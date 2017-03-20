Я спросил у “Ясеня”… ВМФ получит субмарины, признанные лучшими в мире

Значительное усиление подводного флота начнется уже в этом году. Упор будет сделан на защиту акваторий Арктики и Тихоокеанского района на Дальнем Востоке.

На 30 марта запланирован спуск на воду многоцелевой АПЛ "Казань" проекта 885М "Ясень-М". И она уже напугала заокеанских адмиралов. Одно из американских изданий утверждает, что эта субмарина будет более мощной, чем их подлодка последнего поколения типа Seawolf. Напомним, что первая субмарина проекта "Ясень" под названием "Северодвинск" была введена в строй в 2014 году. Ее эксплуатация подтвердила практически все заявлявшиеся характеристики и выявила неиспользованные резервы. Как утверждают эксперты, АПЛ "Казань" значительно превзошла своего предшественника.

Подлодки этого типа оказали столь большое впечатление на американского контр-адмирала Дейва Джонсона, что он установил модель "Ясеня" в собственном офисе, объяснив, что офицеры ВМС США должны понимать, с чем будут иметь дело в случае конфликта с Россией.

Неоднократно сообщалось, что субмарины проекта 885 специально адаптированы к боевым действиям в условиях Арктики, где очень сложная гидрология. Нашим конструкторам удалось найти такие технические решения, которые дают "Ясеням" неоспоримые тактические преимущества перед всеми иностранными подлодками, решающимися заплыть под ледовый панцирь Арктики.

В текущем году будет заложен последний из семи модернизированных "Ясеней". А в конце 2016 года была заложена последняя стратегическая субмарина в серии из восьми атомных ракетоносцев проекта 955 "Борей". В перспективе именно они составят основу многоцелевого и стратегического подводного флота России.

Также предполагается провести капитальный ремонт и глубокую модернизацию многоцелевых атомных субмарин проекта 971. Эти лодки относятся к так называемой тигровой серии, поскольку носят имена "Тигр", "Пантера", "Ак Барс", "Леопард", "Гепард". По своим характеристикам всегда считались одними из лучших в мире.

АПЛ проектов "Ясень" и "Борей" составят основу многоцелевого и стратегического подводного флота России

Сразу две дизель-электрических подлодки проекта 636.6 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота заложат в Санкт-Петербурге на "Адмиралтейских верфях". Для них уже выбрали имена: "Петропавловск-Камчатский" и "Можайск".

Всего для Тихоокеанского флота к 2021 году запланировано построить шесть таких подлодок. "Варшавянки" отличаются столь малой заметностью по всему комплексу демаскирующих признаков, что в НАТО их называют "черными дырами".

Центральное КБ морской техники "Рубин" завершило разработку неатомной подводной лодки проекта "Калина" с воздухонезависимой энергетической установкой. Главное ее преимущество - увеличение скрытности. Субмарина сможет находиться под водой без всплытия для зарядки батарей до двух-трех недель.

111 лет назад в России был создан свой подводный флот. Главком ВМФ адмирал Владимир Королев поздравил подводников с их профессиональным праздником, отмечавшимся 19 марта.

Он отметил, что "Государственной программой военного кораблестроения на период до 2050 года определены четкие направления дальнейшего строительства и развития всех составляющих подводных сил ВМФ России: ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, атомных подводных многоцелевых подводных лодок, неатомных (дизель-электрических) подводных".

В своем поздравлении Главком подчеркнул, что "одним из главных направлений деятельности по развитию подводных сил останется обновление группировок атомных стратегических подводных лодок на Северном и Тихоокеанском флотах". И отметил, что "наряду со строительством подводных лодок 4-го поколения ведутся работы над созданием атомных и дизельных подводных лодок 5-го поколения".

Мощь подводного флота будет усиливаться, что отвечает интересам глобальной безопасности России. По большому счету - безопасности всего мира.

https://rg.ru/2017/03/19/vmf-poluchit-priznannye-luchshimi-v-mire-submariny.html