, и в российских специализированных изданиях неоднократно появлялись публикации, где сравнивались «Абрамс» и «Владимир». Но вряд ли можно говорить о чьём-то неоспоримом превосходстве: Т-90 и М1 являются машинами примерно одного поколения, в них были реализованы лучшие технологии своего времени.
Однако технологический прогресс не стоит на месте, и танки 80-х годов нельзя назвать передовыми. Скорее, настоящей причиной беспокойства американских военных является новейший российский танк Т-14 — знаменитая «Армата».
Единственный танк нового поколения
К разработке платформы «Армата» конструкторы корпорации «Уралвагонзавод» приступили в 2009 году. Уже в сентябре 2013 года модель прототипа танка была представлена на выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле, в 2014 году было создано десять единиц Т-14, начались испытания машины. В 2015 году стартовало серийное производство «Арматы».
Т-14 можно смело назвать венцом современного танкостроения. Стелс-технологии позволяют танку снижать видимость в инфракрасном, радио- и магнитном диапазоне для противотанковых управляемых ракет (ПТУР).
В том случае если «Армата» всё же попадёт под прицел, ПТУР будет перехвачена на подлёте новейшим комплексом активной защиты «Афганит». Защита предусмотрена и на случай прямого попадания снаряда противника по танку — в такой ситуации сработает система динамического бронирования четвёртого поколения «Малахит». В ходе испытаний было установлено, что «Малахит» способен отражать с вероятностью более 90% противотанковые и подкалиберные снаряды (снаряды меньшего калибра, чем ствол орудия, что придаёт им большую ударную силу). Кроме того, «Армата» — первый в мире танк, экипаж которого укрыт в специальной капсуле в корпусе машины, а уязвимая точка любого танка — башня — необитаема.
Разработкой новой танковой техники сегодня занимается не только Россия. Как рассказал в интервью RT военный эксперт Владимир Язиков, принципиально новые технологии реализованы и в последних модификациях французского танка Leclerc. Кроме того, очень хорошие танки есть у Израиля и Южной Кореи.
Французский танк Leclerc Reuters
Однако, по мнению экспертов, ни одна страна, кроме России, пока не создала танка нового поколения, в большинстве случаев речь идёт только о модификации старой танковой линейки.
Не приступили к разработке нового танка и в Соединённых Штатах. На это существуют свои причины: дело в том, что основной упор американское оборонное ведомство делает на развитие экспедиционных сил и ВВС.
«Поэтому основное финансирование в США идёт на программу развития авиации и флота, при помощи которых американцы способны сформировать оперативную группу. А сухопутные войска получают финансирование в меньшем объёме. США — это классическая морская держава», — пояснил в интервью RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
Однако практика показывает, что отказываться от танков ещё рано — авиация может наносить сокрушительные удары с воздуха (равно как и ракеты морского базирования, например, «Томагавк» или «Калибр»), но, чтобы закрепиться на территории противника, нужны танки. К примеру, сейчас танковая техника активно применяется в Мосуле, где идут бои между иракскими войсками и боевиками «Исламского государства»*.
Хотя американцы проводили модификацию М1 «Абрамс», конкурировать с «Арматой» он не может, добавил Мураховский.
Т-14 «Армата»
Командование сухопутными войсками США давно говорит о недостаточности финансирования, что и привело к технологическому отставанию.
«В США в последние годы просто не занимались всерьёз разработкой нового основного танка — на это нет госзаказа. Некоторые американские компании занимаются концепцией новых машин, но ни одна такая идея до сих пор не была воплощена в «железе», — отметил Мураховский.
В январе 2017 года американское издание Warrior сообщило о начале разработки концепции будущих высокотехнологичных танковых платформ конструкторами Автобронетанкового центра по исследованиям, созданию и модернизации боевых бронированных машин сухопутных войск США (TARDEC). Предположительно, новый танк будет готов к серийному выпуску только в 2030-х годах. Пока что американские военные лишь формулируют свои ожидания от будущей машины.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com