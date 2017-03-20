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Карта Петербурга за 70 лет до основания его Петром I 

12:43. 20 марта 2017 Просмотров - 543 Один комментарий Опубликовал:

Составлена в период между 1635 и 1645 гг. В действительности город был основан еще в 1611 г. шведами и представлял собой город Ниен (Nyen, т.е., Нева; вариант названия — Nyenstadt) с крепостью Ниеншанц (Nyenskans) на правом берегу Невы, в районе Охты, и целый конгломерат поселений, раскинутых вокруг. Во второй половине 17 в. население Ниена достигло 2000 человек.

В нем была ратуша, больница, две церкви, шведская и немецкая, а через Неву, на месте нынешнего Смольного монастыря, находилась и православная церковь. 

В Ниене было немало хороших пильных заводов и строились надежные корабли. На традиционную трехнедельную августовскую ярмарку в город съезжались купцы со всей Северной Европы. Из Новгорода, Тихвина, Ладоги сюда привозили рожь, овес, горох, свинину, говядину, сало, масло, лососину, деготь, смолу, пеньку, лен и лес. Через Новгород поступали и пользовавшиеся большой популярностью в Европе восточные ткани: шелк, плюш, дамаск, а также шкуры, кожи, меха и холсты. А из Северной Европы импортировали металлы: железо, медь, свинец, зеркала, английское и голландское сукно, немецкие шерстяные ткани, бархат и шляпы. 

Инфраструктура «Большого Ниена» включала в себя 40 деревень, как ижорских, так и русских, и несколько шведских усадьб. На Васильевском о–ве, вдоль берегов Малой Невы, располагалась деревня Хирвисари. Можно предположить, что в самом начале 18 века, до того, как эти территории попали под контроль Петра I, население «Большого Ниена» составляло не менее 4000–5000 человек, что было совсем немало по тогдашним временам. 

Однако российская историография предпочла вычеркнуть 92 года из истории города и представила дело так, что к моменту появления тут русских войск, устье Невы являло собой безлюдные «берега пустынных волн», на которых постоял Петр, «дум великих полн», и решил основать там стольный град Санктъ–Петербурхъ. 

Вопреки «пустынности» невских берегов, прибывшие русские вельможи селились в домах, ранее принадлежащих местной шведской знати (например, имение шведского майора Эриха Берндта фон Коноу стало Летним садом); кирпич для строительства Петропавловской крепости производился тут же, в Ниене; продовольствие поставлялось из деревень «Большого Ниена».

 Из книг С.В.Семенцова

Источник: www.kramola.info

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