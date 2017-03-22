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Пути поезда в Китае проложены через жилой дом

10:40. 22 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:



В Чунцине, одном из крупнейших по населению городов Китая, одна из линий монорельса проходит прямо через жилой дом. Его жильцы могут сесть в поезд на станции Лизиба, которая занимает два этажа дома — седьмой и восьмой.


Пути поезда в Китае проложены через жилой дом

Монорельсовая линия построена так, что проходит через отверстие в жилом 19-этажном здании. Ближайшие стены квартир соприкасаются с тоннелем, а расстояние до боковых и нижних окон не достигает и метра.

Пути поезда в Китае проложены через жилой дом

Хотя местные живут практически на оживленной станции, шум от поездов подавляет специальное оборудование. Издание Daily Mail утверждает, что этот звук тревожит жильцов не больше, чем работающая посудомоечная машина, но, по другим данным, люди жалуются на шум и головные боли.

Такое решение — результат компромисса: благодаря ему стало возможно не сносить все здание ради новой монорельсовой линии. Представитель департамента городского транспорта сказал: «Наш город очень плотно застроен, и поиск места для новых дорог становится сложной задачей».

Пути поезда в Китае проложены через жилой дом

В городе Чунцин на юго-востоке Китая живет 49 миллионов человек на площади 80 тысяч квадратных километров — на этой территории могут дважды уместиться Нидерланды (для сравнения, 12-миллионная Москва занимает 2500 квадратных километров). В такой ситуации градостроителям приходится творчески подходить к распределению пространства.

Пути поезда в Китае проложены через жилой дом

Чунцин — крупнейший из четырех городов центрального подчинения на территории Китая, он расположен на месте слияния рек Янцзы и Цзялинцзян. Его называют Городом гор (Mountain City) за крутой холмистый рельеф.




Источник: nashaplaneta.su

Метки: безумный мир
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