Китайскую систему для чиновников – в Россию

Пока правительство "изобретает велосипед", придумывая все новые методы наказаний для чиновников — коррупционеров, все уже придумано в Китае. И успешно работает. Надо только перенять лучшее у них и пересадить на российскую почву — будут и ростки и корешки.

В 2012 году Председателем Компартии в Китае стал Си Цзиньпин. Он расставил приоритеты в своей политике. Борьба с коррупцией в Китае становится во главу угла. Первым делом китайским чиновникам передали список из 8 пунктов. Каждый должен был их выучить наизусть и соблюдать беспрекословно. Поначалу чиновники решили, что это шутка какая-то. Но Си Цзиньпин не шутил.

В нем отразились правила для чиновников:

1. Отказ от торжественности и формализма. Многие высокопоставленные чиновники и губернаторы любят восточные пышные торжества. Красные дорожки, встречи с народом, на которых обязательно принято одаривать бюрократов. Все это сопровождается цветами, песнями, аплодисментами, дорогими банкетами. Естественно, что все это оплачивается из государственных бюджетов.

2. Отказ принимать участие в каких-либо коммерческих мероприятиях, таких как закладка камней, участие в конференциях, перерезание ленточек при открытии.

3. Сведение к минимуму поездок за границу. Сокращение штата помощников, сопровождающих, только если они все же необходимы.

4. Ведение документации и разъяснения понятным для обычных граждан языком.

5. Отказ от перекрытия дорог, улиц для проезда кортежей.

6. Отказ от лишнего пиара. Появление в новостных лентах, передачах только при крайней необходимости.

7. Отказ от публикаций, автобиографий, научных книг.

8. Экономия. Не выписывать себе машины, квартиры, путевки.

Однако чиновники восприняли это как шутку, демагогию. Никто всерьез не думал, что новый Председатель шутить не собирается. Они еще не знали, что объявлена «Или высокая мораль, или расстрел» – главная идея новой стратегии.

Конечно, смертная казнь существовала и ранее. Но она стала совсем другой.

После «Кодекса правил» из 8 пунктов новый Председатель дал понять, что настроен серьезно.

В Китае традиция – устраивать постоянные банкеты среди высших чиновников. На них появляется и сам Председатель. Банкеты отличаются неслыханной роскошью: подают блюда, приготовленные в лучших ресторанах из морепродуктов, дорогие вина, сигары, сигареты, стоимостью десятки долларов за пачку и прочее. Почти все на столах остается после торжеств. Это колоссально било по бюджету. Си Цзиньпин распорядился подавать только 4 блюда и суп. Чиновники были обескуражены. Многие из них поняли, что предстоит серьезная борьба с коррупцией в Китае. Экономия на банкетах для высших китайских чиновников нанесла серьезный удар для бизнеса, который был на этом сосредоточен. За первый год работы Председателя количество банкетов снизилось на 30 процентов. Экономили не только на традиционных ужинах и обедах. Снизились и продажи билетов на авиаперевозки первого класса на 10 процентов, продажа роскоши упала на 20-30 процентов. Снизились и объемы элитной водки «Маотай», которую покупали только чиновники. Цена одной бутылки составляет примерно 600-700 долларов США.

Экономия бюджета только за первый год составила около 40 млрд долларов. И это только цифры федерального бюджета. Общая экономия всех уровней составила порядка 160 млрд долларов.

Высшей мерой наказания для чиновников, которых поймали на взятке, является расстрел. Однако существует много мифов, которые распространены у нас в стране. Первый из них – в Китае всех поголовно ставят к стенке за воровство. Это, мягко говоря, не совсем так. Только за один год борьба с коррупцией в Китае (2015) привела к тому, что было заведено более 330 тысяч дел. То есть только за один год должны были расстрелять треть от десятилетнего показателя.

Нельзя забывать одно обстоятельство в китайском законодательстве: приговорить к расстрелу — не значит расстрелять. Предусмотрено, что исполнение приговора можно отложить. Сроки исполнения, при этом, не регламентируются. Это значит, что получив высшую меру наказания, можно всю жизнь ожидать расстрела, так и не дождавшись его. «Кровавый» опыт Китая в сфере борьбы с коррупцией за время правления Си Цзиньпина показал, что за воровство не расстреляли ни одного «тигра», то есть чиновника высокого ранга. В среднем, чиновники-взяточники получают около 12-16 лет за свои преступления. Отсюда вывод: массовый расстрел всех нечестных чиновников в Поднебесной является мифом. Смертная казнь, конечно, применяется, но только в исключительных случаях, как правило, в качестве показательных уроков для остальных.

А еще очень мудрая вещь. Сегодня в Китае редко применяется именно расстрел. Его заменяют инъекцией. Это связано с двумя причинами: Гуманностью. Китай часто обвиняли в жестокости. Это не так. Донорством. Часто китайцы после расстрела везли трупы в медицинские учреждения, в которых изымались органы. Этот бизнес процветает в стране. Органы покупают в других странах за солидные суммы. Один мертвый коррупционер еще может неплохо послужить своей стране, после продажи его органов.

Источник: nnm.me