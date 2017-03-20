Россия не передаст Индии военные технологии по FGFA

Вопрос передачи технологий в рамках проекта российско-индийского истребителя пятого поколения не стоит, сообщил РИА Новости директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

- Дискуссии по этому вопросу не ведутся. Есть межправительственное соглашение и контрактные обязательства двух сторон, в соответствии с ними мы и работаем. Тем более, что это совместный проект, не продажа. Там есть несколько этапов, сроки и обязанности сторон, - рассказал Михеев в кулуарах первого дня российско-индийской военно-промышленной конференции в Нью-Дели.

- Работа над российско-индийским истребителем пятого поколения FGFA идет согласно программе, Россия выполняет все свои обязательства, - подтвердил ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Ранее Times of India со ссылкой на источники в минобороны страны сообщила, что совместный с Россией проект истребителя пятого поколения будет реализован лишь с условием полноценной передачи технологий.

Истребитель пятого поколения для ВВС Индии создается на базе российского ПАК ФА. Соглашение по опытно-конструкторским работам рассчитано на шесть лет, обе страны вложат в проект по четыре миллиарда долларов. По желанию индийской стороны предусмотрены создание двухместного варианта и установка двигателя с увеличенной тягой. На первоначальном этапе предполагается строительство в Индии 127 истребителей нового типа обзщей стоимостью $25 млрд. Стартовым заказчиком самолета станут индийские вооруженные силы, затем он может поставляться и третьим странам.

Тем временем, Россия и Индия подписали договор о послепродажном сервисе истребителей Су-30МКИ. Соглашения является рамочным и касается всей российской авиатехники, стоящей на вооружении индийских ВВС - в том числе истребителей МиГ-29, - заметил глава ОАК Юрий Слюсарь.