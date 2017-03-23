Рокоссовский и “боевые буряты”
13:02. 23 марта 2017 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Константин Рокоссовский: "Буряты – природные конники". Редкие фотографии маршала Советского Союза
Редкая фотография. Командир 5-й Кубанской кавалерийской бригады К. Рокоссовский с детьми. город Верхнеудинск ( Улан-Удэ )
При непосредственном участии Константина Рокоссовского, выполнявшего обязанности командира 5-й Кубанской кавалерийской бригады, дислоцировавшейся в Верхнеудинске, было создано первое в республике национальное воинское формирование – Бурятский кавалерийский дивизион (Буркавдивизион), который стал кузницей кадров первых профессиональных военных из числа бурят советского периода. За сравнительно короткое время это воинское формирование стало одним из лучших в Сибирском военном округе, на деле подтвердив свою отличную боевую подготовку в военном конфликте на КВЖД в 1929 году.
Рокоссовский писал: «Буряты – природные конники. Они любят коня, с ним свыклись с детства и питают призвание к службе в коннице. Поэтому вся учеба, связанная с конем, очень легко ими усваивалась. С присущей конникам смекалкой и лихостью они являлись отличными наездниками».
Вербовочный пункт в Буркавдивизион. Из личного архива Е. Мужанова
1 мая 1926 года. Военный парад в Верхнеудинске. В центре командир 5-й Кубанской кавалерийской бригады Константин Рокоссовский.
1 мая 1926 года. город Верхнеудинск ( Улан-Удэ ). Парад личного состава 5-й Кубанской кавалерийской бригады
Праздничный банкет. 1 мая 1926 года. город Верхнеудинск ( Улан-Удэ)
Бригадный оркестр. 1 мая 1926 года
http://dambiev.livejournal.com/737427.ht
Источник: colonelcassad.livejournal.com