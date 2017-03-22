Россия устроила в ВТО плач турецкого

Москва попыталась перейти в контратаку в торговой войне с Анкарой. Во вторник, 21 марта, статс-секретарь, замглавы Минсельхоза РФ Сергей Левин заявил, что Турция нарушила правила ВТО при поддержке мукомольной отрасли.

«Турция на нашем зерне в грубейшее нарушение всех правил ВТО выстроила мощнейшую субсидируемую со стороны государства мукомольную отрасль, и заняла практически все арабско-азиатские рынки, которые могла», — констатировал статс-секретарь.

По его словам, Россия не предпринимала аналогичных мер поддержки, поэтому сейчас экспортирует зерно, а не муку. «Мы этого не делали и поэтому продолжаем продавать зерно, а не муку и продукты более высокого передела», — отметил Левин.

Возможно, ВТО после жалобы Минсельхоза РФ вмиг прозреет. И тогда торговая организация захлебнется от возмущения, и бросится карать турок по полной торговой программе. И наша смелая контратака увенчается полной викторией. Но пока этого не случилось, позиция Минсельхоза выглядит, мягко говоря, странной.

Со слов статс-секретаря Левина получается, что Россия долгие годы пыталась выглядеть хорошей, и потому ничего не делала. Она с тихой укоризной смотрела, как турки зарабатывают на российском зерне. И продолжала продавать Турции зерно, вместо того, чтобы развивать собственную мукомольную отрасль и выходить на мировые рынки муки. В том числе, арабско-азиатские рынки, которые в результате прибрала к рукам Анкара.

Так и хочется спросить: а кто нашим чиновникам мешал сократить примитивный зерновой экспорт, и самим начать субсидировать российских мукомолов? ВТО, или высшие геополитические интересы, или банальные некомпетентность и коррупция? Вот турки поставили во главу угла национальные интересы — и выиграли: застолбили рынок муки, и теперь их оттуда просто так не вытеснить.

А кто мешает нам сейчас — раз мы обожглись на турках — поумнеть и прекратить, например, экспорт леса-кругляка в Китай? Начать развивать собственную деревообрабатывающую отрасль, строить целлюлозно-бумажные комбинаты?

Китайцы именно так и поступают — строят себе ЦБК, делают бумагу из нашего леса, и захватывают мировые целлюлозно-бумажные рынки. Собственные леса в Китае, кстати, вырубать категорически запрещено: это противоречит национальным интересам. А российского леса китайцам не жалко, а главное — его не жалко российским властям.

И если дойдет до торгового конфликта с Китаем, мы, видимо, снова побежим жаловаться в ВТО. Мол, вот и китайцы нас надули — на нашем лесе, нарушив правила Всемирной организации, выстроили субсидируемую со стороны государства деревообрабатывающую отрасль.

И ВТО снова заботливо вытрет нашли сопли, да еще накажет китайцев.

Про примитивный экспорт сырой нефти я даже не упоминаю. Потому что нефть, с точки зрения экономического блока правительства, — это наше все, наряду с А.С. Пушкиным. Видимо поэтому ее можно экспортировать исключительно «сырой», а не в виде бензина или продуктов глубокой химической переработки.

Почему Россия упорно старается занять место сырьевого придатка иностранных экономик, и куда нас это стремление заведет?

— Российский кабмин демонстрирует удивительную недальновидность, — отмечает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. — С одной стороны, он пытается уповать на ВТО, с другой понимает, что ВТО никак не реагирует на антироссийские санкции Запада и на наши контрсанкции.

На деле, никто не мешает нам проводить более протекционистскую торгово-тарифную политику. Тем более, сейчас так поступает не только Турция, но и страны ЕС. А Китай по многим позициям вообще закрывает свой рынок, в том числе рынок продовольствия, несмотря на то, что Пекин — чуть ли ни главный лоббист ВТО.

Да что Китай? США при президенте Дональде Трампе открыто провозгласили, что выйдут их всех торговых соглашений, даже двусторонних, исходя только из собственных интересов. Это значит, Америка — лидер мировой экономики — точно не будет обращать никакого внимания на ВТО.

В таких условиях Россия становится удивительным оазисом, где не предпринимают ничего в поддержку национальной экономики, в то время как другие страны норовят либо отгородить свой рынок, либо создать особые — менее выгодные — условия для экспортеров. И используют для защиты собственных производителей весь арсенал средств: кредитно-денежную, промышленную, торгово-тарифную политику.

Я считаю, позиция Москвы противоречит мейнстриму в мировой торговле. Нигде, кроме РФ, больше не придерживаются догмы о ее безграничной свободе. И нынешний случай с Турцией — лишь наглядный пример абсурдности российской позиции.

«СП»: — ВТО будет как-то воздействовать на турок?

— Едва ли. В январе 2017 года Европейский союз ввел антидемпинговые пошлины на импорт труб из нержавеющей стали из Китая, чтобы защитить свою промышленность от последствий избытка мощностей по производству стали в КНР. Размер заградительных тарифов варьируется от 5,1% до 64,9%.

Министерство коммерции Китая, понятно, заявило, что у него есть «серьезные сомнения» по поводу решения ЕС, которое наносит ущерб интересам китайских компаний, и обратилось с жалобой в ВТО.

Так вот, ВТО не стало волноваться по поводу действий ЕС. Когда Всемирной организации нужно, она всегда найдет лазейки, чтобы объяснить, почему вводить заградительные пошлины можно. И я не вижу, почему сейчас она должна занять сторону России.

«СП»: — Что ждет наш «оазис», если мы не поменяем торговую политику?

— «Оазис» превратится в пустыню. Нашу экономику и без того душат со всех сторон: завышенным курсом рубля, жесткой налогово-бюджетной политикой. Если нас будут душить еще и «свободной торговлей», которую никто в мире, кроме нас, не поддерживает, у России вообще не останется никакой собственной продукции, а ее экономика будет окончательно парализована.