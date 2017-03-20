Нефтяной транзит: «Прибалтика сама себя губит»

РИГА, 14 января 2017, 11:53 — REGNUM С прибалтийского направления могут уйти не только все грузы из России, но и белорусские грузы. С чем тогда останется Прибалтика — большой вопрос. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Думаю, что Россия действительно выполнит свои угрозы и предупреждения, и с прибалтийских портов весь объем снимет. Более того, российская позиция направлена и на то, чтобы белорусский транзит товаров переманить на российские порты. Мы видим, что правительство дает и скидки довольно большие на транспортировку нефтепродуктов из Белоруссии в российские балтийские порты, в Усть-Лугу они приходят. Поэтому здесь вопрос состоит не только в том, что уйдут все российские грузы, но и Россия попытается переманить еще и белорусские грузы», — подчеркнул преподаватель Финансового университета при правительстве РФ.

От экспорта нефти через Прибалтику Россия уже отказалась, построив Балтийскую трубопроводную систему 1 и 2, которая связывает месторождения нефти Тимано-Печорского, Западно-Сибирского и Урало-Поволжского районов с морским портом Приморск. По мнению эксперта, скоро и экспорт российских нефтепродуктов уйдет с прибалтийских транзитных маршрутов. Это для Москвы является стратегической целью.

Политика российского руководства многие годы была направлена на то, чтобы отказаться от экспорта через страны, которые являются транзитерами-монополистами. Причем это происходит не только в нефтяной отрасли, но и в газовой. После распада Советского Союза был построен газопровод Ямал-Европа через Белоруссию. Следом за ним начали реализовываться проекты «Северного потока» и «Южного потока». Сейчас реализуется «Северный поток-2». И все это происходит в рамках политики отказа от монополии стран-транзитеров.

«Поэтому Прибалтика в этом плане сама себя губит. Мы видим постоянно, что Россию обвиняют во всех грехах, с утра до вечера поливают грязью, естественно, что когда появляется возможность не взаимодействовать с прибалтийскими государствами в плане транзита, то Россия так и поступает. Почему мы должны выслушивать обвинения ежедневные непонятно в чем, еще и давать зарабатывать тем странам, которые нас не так уж и любят? Поэтому здесь, я думаю, минимизирован будет транзит через Прибалтику вообще любых грузов плюс попытка еще и оттащить транзит через них других государств, в частности Белоруссии», — предположил Юшков.

Белорусский вопрос

Так, сегодня Россия заявила о своем желании вывести весь нефтетранзит из Прибалтики. Другой вопрос заключается в том, каковы объемы экспорта белорусской нефти и нефтепродуктов. Как отметил аналитик, по данным за январь-октябрь 2016 года Белоруссия отправила только в Нидерланды около 3−3,5 млн тонн нефти. Эти объемы прошли, скорее всего, через порты Прибалтики.

Эксперт напомнил, что кроме Нидерландов, есть и другие страны, куда Белоруссия отправляет нефтепродукты.

О чем думает Прибалтика?

«Конечно, какие-то грузы в Прибалтике останутся. Но это будет не крупный поток нефти и нефтепродуктов», — обратил внимание ведущий аналитик ФНЭБ.