Рокоссовский и “боевые буряты”

Кирпич, как известно, ни с того ни с сего никому никогда на голову не свалится. В справедливости утверждения булгаковского Воланда свято убеждены мистики. Материалисты же не верят ни в Аннушку, разлившую масло, ни в фатальную предопределенность каких бы ...