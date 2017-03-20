Главная » Вооруженные силы, Новые технологии

Россия не передаст Индии военные технологии по FGFA

17:11. 20 марта 2017 Просмотров - 182 Один комментарий Опубликовал:
proekt-fgfa
 
Вопрос передачи технологий в рамках проекта российско-индийского истребителя пятого поколения не стоит, сообщил РИА Новости директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
 
- Дискуссии по этому вопросу не ведутся. Есть межправительственное соглашение и контрактные обязательства двух сторон, в соответствии с ними мы и работаем. Тем более, что это совместный проект, не продажа. Там есть несколько этапов, сроки и обязанности сторон, - рассказал Михеев в кулуарах первого дня российско-индийской военно-промышленной конференции в Нью-Дели.
 
- Работа над российско-индийским истребителем пятого поколения FGFA идет согласно программе, Россия выполняет все свои обязательства, - подтвердил ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
 
Ранее Times of India со ссылкой на источники в минобороны страны сообщила, что совместный с Россией проект истребителя пятого поколения будет реализован лишь с условием полноценной передачи технологий.
 
Истребитель пятого поколения для ВВС Индии создается на базе российского ПАК ФА. Соглашение по опытно-конструкторским работам рассчитано на шесть лет, обе страны вложат в проект по четыре миллиарда долларов. По желанию индийской стороны предусмотрены создание двухместного варианта и установка двигателя с увеличенной тягой. На первоначальном этапе предполагается строительство в Индии 127 истребителей нового типа обзщей стоимостью $25 млрд. Стартовым заказчиком самолета станут индийские вооруженные силы, затем он может поставляться и третьим странам.
 
Тем временем, Россия и Индия подписали договор о послепродажном сервисе истребителей Су-30МКИ. Соглашения является рамочным и касается всей российской авиатехники, стоящей на вооружении индийских ВВС - в том числе истребителей МиГ-29, - заметил глава ОАК Юрий Слюсарь.
Метки: ВКС России, вооружение россии, индия, Миг, Проект FGFA, проект ПАК ФА, Сухой
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сказки деда Семёна: Александр Македонский и великая Северная Страна
... при условии, если он передаст им полученные здесь знания. ... Пакистан) единое государство. Индия стремилась контролировать Юго-Восточную Азию...чиновников. Сравните с Китаем, Россией и т.д.Отдельная ...же дань посылала и Индия. Между Индией и Прародиной никогда ...
Фильмы-Сообщения. Тайные символы вокруг нас.
...осуществляет свою деструктивную деятельность в России, то он, как правило,... И, в результате, актёр передаст нужное им тайное послание, сам...рептилий. А рептильная раса в Индии так и называется — Наги —...и головой. Там же (в Индии) имеется и своеобразный народ —...
Новая книга В.И. Матвеева: «Угрозы и войны 2014-2015 гг. Книга I»
... перспективным рынкам Китая, Индии, Пакистана и Юго-... евро), а также передаст с армейских складов все... признание украинским парламентом России страной-агрессором представляют ... «угрожающей самому существованию» России. Изменение оборонной доктрины отражает ...
Марсианские хроники
...была реализована при значительном участии России, последняя была задействована только ... будет осуществлять ЕКА. Агентство передаст Роскосмосу управление посадочной платформой только... индийская (Mangalyaan, с 2014 года). Индия стала первой страной, которой с...

Один комментарий»

  • 812 534
    слободан 20 марта 2017 в 18:07 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Кто ж даст цыганам, секреты последних разроботках наших инженеров и кулибиных??
    Можно только дать им за болты подержаться…и то ,после 7 – 9 лет обучения

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>