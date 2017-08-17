Россия может выйти из ВТО. Занятная дискуссия в комментариях.

На пятом году членства России в ВТО наша страна может покинуть эту международную торговую организацию. Итоги внешнеэкономической деятельности, осуществляемой по ее правилам, оказались неутешительны. В связи с этим в Госдуму РФ внесен законопроект о денонсации протокола о присоединении России к соглашению. Срок его рассмотрения пока не определен.

По мнению авторов законопроекта из фракции КПРФ, за пять лет потери России от членства в ВТО «в разрезе бюджетной политики» составили 871 млрд рублей. Очевидных выгод при этом зафиксировано не было.

Дальнейший прогноз также неутешителен. За 8 лет членства — к 2020 году — потери в добавленной стоимости российской экономики составят 12−14 трлн рублей, а потери рабочих мест — 1,9 млн.

За прошедший с момента вступления в ВТО период Россия в качестве истца или ответчика участвовала в восьми спорах в рамках этой организации. По двум из них были вынесены решения и оба не в пользу нашей страны. Так, России было предписано снизить пошлины на ввоз пальмового масла, а также снять запрет Россельхознадзора на ввоз мяса из ЕС в связи с эпидемией африканской чумы свиней.

Вопрос о целесообразности членства России в ВТО получил новое звучание в связи с масштабными экономическими санкциями, введенными странами Запада против наших компаний. Санкции являются в чистом виде дискриминацией и противоречат правилам международной торговли. Выяснилось, что и без того спорные для России условия в любой момент могут быть изменены уже по политическим причинам.

Напомним, что процесс вступления России в ВТО был чрезвычайно долгим — 18 лет, в то время как обычно переговоры занимают не более 5−7 лет. По мнению некоторых экспертов, в 1990-е годы он носил не столько экономический, сколько политический, идеологический характер — либеральная российская власть стремилась приобщиться к мировым институтам, попасть в «хорошую компанию».

— Сама возможность выхода предусмотрена статьей XV Устава ВТО, согласно которой любой член может выйти из соглашения, что вступает в силу после истечения шести месяцев с даты получения Генеральным директором торговой организации письменного уведомления, — пояснил адвокат Олег Сухов. — Однако дальнейшая процедура выхода прямо нигде не расписана. Кстати, пока ни одна страна этой нормой не воспользовалась.

Если Россия все-таки будет выходить из ВТО, то заниматься этим будет МИД РФ, который отправит официальную «ноту» с заявлением о выходе, и через полгода оно будет считаться действующим. Никаких препятствий со стороны ВТО быть не должно. Некоторые говорят о возможности санкций за это, однако оснований для их наложения в самом уставе нет, поэтому вряд ли стоит ждать такого исхода событий.

По мнению старшего эксперта Институт экономической политики им. Гайдара Сергея Жаворонкова, большинство в Госдуме отклонит законопроект.

— Членство в ВТО для России — абсолютно непринципиальный, второстепенный вопрос. Дело в том, что оно важно для стран, которые экспортируют промышленную, сельскохозяйственную продукцию. Но Россия в основном экспортирует сырье: нефть, газ, металлы. И в этом смысле ограничения ВТО для нашей страны не особо существенны.

Наверное, можно сказать, что российской металлургии членство в ВТО дает некоторые плюсы, потому как защищает от возможных антидемпинговых санкций Европы и США. Для российского сельского хозяйства это скорее минус, потому что оно ограничивает уровень его поддержки. Кстати, нынешний уровень этой поддержки вполне укладывается в нормы ВТО. Так что это проблема, скорее, будущего.

— Закон о выходе из ВТО будет принят?

— На мой взгляд, его не примут по политическим причинам. Власть не захочет признавать свою ошибку и из ВТО не выйдет. Все эти внесенные законопроекты ничем не кончатся, поскольку большинство в Госдуме подчиняется администрации президента и будет голосовать так, как им скажут.

— Вы сказали «ошибку»… Получается, что вы все-таки негативно оцениваете игру России по чужим правилам?

— Нет, моя оценка нейтральна. Я, правда, до копейки не анализировал «плюсы» и «минусы» от ВТО. Предполагаю, что они примерно соответствуют друг другу. Очень плохо, что российские переговорщики, когда речь шла о вступлении, были довольно непрофессиональными.

— Поясните…

— Это довольно известный факт. Например, когда голосовали в Госдуме за вступление в ВТО, большая часть документов даже не была переведена на русский язык.

Вместе с тем, я бы не видел здесь особой трагедии. Когда всякие «бабкины» объясняют, что вступление в ВТО ужасно, то хочется спросить про их «свечной заводик» в Канаде (промышленник Константин Бабкин — авт.). Канада — член ВТО и чужие предприятия ей как-то не мешают. Зачем тогда рассказывать, что членство в ВТО так ужасно? Вопрос в условиях, на которых это вступление произошло.

Глава ассоциации «Росагромаш», один из организаторов движения «Стоп-ВТО» Константин Бабкин пояснил «СП» свою позицию.

— Выходить из ВТО… Мне кажется, это пожелание уже из прошлой эпохи. Правил ВТО практически уже не существует после того, как против нас ввели санкции, а мы ввели ответные. Все лозунги, под которыми нас тащили в ВТО: политика должна быть отделена от экономики, открытый рынок, все будем свободно торговать и т. п., уже устарели. Они и тогда звучали фальшиво, а теперь тем более превратились в пустой звук.

ВТО сейчас не является механизмом решения споров или проблем. Это уже не работает. Поэтому выход из этой организации сам по себе ничего не изменит.

— Раз проблема не в ВТО, тогда в чем?

— России надо изменить свою экономическую и внешнеторговую политику. Не членство в ВТО важно, а именно политика. У нас неправильно расставлены приоритеты. Этими гайдаровскими приоритетами руководствовались, когда принимали решение идти в ВТО. Их суть в том, что Россия — сырьевая держава и поэтому должна встроиться в мировые цепочки на вторых ролях. А самим производить ничего не надо. Этой ситуации уже четверть века. Сейчас эту линию отстаивает либеральное крыло правительства. Это и Минэкономразвития, и Центробанк, и Минфин тоже.

Приоритетом должно быть не встраивание в мировую экономику, а развитие собственного производства. Поэтому государство должно быть озабочено созданием равных условий конкуренции российских и зарубежных производителей, а точнее, защитой от неравной конкуренции из-за рубежа. Если мы выйдем из ВТО, чтобы потом принять все эти меры, то да, надо выходить. А если цель просто в том, чтобы устроить скандал, но в экономической политике ничего не менять, то толку от этого не будет.

— Вас упрекают в том, что часть вашего производства размещена в Канаде, которая тоже член ВТО…

— Мы как коммерсанты размещаем производство там, где выгодно производить. Если в России проводится недружественная политика по отношению к производителям, то из России бегут. И неважно, как они настроены: патриоты или нет. Хотя сейчас, с введением контрсанкций, ситуация, конечно, стала меняться. Стало лучше. Но пока это не превратилось в устойчивую политику. Бизнес опасается, что власть может отказаться от поддержки, которую он сейчас получил.

Один из авторов законопроекта о выходе России из ВТО зампредседателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев апеллирует к здравому смыслу.

— Правительство вошло в ВТО без всякого согласования, не читая протоколов, просто так, наобум. И вот я взял динамику с 2011 года, за год до вступления, и до 2017-го. В 2012 году рост еще был, но потом все пошло на спад: ВВП, объем промышленного производства, объем сельхозпроизводства, зарплаты, пенсии. Только прямых потерь от снижения ввозных пошлин более 800 млрд. рублей.

Но если все идет на спад, ничего не поднимается, если мы теряем прямые деньги, то зачем мы в эту организацию вступили? Давайте лучше выйдем оттуда и будем работать безо всяких обязательств. Простой экономический расчет.

По мнению директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, с точки зрения национальных интересов России выход из ВТО — благо. Это будет давать стране десятки миллиардов долларов прибыли в год, которые сейчас являются прямыми убытками или упущенной прибылью. Однако покинуть ВТО будет не так просто.

В качестве аргумента Москва могла бы использовать западные санкции, которые можно объявить форс-мажорным обстоятельством. Кроме того, можно детально исследовать обстоятельства российского вступления в ВТО, которые, возможно, носили коррупционный характер. И тогда в соответствии с международным правом, их можно признать ничтожными.